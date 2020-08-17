Только вазочки расставить: какие квартиры будут продаваться через 5 лет. Источник: РБК

Через пять лет о черновой отделке никто и не вспомнит. Покупатели жилья будут бесплатно получать дизайн-проекты. Дизайнеры перестанут рисовать чертежи: задача по подбору мебели и краски для стен ляжет на искусственный интеллект (ИИ)
Режим самоизоляции заставил нас пересмотреть подход к формированию личного пространства. Квартира стала центром мира — два месяца большинство из нас были вынуждены трудиться, работать, развлекаться и заниматься спортом на своих 40–60 кв. м. Совершенно естественно, что, запертые в четырех стенах, мы переосмыслили подход к понятию «дом». Если раньше многие могли на протяжении месяцев, а то и лет не замечать мелких недоработок (разводы на потолке, отставшие обои, кривой паркет), то сейчас захотели сделать из дома конфетку.
COVID как двигатель онлайн-ремонта
На это есть несколько причин. Во-первых, неизвестно, сколько у нас впереди локдаунов. Во-вторых, число работающих на удаленке людей, по данным ВЦИОМ, выросло в восемь раз. Так, согласно результатам его опроса, проведенного 30 апреля, на удаленную работу перешли 16% граждан, в том числе 9% полностью, а 7% — частично. До начала пандемии в таком режиме трудились всего 2% сотрудников. Россияне заново посмотрели на свои квартиры и вынуждены были вписать в них все атрибуты «нормальной» жизни — работу, учебу, спорт, досуг, прогулки и даже шопинг, сообщается в исследовании КБ «Стрелка». «Необходимость круглосуточно осуществлять всю повседневную деятельность (работу, спорт, досуг и т.д.) в пределах одной квартиры задает тренд на гибкость и многофункциональность жилых пространств», — отмечают аналитики. самоизоляции заставил нас пересмотреть подход к формированию личного пространства. Квартира стала центром мира — два месяца большинство из нас были вынуждены трудиться, работать, развлекаться и заниматься спортом на своих 40–60 кв. м. Совершенно естественно, что, запертые в четырех стенах, мы переосмыслили подход к понятию «дом». Если раньше многие могли на протяжении месяцев, а то и лет не замечать мелких недоработок (разводы на потолке, отставшие обои, кривой паркет), то сейчас захотели сделать из дома конфетку.
COVID как двигатель онлайн-ремонта
На это есть несколько причин. Во-первых, неизвестно, сколько у нас впереди локдаунов. Во-вторых, число работающих на удаленке людей, по данным ВЦИОМ, выросло в восемь раз. Так, согласно результатам его опроса, проведенного 30 апреля, на удаленную работу перешли 16% граждан, в том числе 9% полностью, а 7% — частично. До начала пандемии в таком режиме трудились всего 2% сотрудников. Россияне заново посмотрели на свои квартиры и вынуждены были вписать в них все атрибуты «нормальной» жизни — работу, учебу, спорт, досуг, прогулки и даже шопинг, сообщается в исследовании КБ «Стрелка». «Необходимость круглосуточно осуществлять всю повседневную деятельность (работу, спорт, досуг и т.д.) в пределах одной квартиры задает тренд на гибкость и многофункциональность жилых пространств», — отмечают аналитики.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Мы со своей стороны также ощущаем возросший интерес людей к перестройке своего пространства — количество обращений за дизайном в период пандемии и сразу после выхода из режима самоизоляции выросло примерно вдвое. Исследование сервиса «Юла» от Mail.ru, результаты которого были опубликованы в июле 2020 года, показало, что за время самоизоляции россияне приобщились к дизайну помещений и покупке товаров для дома. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев увеличился на 235% по сравнению с 2019 годом, а на стройматериалы — на 302%.
Во всем мире растет запрос на недорогой, качественный дизайн и ремонт. Это стимулирует цифровую трансформацию сферы обустройства дома. Первыми в этом вопросе стали китайские компании. Давайте посмотрим, чего они достигли и что совсем скоро появится и на нашем рынке.
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В 2008 году в Китае появился стартап Tubatu, который заложил основы новой системы обустройства дома. Спустя всего 12 лет он полностью изменил подход ко всем процессам, связанным с созданием уютного личного пространства. Сейчас Tubatu — одна из крупнейших на китайском рынке интернет-платформ, которая позволяет сделать из бетонной коробки комфортное жилье. Здесь потребитель может заказать дизайн-проект, выбрать подрядчиков для ремонта, купить материалы для черновой отделки, мебель и предметы интерьера.
На платформе зарегистрировано 100 тыс. ремонтных компаний, более 1,1 млн дизайнеров, почти 1,3 тыс. поставщиков мебели и предметов интерьера. Число пользователей Tubatu приблизилось к 30 млн человек, сервис действует более чем в 300 китайских городах. По данным исследовательского агентства Aurora Mobile, Tubatu — крупнейшая интернет-компания в сегменте домашнего обустройства с долей рынка 40%. Пандемия коронавируса только подстегнула развитие аналогичных сервисов. По словам представителей компании, частота офлайн-покупок значительно снизилась и спрос начал активнее перемещаться в онлайн.
Успех Tubatu основан не просто на создании удобной и технологичной платформы, на которой можно быстро заказать разные работы по дому. Uber для квартиры — это первый этап развития нового направления в области ремонта и дизайна. Революция в этой сфере происходит прямо сейчас — и все благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта в сфере обустройства дома. О чем конкретно идет речь?
Искусственный интеллект вместо дизайнеров и компаний ремонтников
Каждый, кто делал ремонт, помнит это хождение по мукам. Если владелец жилья не собирается делать «бабушкин» ремонт в формате «ламинат и обои с ковром», то ему надо найти недорогого и хорошего дизайнера. А он не будет работать за гонорар менее 100 тыс. руб. Почему так дорого? Потому что он долго учился в какой-нибудь «британке» (в лучшем случае), потом несколько лет работал за копейки в именитой дизайн-студии и, наконец, начал свое дело. Заказчики то есть, то их нет, поэтому из каждого надо выжать максимум.
И вот клиент получил дизайн-проект, теперь ему надо найти подрядчика. Обычный путь — поспрашивать знакомых и выбрать из двух зол меньшее. «Пусть ворует, но хотя бы не наглеет» — с этим тезисом априори согласны почти все хозяева новостроек. Начинается игра, кто кого перехитрит, длиною в год. В итоге, заплатив в два раза больше изначально называвшейся суммы и увеличив срок ремонта также вдвое, владелец жилья въезжает в отремонтированную квартиру.
Как тем временем делают ремонт в Китае с помощью Tubatu? Подавляющую часть работы дизайнера-человека выполняет искусственный интеллект. У него в памяти более 7 млн дизайн-проектов и несколько миллионов комбинаций интерьеров и мебели. Tubatu использует большие данные и машинное обучение для точного определения предпочтений клиента.
После того как компьютер сделал дизайн-проект, сформировал смету на ремонт и стройматериалы, пользователь тут же на платформе выбирает и заказывает нужные ему товары — от цемента до дверных ручек и журнального столика. Затем сервис предлагает ему на выбор несколько вариантов строительных компаний, которые уже на отлично справились с подобными работами.
Российский рынок обустройства дома уже сделал первый шаг по проложенной китайцами дороге. Например, онлайн-сервис ReRooms кроме услуг по дизайну и
Что будет через пять лет
По моему мнению, уже через пять лет создавать визуализацию и планы дома будет искусственный интеллект. Дизайнеры же перестанут заниматься своими «прямыми обязанностями» — они возьмут на себя работу клиентских менеджеров, поскольку ИИ пока не может выражать эмпатию.
Как следствие, стоимость дизайна упадет до нуля. Разработку дизайн-проекта будут оплачивать не клиенты, а производители мебели и материалов из той комиссии, которую сейчас отдают розничным магазинам. Опыт китайцев подтверждает этот тезис. Все товары, которые ранее продавались лишь в торговых центрах, — от кухонь до постельного белья — уйдут в интернет, на онлайн-платформы.
На следующем этапе все предложения по дизайну уже будут интегрированы на этапе покупки жилья. Иначе говоря, приходя к застройщику, мы будем покупать не голые стены и не бетонную коробку «под чистовую отделку», а жилье с ремонтом, сделанным под наши потребности. С помощью услуги ремонта за наш кошелек будут конкурировать не только многочисленные строительные компании, но и интегрированные в процесс производители мебели, сантехники и напольных покрытий. И все это — без дополнительных затрат по деньгам и со значительной экономией личного времени.
Кастомизированный подход к клиенту в экономсегменте станет одним из драйверов продаж. Вряд ли какой-то застройщик откажется от сотрудничества с платформой, которая без всяких затрат с его стороны станет разрабатывать дизайн-проекты и предлагать варианты по ремонту в возводимых им домах. Отдельные примеры такого подхода уже появляются и в России. Услугу по сдаче квартиры с заранее заказанным дизайн-проектом предлагают застройщики в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, других регионах.
Возможно, после этого появится «национальный стандарт» услуги ремонта под брендом крупнейших экосистем. Мы, к примеру, уже привыкли, что можем не опасаться за качество услуги такси от многочисленных исполнителей под брендом «Яндекса». Точно так же через пять лет мы будем доверять платформам по ремонту и покупке товаров.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники