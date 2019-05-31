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Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности


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Если вам нравится стиль барокко, мы с ReRooms расскажем о нем подробно и в красках.

Стилю барокко свойственна театральная напыщенность, его особенность — роскошь напоказ. В таком интерьере всегда обилие дорогих тканей и материалов, а также декора ручной работы. Интерьер в стиле барокко создать не так-то просто — помимо внушительного пространства, потребуется тщательный подбор всех элементов, чтобы они гармонично сочетались друг с другом. 

Отделка

Лепнина в стиле барокко занимает главное место. Ею отделывают все: стены, двери, потолок, даже мебель и декоративные предметы. Фрески также выступают частью украшений таких помещений. Стены часто отделаны роскошными тканями, такими как шелк и бархат, в гостиной встречаются гобелены. Стены могут быть покрыты панелями из красного или палисандрового дерева. Если используются обои, то только натуральные и высокого качества. Цвета стен в таком интерьере — светло-коричневый, бордовый и золотистый. Полы в стиле барокко покрывают мрамором, камнем или паркетом из красного дерева.

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стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: freewechat.com

Мебель

Для барокко мебель выбирают помпезную и часто делают на заказ. Такая мебель сама по себе уже произведение искусства. Она имеет плавные формы, ее украшают резьбой и инкрустацией. Используется серебро и позолота. Диваны и кресла обтянуты шелком и бархатом. Взгляните на фото: комнаты в стиле барокко выглядят как царская опочивальня — мебель сыграла в этом немалую роль.

Фото № 2: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: betterhomestitle.com

Текстиль 

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Квартира в стиле барокко обязательно должна быть украшена текстилем. Окна оформлены тканью, повторяющей обивку мебели, — в основном это бархат и атлас изумрудного или рубинового цвета. Шторы дополняют ламбрекенами. Мало какая спальня в стиле барокко обойдется без роскошного балдахина. Повсюду шикарные ковры из шелка или шерсти. В таком интерьере неприемлема кожа, особенно искусственная, а также хлопок и синтетические ткани.

Фото № 3: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: yerbamateassociation.org

Цвет

В интерьере используют благородные цвета. Помимо базовых, это золотой, бронзовый, серебристый, изумрудный и бордовый. Такие насыщенные цвета придают комнатам изысканности и шика. В редких случаях используются коричневый и синий. Золотистым в основном покрывают те элементы, на которых хотят сделать акцент. Это могут быть вырезанные узоры на мебели, лепнина, рамы зеркал и картин.

Фото № 4: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: designspot.premmier.lt

Освещение

Интерьер в стиле барокко не знает границ в плане роскоши. Потолки комнат украшают люстрами из хрусталя. Основное освещение дополняют бра и торшерами — помещение должно сиять. Подойдут и бронзовые люстры, и светильники с имитацией свечей. В качестве аксессуаров в интерьере в стиле барокко выступают подсвечники и канделябры. Ножки торшеров и светильников не обходятся без искусного оформления — на них, как и на мебели, вырезают узоры и покрывают их позолотой. В основном для освещения используют лампы теплого света, а не дневного.

Фото № 5: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: pricepointreport.com

Аксессуары

Аксессуарами в стиле барокко выступают зеркала и картины в золоченых инкрустированных рамах. Аристократичности интерьеру добавляют разнообразные статуэтки и бюсты античных героев. Очень важно создать гармонию между аксессуарами, чтобы декор в стиле барокко не походил на магазин антиквариата. Изысканности придадут сервизы, шкатулки и подсвечники. В такой интерьер гармонично впишется ковер из шерсти или шелка. Не нужно забывать про растения и живые цветы — они украсят и освежат интерьер, тем более если вы поставите их в вазы в стиле барокко.

Фото № 6: Стиль барокко в интерьере: характерные черты и особенности Фото: yousense.info

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04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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