Кухня в стиле кантри: 10 принципов создания и 20 примеров

Кухня, оформленная в стиле кантри, даже в центре мегаполиса подарит вам такое ощущение, будто вы находитесь на уютной загородной даче или усадьбе.

Вдохновиться на создание такого интерьера можно посмотрев американские вестерны и изучив традиционную сельскую культуру, позаимствовав от них природную простоту, основательность и удобство. Если подойти к дизайну кухни в стиле кантри с душой, то результат принесет вам самые положительные эмоции!

ReRooms поможет в создании кухни вашей мечты и покажет на примере десяти принципов, как сделать это правильно.

От чего стоит в первую очередь отказаться, выбирая материалы для кухни:

глянцевые, блестящие поверхности,

пластиковые предметы,

аксессуары современного стиля.

Принципы создания стиля кантри на кухне:

1. Материалы

Один из признаков стиля кантри — натуральные материалы. К ним относятся:

массив дерева,

камень,

ротанг,

фарфор и глина,

керамика.

На кухне, где в отделке и мебели есть эти материалы, лучше отдыхается и появляется хорошее настроение. К таким поверхностям приятно прикасаться.

Стиль кантри очень практичный, в таком интерьере хочется проводить как можно больше времени, ощущая спокойную размеренность загородной жизни.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

2. Отделка пола

В качестве напольного покрытия в кухне кантри чаще всего используют деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку. Однако перечисленные материалы стоят довольно дорого, не все могут себе это позволить. Мы покажем более дешевые аналоги, ничем не уступающие дорогим вариантам.

Натуральный массив древесины можно заменить на эти материалы:

паркетная доска (не забудьте покрыть ее матовым лаком или влагозащитной пропиткой — так вы увеличите срок ее эксплуатации),

ламинат,

линолеум.

Сегодня вам не составит труда найти разные модели перечисленных материалов. Например, линолеум, сделанный под дерево, — очень востребованный продукт.

Аналог натурального камня — керамогранит, тоже распространенный продукт, который вы с легкостью найдете в строительном магазине. Выбирайте материал, имитирующий камень или дерево.

Не составит труда отыскать и подходящую плитку. Предпочтение лучше отдать естественным оттенкам, особенно уместно будет смотреться белая и коричневая плитка, а фактура или рисунок должны быть приближены к традиционным.

Для кухонь, совмещенных со столовой либо с гостиной, лучше использовать комбинации материалов: плитка или камень в рабочей зоне и дерево в обеденной области или в гостиной.

Отдавайте предпочтение современным качественным покрытиям высокого класса прочности и износостойкости. Они имеют наиболее презентабельный внешний вид и прослужат вам довольно долго.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

3. Отделка потолка

Для оформления потолка есть несколько решений.

Побелка. В стиле кантри этот способ будет смотреться наиболее гармонично. Если перед покраской вам захочется выровнять поверхность, не торопитесь это делать. Стиль кантри как раз приветствует наличие шершавых, слегка потрескавшихся поверхностей. Главное — не перестарайтесь. Вид слишком сильно осыпающейся штукатурки и облупившейся краски испортит весь ваш интерьер.

Дерево. Если вы используете этот материал, ваша квартира превратится в уютный дачный домик. Помните: если в вашей квартире высокие потолки — используйте темные оттенки дерева, в то время как для низких помещений лучше выбрать светлые тона, так вы зрительно увеличите кухню. Для этого можно воспользоваться вагонкой.

Если следовать всем канонам кантри, потолок нужно украсить деревянными балками. Однако в многоквартирном доме использовать этот прием невозможно. Если высота помещения позволяет, можно воспользоваться фальшбалками. Они намного легче, меньше и дешевле настоящих. Их практичность заключается в том, что они полые, поэтому в них можно спрятать проводку, чтобы она не портила общий вид кухни.

Натяжной потолок. Самое практичное и современное решение, отличающееся надежностью, износостойкостью и практичностью (при должном обращении). Выбирайте исключительно матовые полотна, так как глянец здесь будет неуместным.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

4. Отделка стен

К оформлению стен, особенно на малогабаритной кухне в стиле кантри, следует подходить обдуманно и творчески. Вариантов, достойных рассмотрения, несколько.

Покраска. Выбирая основной цвет для кухни, лучше отдать предпочтение этим пастельным теплым оттенкам:

Но не стоит забывать и про классические решения: белый или светло-серый цвет всегда отлично будут смотреться на кухне в стиле кантри.

Декоративная штукатурка. С ее помощью на стене вы создадите неповторимую текстуру, указывающую на простоту и лаконичность выбранного стиля.

Плитка. Она отлично подойдет для оформления не только рабочего фартука, но и всей поверхности стен. Для того чтобы разнообразить однотонную керамическую плитку, добавьте к ней метлахскую, с помощью которой можно создать прекрасные композиции.

Обои. В качестве рисунка выбирайте:

клетку,

вертикальную или горизонтальную полоску (зависит от высоты потолков в помещении),

мелкий цветок,

национальные орнаменты.

Выбирая обои на кухню, обязательно обратите внимание на их качество. Они должны быть стойкими к температурным перепадам, повышенной влажности, отличаться простотой в уходе. На рынке себя достойно зарекомендовали флизелиновые и виниловые обои.

Кирпич. Для того чтобы оттенить кухню и сделать ее более оригинальной, сделайте акцент на одной из стен с помощью кирпичной кладки. Почему только на одной? Потому что помещение, полностью облицованное кирпичом, будет казаться слишком тесным и неуютным, тем более вы рискуете создать кухню не в стиле кантри, а в стиле лофт. Поэтому кирпич лучше комбинировать с деревом или белыми стенами.

Запомните, что для отделки стен на кухне следует применять влагоустойчивые покрытия и материалы.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

5. Цветовая гаммаltr">Кухня, оформленная в стиле кантри, даже в центре мегаполиса подарит вам такое ощущение, будто вы находитесь на уютной загородной даче или усадьбе.

Вдохновиться на создание такого интерьера можно посмотрев американские вестерны и изучив традиционную сельскую культуру, позаимствовав от них природную простоту, основательность и удобство. Если подойти к дизайну кухни в стиле кантри с душой, то результат принесет вам самые положительные эмоции!

ReRooms поможет в создании кухни вашей мечты и покажет на примере десяти принципов, как сделать это правильно.

От чего стоит в первую очередь отказаться, выбирая материалы для кухни:

глянцевые, блестящие поверхности,

пластиковые предметы,

аксессуары современного стиля.

Принципы создания стиля кантри на кухне:

1. Материалы

Один из признаков стиля кантри — натуральные материалы. К ним относятся:

массив дерева,

камень,

ротанг,

фарфор и глина,

керамика.

На кухне, где в отделке и мебели есть эти материалы, лучше отдыхается и появляется хорошее настроение. К таким поверхностям приятно прикасаться.

Стиль кантри очень практичный, в таком интерьере хочется проводить как можно больше времени, ощущая спокойную размеренность загородной жизни.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

2. Отделка пола

В качестве напольного покрытия в кухне кантри чаще всего используют деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку. Однако перечисленные материалы стоят довольно дорого, не все могут себе это позволить. Мы покажем более дешевые аналоги, ничем не уступающие дорогим вариантам.

Натуральный массив древесины можно заменить на эти материалы:

паркетная доска (не забудьте покрыть ее матовым лаком или влагозащитной пропиткой — так вы увеличите срок ее эксплуатации),

ламинат,

линолеум.

Сегодня вам не составит труда найти разные модели перечисленных материалов. Например, линолеум, сделанный под дерево, — очень востребованный продукт.

Аналог натурального камня — керамогранит, тоже распространенный продукт, который вы с легкостью найдете в строительном магазине. Выбирайте материал, имитирующий камень или дерево.

Не составит труда отыскать и подходящую плитку. Предпочтение лучше отдать естественным оттенкам, особенно уместно будет смотреться белая и коричневая плитка, а фактура или рисунок должны быть приближены к традиционным.

Для кухонь, совмещенных со столовой либо с гостиной, лучше использовать комбинации материалов: плитка или камень в рабочей зоне и дерево в обеденной области или в гостиной.

Отдавайте предпочтение современным качественным покрытиям высокого класса прочности и износостойкости. Они имеют наиболее презентабельный внешний вид и прослужат вам довольно долго.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

3. Отделка потолка

Для оформления потолка есть несколько решений.

Побелка. В стиле кантри этот способ будет смотреться наиболее гармонично. Если перед покраской вам захочется выровнять поверхность, не торопитесь это делать. Стиль кантри как раз приветствует наличие шершавых, слегка потрескавшихся поверхностей. Главное — не перестарайтесь. Вид слишком сильно осыпающейся штукатурки и облупившейся краски испортит весь ваш интерьер.

Дерево. Если вы используете этот материал, ваша квартира превратится в уютный дачный домик. Помните: если в вашей квартире высокие потолки — используйте темные оттенки дерева, в то время как для низких помещений лучше выбрать светлые тона, так вы зрительно увеличите кухню. Для этого можно воспользоваться вагонкой.

Если следовать всем канонам кантри, потолок нужно украсить деревянными балками. Однако в многоквартирном доме использовать этот прием невозможно. Если высота помещения позволяет, можно воспользоваться фальшбалками. Они намного легче, меньше и дешевле настоящих. Их практичность заключается в том, что они полые, поэтому в них можно спрятать проводку, чтобы она не портила общий вид кухни.

Натяжной потолок. Самое практичное и современное решение, отличающееся надежностью, износостойкостью и практичностью (при должном обращении). Выбирайте исключительно матовые полотна, так как глянец здесь будет неуместным.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

4. Отделка стен

К оформлению стен, особенно на малогабаритной кухне в стиле кантри, следует подходить обдуманно и творчески. Вариантов, достойных рассмотрения, несколько.

Покраска. Выбирая основной цвет для кухни, лучше отдать предпочтение этим пастельным теплым оттенкам:

Но не стоит забывать и про классические решения: белый или светло-серый цвет всегда отлично будут смотреться на кухне в стиле кантри.

Декоративная штукатурка. С ее помощью на стене вы создадите неповторимую текстуру, указывающую на простоту и лаконичность выбранного стиля.

Плитка. Она отлично подойдет для оформления не только рабочего фартука, но и всей поверхности стен. Для того чтобы разнообразить однотонную керамическую плитку, добавьте к ней метлахскую, с помощью которой можно создать прекрасные композиции.

Обои. В качестве рисунка выбирайте:

клетку,

вертикальную или горизонтальную полоску (зависит от высоты потолков в помещении),

мелкий цветок,

национальные орнаменты.

Выбирая обои на кухню, обязательно обратите внимание на их качество. Они должны быть стойкими к температурным перепадам, повышенной влажности, отличаться простотой в уходе. На рынке себя достойно зарекомендовали флизелиновые и виниловые обои.

Кирпич. Для того чтобы оттенить кухню и сделать ее более оригинальной, сделайте акцент на одной из стен с помощью кирпичной кладки. Почему только на одной? Потому что помещение, полностью облицованное кирпичом, будет казаться слишком тесным и неуютным, тем более вы рискуете создать кухню не в стиле кантри, а в стиле лофт. Поэтому кирпич лучше комбинировать с деревом или белыми стенами.

Запомните, что для отделки стен на кухне следует применять влагоустойчивые покрытия и материалы.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

5. Цветовая гамма