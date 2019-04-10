Тренд года: 25 серо-белых кухонь

Монохромное сочетание белого и серого далеко не всегда бывает скучным.
В сегодняшней подборке ReRooms публикует 25 наиболее удачных и оригинальных идей оформления серо-белых кухонь и рассказывает, как реализовать их в вашем доме.
Серая отделка и белые потолки
Больше воздуха и света в небольшую кухню добавят белые потолки, контрастирующие с серой отделкой стен. При этом желательно остановить выбор на более светлых, практически пастельных оттенках серого, которые способствуют ощущению легкости в помещении.одняшней подборке ReRooms публикует 25 наиболее удачных и оригинальных идей оформления серо-белых кухонь и рассказывает, как реализовать их в вашем доме.
Серая отделка и белые потолки
Больше воздуха и света в небольшую кухню добавят белые потолки, контрастирующие с серой отделкой стен. При этом желательно остановить выбор на более светлых, практически пастельных оттенках серого, которые способствуют ощущению легкости в помещении.
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Уютно и в то же время по-современному будет смотреться кирпичная кладка или же ее имитация, которая сочетается с деревянной мебелью и подойдет, например, скандинавскому дизайну.
Для сканди тоже характерно использование натуральных материалов, а потому, если вы решили обставить вашу бело-серую кухню в этом стиле, в качестве отделки для стен можно использовать еще и деревянные панели. При этом обращайте внимание на направление полос древесного рисунка — вертикальное расположение панелей зрительно добавит комнате немного высоты.
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Изысканным решением для бело-серой кухни станет мраморная отделка светло-серого цвета, которая к тому же может перекликаться со столешницами или отделкой пола. Подобным образом стоит использовать и гранит. Оба этих материала придадут кухне роскоши.
Если вам захотелось добавить бело-серой комнате оригинальности, из плитки или камня на стене можно выложить мозаичный узор, который будет привлекать внимание каждого входящего в комнату. Этот вариант хорошо впишется в помещение в стиле лофт, которому свойственно сочетание различных материалов.
Черные акценты
Разбавить неброскую гамму серого и белого в кухне способен черный — еще один универсальный цвет, с помощью которого в комнате создают интересные акценты и зонирование.
Так, в бело-серую кухню отлично впишутся тумбы с черными столешницами, которые подчеркнут строгость прямых линий. Это решение выигрышнее будет смотреться в современных стилях, например в хай-теке. К тому же черный цвет наиболее практичен для кухни.
Техника тоже объективно лучше смотрится именно в черном цвете. Ее можно сочетать и с более темными оттенками серого, чтобы создать монохромную обстановку в комнате.
Если же вам не захочется делать полноценную бело-серо-черную кухню, последний цвет используйте в качестве акцентов на отдельных предметах мебели, например на подвесных шкафчиках, буфете или стульях. Даже в небольшом количестве черный придаст бело-серому помещению динамики.
По той же причине рекомендуется использовать и черные предметы декора, например посуду, настенные украшения, ковры или другие элементы кухни. Они приятно оживят и разбавят бело-серое пространство.
Зонировать бело-серую кухню лучше всего с помощью черной отделки стен. При этом частичная покраска поможет сделать плавный переход от темного к светлому, так что комната не будет казаться застывшей.
Серая мебель
Благодаря множеству оттенков разной яркости и теплоты серый цвет способен придать комнате легкость и элегантность, при этом гармонируя с остальной обстановкой.
Именно по этой причине серая мебель подойдет для кухни как нельзя более кстати. Можно использовать глянцевые футуристичные тумбы стального цвета, которые будут перекликаться с такого же цвета техникой. А в том случае, если декору бело-серой кухни не свойственны лаконичность и строгая современность, стоит остановить выбор на более традиционных вариантах: тумбах теплого серого цвета с серыми или белыми столешницами. Они могут быть деревянными, мраморными или даже каменными, что придаст кухне более дорогой и утонченный вид.
При выборе мебели для серо-белой кухни постарайтесь избегать схожих с отделкой стен оттенков, чтобы стол и гарнитур не потерялись на их фоне.
Кухня, совмещенная с гостиной
Наиболее подходящий вариант для оформления маленьких квартир-студий, в которых острее всего ощущается нехватка пространства. Бело-серая гамма позволит визуально расширить помещение.
С помощью серого и белого цветов можно визуально разграничить объединенные комнаты на соответствующие зоны. Это же решение будет хорошо смотреться и с нишами.
При этом ничто не мешает в зонах отдыха и в зонах приема пищи разнообразить сами материалы. Лучше всего для бело-серой кухни, совмещенной с гостиной, подойдут стили лофт или скандинавский. В первом случае серо-белую гамму можно разбавить черным цветом, а во втором — деревянной мебелью или предметами декора, которые придадут обстановке уюта.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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04. Ведомость сантехники