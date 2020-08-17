Только вазочки расставить: какие квартиры будут продаваться через 5 лет. Источник: РБК

На это есть несколько причин. Во-первых, неизвестно, сколько у нас впереди локдаунов. Во-вторых, число работающих на удаленке людей, по данным ВЦИОМ, выросло в восемь раз. Так, согласно результатам его опроса, проведенного 30 апреля, на удаленную работу перешли 16% граждан, в том числе 9% полностью, а 7% — частично. До начала пандемии в таком режиме трудились всего 2% сотрудников. Россияне заново посмотрели на свои квартиры и вынуждены были вписать в них все атрибуты «нормальной» жизни — работу, учебу, спорт, досуг, прогулки и даже шопинг, сообщается в исследовании КБ «Стрелка». «Необходимость круглосуточно осуществлять всю повседневную деятельность (работу, спорт, досуг и т.д.) в пределах одной квартиры задает тренд на гибкость и многофункциональность жилых пространств», — отмечают аналитики.

На это есть несколько причин. Во-первых, неизвестно, сколько у нас впереди локдаунов. Во-вторых, число работающих на удаленке людей, по данным ВЦИОМ, выросло в восемь раз. Так, согласно результатам его опроса, проведенного 30 апреля, на удаленную работу перешли 16% граждан, в том числе 9% полностью, а 7% — частично. До начала пандемии в таком режиме трудились всего 2% сотрудников. Россияне заново посмотрели на свои квартиры и вынуждены были вписать в них все атрибуты «нормальной» жизни — работу, учебу, спорт, досуг, прогулки и даже шопинг, сообщается в исследовании КБ «Стрелка». «Необходимость круглосуточно осуществлять всю повседневную деятельность (работу, спорт, досуг и т.д.) в пределах одной квартиры задает тренд на гибкость и многофункциональность жилых пространств», — отмечают аналитики. самоизоляции заставил нас пересмотреть подход к формированию личного пространства. Квартира стала центром мира — два месяца большинство из нас были вынуждены трудиться, работать, развлекаться и заниматься спортом на своих 40–60 кв. м. Совершенно естественно, что, запертые в четырех стенах, мы переосмыслили подход к понятию «дом». Если раньше многие могли на протяжении месяцев, а то и лет не замечать мелких недоработок (разводы на потолке, отставшие обои, кривой паркет), то сейчас захотели сделать из дома конфетку.

Режим самоизоляции заставил нас пересмотреть подход к формированию личного пространства. Квартира стала центром мира — два месяца большинство из нас были вынуждены трудиться, работать, развлекаться и заниматься спортом на своих 40–60 кв. м. Совершенно естественно, что, запертые в четырех стенах, мы переосмыслили подход к понятию «дом». Если раньше многие могли на протяжении месяцев, а то и лет не замечать мелких недоработок (разводы на потолке, отставшие обои, кривой паркет), то сейчас захотели сделать из дома конфетку.

Мы со своей стороны также ощущаем возросший интерес людей к перестройке своего пространства — количество обращений за дизайном в период пандемии и сразу после выхода из режима самоизоляции выросло примерно вдвое. Исследование сервиса «Юла» от Mail.ru, результаты которого были опубликованы в июле 2020 года, показало, что за время самоизоляции россияне приобщились к дизайну помещений и покупке товаров для дома. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев увеличился на 235% по сравнению с 2019 годом, а на стройматериалы — на 302%.

Во всем мире растет запрос на недорогой, качественный дизайн и ремонт. Это стимулирует цифровую трансформацию сферы обустройства дома. Первыми в этом вопросе стали китайские компании. Давайте посмотрим, чего они достигли и что совсем скоро появится и на нашем рынке.

Заказ квартиры в смартфоне

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В 2008 году в Китае появился стартап Tubatu, который заложил основы новой системы обустройства дома. Спустя всего 12 лет он полностью изменил подход ко всем процессам, связанным с созданием уютного личного пространства. Сейчас Tubatu — одна из крупнейших на китайском рынке интернет-платформ, которая позволяет сделать из бетонной коробки комфортное жилье. Здесь потребитель может заказать дизайн-проект, выбрать подрядчиков для ремонта, купить материалы для черновой отделки, мебель и предметы интерьера.

На платформе зарегистрировано 100 тыс. ремонтных компаний, более 1,1 млн дизайнеров, почти 1,3 тыс. поставщиков мебели и предметов интерьера. Число пользователей Tubatu приблизилось к 30 млн человек, сервис действует более чем в 300 китайских городах. По данным исследовательского агентства Aurora Mobile, Tubatu — крупнейшая интернет-компания в сегменте домашнего обустройства с долей рынка 40%. Пандемия коронавируса только подстегнула развитие аналогичных сервисов. По словам представителей компании, частота офлайн-покупок значительно снизилась и спрос начал активнее перемещаться в онлайн.

Успех Tubatu основан не просто на создании удобной и технологичной платформы, на которой можно быстро заказать разные работы по дому. Uber для квартиры — это первый этап развития нового направления в области ремонта и дизайна. Революция в этой сфере происходит прямо сейчас — и все благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта в сфере обустройства дома. О чем конкретно идет речь?

Искусственный интеллект вместо дизайнеров и компаний ремонтников

Каждый, кто делал ремонт, помнит это хождение по мукам. Если владелец жилья не собирается делать «бабушкин» ремонт в формате «ламинат и обои с ковром», то ему надо найти недорогого и хорошего дизайнера. А он не будет работать за гонорар менее 100 тыс. руб. Почему так дорого? Потому что он долго учился в какой-нибудь «британке» (в лучшем случае), потом несколько лет работал за копейки в именитой дизайн-студии и, наконец, начал свое дело. Заказчики то есть, то их нет, поэтому из каждого надо выжать максимум.

И вот клиент получил дизайн-проект, теперь ему надо найти подрядчика. Обычный путь — поспрашивать знакомых и выбрать из двух зол меньшее. «Пусть ворует, но хотя бы не наглеет» — с этим тезисом априори согласны почти все хозяева новостроек. Начинается игра, кто кого перехитрит, длиною в год. В итоге, заплатив в два раза больше изначально называвшейся суммы и увеличив срок ремонта также вдвое, владелец жилья въезжает в отремонтированную квартиру.

Как тем временем делают ремонт в Китае с помощью Tubatu? Подавляющую часть работы дизайнера-человека выполняет искусственный интеллект. У него в памяти более 7 млн дизайн-проектов и несколько миллионов комбинаций интерьеров и мебели. Tubatu использует большие данные и машинное обучение для точного определения предпочтений клиента.

После того как компьютер сделал дизайн-проект, сформировал смету на ремонт и стройматериалы, пользователь тут же на платформе выбирает и заказывает нужные ему товары — от цемента до дверных ручек и журнального столика. Затем сервис предлагает ему на выбор несколько вариантов строительных компаний, которые уже на отлично справились с подобными работами.

Российский рынок обустройства дома уже сделал первый шаг по проложенной китайцами дороге. Например, онлайн-сервис ReRooms кроме услуг по дизайну и ремонту , продает заказчикам мебель и другие предметы интерьера . В процессе создания дизайн-проекта специалисты компании выявляют потребности клиента в товарах для дома, а потом предлагают то, что ему нужно. По сути, ReRooms работает как маркетплейс мебели и предметов интерьера. Сам дизайн-проект на таком онлайн-сервисе стоит в три-четыре раза дешевле, чем у традиционного дизайнера. Непрерывный поток заказов обеспечивает дизайнеров постоянной работой, поэтому нет необходимости завышать цены и выжимать все соки из клиента.

Что будет через пять лет

По моему мнению, уже через пять лет создавать визуализацию и планы дома будет искусственный интеллект. Дизайнеры же перестанут заниматься своими «прямыми обязанностями» — они возьмут на себя работу клиентских менеджеров, поскольку ИИ пока не может выражать эмпатию.

Как следствие, стоимость дизайна упадет до нуля. Разработку дизайн-проекта будут оплачивать не клиенты, а производители мебели и материалов из той комиссии, которую сейчас отдают розничным магазинам. Опыт китайцев подтверждает этот тезис. Все товары, которые ранее продавались лишь в торговых центрах, — от кухонь до постельного белья — уйдут в интернет, на онлайн-платформы.

На следующем этапе все предложения по дизайну уже будут интегрированы на этапе покупки жилья. Иначе говоря, приходя к застройщику, мы будем покупать не голые стены и не бетонную коробку «под чистовую отделку», а жилье с ремонтом, сделанным под наши потребности. С помощью услуги ремонта за наш кошелек будут конкурировать не только многочисленные строительные компании, но и интегрированные в процесс производители мебели, сантехники и напольных покрытий. И все это — без дополнительных затрат по деньгам и со значительной экономией личного времени.

Кастомизированный подход к клиенту в экономсегменте станет одним из драйверов продаж. Вряд ли какой-то застройщик откажется от сотрудничества с платформой, которая без всяких затрат с его стороны станет разрабатывать дизайн-проекты и предлагать варианты по ремонту в возводимых им домах. Отдельные примеры такого подхода уже появляются и в России. Услугу по сдаче квартиры с заранее заказанным дизайн-проектом предлагают застройщики в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, других регионах.

Возможно, после этого появится «национальный стандарт» услуги ремонта под брендом крупнейших экосистем. Мы, к примеру, уже привыкли, что можем не опасаться за качество услуги такси от многочисленных исполнителей под брендом «Яндекса». Точно так же через пять лет мы будем доверять платформам по ремонту и покупке товаров.