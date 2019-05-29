10 способов украсить квартиру книгами и журналами

Получайте от книг не только интеллектуальную пользу, но и эстетическое наслаждение.

Если у вас дома накопились старые книги и журналы, не торопитесь отправлять их на помойку, лучше дайте им второй шанс. Бумажные изделия — это прекрасный материал для оформления интерьера квартиры.

ReRooms подготовил для вас десять способов украсить квартиру книгами и журналами. Вдохновляйтесь идеями и придумывайте собственные варианты — ведь это так красиво и удивительно.

Делаем прикроватный столик

Вы можете создавать различные предметы мебели, используя одни лишь книги! Прикроватные столики и тумбочки из книг практичны и придают интерьеру оригинальности.

Фото: cdn.theeverygirl.com

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Создаем башню

Можно, конечно, сделать несколько стопок книг на журнальном столике, но это скучный и совсем неоригинальный вариант. Интереснее сделать из книг настоящие архитектурные шедевры. Представьте, в вашей комнате будет башня, напоминающая Эмпайр-стейт-билдинг, по которой в далеком 1976 году взбирался Кинг-Конг.

Подберите экземпляры разных размеров и цветов и положите их друг на друга, формируя башню. На самый верх можно поставить статуэтку или вазу с цветком или же просто оставить его пустым.

Выстройте такую инсталляцию у стены и убедитесь, что книги не сливаются с фоном.

Фото: parallaximag.gr

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Наполняем камин

Если вы помните, 451 градус по Фаренгейту — это температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Брэдбери в своей антиутопии описывал будущее, в котором все письменные издания безжалостно уничтожались, а хранение книг преследовалось по закону. Но мы живем с вами в том веке, когда камин можно использовать не для уничтожения произведений, а для их хранения и декорирования.

Если вы хотите сделать несколько аккуратных стопок и заполнить ими пространство, камин для этого отлично подойдет. Во-первых, это станет необычной частью вашего интерьера, а во-вторых, вы задействуете ценное неиспользуемое пространство.

Фото: cdn.trendir.com

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Акцентная стена

При создании интерьера у нас часто возникает вопрос: как и чем декорировать пустую стену? Мы нашли для вас ответ! Старые книги и журналы, разрисованные, прорезанные или выложенные в определенной последовательности, — это доступный всем бюджетный материал, который поможет преобразить стены квартиры.

Фото: 4.bp.blogspot.com

1 /2 Фото: cdn-fastly.hometalk.com

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Создаем радугу (сортировка по цветам)

Организовывать книги можно по-разному: кто-то создает тематические блоки, кто-то упорядочивает библиотеку по размеру изданий. Если вы планируете использовать книги как элемент декора, попробуйте расставить их по цветам обложки. Такой вариант отлично подойдет для одно- или двухцветного интерьера, когда нужно внести в него оригинальность.

Создается ощущение, будто художник разлил палитру своих красок и оставил ее на ваших книжных полках. Интерьер получится более живым и станет источником хорошего настроения. Если большинство ваших книг однотонные, не отчаивайтесь. Проявите творческую фантазию — оберните книги в цветную бумагу.

Но можно сделать и иначе. Если выше написанное слишком ярко и вычурно для вас, оформите книги в единой цветовой гамме и тоже используйте хендмейд-обложки. Главное, чтобы ваша инсталляция гармонировала с цветовым решением комнаты и не была белым пятном.

Фото: limaonagua.com.br

1 /2 Фото: nufaceludhiana.co

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Подставка

Сделайте несколько стопок из книг с журналами и расположите их на столе или тумбочке. Бумажные изделия могут выступать подставкой для лампы, часов, вазы с цветами, свечей и разных небольших элементов декора.

Фото: i.pinimg.com

1 /2 Фото: gasubasu.com

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«Ваза» для цветов

Один из самых захватывающих и креативных способов с пользой провести свободное время — придумывать и изготавливать оригинальные поделки из старых книг и украшать ими комнату. Из них можно сделать зарядную станцию под мобильный телефон или горшок для комнатного растения.

Фото: images.coplusk.net

1 /2 Фото: cdn.trendir.com

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Полки

Купите или сделайте невидимую полку для книг, которая обязательно удивит ваших гостей. На такой полке книги будто парят в воздухе.

Фото: image.architonic.com

1 /2 Фото: image.architonic.com

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Книжная галерея

Если у вас есть книги или журналы, обложки которых могут считаться произведением искусства, не стесняйтесь их демонстрировать. Такой вариант декора может заменить привычные нам картины или фотографии. И смотреться будет намного оригинальнее.

Есть еще один вариант использования книг на стене. Пожелтевшие страницы старых томов могут стать отличным холстом для монохромной живописи тушью. Будьте уверены, такой элемент декора вы больше ни у кого не увидите.

Фото: static1.squarespace.com

1 /2 Фото: static1.squarespace.com

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Делаем табурет

Надоели скучные магазинные табуреты, которые сделаны будто под копирку? Понимаем — поэтому мы нашли для вас оригинальный и очень красочный вариант. Главное преимущество такой мебели — функциональность. С помощью ремешка и книг с журналами вы с легкостью сможете менять высоту своего табурета. Просто добавьте или, наоборот, уберите книжки и отрегулируйте высоту под себя. Тем, кто любит самостоятельно делать интересные вещицы и обставлять дом предметами хендмейда, этот способ тоже подойдет на все сто.

Фото: cdn.connox.fr

1 /2 Фото: cdn.connox.fr

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Когда вы создаете элементы декора, используя книги и журналы, следует позаботиться не только об их эстетической составляющей, но и о других важных нюансах.

Советы по размещению книг и журналов

1. Не размещайте бумажные изделия рядом с отопительными приборами — это приведет к деформации бумаги или картона из-за высокой температуры и сухого воздуха.

2. Берегите книги и журналы от прямого попадания солнечных лучей, иначе бумага пожелтеет и станет ломкой.

3. Лучше воздержаться от проветривания помещений в дождливую и сырую погоду — влага может пропитать страницы.

4. Не забывайте протирать поверхности книг и журналов от пыли и используйте для этого только сухие салфетки, чтобы не повредить обложки.