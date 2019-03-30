Светлая компактная однушка в стиле минимализм

Здесь на 38 квадратных метрах поместились просторная ванная, рабочая зона и спальня с кроватью.
Однушки — самые продаваемые квартиры в Москве. Их выбирают молодые семьи, которым нужно универсальное место для работы, отдыха, приема гостей и семейного времяпрепровождения. Перед дизайнерами ReRooms в очередной раз возникла именно такая задача: создать спокойный, приятный визуально интерьер, где есть все необходимое для жизни.
В однушке площадью всего 38 метров специалистам удалось создать удивительно стильное и продуманное пространство, в котором поместилось все, что нужно. Хотя казалось, что изначальные требования заказчиков рассчитаны на просторную трешку, а не маленькую квартирку!
1. Гостиная-спальня
Минимализм идеально подходит для крохотных помещений, где нужно уместить много вещей. Жилая комната площадью всего 17 метров должна была играть роль и спальни, и гостиной, и кабинета. А еще никак нельзя было обойтись без просторного шкафа. Ко всему прочему владельцам очень хотелось спать на хорошей кровати, а не на диване.
Дизайнеры выполнили все пожелания заказчиков: появилась удобная кровать, мини-диванчик и телевизор на стене. Рабочую зону спрятали в нишу, а шкаф — за строчками-купе в тон стенам, чтобы не привлекал внимания. Обратите внимание на цветовую гамму интерьера: спокойные серые тона в сочетании с теплыми коричневыми и белыми оттенками создают приятную обволакивающую и полную легкости атмосферу.
В интерьере использованы:
2. Кухня
Через коридор заходим на кухню. Ее площадь — 10 метров. Хватило места на целую обеденную зону. От серого цвета здесь остался только текстиль: шторы и обивка стульев. Кухня — место, где важен хороший аппетит и компанейская атмосфера, поэтому для нее выбрали нейтральный оттенок слоновой кости и хорошо подумали над освещением.
Безручечные глянцевые фасады делают кухонный гарнитур почти невесомым, хотя он и занимает довольно много места. Есть где готовить и есть где отдохнуть! Для того чтобы было уютно и нескучно, в интерьер добавили акцентную стену, украшенную деревянными рейками.
В интерьере использованы:
3. Санузел
Ванная комната в квартире совмещенная, и это дало возможность выбрать настоящую ванну, а не душевую кабину. В комнате поместилась даже стиральная машина, а раковину, зеркало и подвесную тумбу мастерски вписали в нишу. Таким образом потерянный из-за коммуникаций угол совсем не испортил планировку.
В ванной прослеживается все тот же мотив, что и в остальных комнатах: серый фон, который уравновешивают деревянные текстуры. Такое комбинирование контрастных материалов в моде и помогает делать интерьеры более приятными и удобными.
В интерьере использованы:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники