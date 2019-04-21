15 оригинальных вешалок в прихожую: подборка ReRooms

Чем украсить свою прихожую, помимо декора и яркой мебели? Отвечаем: красивыми оригинальными вешалками. И показываем самые необычные варианты вешалок в интерьере.
Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.
1. Деревянная стенка с откидными брусками
Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.
2. Волнистая вешалка с узлами
На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.
3. Глянцевые панели с откидными крючками
Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.ltr">Вешалка — это прежде всего функциональный предмет интерьера. Но из нее можно сделать и декоративное украшение, совместив приятное с полезным. Показываем 15 крутых вешалок, которые преобразят вашу прихожую лучше любого декора и окажутся практичнее обычных стоек с крючками.
1. Деревянная стенка с откидными брусками
Такая конструкция будет занимать лишь необходимое место в прихожей. Снимаем куртку с бруска — и складываем его в плоскую стенку, чтобы оставить пространство максимально свободным. Если сделать вешалку большой и широкой, поместится сколько угодно вещей.
2. Волнистая вешалка с узлами
На ней тоже есть крючки для верхней одежды, а шарфы и легкие курточки можно удобно вешать, пропуская через узлы. Такая вешалка с плавными формами будет красиво выделяться на фоне прихожей, обставленной строгой геометрической мебелью с прямыми линиями. Но для такой вешалки потребуется большое пространство с пустой стеной. Поэтому обязательно нужно учесть такой нюанс в чертежах капитального ремонта.
3. Глянцевые панели с откидными крючками
Более современный и стильный вариант деревянной стенки с раскладными брусками. Она отлично впишется в минималистичную прихожую в качестве яркого акцента, особенно если оформить каждую панель в своем красочном цвете. А компактные откидные крючки не занимают много места даже в открытом виде.
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4. Изящные деревянные панели
Такие вешалки подойдут для более сдержанного интерьера, в котором нет места ярким акцентам, но требуется оригинальный декор. Их плавная форма визуально «сгладит» облик прихожей. А незаметные крючки по бокам позволят удобно вешать сумки и небольшую одежду.
5. Вешалка в виде ствола дерева
Такая вешалка прекрасно дополнит прихожую, оформленную в экостиле. Можно использовать имитацию, а можно соорудить ее из настоящего дерева — последний вариант дает полную свободу в оформлении вешалки. Главный плюс: широкие ветки вместо крючков, на которые можно повесить не только одежду, но и зонт или головные уборы.
6. Ствол дерева с подставкой для зонтов
Еще один вариант вешалки в виде дерева, но более изящный и компактный. А еще более функциональный благодаря корзинке для зонтов и других небольших предметов гардероба. Такая вешалка с тонким основанием отлично подойдет для маленькой прихожей.
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7. Потеки краски
Вешалка для творческих натур и для творческого пространства. Она выполнена в виде стекающей по стене краски, на каплях которой расположены крючки для одежды, ключей и прочих мелочей. Ее яркий цвет и необычная форма помогут разнообразить интерьер вашей прихожей.
8. Голова с рогами
Такая вешалка станет универсальный декором, ведь она своеобразный аналог охотничьему трофею на стене, только искусственный и более современный. Разветвленные рога с крючками позволяют разместить много верхней одежды. А когда ее нет, пустая вешалка превращается в классическое настенное украшение.
9. Схема метро
Для квартиры в самом сердце мегаполиса подойдет характерная вешалка в виде линий метрополитена. Оформленные в ярких цветах полоски добавят интерьеру прихожей яркости и освежат его. Такая вешалка тоже может играть роль оригинального самостоятельного декора, когда не занята одеждой. А компактная конструкция позволяет повесить ее даже в крошечной прихожей.
10. Изогнутая деревянная планка
Даже классическая вешалка превращается в необычный декор, если немного ее видоизменить. Обычная настенная планка с крючками приобретает необычный облик благодаря изогнутому краю. Такая конструкция делает вешалку функциональнее и не требует дополнительного пространства.
11. Вешалка-стул
В ограниченном пространстве для его экономии вешалку лучше комбинировать с другой мебелью. Например, для маленькой прихожей подойдет оригинальный стул с очень высокой спинкой, на которой располагаются крючки для одежды. Сделайте такую вешалку яркой и заметной, чтобы она стала центральным акцентом прихожей.
12. Вешалка-лассо
А для большой прихожей можно выбрать более объемную вешалку необычного вида, например в виде каната-лассо, как на фотографии ниже. Широкий верхний обод позволяет размещать на вешалке большое количество вещей, а тонкое основание делает ее изящной и стильной.
13. Вешалка из паллет
Использовать паллеты в интерьере можно по-разному, в том числе и в качестве настенной вешалки. Просто окрасьте доски в яркий цвет и приделайте к ним небольшие крючки. А в отверстиях между досок можно хранить шарфы и платки.
14. Тонкий металлический каркас
Такие вешалки можно делать практически любой формы, например в виде ствола дерева с пышной кроной, как на нижнем фото. Это отличное функциональное украшение для минималистичной прихожей.
15. Вешалка из подручных предметов
Вешалки-хендмейд могут быть любыми, главное — включить фантазию. Интересный вариант — использовать для этой цели старые санки, как на примере ниже. Можно просто обработать их лаком и повесить на стену. Полозья будут служить вешалкой, а сиденья — широкой и удобной полкой.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники