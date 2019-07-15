Для счастья много не надо: уютная однушка в теплых тонах с миниатюрной спальней

Нашим дизайнерам удалось оформить в средней по величине однушке функциональную квартиру, в которой царит атмосфера теплоты и гармонии. Сюда точно захочется возвращаться по вечерам с работы, проводить здесь встречи с друзьями и отдыхать.

Зайдя в квартиру, мы попадаем в довольно просторный коридор, оформленный в нейтральных светлых оттенках: бежевых и серых. Эти цвета стали основой всего декора.

Прихожая отделана довольно минималистично. В ней немного предметов мебели: вешалка для верхней одежды, рядом с которой находится дверь в ванную, а напротив нее — большое зеркало во всю стену и коричневый пуф.

Фото: rerooms.ru

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Два больших гардероба, расположенных друг напротив друга, создают совсем небольшой коридор, объединяющий прихожую с комнатой. Белые матовые дверцы шкафов делают его визуально более длинным. Дизайнеры решили отказаться от использования дверей, чтобы сэкономить пространство. Для визуального отделения коридора от комнаты решено было использовать темное покрытие для пола.

Фото: rerooms.ru

Гостиная-кухня

Из коридора мы попадаем в большую комнату, выполняющую роль гостиной и кухни. Первым делом взгляд падает на обеденную зону, которая находится ровно посередине гостиной и кухни и объединяет эти пространства, оформленные в разных оттенках и стилях. Над кухонным столом висит необычная люстра, дополненная точечными светильниками . Бросается в глаза и одно из ярких кресел.

Фото: rerooms.ru

Слева от входа находится кухня. Здесь так же, как и в коридоре, дизайнеры зонировали пространство с помощью темного серого пола . Сама кухня оформлена в стиле минимализм. Гарнитур однотонный — серый, и выглядит он чрезвычайно лаконично, несмотря на солидные габариты и явно большую вместительность. Интересный элемент кухни — небольшая деревянная полка для хранения вина, расположенная в углу.

Фото: rerooms.ru

Напротив кухонного гарнитура находится столовая зона. Рядом с ней дизайнеры создали уголок для домашних питомцев. Тут же разместили аквариум, с которым отлично сочетаются растения в кашпо и на столе.

Фото: rerooms.ru

Несущую стену, на которой висят цветы, обыграли с помощью вертикальных реек с обеих сторон. Гостиной зоне они придают тепла и уюта. Эту же роль выполняет текстиль в теплом шоколадном оттенке, который перекликается с цветом сложного светильника и остального декора комнаты.

Фото: rerooms.ru

Большой мягкий диван в зале, плотные шторы, огромный телевизор и аудиосистема говорят о том, что хозяева квартиры любят смотреть кинофильмы. Во всяком случае, в этом небольшом пространстве созданы все условия для такого приятного времяпрепровождения.

Фото: rerooms.ru

Подсветка над диваном поможет превращать комнату в домашний кинотеатр. А когда она включена, кажется, что ее можно рассматривать бесконечно, настолько красиво она выполнена.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Изюминка квартиры — маленькая, но очень уютная спальня, отгороженная от комнаты матовыми стеклянными перегородками. Основной цвет оформления — однотонный серый. Чтобы комнатка не казалось мрачной, одну из стен дизайнеры сделали светлой. На нее повесили яркую картину, которую дополняет текстиль в том же морском оттенке.

Фото: rerooms.ru

В получившемся алькове расположилась большая кровать. Из-за отсутствия места тумбочки заменяет широкое изголовье с деревянной полкой, на которой можно хранить безделушки или книги. Для чтения предусмотрены светильники над каждым спальным местом.

Ванная

Санузел изначально был объединен с ванной, поэтому комната получилась довольно большой. Здесь дизайнеры выбрали для отделки тот же серый цвет, но использовали его необычно. Часть стен ванной оформлена с помощью светлой керамической плитки под мрамор . А другая часть и пол выложены темно-серой плиткой.

Фото: rerooms.ru

В ванной сделаны полочки для комфортного хранения косметики.Ванна дополнена стеклянной перегородкой , которая не даст брызгам попасть на пол и раковину. Мебель и аксессуары — в оттенке светлого дерева: подвесная тумба для раковины, корзина для белья и даже свечи на полке.

Фото: rerooms.ru

Около одной из стен разместилась стиральная машинка, над которой дизайнеры встроили глубокий шкаф с деревянными дверцами. Под ним получилась глубокая ниша, где осталось место для дополнительных аксессуаров, которые будут необходимы хозяевам квартиры.

Фото: rerooms.ru