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15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRooms


12400
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Чем украсить свою прихожую, помимо декора и яркой мебели? Отвечаем: красивыми оригинальными вешалками. И показываем самые необычные варианты вешалок в интерьере.

Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.

1. Деревянная стенка с откидными брусками

Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.

Фото № 1: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: orleanslittleleague.info

2. Волнистая вешалка с узлами

На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.

Фото № 2: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: foodmoodmag.it

3. Глянцевые панели с откидными крючками

Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.ltr">Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.

1. Деревянная стенка с откидными брусками

Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.

Фото № 1: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: orleanslittleleague.info

2. Волнистая вешалка с узлами

На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.

Фото № 2: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: foodmoodmag.it

3. Глянцевые панели с откидными крючками

Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 3: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: mygermania.com

4. Изящные деревянные панели

Такие вешалки подойдут для более сдержанного интерьера, в котором нет места ярким акцентам, но требуется оригинальный декор. Их плавная форма визуально «сгладит» облик прихожей. А незаметные крючки по бокам позволят удобно вешать сумки и небольшую одежду. 

Фото № 4: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: cmcarredi.it

5. Вешалка в виде ствола дерева

Такая вешалка прекрасно дополнит прихожую, оформленную в экостиле. Можно использовать имитацию, а можно соорудить ее из настоящего дерева — последний вариант дает полную свободу в оформлении вешалки. Главный плюс: широкие ветки вместо крючков, на которые можно повесить не только одежду, но и зонт или головные уборы. 

Фото № 5: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: furniturefashion.com

6. Ствол дерева с подставкой для зонтов

Еще один вариант вешалки в виде дерева, но более изящный и компактный. А еще более функциональный благодаря корзинке для зонтов и других небольших предметов гардероба. Такая вешалка с тонким основанием отлично подойдет для маленькой прихожей.

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Фото № 6: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: canximsale.com

7. Потеки краски

Вешалка для творческих натур и для творческого пространства. Она выполнена в виде стекающей по стене краски, на каплях которой расположены крючки для одежды, ключей и прочих мелочей. Ее яркий цвет и необычная форма помогут разнообразить интерьер вашей прихожей.

Фото № 7: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: ahigo.net

8. Голова с рогами

Такая вешалка станет универсальный декором, ведь она своеобразный аналог охотничьему трофею на стене, только искусственный и более современный. Разветвленные рога с крючками позволяют разместить много верхней одежды. А когда ее нет, пустая вешалка превращается в классическое настенное украшение. 

Фото № 8: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: enycart.com

9. Схема метро

Для квартиры в самом сердце мегаполиса подойдет характерная вешалка в виде линий метрополитена. Оформленные в ярких цветах полоски добавят интерьеру прихожей яркости и освежат его. Такая вешалка тоже может играть роль оригинального самостоятельного декора, когда не занята одеждой. А компактная конструкция позволяет повесить ее даже в крошечной прихожей.

Фото № 9: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: prom.ua

10. Изогнутая деревянная планка

Даже классическая вешалка превращается в необычный декор, если немного ее видоизменить. Обычная настенная планка с крючками приобретает необычный облик благодаря изогнутому краю. Такая конструкция делает вешалку функциональнее и не требует дополнительного пространства.

Фото № 10: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: iscalabama.org

11. Вешалка-стул

В ограниченном пространстве для его экономии вешалку лучше комбинировать с другой мебелью. Например, для маленькой прихожей подойдет оригинальный стул с очень высокой спинкой, на которой располагаются крючки для одежды. Сделайте такую вешалку яркой и заметной, чтобы она стала центральным акцентом прихожей.

Фото № 11: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: multihull.ru

12. Вешалка-лассо

А для большой прихожей можно выбрать более объемную вешалку необычного вида, например в виде каната-лассо, как на фотографии ниже. Широкий верхний обод позволяет размещать на вешалке большое количество вещей, а тонкое основание делает ее изящной и стильной.

Фото № 12: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: manzardcafe.blog.hu

13. Вешалка из паллет

Использовать паллеты в интерьере можно по-разному, в том числе и в качестве настенной вешалки. Просто окрасьте доски в яркий цвет и приделайте к ним небольшие крючки. А в отверстиях между досок можно хранить шарфы и платки.

Фото № 13: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: bernardbeneito.com

14. Тонкий металлический каркас

Такие вешалки можно делать практически любой формы, например в виде ствола дерева с пышной кроной, как на нижнем фото. Это отличное функциональное украшение для минималистичной прихожей.

Фото № 14: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: homify.com.br

15. Вешалка из подручных предметов

Вешалки-хендмейд могут быть любыми, главное — включить фантазию. Интересный вариант — использовать для этой цели старые санки, как на примере ниже. Можно просто обработать их лаком и повесить на стену. Полозья будут служить вешалкой, а сиденья — широкой и удобной полкой.

Фото № 15: 15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRoomsФото: startcycle.org

#Интерьер#Прихожая#вешалки#Декор
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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