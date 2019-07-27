Преимущества светлого пола в интерьере

Когда мы говорим «светлый пол», мы имеем в виду не столько цвет напольного покрытия, сколько степень разбавленности того или иного тона белым. По цвету отделочный материал для пола может быть любым: желтоватым, розоватым, голубоватым, сероватым, коричневатым, чисто белым или с черными прожилками. Здесь главное — оттенки из светлого спектра. ReRooms рассказывает о преимуществах светлого напольного покрытия.

Материалы для светлого пола можно найти в любой категории сырья — как натурального, так и искусственного. Среди натуральных покрытий на первое место выходят паркет, массивная, пробковая и паркетная доска, глянцевая и матовая керамическая плитка, керамогранит, мрамор. Из искусственных — ламинат, линолеум, ковролин, полимерные, или наливные, полы, ковровая плитка и модульное ПВХ-покрытие. При выборе материала для пола надо иметь в виду одну декоративную тонкость: светлые, особенно крашеные деревянные, полы упрощают интерьер, лишают его респектабельности и торжественности. Хотя керамогранит и мрамор этот «недостаток» прекрасно устраняют.

Фото: genericpropecia.info

Плинтусы к светлому полу

Плинтус — важная техническая и декоративная деталь в отделке комнаты. Он призван эстетично закрывать щели между полом и стенами, защищать их от влаги, прятать проводку или систему отопления. Существует много видов плинтусов в зависимости от материала, гибкости, ширины и цвета. О широких плинтусах для пола и вариантах их применения мы вам подробно рассказывали.

Светлый пол — светлые плинтусы

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Здесь плинтус служит малозаметным переходом от пола к стене. Границы между нижней горизонтальной и вертикальной линиями помещения не видно, что позволяет сохранять целостность пространства.

Фото: abiborj.com

Светлый пол — темные плинтусы

Если же требуется внести четкий раздел нижнего и верхнего пространств, без темного плинтуса не обойтись. Он может быть на несколько тонов темнее пола или же полностью с ним контрастировать — в этом случае стоит задуматься о его декоративных достоинствах.

Фото: ukmodernhouses.blogspot.com

Двери к светлому полу

Двери — еще один важный элемент интерьера, выбор которого зависит от оттенка светлого пола.

Светлый пол — светлые двери

В этом сочетании надо учитывать, какой оттенок, теплый или холодный, имеет светлый пол. Не стоит выбирать к кристально-белому или серо-стальному полу двери теплых тонов, например бежевой или персиковой гаммы. Здесь подойдут двери таких же цветов, что и напольное покрытие: тон в тон или немного темнее. Сюда хорошо впишутся двери из матового или тонированного стекла. Светлые двери можно выделить контрастными наличниками, чтобы подчеркнуть не только их функциональную, но и декоративную самостоятельность.

Фото: dikidaycare.com

Светлый пол — темные двери

Выбор темных дверей к светлому полу подчинен тому же принципу, что и светлых: теплые оттенки — к теплым, холодные — к холодным. Исключение — черные двери. Они универсальны и подойдут к любому светлому тону пола, сделают интерьер более выразительным и торжественным.

Фото: triora.ua



Расцветка стен для светлого пола

Стены — большие вертикальные поверхности, наряду с полом задающие основное настроение в восприятии комнаты. От того, насколько грамотно подобрано тональное сочетание пола и стен, зависит целостность интерьера того или иного помещения.

Светлый пол — светлые стены

В этом дизайн проекте таунхауса пол и стены плавно переходят друг в друга, горизонталь и вертикаль создают единое пространство. Стены, как и пол, могут быть гладкими и окрашенными, например в белый, молочный или нежно-персиковый. Стены также оклеиваются светлыми обоями с бледным рисунком или обоями под покраску с рельефным узором. Деревянные панели на одной из стен могут быть из того же материала, что и пол, — еще один способ соединить две поверхности. Светлая керамическая плитка с неброским орнаментом прекрасно дополнит однотонность светлого керамогранита.

Фото: allstateloghomes.com

Светлый пол — темные стены

Совсем другой интерьер формируется в контрасте светлого низа с темным верхом. Мир словно опрокинулся, ведь нам привычнее ходить по черной земле под прозрачно-голубым небом. А для дизайна интерьера такие «перевертыши» только на пользу. Тем более к светлому полу подойдут любые темные цвета, как однотонные, так и с разнообразным узором. Если же вам хочется поддержать светлый тон напольного покрытия, можно выбрать темные обои с рисунком, по оттенку совпадающему с полом.

Фото: decouvrirlendroitdudecor.blogspot.com

Мебель на светлом полу

Для мебели светлый пол поистине универсальный фон. Предметы любых цветов смотрятся здесь прекрасно. Конечно, со своими особенностями и влиянием на интерьер в целом.

Светлая мебель на светлом полу

Светлая мебель вторит светлому полу. Они находятся в одной цветовой связке, хоть и с разными оттенками материалов, фактур, декоративных элементов. Неизменно восхищает полностью белоснежная или близких к ней тонов комната: белые крашеные пол, стены и потолок, белая мебель и даже шторы. Вот есть в этой белизне что-то завораживающее! То же самое можно проделать и с другими пастельными цветами. Особую стилистику придают интерьеру деревянная отделка пола, стен и потолка вместе с деревянной мебелью. Все же чаще светлую мебель выбирают хоть немного отличную от цвета пола и стен, чтобы визуально не опустошать комнату, не лишать ее комфортного для жизни наполнения.

Фото: moderne.traeumtgerade.de

Темная мебель на светлом полу

Темное на светлом — это классика. Как художник сначала грунтует холст, а затем наносит краски, так и светлый пол служит основой для темных предметов. В этом сочетании совмещаются два условия для безупречного дизайна интерьера: во-первых, создавать ощущение большего пространства за счет светлых пола и стен и, во-вторых, наполнять его лаконичными и четко очерченными вещами.

Фото: alamodelkini.com



Цветная мебель на светлом полу

Цветное на светлом — это ярко и весело. Такое сочетание неизменно поднимает настроение и обладает тонизирующим эффектом. Здесь много света и насыщенных красок. Фон и предметы не перебивают и не перекрывают друг друга, а создают воодушевляющее партнерство. Если интерьеру не хватает жизни, поставьте на светлый паркет малиновое кресло или оранжевый диван.

Фото: theultralinx.com



Светлый пол в интерьерных стилях

Светлый пол применяется в большинстве интерьерных стилей. Главный вопрос — из чего сделано напольное покрытие. Ведь стиль может включать в свой арсенал светлый пол, но не принимать материал, из которого он изготовлен. Например, хай-тек не просто любит светлый пол, особенно белый, а считает его одним из своих атрибутов. Так же относится к светлому полу и ар-деко, и скандинавский дизайн, и фьюжн. И при этом в каждом из этих направлений светлые полы принципиально разные. В хай-теке — белый наливной, в ар-деко — мраморный с черными вставками, в скандинавском — крашеная массивная доска, а в фьюжне — ламинат. «Деревенские» стили (прованс, шебби-шик, кантри, шале, рустик, эко) любят полы из светлого некрашеного дерева. Модерн, классика, неоклассика, эклектика — паркет и паркетную доску.