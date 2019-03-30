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Светлая компактная однушка в стиле минимализм


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Здесь на 38 квадратных метрах поместились просторная ванная, рабочая зона и спальня с кроватью.

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Однушки — самые продаваемые квартиры в Москве. Их выбирают молодые семьи, которым нужно универсальное место для работы, отдыха, приема гостей и семейного времяпрепровождения. Перед дизайнерами ReRooms в очередной раз возникла именно такая задача: создать спокойный, приятный визуально интерьер, где есть все необходимое для жизни.

В однушке площадью всего 38 метров специалистам удалось создать удивительно стильное и продуманное пространство, в котором поместилось все, что нужно. Хотя казалось, что изначальные требования заказчиков рассчитаны на просторную трешку, а не маленькую квартирку!

1. Гостиная-спальня

Минимализм идеально подходит для крохотных помещений, где нужно уместить много вещей. Жилая комната площадью всего 17 метров должна была играть роль и спальни, и гостиной, и кабинета. А еще никак нельзя было обойтись без просторного шкафа. Ко всему прочему владельцам очень хотелось спать на хорошей кровати, а не на диване.

Дизайнеры выполнили все пожелания заказчиков: появилась удобная кровать, мини-диванчик и телевизор на стене. Рабочую зону спрятали в нишу, а шкаф — за строчками-купе в тон стенам, чтобы не привлекал внимания. Обратите внимание на цветовую гамму интерьера: спокойные серые тона в сочетании с теплыми коричневыми и белыми оттенками создают приятную обволакивающую и полную легкости атмосферу.


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В интерьере использованы:

Диван модульный ВАЛЛЕНТУНА
64 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Трековые светильники Locus, “ЦЕНТРСВЕТ”
4 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Classic Touch 8-32 Стандарт Акация Корнсилк, Kaindl
1 020 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать с подъёмным механизмом Коста, Hoff
4 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Кухня

Через коридор заходим на кухню. Ее площадь — 10 метров. Хватило места на целую обеденную зону. От серого цвета здесь остался только текстиль: шторы и обивка стульев. Кухня — место, где важен хороший аппетит и компанейская атмосфера, поэтому для нее выбрали нейтральный оттенок слоновой кости и хорошо подумали над освещением.


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Безручечные глянцевые фасады делают кухонный гарнитур почти невесомым, хотя он и занимает довольно много места. Есть где готовить и есть где отдохнуть! Для того чтобы было уютно и нескучно, в интерьер добавили акцентную стену, украшенную деревянными рейками.


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В интерьере использованы:

Стулья ХЕНРИКСДАЛЬ
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная плитка Маттоне, “Керама Марацци”
1 034 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит NL Wood от ITALON
1 998 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочные накладные светильники PASSIDON
6 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол ОЛМСТАД, ИКЕА
3 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Санузел

Ванная комната в квартире совмещенная, и это дало возможность выбрать настоящую ванну, а не душевую кабину. В комнате поместилась даже стиральная машина, а раковину, зеркало и подвесную тумбу мастерски вписали в нишу. Таким образом потерянный из-за коммуникаций угол совсем не испортил планировку.

В ванной прослеживается все тот же мотив, что и в остальных комнатах: серый фон, который уравновешивают деревянные текстуры. Такое комбинирование контрастных материалов в моде и помогает делать интерьеры более приятными и удобными.


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В интерьере использованы:

Унитаз напольный, Santek
8 219 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркальный шкаф, Roca
24 405 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба под умывальник, Roca
16 840 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#минимализм#Квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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