Трехкомнатная квартира в скандинавском стиле с маленьким санузлом

Показываем на примере собственного дизайн-проекта трехкомнатной квартиры, как можно необычно оформить скандинавский интерьер.
У многих скандинавский стиль ассоциируется со скучной и блеклой цветовой гаммой, однообразной мебелью и минимальным количеством аксессуаров. Однако сегодня это направление, наоборот, изобилует необычным декором, яркими акцентами и удобной мебелью. При этом стиль сканди сохраняет верность такими качествами, как практичность, функциональность, максимальный простор.
Именно такой скандинавский интерьер в современной вариации нужно было создать дизайнерам ReRooms в трешке площадью 69 метров. Заказчики попросили, чтобы квартира была оформлена ярко и необычно, с добавлением некоторых элементов из стиля лофт.
Предлагаем рассмотреть детально, какие решения дизайнеры приняли для каждой комнаты.
Прихожая
На первый взгляд может показаться, что мы попадаем в квартиру, выдержанную в стиле лофт, но никак не в скандинавском. Здесь есть и кирпичные стены, и стены с фактурной штукатуркой, и светодиодная лампа возле шкафа-купе. Однако сканди выдает преимущественно светлая цветовая гамма, в которой преобладают белый и оливковый, минимализм в оформлении помещения и деревянные акценты.
Во всей красе стиль раскрывается в других комнатах помещения, которые мы рассмотрим чуть ниже.
Спальня
Спальня, которая занимает 12 метров, выполнена по всем канонам скандинавского стиля: здесь есть и натуральные отделочные материалы, и спокойная цветовая гамма, и большое количество света. Прекрасный оливковый цвет в сочетании со светлым деревом создает уют в комнате, который разбавляется ярким декором.
Дизайнеры создали интересную акцентную стену напротив кровати, украсив ее фотографиями живой природы и различных пейзажей. Они еще больше усиливают природный мотив, прекрасно сочетаясь с отделкой комнаты.
Особое внимание уделили освещению, так как скандинавский стиль очень светолюбивый. Оно здесь зонированное, что позволяет выделить функциональные зоны помещения: подвесные светильники у кровати, люстру посреди комнаты, напоминающую ветки деревьев, и светильник-прожектор, который позволяет обеспечить точечное распределение света в комнате. Как правило, такой торшер используется в стиле лофт, но одним из главных пожеланий наших заказчиков было присутствие индустриальных ноток в природном сканди.
Гостиная
Гостиная площадью 20 метров — одно из самых интересных помещений в квартире, и вот почему. Первое, что бросается в глаза при входе в комнату, — акцентная ярко-бирюзовая стена, украшенная полочками, где красуются природные декоративные элементы: картины в деревянных рамках с изображением различных растений, подсвечники и статуэтки.
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Противоположная стена оформлена деревянными балками. Она как бы напоминает нам, что главенствующий стиль в этой квартире — скандинавский. Здесь на полках расположились сверкающие вазы и необычные аксессуары. Особое внимание привлекает фигура золотой кошки.
Светильник в углу комнаты напоминает большой мыльный пузырь, который поместили в железный каркас.
Дизайнеры объединили гостиную и лоджию. Для этого часть стены снесли, оставив только радиатор, который и зонирует помещение. Благодаря такому решению помещение визуально стало еще больше, а за счет панорамных окон и прозрачных занавесок комната стала светлее и уютнее.
Кухня
Семиметровая кухня условно разбита на две зоны: угловой кухонный гарнитур с рабочей поверхностью для приготовления пищи и столовая, состоящая из стола и стульев.
Здесь дизайнеры применили три лайфхака по зрительному увеличению пространства:
- использовали светлую цветовую гамму, в которой преобладают белый и бежевый;
- выбрали глянцевую поверхность кухонного гарнитура, которая отражает солнечный свет и создает ощущение более просторного и светлого пространства;
- использовали вытянутую мебель под потолок, которая прибавила помещению высоты.
На кухне также представлены индустриальные нотки, которые нашли отражение в акцентной стене, отделанной декоративным кирпичом, и в черных железных светильниках.
Особое внимание привлекают к себе четыре состаренных постера на кофейную тематику, которые дополнены живыми растениями на холодильнике и прозрачным бирюзовым тюлем, — они совсем не перегружают помещение и привносят в него яркий акцент.
Кабинет
Кабинет площадью 12 метров получился очень ярким и необычным, как того и хотели хозяева квартиры. Помещение выдержано в красивом цвете морской волны, к которому подобрали светлое дерево. Здесь есть все, что необходимо для комфортной работы: рабочий стол с мягким креслом, маленький стеллаж для важных бумаг и большой стеллаж во всю стену. Он напоминает конструктор-лего, который словно складывал ребенок из маленьких деталей. Стеллаж выглядит очень ярко и оригинально за счет обоев с геометрическим рисунком, необычным декором, книжек с контрастными обложками.
После плодотворной работы обязательно нужно отдохнуть — для этого нашего дизайнеры расположили в комнате диванчик.
Еще один классный декоративный элемент — часы в виде геометрических фигур, которые показывают время трех разных городов: Москвы, Новосибирска и Владивостока. Деревянные часы с медными элементами выглядят очень интересно на фоне каменной стены.
Санузел
Несмотря на то что квартира трехкомнатная, туалет в ней очень маленький: всего один метр. Чтобы визуально увеличить крошечное пространство, дизайнеры использовали подвесную сантехнику, которая будто парит в воздухе, и отделочные материалы белоснежного цвета. А чтобы помещение не казалось скучным, были выбраны разные материалы: плитка матовая, фактурная с геометрическим рисунком и с мраморным рисунком. За счет такого, казалось бы, простого способа помещение стало выглядеть намного интереснее.
Ванная
Ванная комната, как и туалет, не отличается большими габаритами — ее площадь всего 2 метра. Однако здесь есть все нужные предметы: душевая кабина, стиральная машина, умывальник, система хранения, сушилка и зеркало с подсветкой. В ванной для увеличения пространства использованы те же самые приемы, что и в туалете, и это действительно работает. За счет светлых оттенков и компактной сантехники помещение выглядит больше, чем оно есть на самом деле.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники