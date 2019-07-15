Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальней

Показываем, как наши дизайнеры оформили однокомнатную квартиру, в которую хочется возвращаться снова и снова.
Нашим дизайнерам удалось оформить в средней по величине однушке функциональную квартиру, в которой царит атмосфера теплоты и гармонии. Сюда точно захочется возвращаться по вечерам с работы, проводить здесь встречи с друзьями и отдыхать.
Изначально квартира имела свободную планировку. Это преимущество дало дизайнерам возможность реализовать интересные идеи. Им удалось создать маленький укромный уголок — спальню, отгороженную от лишних взглядов перегородкой.
Коридор дизайнерам удалось оформить в средней по величине однушке функциональную квартиру, в которой царит атмосфера теплоты и гармонии. Сюда точно захочется возвращаться по вечерам с работы, проводить здесь встречи с друзьями и отдыхать.
Изначально квартира имела свободную планировку. Это преимущество дало дизайнерам возможность реализовать интересные идеи. Им удалось создать маленький укромный уголок — спальню, отгороженную от лишних взглядов перегородкой.
Коридор
Наше портфолио более 10 000 проектов
Зайдя в квартиру, мы попадаем в довольно просторный коридор, оформленный в нейтральных светлых оттенках: бежевых и серых. Эти цвета стали основой всего декора.
Прихожая отделана довольно минималистично. В ней немного предметов мебели: вешалка для верхней одежды, рядом с которой находится дверь в ванную, а напротив нее — большое зеркало во всю стену и коричневый пуф.
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Два больших гардероба, расположенных друг напротив друга, создают совсем небольшой коридор, объединяющий прихожую с комнатой. Белые матовые дверцы шкафов делают его визуально более длинным. Дизайнеры решили отказаться от использования дверей, чтобы сэкономить пространство. Для визуального отделения коридора от комнаты решено было использовать темное покрытие для пола.
Гостиная-кухня
Из коридора мы попадаем в большую комнату, выполняющую роль гостиной и кухни. Первым делом взгляд падает на обеденную зону, которая находится ровно посередине гостиной и кухни и объединяет эти пространства, оформленные в разных оттенках и стилях. Над кухонным столом висит необычная люстра, дополненная
Слева от входа находится кухня. Здесь так же, как и в коридоре, дизайнеры зонировали пространство с помощью
Напротив кухонного гарнитура находится столовая зона. Рядом с ней дизайнеры создали уголок для домашних питомцев. Тут же разместили аквариум, с которым отлично сочетаются растения в кашпо и на столе.
Несущую стену, на которой висят цветы, обыграли с помощью вертикальных реек с обеих сторон. Гостиной зоне они придают тепла и уюта. Эту же роль выполняет текстиль в теплом шоколадном оттенке, который перекликается с цветом сложного светильника и остального декора комнаты.
Большой мягкий диван в зале, плотные шторы, огромный телевизор и аудиосистема говорят о том, что хозяева квартиры любят смотреть кинофильмы. Во всяком случае, в этом небольшом пространстве созданы все условия для такого приятного времяпрепровождения.
Подсветка над диваном поможет превращать комнату в домашний кинотеатр. А когда она включена, кажется, что ее можно рассматривать бесконечно, настолько красиво она выполнена.
Спальня
Изюминка квартиры — маленькая, но очень уютная спальня, отгороженная от комнаты матовыми стеклянными перегородками. Основной цвет оформления — однотонный серый. Чтобы комнатка не казалось мрачной, одну из стен дизайнеры сделали светлой. На нее повесили яркую картину, которую дополняет текстиль в том же морском оттенке.
В получившемся алькове расположилась большая кровать. Из-за отсутствия места тумбочки заменяет широкое изголовье с деревянной полкой, на которой можно хранить безделушки или книги. Для чтения предусмотрены светильники над каждым спальным местом.
Ванная
Санузел изначально был объединен с ванной, поэтому комната получилась довольно большой. Здесь дизайнеры выбрали для отделки тот же серый цвет, но использовали его необычно. Часть стен ванной оформлена с помощью светлой керамической
В ванной сделаны полочки для комфортного хранения косметики.Ванна дополнена
Около одной из стен разместилась стиральная машинка, над которой дизайнеры встроили глубокий шкаф с деревянными дверцами. Под ним получилась глубокая ниша, где осталось место для дополнительных аксессуаров, которые будут необходимы хозяевам квартиры.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники