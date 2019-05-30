Кухня в стиле кантри: 10 принципов создания и 20 примеров

Привнесите в вашу кухню частичку дачного домика и вечного лета.
Кухня, оформленная в стиле кантри, даже в центре мегаполиса подарит вам такое ощущение, будто вы находитесь на уютной загородной даче или усадьбе.
Вдохновиться на создание такого интерьера можно посмотрев американские вестерны и изучив традиционную сельскую культуру, позаимствовав от них природную простоту, основательность и удобство. Если подойти к дизайну кухни в стиле кантри с душой, то результат принесет вам самые положительные эмоции!
ReRooms поможет в создании кухни вашей мечты и покажет на примере десяти принципов, как сделать это правильно.
От чего стоит в первую очередь отказаться, выбирая материалы для кухни:
глянцевые, блестящие поверхности,
аксессуары современного стиля.
Принципы создания стиля кантри на кухне:
1. Материалы
Один из признаков стиля кантри — натуральные материалы. К ним относятся:
камень,
ротанг,
фарфор и глина,
керамика.
На кухне, где в отделке и мебели есть эти материалы, лучше отдыхается и появляется хорошее настроение. К таким поверхностям приятно прикасаться.
Стиль кантри очень практичный, в таком интерьере хочется проводить как можно больше времени, ощущая спокойную размеренность загородной жизни.
2. Отделка пола
В качестве напольного покрытия в кухне кантри чаще всего используют деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку. Однако перечисленные материалы стоят довольно дорого, не все могут себе это позволить. Мы покажем более дешевые аналоги, ничем не уступающие дорогим вариантам.
Натуральный массив древесины можно заменить на эти материалы:
паркетная доска (не забудьте покрыть ее матовым лаком или влагозащитной пропиткой — так вы увеличите срок ее эксплуатации),
линолеум.
Сегодня вам не составит труда найти разные модели перечисленных материалов. Например, линолеум, сделанный под дерево, — очень востребованный продукт.
Аналог натурального камня — керамогранит, тоже распространенный продукт, который вы с легкостью найдете в строительном магазине. Выбирайте материал, имитирующий камень или дерево.
Не составит труда отыскать и подходящую плитку. Предпочтение лучше отдать естественным оттенкам, особенно уместно будет смотреться белая и коричневая плитка, а фактура или рисунок должны быть приближены к традиционным.
Для кухонь, совмещенных со столовой либо с гостиной, лучше использовать комбинации материалов: плитка или камень в рабочей зоне и дерево в обеденной области или в гостиной.
Отдавайте предпочтение современным качественным покрытиям высокого класса прочности и износостойкости. Они имеют наиболее презентабельный внешний вид и прослужат вам довольно долго.
3. Отделка потолка
Для оформления потолка есть несколько решений.
Побелка. В стиле кантри этот способ будет смотреться наиболее гармонично. Если перед покраской вам захочется выровнять поверхность, не торопитесь это делать. Стиль кантри как раз приветствует наличие шершавых, слегка потрескавшихся поверхностей. Главное — не перестарайтесь. Вид слишком сильно осыпающейся штукатурки и облупившейся краски испортит весь ваш интерьер.
Дерево. Если вы используете этот материал, ваша квартира превратится в уютный дачный домик. Помните: если в вашей квартире высокие потолки — используйте темные оттенки дерева, в то время как для низких помещений лучше выбрать светлые тона, так вы зрительно увеличите кухню. Для этого можно воспользоваться вагонкой.
Если следовать всем канонам кантри, потолок нужно украсить деревянными балками. Однако в многоквартирном доме использовать этот прием невозможно. Если высота помещения позволяет, можно воспользоваться фальшбалками. Они намного легче, меньше и дешевле настоящих. Их практичность заключается в том, что они полые, поэтому в них можно спрятать проводку, чтобы она не портила общий вид кухни.
Натяжной потолок. Самое практичное и современное решение, отличающееся надежностью, износостойкостью и практичностью (при должном обращении). Выбирайте исключительно матовые полотна, так как глянец здесь будет неуместным.
4. Отделка стен
К оформлению стен, особенно на малогабаритной кухне в стиле кантри, следует подходить обдуманно и творчески. Вариантов, достойных рассмотрения, несколько.
Покраска. Выбирая основной цвет для кухни, лучше отдать предпочтение этим пастельным теплым оттенкам:
кремовый,
светло-коричневый,
оливковый.
Но не стоит забывать и про классические решения: белый или светло-серый цвет всегда отлично будут смотреться на кухне в стиле кантри.
Декоративная штукатурка. С ее помощью на стене вы создадите неповторимую текстуру, указывающую на простоту и лаконичность выбранного стиля.
Плитка. Она отлично подойдет для оформления не только рабочего фартука, но и всей поверхности стен. Для того чтобы разнообразить однотонную керамическую плитку, добавьте к ней метлахскую, с помощью которой можно создать прекрасные композиции.
Обои. В качестве рисунка выбирайте:
клетку,
вертикальную или горизонтальную полоску (зависит от высоты потолков в помещении),
мелкий цветок,
национальные орнаменты.
Выбирая обои на кухню, обязательно обратите внимание на их качество. Они должны быть стойкими к температурным перепадам, повышенной влажности, отличаться простотой в уходе. На рынке себя достойно зарекомендовали флизелиновые и виниловые обои.
Кирпич. Для того чтобы оттенить кухню и сделать ее более оригинальной, сделайте акцент на одной из стен с помощью кирпичной кладки. Почему только на одной? Потому что помещение, полностью облицованное кирпичом, будет казаться слишком тесным и неуютным, тем более вы рискуете создать кухню не в стиле кантри, а в стиле лофт. Поэтому кирпич лучше комбинировать с деревом или белыми стенами.
Запомните, что для отделки стен на кухне следует применять влагоустойчивые покрытия и материалы.
5. Цветовая гаммаltr">Кухня, оформленная в стиле кантри, даже в центре мегаполиса подарит вам такое ощущение, будто вы находитесь на уютной загородной даче или усадьбе.
Вдохновиться на создание такого интерьера можно посмотрев американские вестерны и изучив традиционную сельскую культуру, позаимствовав от них природную простоту, основательность и удобство. Если подойти к дизайну кухни в стиле кантри с душой, то результат принесет вам самые положительные эмоции!
ReRooms поможет в создании кухни вашей мечты и покажет на примере десяти принципов, как сделать это правильно.
От чего стоит в первую очередь отказаться, выбирая материалы для кухни:
глянцевые, блестящие поверхности,
аксессуары современного стиля.
Принципы создания стиля кантри на кухне:
1. Материалы
Один из признаков стиля кантри — натуральные материалы. К ним относятся:
камень,
ротанг,
фарфор и глина,
керамика.
На кухне, где в отделке и мебели есть эти материалы, лучше отдыхается и появляется хорошее настроение. К таким поверхностям приятно прикасаться.
Стиль кантри очень практичный, в таком интерьере хочется проводить как можно больше времени, ощущая спокойную размеренность загородной жизни.
2. Отделка пола
В качестве напольного покрытия в кухне кантри чаще всего используют деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку. Однако перечисленные материалы стоят довольно дорого, не все могут себе это позволить. Мы покажем более дешевые аналоги, ничем не уступающие дорогим вариантам.
Натуральный массив древесины можно заменить на эти материалы:
паркетная доска (не забудьте покрыть ее матовым лаком или влагозащитной пропиткой — так вы увеличите срок ее эксплуатации),
линолеум.
Сегодня вам не составит труда найти разные модели перечисленных материалов. Например, линолеум, сделанный под дерево, — очень востребованный продукт.
Аналог натурального камня — керамогранит, тоже распространенный продукт, который вы с легкостью найдете в строительном магазине. Выбирайте материал, имитирующий камень или дерево.
Не составит труда отыскать и подходящую плитку. Предпочтение лучше отдать естественным оттенкам, особенно уместно будет смотреться белая и коричневая плитка, а фактура или рисунок должны быть приближены к традиционным.
Для кухонь, совмещенных со столовой либо с гостиной, лучше использовать комбинации материалов: плитка или камень в рабочей зоне и дерево в обеденной области или в гостиной.
Отдавайте предпочтение современным качественным покрытиям высокого класса прочности и износостойкости. Они имеют наиболее презентабельный внешний вид и прослужат вам довольно долго.
3. Отделка потолка
Для оформления потолка есть несколько решений.
Побелка. В стиле кантри этот способ будет смотреться наиболее гармонично. Если перед покраской вам захочется выровнять поверхность, не торопитесь это делать. Стиль кантри как раз приветствует наличие шершавых, слегка потрескавшихся поверхностей. Главное — не перестарайтесь. Вид слишком сильно осыпающейся штукатурки и облупившейся краски испортит весь ваш интерьер.
Дерево. Если вы используете этот материал, ваша квартира превратится в уютный дачный домик. Помните: если в вашей квартире высокие потолки — используйте темные оттенки дерева, в то время как для низких помещений лучше выбрать светлые тона, так вы зрительно увеличите кухню. Для этого можно воспользоваться вагонкой.
Если следовать всем канонам кантри, потолок нужно украсить деревянными балками. Однако в многоквартирном доме использовать этот прием невозможно. Если высота помещения позволяет, можно воспользоваться фальшбалками. Они намного легче, меньше и дешевле настоящих. Их практичность заключается в том, что они полые, поэтому в них можно спрятать проводку, чтобы она не портила общий вид кухни.
Натяжной потолок. Самое практичное и современное решение, отличающееся надежностью, износостойкостью и практичностью (при должном обращении). Выбирайте исключительно матовые полотна, так как глянец здесь будет неуместным.
4. Отделка стен
К оформлению стен, особенно на малогабаритной кухне в стиле кантри, следует подходить обдуманно и творчески. Вариантов, достойных рассмотрения, несколько.
Покраска. Выбирая основной цвет для кухни, лучше отдать предпочтение этим пастельным теплым оттенкам:
кремовый,
светло-коричневый,
оливковый.
Но не стоит забывать и про классические решения: белый или светло-серый цвет всегда отлично будут смотреться на кухне в стиле кантри.
Декоративная штукатурка. С ее помощью на стене вы создадите неповторимую текстуру, указывающую на простоту и лаконичность выбранного стиля.
Плитка. Она отлично подойдет для оформления не только рабочего фартука, но и всей поверхности стен. Для того чтобы разнообразить однотонную керамическую плитку, добавьте к ней метлахскую, с помощью которой можно создать прекрасные композиции.
Обои. В качестве рисунка выбирайте:
клетку,
вертикальную или горизонтальную полоску (зависит от высоты потолков в помещении),
мелкий цветок,
национальные орнаменты.
Выбирая обои на кухню, обязательно обратите внимание на их качество. Они должны быть стойкими к температурным перепадам, повышенной влажности, отличаться простотой в уходе. На рынке себя достойно зарекомендовали флизелиновые и виниловые обои.
Кирпич. Для того чтобы оттенить кухню и сделать ее более оригинальной, сделайте акцент на одной из стен с помощью кирпичной кладки. Почему только на одной? Потому что помещение, полностью облицованное кирпичом, будет казаться слишком тесным и неуютным, тем более вы рискуете создать кухню не в стиле кантри, а в стиле лофт. Поэтому кирпич лучше комбинировать с деревом или белыми стенами.
Запомните, что для отделки стен на кухне следует применять влагоустойчивые покрытия и материалы.
5. Цветовая гамма
Наше портфолио более 10 000 проектов
Рассмотрим использование некоторых цветов в интерьере кухни кантри.
Коричневая кухня в стиле кантри
Этот цвет приходит на ум при упоминании сельского домика. Нам представляются коричневые деревянные стены и старинная мебель.
Такие цвета — крем-брюле, песочный, карамельный, шоколадный и каштановый — просто незаменимы в оформлении кухни кантри. Если она целиком выполнена в светлых тонах, привнесите в нее теплые оттенки коричневого. Так атмосфера помещения станет еще более уютной и приятной. К примеру, коричневой может быть поверхность столешницы или обивка стульев.
Белая кухня в стиле кантри
Вместо холодного белоснежного оттенка в кантри используются чуть разбавленные матовые тона: молочный, кремовый, ванильный, светло-бежевый.
Как уже упоминалось выше, в белый довольно часто окрашивают стены или потолок, в этом цвете также представлена кухонная мебель.
Зеленая кухня в стиле кантри
Жизнерадостный цвет лесов и полей выглядит максимально органично рядом с натуральной древесиной. Зеленые стены и текстиль чудесно подчеркнут фактуру мебели из массива.
Для кухонных гарнитуров обычно выбирают нежные оливковые, мятные и изумрудные оттенки, для которых лучшее дополнение — равные по насыщенности бежевый или серый.
Красная кухня в стиле кантри
Да-да, вы не ошиблись. Именно красная. Такой цвет станет смелым и необычным решением для кухни кантри. Но речь идет не о кричащих ярких оттенках. Выбирайте матовые брусничные, терракотовые и бордовые тона. Они будут великолепно смотреться на фасадах гарнитура, элегантно повторяясь в мелком рисунке текстиля, на посуде и декоре.
Идеальным фоном к такой насыщенной мебели станет белый или цвет светлого дерева.
6. Мебель
Она может быть выполнена из массива, ДСП или МДФ. Такая мебель будет производить впечатление надежности и долговечности. Приветствуются гладкие поверхности с наличием признаков потертости или с геометрическим узором.
Шкаф лучше выбирать с открытыми полками — в стиле кантри принято выставлять напоказ красивую фарфоровую посуду, тканевые мешочки и жестяные коробочки с чаем.
Стол и стулья могут быть деревянными, плетеными из ротанга. Их цвет должен сочетаться с цветом кухонного гарнитура, отделки или текстиля.
Техника
Стиль кантри все-таки предусматривает использование натуральных материалов, поэтому железные предметы лучше всего спрятать за деревянным кухонным фасадом. Вы можете спрятать вытяжку, холодильник, посудомоечную машину или микроволновку.
Предметы, которые спрятать нельзя, например плиту, лучше выбирать в старинном стиле. Такую технику можно найти в любом крупном магазине техники.
Обеденная зона
Для обеденной зоны подойдет деревянный прямоугольный или круглый стол, окруженный стульями с резными спинками.
В малогабаритной кухне функцию обеденного стола может играть откидная полка, вертикально закрепленная на стене, или раздвижной стол, размер которого легко изменить. Благодаря вкладной доске, хранящейся под столешницей, за столом могут сидеть от 4 до 6 человек.
Если вы хотите выбрать что-то оригинальное, советуем остановить выбор на садовой мебели, например на деревянной скамье или столе с крестообразным подстольем.
7. Освещение
Кухня в стиле кантри наполнена большим количеством света. Такой эффект достигается благодаря естественному свету и осветительным приборам. Избегайте современных вариантов: прожекторы, неоновые ленты, люминесцентные лампы обладают холодным белым светом, поэтому их лучше оставить для лофта или хай-тека. В кантри уместнее будет смотреться теплый желтоватый свет.
Над рабочей поверхностью можно вмонтировать точечные диоды. Выбор люстры напрямую зависит от размера комнаты и высоты потолка. Для больших помещений подойдет модель с коваными старинными подсвечниками. Для маленьких кухонь выберите светильники в форме уличного фонаря или модели с дизайном под старину.
Для кухонь, которые совмещены с гостиной, идеально подойдут напольные торшеры с белыми тканевыми абажурами.
8. Текстиль
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Уют в кухне немыслим без красивых и струящихся тканей. Шторы, скатерть, салфетки, полотенца и обивка — все это придаст кухне милый и домашний вид.
Традиционные материалы для тканей в стиле кантри: хлопок, лен, пенька и ситец.
Что касается рисунка и цвета, здесь действует другое правило: лучше использовать яркие и насыщенные оттенки с цветочными узорами, в клетку, горошек или полоску. Приветствуется использование оборок, кружева, лент и рюшей.
9. Аксессуары
Для кухни в стиле кантри идеально подойдут старые вещицы с бабушкиного чердака:
часы с кукушкой,
винтажный сундук (станет отличным решением для хранения запасов муки, сахара и круп),
керосинка,
вязаные салфетки.
На открытых полках можно расставить красивые фарфоровые или керамические тарелки, блюдца, вазы, глиняные или деревянные статуэтки.
Дополнительную изюминку в интерьер привнесут плетеные и кованые украшения. Не стоит пренебрегать и настенными тарелками с ручной росписью в народном стиле, фигурками домашних животных и птиц.
Озелените вашу кухню при помощи живых цветов в глиняных или фарфоровых горшках. Можно также посадить их в эмалированные кувшины, бутылочки из цветного стекла.
10. Система хранения
Итак, на кухне в стиле кантри не обязательно прятать все вещи за глухими фасадами. Красивые и необычные вещи можно выставить на открытые полочки, за стеклянными перегородками или повесить на вешалки с крючками. Так нужные вещи всегда будут под рукой.
Однако использование открытых полок не очень практично с точки зрения гигиены. На них и предметах декора будет скапливаться много пыли, частиц жира и влаги, что существенно сократит срок их использования.
Продукты и кухонную утварь лучше спрятать:
в выдвижные ящики.
На внутренней стороне дверок можно использовать крючки или магниты, на которых удобно хранить емкости со специями.
В специальные железные сетки сложите тарелки и крышки, лучше вертикально. Приобретите специальные органайзеры, которые можно положить в выдвижные ящики и хранить там разные мелочи и столовые приборы. Что касается хранения хлеба, овощей и других продуктов, их можно сложить в выдвижные плетеные корзины или решетчатые поддоны.
На фотографии ниже — проект от ReRooms в стиле кантри. Кухня выполнена в спокойных тонах: преимущественно голубом, сером и белом. Они органично сочетаются между собой и создают легкое, светлое пространство. Кухня и обеденная зона, объединенные в одно помещение, зонированы при помощи плавных переходов плитки и паркета. Помещение выглядит больше и просторнее. В интерьере преобладает традиционная для кантри стиля деревянная мебель, окрашенная в белый цвет. В качестве ярких акцентов в интерьере присутствуют:
стена, отделанная плиткой печворк,
чугунная каминная печь,
стулья с орнаментом.
Обилие дерева в сочетании с однотонными матовыми стенами и яркими деталями создает интересный и запоминающийся дизайн.
Для создания такого же интерьера вам потребуются:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники