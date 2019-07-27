Преимущества светлого пола в интерьере

Светлый или темный? Какой пол выбрать? Светлый пол такой воздушный, просторный, словно ходишь по облаку или песчаному пляжу солнечным утром.
Когда мы говорим «светлый пол», мы имеем в виду не столько цвет напольного покрытия, сколько степень разбавленности того или иного тона белым. По цвету отделочный материал для пола может быть любым: желтоватым, розоватым, голубоватым, сероватым, коричневатым, чисто белым или с черными прожилками. Здесь главное — оттенки из светлого спектра. ReRooms рассказывает о преимуществах светлого напольного покрытия.
Материалы для светлого пола мы говорим «светлый пол», мы имеем в виду не столько цвет напольного покрытия, сколько степень разбавленности того или иного тона белым. По цвету отделочный материал для пола может быть любым: желтоватым, розоватым, голубоватым, сероватым, коричневатым, чисто белым или с черными прожилками. Здесь главное — оттенки из светлого спектра. ReRooms рассказывает о преимуществах светлого напольного покрытия.
Материалы для светлого пола
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Материалы для светлого пола можно найти в любой категории сырья — как натурального, так и искусственного. Среди натуральных покрытий на первое место выходят паркет, массивная, пробковая и паркетная доска, глянцевая и матовая керамическая плитка, керамогранит, мрамор. Из искусственных — ламинат, линолеум, ковролин, полимерные, или наливные, полы, ковровая плитка и модульное ПВХ-покрытие. При выборе материала для пола надо иметь в виду одну декоративную тонкость: светлые, особенно крашеные деревянные, полы упрощают интерьер, лишают его респектабельности и торжественности. Хотя керамогранит и мрамор этот «недостаток» прекрасно устраняют.
Плинтусы к светлому полу
Плинтус — важная техническая и декоративная деталь в отделке комнаты. Он призван эстетично закрывать щели между полом и стенами, защищать их от влаги, прятать проводку или систему отопления. Существует много видов плинтусов в зависимости от материала, гибкости, ширины и цвета. О широких плинтусах для пола и вариантах их применения мы вам подробно рассказывали.
Светлый пол — светлые плинтусы
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Здесь плинтус служит малозаметным переходом от пола к стене. Границы между нижней горизонтальной и вертикальной линиями помещения не видно, что позволяет сохранять целостность пространства.
Светлый пол — темные плинтусы
Если же требуется внести четкий раздел нижнего и верхнего пространств, без темного плинтуса не обойтись. Он может быть на несколько тонов темнее пола или же полностью с ним контрастировать — в этом случае стоит задуматься о его декоративных достоинствах.
Двери к светлому полу
Двери — еще один важный элемент интерьера, выбор которого зависит от оттенка светлого пола.
Светлый пол — светлые двери
В этом сочетании надо учитывать, какой оттенок, теплый или холодный, имеет светлый пол. Не стоит выбирать к кристально-белому или серо-стальному полу двери теплых тонов, например бежевой или персиковой гаммы. Здесь подойдут двери таких же цветов, что и напольное покрытие: тон в тон или немного темнее. Сюда хорошо впишутся двери из матового или тонированного стекла. Светлые двери можно выделить контрастными наличниками, чтобы подчеркнуть не только их функциональную, но и декоративную самостоятельность.
Светлый пол — темные двери
Выбор темных дверей к светлому полу подчинен тому же принципу, что и светлых: теплые оттенки — к теплым, холодные — к холодным. Исключение — черные двери. Они универсальны и подойдут к любому светлому тону пола, сделают интерьер более выразительным и торжественным.
Расцветка стен для светлого пола
Стены — большие вертикальные поверхности, наряду с полом задающие основное настроение в восприятии комнаты. От того, насколько грамотно подобрано тональное сочетание пола и стен, зависит целостность интерьера того или иного помещения.
Светлый пол — светлые стены
В этом дизайн проекте таунхауса пол и стены плавно переходят друг в друга, горизонталь и вертикаль создают единое пространство. Стены, как и пол, могут быть гладкими и окрашенными, например в белый, молочный или нежно-персиковый. Стены также оклеиваются светлыми обоями с бледным рисунком или обоями под покраску с рельефным узором. Деревянные панели на одной из стен могут быть из того же материала, что и пол, — еще один способ соединить две поверхности. Светлая керамическая плитка с неброским орнаментом прекрасно дополнит однотонность светлого керамогранита.
Светлый пол — темные стены
Совсем другой интерьер формируется в контрасте светлого низа с темным верхом. Мир словно опрокинулся, ведь нам привычнее ходить по черной земле под прозрачно-голубым небом. А для дизайна интерьера такие «перевертыши» только на пользу. Тем более к светлому полу подойдут любые темные цвета, как однотонные, так и с разнообразным узором. Если же вам хочется поддержать светлый тон напольного покрытия, можно выбрать темные обои с рисунком, по оттенку совпадающему с полом.
Мебель на светлом полу
Для мебели светлый пол поистине универсальный фон. Предметы любых цветов смотрятся здесь прекрасно. Конечно, со своими особенностями и влиянием на интерьер в целом.
Светлая мебель на светлом полу
Светлая мебель вторит светлому полу. Они находятся в одной цветовой связке, хоть и с разными оттенками материалов, фактур, декоративных элементов. Неизменно восхищает полностью белоснежная или близких к ней тонов комната: белые крашеные пол, стены и потолок, белая мебель и даже шторы. Вот есть в этой белизне что-то завораживающее! То же самое можно проделать и с другими пастельными цветами. Особую стилистику придают интерьеру деревянная отделка пола, стен и потолка вместе с деревянной мебелью. Все же чаще светлую мебель выбирают хоть немного отличную от цвета пола и стен, чтобы визуально не опустошать комнату, не лишать ее комфортного для жизни наполнения.
Темная мебель на светлом полу
Темное на светлом — это классика. Как художник сначала грунтует холст, а затем наносит краски, так и светлый пол служит основой для темных предметов. В этом сочетании совмещаются два условия для безупречного дизайна интерьера: во-первых, создавать ощущение большего пространства за счет светлых пола и стен и, во-вторых, наполнять его лаконичными и четко очерченными вещами.
Цветная мебель на светлом полу
Цветное на светлом — это ярко и весело. Такое сочетание неизменно поднимает настроение и обладает тонизирующим эффектом. Здесь много света и насыщенных красок. Фон и предметы не перебивают и не перекрывают друг друга, а создают воодушевляющее партнерство. Если интерьеру не хватает жизни, поставьте на светлый паркет малиновое кресло или оранжевый диван.
Светлый пол в интерьерных стилях
Светлый пол применяется в большинстве интерьерных стилей. Главный вопрос — из чего сделано напольное покрытие. Ведь стиль может включать в свой арсенал светлый пол, но не принимать материал, из которого он изготовлен. Например, хай-тек не просто любит светлый пол, особенно белый, а считает его одним из своих атрибутов. Так же относится к светлому полу и ар-деко, и скандинавский дизайн, и фьюжн. И при этом в каждом из этих направлений светлые полы принципиально разные. В хай-теке — белый наливной, в ар-деко — мраморный с черными вставками, в скандинавском — крашеная массивная доска, а в фьюжне — ламинат. «Деревенские» стили (прованс, шебби-шик, кантри, шале, рустик, эко) любят полы из светлого некрашеного дерева. Модерн, классика, неоклассика, эклектика — паркет и паркетную доску.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники