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Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фото


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Хотите сделать декор для дома своими руками? Обратите внимание на декоративные подушки, а лучше сделайте их самостоятельно. Это не очень сложно.

В Интернете много разных идей дизайна подушек. Насмотревшись картинок, вы можете подумать, что создать декоративные подушки своими руками сложно. На самом деле для этого не нужно много опыта. Достаточно изучить схему ее создания — и процесс сразу покажется простым. Давайте посмотрим, какие подушки можно сделать самостоятельно.

Роль декоративных подушек в интерьере

Декоративные подушки в квартире, помимо прямого своего назначения, выполняют другие функции. Они добавляют комнатам тепла и уюта, могут служить декором, придавать характерные черты тому или иному стилю и создавать яркие акценты в помещении.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: blog.spoonflower.com

Декоративные подушки можно использовать в любой комнате: гостиной, спальне, детской и даже кухне. И для каждого помещения можно сделать декор подушек своими руками.

Фото № 2: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: livingroomideas.eu

Как выбрать материал для подушки

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Рассчитать

Во-первых, нужно выбрать ткань, из которой вы хотите сделать подушку. Вы можете купить ткань для обивки мебели, натуральную (хлопок, фетр или лен), флисовую или даже джинсовую. Выбор зависит от стиля интерьера и вашей фантазии.

Фото № 3: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: aypeworks.com

Во-вторых, нужно найти материал для набивки подушки. Вариантов может быть много: вата, синтепон, поролон, файбертек или силиконовые гранулы — их можно найти в профессиональных магазинах материалов для творчества или магазинах тканей. Мастера советуют остановить выбор на тех, что меньше всего подвержены деформации: файбертек и силиконовые гранулы. Эти материалы гипоаллергенны, что особенно важно, если вы создаете подушку для ребенка.

Фото № 4: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: leonardo.ru

Декоративные подушки своими руками: фотопримеры идей

Подушки с вышивкой

Вышивка — одно из самых распространенных украшений для подушек, которые можно сделать своими руками. Если решите выбрать этот вид украшения, делайте вышивку крестиком, а не гладью. Такой узор лучше переносит стирку в машинке.


etsy.com
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instagram.com
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etsy.com
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Вязаные подушки

Если у вас есть умения и много времени, подушку можно связать самостоятельно.

Фото № 5: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: etsy.com

Простой способ сделать вязаную подушку — использовать старый свитер как основу.

Фото № 6: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: etsy.com

Декор из простых элементов

Украсить можно любую готовую подушку, превратив ее в произведение искусства. Для этого используют ленточки, бантики, пуговицы, разнообразные нашивки и прочее.


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architectureartdesigns.com
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tesco.com
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Объемные аппликации

Еще один интересный вариант — добавить картинке на подушке объем с помощью аппликации. Даже маленькая деталь может изменить подушку и добавить ей оригинальности. 

Фото № 7: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: kirklands.com

Необычные подушки

Такие подушки станут идеальным дополнением к вашему декору. Они могут быть сделаны в форме животных, растений, букв или других предметов. Подушки могут разнообразить интерьер как комнаты взрослого, так и ребенка.


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Подушки-игрушки

Этот тип подушек подойдет для детской. Сделайте какое-либо животное или персонажа из любимого мультфильма вашего малыша. Оформите мягкие аксессуары под стиль комнаты ребенка.

Фото № 8: Украшение интерьера декоративными подушками: 20 вдохновляющих фотоФото: posie-rosy-little-things.myshopify.com

Если бы вы делали декоративные подушки своими руками, какую идею взяли бы за основу? Расскажите нам об этом в комментариях!

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
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