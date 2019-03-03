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Стильный интерьер спальни в натуральных оттенках


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Дизайнеры ReRooms создали интересный проект спальни в этническом стиле, где продумано все до мелочей.

Оформление интерьера в этническом стиле остается актуальным уже много лет. Но за его воплощение берутся не все дизайнеры: сложно соблюсти каноны такого направления и сделать помещение по-настоящему уютным.

Этнические мотивы для отдыха

Фото № 1: Стильный интерьер спальни в натуральных оттенках

Этническое оформление своего дома любят путешественники, ценители культур других стран, творческие натуры и любители экспериментов. Всех этих разных людей роднит одно: стремление к теплоте и уюту в минуты отдыха и расслабления. Им точно понравится такая спальня, где тщательно подобранная цветовая гамма и обилие натуральных материалов создают особую атмосферу.

В этой спальне деревянные элементы и натуральные оттенки подчеркнуты светом. Он распределен так умело, что его источники не бросаются в глаза, но светом наполнено все пространство.

Спальня с этническими акцентами от ReRooms

Фото № 2: Стильный интерьер спальни в натуральных оттенках

Дизайнеры создали специальную нишу для штор на потолке. Текстиль выдержан в коричневой гамме, разные оттенки которой составляют основу палитры спальни. Справа от окна разместили рабочую зону с антресолью и полками и шкаф для книг. 

Две прикроватные тумбы стоят справа и слева от кровати, они включены в интересную конструкцию вокруг изголовья, которое выполнено из мягкого отделочного материала. Конструкция захватывает весь периметр спальни, по сути, это система шкафов.  

Эффектная настенная вешалка выполнена из дерева и издали похожа на большой необработанный массив, который стал этническим акцентом спальни. 

Декоративные брусы на стене и потолке над кроватью добавлены для выделения зоны, где расположена кровать. По бокам от брусов заметен натяжной потолок с небольшими светильниками. 

Диван на высоких ножках дизайнеры расположили у окна, создав своеобразную зону для отдыха с книгой. Этот уголок оформлен подушками, картинами и фотографиями, рядом есть изящный кофейный столик.

Для этого интерьера дизайнеры очень тщательно подбирали не только мебель, но и отделочные материалы. В результате получился стильный этнический проект, который можно без всяких изменений перенести в вашу спальню и наслаждаться здесь комфортом и уютом.

В проекте использованы:

Обои под покраску СЛГ С-122, белые
1 729 руб.*
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*Цена может измениться
Натяжной потолок “Потолки Петербурга”, 5 730 х 2 940 мм
573 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол-корзина с деревянной столешницей To4rooms
4 800 руб.*
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*Цена может измениться
Кресло “АЛВЕСТ”, Офисная мебель ЕБ-ФФ, 650 х 650 х 1 330 мм
9 270 руб.*
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*Цена может измениться
Краска для стен Tikkurila, цвет F497 (0501-G78Y), 2,5 л
2 999 руб.*
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*Цена может измениться
Балки C-97, 50 х 100 х 3 000 мм
270 руб.*
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*Цена может измениться
Лак и краска для дерева Tikkurila, артикул № 9395, 2,7 л
1 749 руб.*
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*Цена может измениться
Плинтус шпон, Barlinek дуб, артикул 2706117, 60 мм, 2,2 м
469 руб.*
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71 919 руб.*
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*Цена может измениться
Софа Holiday Sofa Molteni & C, Арис А4010
496 650 руб.*
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*Цена может измениться

#Спальня#Интерьер#этнический стиль
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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