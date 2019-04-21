15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRooms

Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.

1. Деревянная стенка с откидными брусками

Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.

Фото: orleanslittleleague.info

2. Волнистая вешалка с узлами

На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.

Фото: foodmoodmag.it

3. Глянцевые панели с откидными крючками

Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.ltr">Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.

1. Деревянная стенка с откидными брусками

Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.

Фото: orleanslittleleague.info

2. Волнистая вешалка с узлами

На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.

Фото: foodmoodmag.it

3. Глянцевые панели с откидными крючками

Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.