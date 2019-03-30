Светлая компактная однушка в стиле минимализм

Однушки — самые продаваемые квартиры в Москве. Их выбирают молодые семьи, которым нужно универсальное место для работы, отдыха, приема гостей и семейного времяпрепровождения. Перед дизайнерами ReRooms в очередной раз возникла именно такая задача: создать спокойный, приятный визуально интерьер, где есть все необходимое для жизни.

В однушке площадью всего 38 метров специалистам удалось создать удивительно стильное и продуманное пространство, в котором поместилось все, что нужно. Хотя казалось, что изначальные требования заказчиков рассчитаны на просторную трешку, а не маленькую квартирку!

1. Гостиная-спальня

Минимализм идеально подходит для крохотных помещений, где нужно уместить много вещей. Жилая комната площадью всего 17 метров должна была играть роль и спальни, и гостиной, и кабинета. А еще никак нельзя было обойтись без просторного шкафа. Ко всему прочему владельцам очень хотелось спать на хорошей кровати, а не на диване.

Дизайнеры выполнили все пожелания заказчиков: появилась удобная кровать, мини-диванчик и телевизор на стене. Рабочую зону спрятали в нишу, а шкаф — за строчками-купе в тон стенам, чтобы не привлекал внимания. Обратите внимание на цветовую гамму интерьера: спокойные серые тона в сочетании с теплыми коричневыми и белыми оттенками создают приятную обволакивающую и полную легкости атмосферу.



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В интерьере использованы:

Диван модульный ВАЛЛЕНТУНА 64 000 руб.* Купить *Цена может измениться Трековые светильники Locus, “ЦЕНТРСВЕТ” 4 800 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Classic Touch 8-32 Стандарт Акация Корнсилк, Kaindl 1 020 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать с подъёмным механизмом Коста, Hoff 4 399 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Кухня

Через коридор заходим на кухню. Ее площадь — 10 метров. Хватило места на целую обеденную зону. От серого цвета здесь остался только текстиль: шторы и обивка стульев. Кухня — место, где важен хороший аппетит и компанейская атмосфера, поэтому для нее выбрали нейтральный оттенок слоновой кости и хорошо подумали над освещением.



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Безручечные глянцевые фасады делают кухонный гарнитур почти невесомым, хотя он и занимает довольно много места. Есть где готовить и есть где отдохнуть! Для того чтобы было уютно и нескучно, в интерьер добавили акцентную стену, украшенную деревянными рейками.



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В интерьере использованы:

Стулья ХЕНРИКСДАЛЬ 5 999 руб.* Купить *Цена может измениться Настенная плитка Маттоне, “Керама Марацци” 1 034 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит NL Wood от ITALON 1 998 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочные накладные светильники PASSIDON 6 200 руб.* Купить *Цена может измениться Стол ОЛМСТАД, ИКЕА 3 499 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Санузел

Ванная комната в квартире совмещенная, и это дало возможность выбрать настоящую ванну, а не душевую кабину. В комнате поместилась даже стиральная машина, а раковину, зеркало и подвесную тумбу мастерски вписали в нишу. Таким образом потерянный из-за коммуникаций угол совсем не испортил планировку.

В ванной прослеживается все тот же мотив, что и в остальных комнатах: серый фон, который уравновешивают деревянные текстуры. Такое комбинирование контрастных материалов в моде и помогает делать интерьеры более приятными и удобными.



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В интерьере использованы: