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Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской


881
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Брутальный интерьер в стиле лофт дизайнеры ReRooms смогли сделать очень уютным и комфортным.

Скандинавский стиль поможет сделать любое жилище можно теплым и уютным. Именно таким получился и этот дизайн-проект. Каждое помещение трехкомнатной квартиры гармонично и наполнено умиротворением. Для отделки подобраны натуральные материалы в красивой цветовой гамме. Интерьер функционален и полностью соответствует скандинавской стилистике.

Гостиная оформлена очень лаконично — и в обстановке, и в декоре, и в палитре. Большой серый диван перекликается с оттенками текстиля на окне, цветом стен и пола. Подушки на диване поддерживают преобладающую серую гамму и кирпичную отделку комнаты. Спокойный кирпичный цвет стал акцентным на сером фоне пространства. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Минимум мебели, которой дизайнеры оформили гостиную, оставляет довольно много свободного пространства, которое позволяет удобно передвигаться и не чувствовать себя здесь стесненно. В углу размещен небольшой рабочий уголок, рядом расположены удобные системы хранения. Сидя на диване, можно смотреть телевизор и не терять из поля зрения человека, работающего за ноутбуком.

Фото № 2: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

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За диваном открывается проход в кухонную зону квартиры, и благодаря отсутствию дверей кажется, что пространство гостиной плавно перетекает в другие функциональные помещения.

Фото № 3: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Зонированию способствует и плитка-гексагон с оригинальной раскладкой. Плитка очень искусно соединена с покрытием пола в гостиной зоне и составляет с ним единое целое. Лаконичный столик предназначен для легких завтраков и перекусов в будние дни. Его овальная форма тоже помогает визуально и фактически сэкономить пространство.

Фото № 4: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Идея единства всего жилого пространства прослеживается и отсюда, от этого столика — сидя за ним, мы видим, что происходит в гостиной. 

Фото № 5: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Кухонный гарнитур выполнен в светло-сером оттенке, который продолжается на потолке и стенах. Шкафы размещены под потолок, они очень вместительны и красивы при всей своей строгой отделке. Фасады застеклены, что делает шкафчики более невесомыми. Множество ящиков предполагает возможность убрать всю посуду и технику с глаз долой. Так дизайнеры достигают эффекта очень аккуратной и минималистично обустроенной кухни.

Фото № 6: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Детская комната в этой квартире оформлена необычно и при этом очень просто. Результат буквально покоряет с первого взгляда! Кровать-чердак рядом с обычной кроваткой может служить не только спальным местом, но и зоной для игр, которая пока лишь намечена игрушками и картинками. 

Фото № 7: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Нельзя не отметить приятную и очень нежную палитру оформления всей детской комнаты. Серо-розовая гамма в геометричном исполнении поддержана цветами мебели и декора. В этой комнате есть и гимнастический комплекс, и столики со стульями.

Фото № 8: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Освещение в виде лампочек-спотов на потолке создает эффект звездного неба и добавляет нежности общему настроению пространства.

Фото № 9: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Мольберт с мелками для рисования помогает развивать ребенка всесторонне — хорошее решение дизайнеров. 

Фото № 10: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Обилие естественного света попадает в детскую комнату через большое окно, оформленное серо-кофейными шторами в пол, что поддерживает визуальную высоту потолков.

Фото № 11: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

В спальне сохранена общая цветовая палитра и добавлены небольшие яркие акценты в виде картин с морскими мотивами. 

Фото № 12: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Вот и поддержка этого цвета в виде штор, тоже оформленных под потолок и спускающихся до самого пола. 

Фото № 13: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Освещение в виде сложного потолочного светильника и двух прикроватных ламп заливает комнату светом, создавая интересные блики на стене над изголовьем кровати.

Фото № 14: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Ванная комната оформлена почти до середины стены плиткой «кабанчик» молочного оттенка, который переходит в светло-персиковый тон. 

Фото № 15: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Плитка на полу выбрана с активным по геометрии, но спокойным по тону узором.

Фото № 16: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Душевая кабина вместо ванны — хороший способ экономии пространства. Благодаря этому высвободилось место для удлиненной столешницы, под которой удобно размещена стиральная машинка.

Фото № 17: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Сантехника в санузле выбрана овальной формы, и это прекрасно коррелируется с идеей нежности, плавности и гармоничности в оформлении квартиры. Нужно отметить, что несколько встроенных в потолок спотов дают достаточно света — этому эффекту способствует обилие белого цвета и глянцевых поверхностей.

Фото № 18: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

И опять ничего лишнего на поверхности. Все нужное можно разместить в закрытых ящиках системы хранения под раковиной. Молочно-белое пространство удачно согревается натуральными деревянными фасадами скрытых полок и тумбы под раковиной.

Фото № 19: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Оформление пола в коридоре перекликается с плиткой на кухне. Здесь она тоже выложена не в виде сплошного фона или узора, а с использованием нескольких оттеночных элементов. 

Молочные оттенки стен и потолка в сочетании с интересным освещением ощутимо расширяют узкое пространство. Череда потолочных светильников тянется яркой дорожкой через весь коридор, отражаясь и умножаясь в большом зеркальном шкафу.

Фото № 20: Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры — 49 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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