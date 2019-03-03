Стильный интерьер спальни в натуральных оттенках

Дизайнеры ReRooms создали интересный проект спальни в этническом стиле, где продумано все до мелочей.
Оформление интерьера в этническом стиле остается актуальным уже много лет. Но за его воплощение берутся не все дизайнеры: сложно соблюсти каноны такого направления и сделать помещение по-настоящему уютным.
Этнические мотивы для отдыха
Этническое оформление своего дома любят путешественники, ценители культур других стран, творческие натуры и любители экспериментов. Всех этих разных людей роднит одно: стремление к теплоте и уюту в минуты отдыха и расслабления. Им точно понравится такая спальня, где тщательно подобранная цветовая гамма и обилие натуральных материалов создают особую атмосферу.
В этой спальне деревянные элементы и натуральные оттенки подчеркнуты светом. Он распределен так умело, что его источники не бросаются в глаза, но светом наполнено все пространство.
Спальня с этническими акцентами от ReRooms
Дизайнеры создали специальную нишу для штор на потолке. Текстиль выдержан в коричневой гамме, разные оттенки которой составляют основу палитры спальни. Справа от окна разместили рабочую зону с антресолью и полками и шкаф для книг.
Две прикроватные тумбы стоят справа и слева от кровати, они включены в интересную конструкцию вокруг изголовья, которое выполнено из мягкого отделочного материала. Конструкция захватывает весь периметр спальни, по сути, это система шкафов.
Эффектная настенная вешалка выполнена из дерева и издали похожа на большой необработанный массив, который стал этническим акцентом спальни.
Декоративные брусы на стене и потолке над кроватью добавлены для выделения зоны, где расположена кровать. По бокам от брусов заметен натяжной потолок с небольшими светильниками.
Диван на высоких ножках дизайнеры расположили у окна, создав своеобразную зону для отдыха с книгой. Этот уголок оформлен подушками, картинами и фотографиями, рядом есть изящный кофейный столик.
Для этого интерьера дизайнеры очень тщательно подбирали не только мебель, но и отделочные материалы. В результате получился стильный этнический проект, который можно без всяких изменений перенести в вашу спальню и наслаждаться здесь комфортом и уютом.
В проекте использованы:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники