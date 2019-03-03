Стильный интерьер спальни в натуральных оттенках

Дизайнеры ReRooms создали интересный проект спальни в этническом стиле, где продумано все до мелочей.

Оформление интерьера в этническом стиле остается актуальным уже много лет. Но за его воплощение берутся не все дизайнеры: сложно соблюсти каноны такого направления и сделать помещение по-настоящему уютным.

Этнические мотивы для отдыха

Этническое оформление своего дома любят путешественники, ценители культур других стран, творческие натуры и любители экспериментов. Всех этих разных людей роднит одно: стремление к теплоте и уюту в минуты отдыха и расслабления. Им точно понравится такая спальня, где тщательно подобранная цветовая гамма и обилие натуральных материалов создают особую атмосферу.

В этой спальне деревянные элементы и натуральные оттенки подчеркнуты светом. Он распределен так умело, что его источники не бросаются в глаза, но светом наполнено все пространство.

Спальня с этническими акцентами от ReRooms

Дизайнеры создали специальную нишу для штор на потолке. Текстиль выдержан в коричневой гамме, разные оттенки которой составляют основу палитры спальни. Справа от окна разместили рабочую зону с антресолью и полками и шкаф для книг.

Две прикроватные тумбы стоят справа и слева от кровати, они включены в интересную конструкцию вокруг изголовья, которое выполнено из мягкого отделочного материала. Конструкция захватывает весь периметр спальни, по сути, это система шкафов.

Эффектная настенная вешалка выполнена из дерева и издали похожа на большой необработанный массив, который стал этническим акцентом спальни.

Декоративные брусы на стене и потолке над кроватью добавлены для выделения зоны, где расположена кровать. По бокам от брусов заметен натяжной потолок с небольшими светильниками.

Диван на высоких ножках дизайнеры расположили у окна, создав своеобразную зону для отдыха с книгой. Этот уголок оформлен подушками, картинами и фотографиями, рядом есть изящный кофейный столик.

Для этого интерьера дизайнеры очень тщательно подбирали не только мебель, но и отделочные материалы. В результате получился стильный этнический проект, который можно без всяких изменений перенести в вашу спальню и наслаждаться здесь комфортом и уютом.

В проекте использованы: