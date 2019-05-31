Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности

Если вам нравится стиль барокко, мы с ReRooms расскажем о нем подробно и в красках.
Стилю барокко свойственна театральная напыщенность, его особенность — роскошь напоказ. В таком интерьере всегда обилие дорогих тканей и материалов, а также декора ручной работы. Интерьер в стиле барокко создать не так-то просто — помимо внушительного пространства, потребуется тщательный подбор всех элементов, чтобы они гармонично сочетались друг с другом.
Отделка
Лепнина в стиле барокко занимает главное место. Ею отделывают все: стены, двери, потолок, даже мебель и декоративные предметы. Фрески также выступают частью украшений таких помещений. Стены часто отделаны роскошными тканями, такими как шелк и бархат, в гостиной встречаются гобелены. Стены могут быть покрыты панелями из красного или палисандрового дерева. Если используются обои, то только натуральные и высокого качества. Цвета стен в таком интерьере — светло-коричневый, бордовый и золотистый. Полы в стиле барокко покрывают мрамором, камнем или паркетом из красного дерева.
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Мебель
Для барокко мебель выбирают помпезную и часто делают на заказ. Такая мебель сама по себе уже произведение искусства. Она имеет плавные формы, ее украшают резьбой и инкрустацией. Используется серебро и позолота. Диваны и кресла обтянуты шелком и бархатом. Взгляните на фото: комнаты в стиле барокко выглядят как царская опочивальня — мебель сыграла в этом немалую роль.
Текстиль
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Квартира в стиле барокко обязательно должна быть украшена текстилем. Окна оформлены тканью, повторяющей обивку мебели, — в основном это бархат и атлас изумрудного или рубинового цвета. Шторы дополняют ламбрекенами. Мало какая спальня в стиле барокко обойдется без роскошного балдахина. Повсюду шикарные ковры из шелка или шерсти. В таком интерьере неприемлема кожа, особенно искусственная, а также хлопок и синтетические ткани.
Цвет
В интерьере используют благородные цвета. Помимо базовых, это золотой, бронзовый, серебристый, изумрудный и бордовый. Такие насыщенные цвета придают комнатам изысканности и шика. В редких случаях используются коричневый и синий. Золотистым в основном покрывают те элементы, на которых хотят сделать акцент. Это могут быть вырезанные узоры на мебели, лепнина, рамы зеркал и картин.
Освещение
Интерьер в стиле барокко не знает границ в плане роскоши. Потолки комнат украшают люстрами из хрусталя. Основное освещение дополняют бра и торшерами — помещение должно сиять. Подойдут и бронзовые люстры, и светильники с имитацией свечей. В качестве аксессуаров в интерьере в стиле барокко выступают подсвечники и канделябры. Ножки торшеров и светильников не обходятся без искусного оформления — на них, как и на мебели, вырезают узоры и покрывают их позолотой. В основном для освещения используют лампы теплого света, а не дневного.
Аксессуары
Аксессуарами в стиле барокко выступают зеркала и картины в золоченых инкрустированных рамах. Аристократичности интерьеру добавляют разнообразные статуэтки и бюсты античных героев. Очень важно создать гармонию между аксессуарами, чтобы декор в стиле барокко не походил на магазин антиквариата. Изысканности придадут сервизы, шкатулки и подсвечники. В такой интерьер гармонично впишется ковер из шерсти или шелка. Не нужно забывать про растения и живые цветы — они украсят и освежат интерьер, тем более если вы поставите их в вазы в стиле барокко.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники