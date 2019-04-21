Ковер в гостиной: как правильно выбрать и разместить на полу

В первую очередь выбор ковра определяет интерьер вашей гостиной . Если она сделана в классическом стиле, то и ковры нужно подбирать в нем же. Поэтому после того, как сделан основной ремонт и расставлена мебель, можно покупать ковер. Не стоит выбирать его заранее. Такая покупка может привести к тому, что ковер будет казаться инородным предметом в общей концепции интерьера.

В первую очередь выбор ковра определяет интерьер вашей гостиной . Если она сделана в классическом стиле, то и ковры нужно подбирать в нем же. Поэтому после того, как сделан основной ремонт и расставлена мебель, можно покупать ковер. Не стоит выбирать его заранее. Такая покупка может привести к тому, что ковер будет казаться инородным предметом в общей концепции интерьера. тельно, как обычный ковер может изменить внешний вид комнаты. Он не только добавляет уюта, но и объединяет мебель и элементы декора в общую композицию. Ковер хорошо поглощает звук и сохраняет тепло. Из этого можно сделать вывод, что ковер в гостиной несет в себе массу преимуществ. Давайте разбираться, какой ковер лучше подойдет вашей гостиной.

Удивительно, как обычный ковер может изменить внешний вид комнаты. Он не только добавляет уюта, но и объединяет мебель и элементы декора в общую композицию. Ковер хорошо поглощает звук и сохраняет тепло. Из этого можно сделать вывод, что ковер в гостиной несет в себе массу преимуществ. Давайте разбираться, какой ковер лучше подойдет вашей гостиной.

Цвет ковра выбрать сложнее, так как существует огромное количество цветов и вариантов дизайна. Выбирайте те оттенки, которые подходят к уже существующей отделке гостиной и те, что будут создавать в ней нужную атмосферу. Прохладный синий или зеленый подарят спокойную обстановку. Оттенки красного и золотого сделают комнату уютнее. А можно заказать 3D дизайн проект, чтобы сразу оценить новый облик гостиной.

Фото: architectureartdesigns.com

Темные цвета и узоры на ковре могут скрывать пятна. Чтобы узоры ковра сочетались с рисунками в интерьере, выбирайте их в одной палитре оттенков.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: flooringinc.com

Светлые цвета, например кремовый или бежевый, сделают комнату просторнее. Однако такой цвет не подходит, если ваш интерьер полностью выполнен в светлых оттенках. Ковер такого же цвета сделает дизайн скучным и однообразным.

Фото: carpetrunners.info

Светлые оттенки в гостиной кажутся вам скучными? Остановите свой выбор на ярком ковре. Добавьте в интерьер декоративные подушки такого же цвета — и оригинальный дизайн готов.

Фото: architectureartdesigns.com

Подберите правильный размер и форму

Существует огромное количество разнообразных размеров, но в гостиную обычно подбирают ковры нескольких видов.

Если вы хотите положить ковер перед диваном, выбирайте модель, которая будет чуть длиннее, чем сам диван. Ширина в таком случае зависит от размеров комнаты. Например, если у вашего дивана длина 2 метра, ковер выбирайте размером от 2,3 до 2,5 метров в длину, ширина его при этом может быть и 2, и 3 метра — в зависимости от оставшегося пространства перед диваном.

Фото: howtochooseanarearug.com

В том случае, если вы выбираете ковер во всю ширину комнаты, измерьте ее площадь и подберите его согласно пропорциям гостиной. Желательно, чтобы ковер отступал на 30 сантиметров от стены и немного было видно пол. Тогда все детали будут смотреться органично.

Фото: carpetright.co.uk

Небольшой ковер тоже может стать интересным акцентом в гостиной. Но важно выбрать правильный размер и форму. Слишком маленький ковер, особенно круглой формы, может смотреться неорганично. Если же вы решили брать такую модель, постарайтесь выбрать ковер в соответствии с формой мебели в гостиной. Например, если в комнате преобладают прямые линии — квадратный журнальный столик, квадратные спинки стульев, острые углы дивана, — выбирайте квадратный или прямоугольный коврик. Для мебели с закругленными краями выбирайте овальный или круглый ковер.

Фото: smallrooms.tumblr.com

Подберите правильный материал

Изучите заранее различные виды материалов, чтобы подобрать подходящий ковер по приемлемой для вас цене. Ковры бывают натуральными и синтетическими. И те, и другие имеют свои достоинства и недостатки.

Натуральные ковры теплые и мягкие, но такой материал требует частой чистки, к тому же в нем могут завестись пылевые клещи. Самые популярные виды материалов — шерсть и хлопок. Шерстяные ковры долго служат (40—50 лет). Однако их надо часто чистить, и их цена, мягко говоря, «кусается». Вариант из хлопка обойдется дешевле, будет хорошо проводить тепло, но прослужит вам меньше, чем шерстяной.

Фото: alternativeflooring.com

Синтетические ковры делают в разнообразных цветовых вариациях, они более бюджетные. Однако намного быстрее, чем натуральные, теряют внешний вид и портятся от постоянной чистки. В этой категории самые распространенные варианты — полиамид и полипропилен. Коврики из полиамида прочные, износостойкие, всегда яркие и блестящие. Ковры из полипропилена не требуют частой чистки, так как ворс не пропускает пыль в свою структуру. Однако прослужат они максимум 5 лет. После этого материал теряет свою изначальную красоту.

Фото: next.co.uk

Продумайте все до мелочей

Как ни странно, выбор ковра определяет еще и ваш стиль жизни. Например, если у вас нет времени на частую уборку, стоит приобрести ковры из немарких материалов.

Если вы часто перекусываете в гостиной или у вас есть домашние животные, лучше отказаться от пушистых ковров с длинным ворсом, так как вычистить крошки или шерсть из такой модели будет сложно. Тонкая и гладкая текстура ковра чистится лучше, поэтому выбирайте такие модели.

Фото: chrislovesjulia.com

Если у вас есть дети, выбирайте практичные варианты, при этом мягкие и теплые. Модель из смешанных материалов в этом случае будет идеальным вариантом. Например полушерстяной ковер.

Фото: instagram.com

Есть несколько важных для обладателя небольшой квартиры нюансов. Для маленькой гостиной не подойдет ковер с крупным рисунком. В такой комнате отлично будет смотреться большой светлый ковер, он визуально расширит пространство.

Как расположить ковер в гостиной

По фотографиям разных интерьеров кажется, что ковер в гостиной можно расположить разными способами. Но на самом деле есть всего несколько удачных вариантов. Выберите тот, что подходит вашему интерьеру.

Ковер во всю ширину комнаты

Наверное, это самый популярный вариант расположения ковра, так как он не требует долгих раздумий. Важно только подобрать его под размер комнаты и соблюсти правило 30 сантиметров, о котором мы писали выше.

Фото: homedecorators.com

Все передние ножки на ковре

Есть компромиссный вариант: ковер занимает почти всю площадь комнаты, оставляя свободным небольшое пространство по краям. Если вы хотите, чтобы ковер лежал именно так, положите его в центре гостиной (под креслом или журнальным столиком) и поставьте мебель так, чтобы передние ножки стояли на ковре, а задние на полу. Дизайнеры рекомендуют ставить мебель с заступом на 20—25 сантиметров. Такая комбинация делает интерьер более стильным.

Акцент для мебели

Если вы хотите сделать акцент на одном из предметов мебели, постелите ковер под него. Важно учитывать пропорции: ковер должен быть на 10—15% меньше предмета, под которым он будет лежать.