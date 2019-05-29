Трешка в Долгопрудном в стиле лофт с нежной детской

Брутальный интерьер в стиле лофт дизайнеры ReRooms смогли сделать очень уютным и комфортным.
Скандинавский стиль поможет сделать любое жилище можно теплым и уютным. Именно таким получился и этот дизайн-проект. Каждое помещение трехкомнатной квартиры гармонично и наполнено умиротворением. Для отделки подобраны натуральные материалы в красивой цветовой гамме. Интерьер функционален и полностью соответствует скандинавской стилистике.
Гостиная оформлена очень лаконично — и в обстановке, и в декоре, и в палитре. Большой серый диван перекликается с оттенками текстиля на окне, цветом стен и пола. Подушки на диване поддерживают преобладающую серую гамму и кирпичную отделку комнаты. Спокойный кирпичный цвет стал акцентным на сером фоне пространства.
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Минимум мебели, которой дизайнеры оформили гостиную, оставляет довольно много свободного пространства, которое позволяет удобно передвигаться и не чувствовать себя здесь стесненно. В углу размещен небольшой рабочий уголок, рядом расположены удобные системы хранения. Сидя на диване, можно смотреть телевизор и не терять из поля зрения человека, работающего за ноутбуком.
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За диваном открывается проход в кухонную зону квартиры, и благодаря отсутствию дверей кажется, что пространство гостиной плавно перетекает в другие функциональные помещения.
Зонированию способствует и плитка-гексагон с оригинальной раскладкой. Плитка очень искусно соединена с покрытием пола в гостиной зоне и составляет с ним единое целое. Лаконичный столик предназначен для легких завтраков и перекусов в будние дни. Его овальная форма тоже помогает визуально и фактически сэкономить пространство.
Идея единства всего жилого пространства прослеживается и отсюда, от этого столика — сидя за ним, мы видим, что происходит в гостиной.
Кухонный гарнитур выполнен в светло-сером оттенке, который продолжается на потолке и стенах. Шкафы размещены под потолок, они очень вместительны и красивы при всей своей строгой отделке. Фасады застеклены, что делает шкафчики более невесомыми. Множество ящиков предполагает возможность убрать всю посуду и технику с глаз долой. Так дизайнеры достигают эффекта очень аккуратной и минималистично обустроенной кухни.
Детская комната в этой квартире оформлена необычно и при этом очень просто. Результат буквально покоряет с первого взгляда! Кровать-чердак рядом с обычной кроваткой может служить не только спальным местом, но и зоной для игр, которая пока лишь намечена игрушками и картинками.
Нельзя не отметить приятную и очень нежную палитру оформления всей детской комнаты. Серо-розовая гамма в геометричном исполнении поддержана цветами мебели и декора. В этой комнате есть и гимнастический комплекс, и столики со стульями.
Освещение в виде лампочек-спотов на потолке создает эффект звездного неба и добавляет нежности общему настроению пространства.
Мольберт с мелками для рисования помогает развивать ребенка всесторонне — хорошее решение дизайнеров.
Обилие естественного света попадает в детскую комнату через большое окно, оформленное серо-кофейными шторами в пол, что поддерживает визуальную высоту потолков.
В спальне сохранена общая цветовая палитра и добавлены небольшие яркие акценты в виде картин с морскими мотивами.
Вот и поддержка этого цвета в виде штор, тоже оформленных под потолок и спускающихся до самого пола.
Освещение в виде сложного потолочного светильника и двух прикроватных ламп заливает комнату светом, создавая интересные блики на стене над изголовьем кровати.
Ванная комната оформлена почти до середины стены плиткой «кабанчик» молочного оттенка, который переходит в светло-персиковый тон.
Плитка на полу выбрана с активным по геометрии, но спокойным по тону узором.
Душевая кабина вместо ванны — хороший способ экономии пространства. Благодаря этому высвободилось место для удлиненной столешницы, под которой удобно размещена стиральная машинка.
Сантехника в санузле выбрана овальной формы, и это прекрасно коррелируется с идеей нежности, плавности и гармоничности в оформлении квартиры. Нужно отметить, что несколько встроенных в потолок спотов дают достаточно света — этому эффекту способствует обилие белого цвета и глянцевых поверхностей.
И опять ничего лишнего на поверхности. Все нужное можно разместить в закрытых ящиках системы хранения под раковиной. Молочно-белое пространство удачно согревается натуральными деревянными фасадами скрытых полок и тумбы под раковиной.
Оформление пола в коридоре перекликается с плиткой на кухне. Здесь она тоже выложена не в виде сплошного фона или узора, а с использованием нескольких оттеночных элементов.
Молочные оттенки стен и потолка в сочетании с интересным освещением ощутимо расширяют узкое пространство. Череда потолочных светильников тянется яркой дорожкой через весь коридор, отражаясь и умножаясь в большом зеркальном шкафу.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры — 49 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники