Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Гостиная оформлена очень лаконично — и в обстановке, и в декоре, и в палитре. Большой серый диван перекликается с оттенками текстиля на окне, цветом стен и пола. Подушки на диване поддерживают преобладающую серую гамму и кирпичную отделку комнаты. Спокойный кирпичный цвет стал акцентным на сером фоне пространства.

Скандинавский стиль поможет сделать любое жилище можно теплым и уютным. Именно таким получился и этот дизайн-проект. Каждое помещение трехкомнатной квартиры гармонично и наполнено умиротворением. Для отделки подобраны натуральные материалы в красивой цветовой гамме. Интерьер функционален и полностью соответствует скандинавской стилистике.

Минимум мебели, которой дизайнеры оформили гостиную, оставляет довольно много свободного пространства, которое позволяет удобно передвигаться и не чувствовать себя здесь стесненно. В углу размещен небольшой рабочий уголок, рядом расположены удобные системы хранения. Сидя на диване, можно смотреть телевизор и не терять из поля зрения человека, работающего за ноутбуком.

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За диваном открывается проход в кухонную зону квартиры, и благодаря отсутствию дверей кажется, что пространство гостиной плавно перетекает в другие функциональные помещения.

Зонированию способствует и плитка-гексагон с оригинальной раскладкой. Плитка очень искусно соединена с покрытием пола в гостиной зоне и составляет с ним единое целое. Лаконичный столик предназначен для легких завтраков и перекусов в будние дни. Его овальная форма тоже помогает визуально и фактически сэкономить пространство.

Идея единства всего жилого пространства прослеживается и отсюда, от этого столика — сидя за ним, мы видим, что происходит в гостиной.

Кухонный гарнитур выполнен в светло-сером оттенке, который продолжается на потолке и стенах. Шкафы размещены под потолок, они очень вместительны и красивы при всей своей строгой отделке. Фасады застеклены, что делает шкафчики более невесомыми. Множество ящиков предполагает возможность убрать всю посуду и технику с глаз долой. Так дизайнеры достигают эффекта очень аккуратной и минималистично обустроенной кухни.

Детская комната в этой квартире оформлена необычно и при этом очень просто. Результат буквально покоряет с первого взгляда! Кровать-чердак рядом с обычной кроваткой может служить не только спальным местом, но и зоной для игр, которая пока лишь намечена игрушками и картинками.

Нельзя не отметить приятную и очень нежную палитру оформления всей детской комнаты. Серо-розовая гамма в геометричном исполнении поддержана цветами мебели и декора. В этой комнате есть и гимнастический комплекс, и столики со стульями.

Освещение в виде лампочек-спотов на потолке создает эффект звездного неба и добавляет нежности общему настроению пространства.

Мольберт с мелками для рисования помогает развивать ребенка всесторонне — хорошее решение дизайнеров.

Обилие естественного света попадает в детскую комнату через большое окно, оформленное серо-кофейными шторами в пол, что поддерживает визуальную высоту потолков.

В спальне сохранена общая цветовая палитра и добавлены небольшие яркие акценты в виде картин с морскими мотивами.

Вот и поддержка этого цвета в виде штор, тоже оформленных под потолок и спускающихся до самого пола.

Освещение в виде сложного потолочного светильника и двух прикроватных ламп заливает комнату светом, создавая интересные блики на стене над изголовьем кровати.

Ванная комната оформлена почти до середины стены плиткой «кабанчик» молочного оттенка, который переходит в светло-персиковый тон.

Плитка на полу выбрана с активным по геометрии, но спокойным по тону узором.

Душевая кабина вместо ванны — хороший способ экономии пространства. Благодаря этому высвободилось место для удлиненной столешницы, под которой удобно размещена стиральная машинка.

Сантехника в санузле выбрана овальной формы, и это прекрасно коррелируется с идеей нежности, плавности и гармоничности в оформлении квартиры. Нужно отметить, что несколько встроенных в потолок спотов дают достаточно света — этому эффекту способствует обилие белого цвета и глянцевых поверхностей.

И опять ничего лишнего на поверхности. Все нужное можно разместить в закрытых ящиках системы хранения под раковиной. Молочно-белое пространство удачно согревается натуральными деревянными фасадами скрытых полок и тумбы под раковиной.

Оформление пола в коридоре перекликается с плиткой на кухне. Здесь она тоже выложена не в виде сплошного фона или узора, а с использованием нескольких оттеночных элементов.

Молочные оттенки стен и потолка в сочетании с интересным освещением ощутимо расширяют узкое пространство. Череда потолочных светильников тянется яркой дорожкой через весь коридор, отражаясь и умножаясь в большом зеркальном шкафу.