Трехкомнатная квартира в скандинавском стиле с маленьким санузлом

У многих скандинавский стиль ассоциируется со скучной и блеклой цветовой гаммой, однообразной мебелью и минимальным количеством аксессуаров. Однако сегодня это направление, наоборот, изобилует необычным декором, яркими акцентами и удобной мебелью. При этом стиль сканди сохраняет верность такими качествами, как практичность, функциональность, максимальный простор.

Именно такой скандинавский интерьер в современной вариации нужно было создать дизайнерам ReRooms в трешке площадью 69 метров. Заказчики попросили, чтобы квартира была оформлена ярко и необычно, с добавлением некоторых элементов из стиля лофт.

Предлагаем рассмотреть детально, какие решения дизайнеры приняли для каждой комнаты.

Прихожая

На первый взгляд может показаться, что мы попадаем в квартиру, выдержанную в стиле лофт, но никак не в скандинавском. Здесь есть и кирпичные стены, и стены с фактурной штукатуркой, и светодиодная лампа возле шкафа-купе. Однако сканди выдает преимущественно светлая цветовая гамма, в которой преобладают белый и оливковый, минимализм в оформлении помещения и деревянные акценты.

Во всей красе стиль раскрывается в других комнатах помещения, которые мы рассмотрим чуть ниже.



1 /3

2 /3

3 /3

Спальня

Спальня, которая занимает 12 метров, выполнена по всем канонам скандинавского стиля: здесь есть и натуральные отделочные материалы, и спокойная цветовая гамма, и большое количество света. Прекрасный оливковый цвет в сочетании со светлым деревом создает уют в комнате, который разбавляется ярким декором.

Дизайнеры создали интересную акцентную стену напротив кровати, украсив ее фотографиями живой природы и различных пейзажей. Они еще больше усиливают природный мотив, прекрасно сочетаясь с отделкой комнаты.

Особое внимание уделили освещению, так как скандинавский стиль очень светолюбивый. Оно здесь зонированное, что позволяет выделить функциональные зоны помещения: подвесные светильники у кровати, люстру посреди комнаты, напоминающую ветки деревьев, и светильник-прожектор, который позволяет обеспечить точечное распределение света в комнате. Как правило, такой торшер используется в стиле лофт, но одним из главных пожеланий наших заказчиков было присутствие индустриальных ноток в природном сканди.



1 /2

2 /2

Гостиная

Гостиная площадью 20 метров — одно из самых интересных помещений в квартире, и вот почему. Первое, что бросается в глаза при входе в комнату, — акцентная ярко-бирюзовая стена, украшенная полочками, где красуются природные декоративные элементы: картины в деревянных рамках с изображением различных растений, подсвечники и статуэтки.