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Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальней


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Показываем, как наши дизайнеры оформили однокомнатную квартиру, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Нашим дизайнерам удалось оформить в средней по величине однушке функциональную квартиру, в которой царит атмосфера теплоты и гармонии. Сюда точно захочется возвращаться по вечерам с работы, проводить здесь встречи с друзьями и отдыхать.

Изначально квартира имела свободную планировку. Это преимущество дало дизайнерам возможность реализовать интересные идеи. Им удалось создать маленький укромный уголок — спальню, отгороженную от лишних взглядов перегородкой.

Коридор дизайнерам удалось оформить в средней по величине однушке функциональную квартиру, в которой царит атмосфера теплоты и гармонии. Сюда точно захочется возвращаться по вечерам с работы, проводить здесь встречи с друзьями и отдыхать.

Изначально квартира имела свободную планировку. Это преимущество дало дизайнерам возможность реализовать интересные идеи. Им удалось создать маленький укромный уголок — спальню, отгороженную от лишних взглядов перегородкой.

Коридор

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Зайдя в квартиру, мы попадаем в довольно просторный коридор, оформленный в нейтральных светлых оттенках: бежевых и серых. Эти цвета стали основой всего декора.

Прихожая отделана довольно минималистично. В ней немного предметов мебели: вешалка для верхней одежды, рядом с которой находится дверь в ванную, а напротив нее — большое зеркало во всю стену и коричневый пуф.

Фото № 1: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

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Два больших гардероба, расположенных друг напротив друга, создают совсем небольшой коридор, объединяющий прихожую с комнатой. Белые матовые дверцы шкафов делают его визуально более длинным. Дизайнеры решили отказаться от использования дверей, чтобы сэкономить пространство. Для визуального отделения коридора от комнаты решено было использовать темное покрытие для пола.

Фото № 2: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Гостиная-кухня 

Из коридора мы попадаем в большую комнату, выполняющую роль гостиной и кухни. Первым делом взгляд падает на обеденную зону, которая находится ровно посередине гостиной и кухни и объединяет эти пространства, оформленные в разных оттенках и стилях. Над кухонным столом висит необычная люстра, дополненная точечными светильниками. Бросается в глаза и одно из ярких кресел. 

Фото № 3: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Слева от входа находится кухня. Здесь так же, как и в коридоре, дизайнеры зонировали пространство с помощью темного серого пола. Сама кухня оформлена в стиле минимализм. Гарнитур однотонный — серый, и выглядит он чрезвычайно лаконично, несмотря на солидные габариты и явно большую вместительность. Интересный элемент кухни — небольшая деревянная полка для хранения вина, расположенная в углу.

Фото № 4: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Напротив кухонного гарнитура находится столовая зона. Рядом с ней дизайнеры создали уголок для домашних питомцев. Тут же разместили аквариум, с которым отлично сочетаются растения в кашпо и на столе.

Фото № 5: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Несущую стену, на которой висят цветы, обыграли с помощью вертикальных реек с обеих сторон. Гостиной зоне они придают тепла и уюта. Эту же роль выполняет текстиль в теплом шоколадном оттенке, который перекликается с цветом сложного светильника и остального декора комнаты.

Фото № 6: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Большой мягкий диван в зале, плотные шторы, огромный телевизор и аудиосистема говорят о том, что хозяева квартиры любят смотреть кинофильмы. Во всяком случае, в этом небольшом пространстве созданы все условия для такого приятного времяпрепровождения.

Фото № 7: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Подсветка над диваном поможет превращать комнату в домашний кинотеатр. А когда она включена, кажется, что ее можно рассматривать бесконечно, настолько красиво она выполнена.

Фото № 8: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Спальня 

Изюминка квартиры — маленькая, но очень уютная спальня, отгороженная от комнаты матовыми стеклянными перегородками. Основной цвет оформления — однотонный серый. Чтобы комнатка не казалось мрачной, одну из стен дизайнеры сделали светлой. На нее повесили яркую картину, которую дополняет текстиль в том же морском оттенке.

Фото № 9: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

В получившемся алькове расположилась большая кровать. Из-за отсутствия места тумбочки заменяет широкое изголовье с деревянной полкой, на которой можно хранить безделушки или книги. Для чтения предусмотрены светильники над каждым спальным местом.

Ванная 

Санузел изначально был объединен с ванной, поэтому комната получилась довольно большой. Здесь дизайнеры выбрали для отделки тот же серый цвет, но использовали его необычно. Часть стен ванной оформлена с помощью светлой керамической плитки под мрамор. А другая часть и пол выложены темно-серой плиткой.   

Фото № 10: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

В ванной сделаны полочки для комфортного хранения косметики.Ванна дополнена стеклянной перегородкой, которая не даст брызгам попасть на пол и раковину. Мебель и аксессуары — в оттенке светлого дерева: подвесная тумба для раковины, корзина для белья и даже свечи на полке.

Фото № 11: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Около одной из стен разместилась стиральная машинка, над которой дизайнеры встроили глубокий шкаф с деревянными дверцами. Под ним получилась глубокая ниша, где осталось место для дополнительных аксессуаров, которые будут необходимы хозяевам квартиры.

Фото № 12: Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальнейФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную ведомость проекта.

#Спальня#Дизайн-проект#однокомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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