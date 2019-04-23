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Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьере


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Не хотите оформлять квартиру обычной прямоугольной плиткой? Есть более оригинальное решение: стильная плитка-гексагон. Показываем, где и как ее можно использовать.

Плитка-гексагон по-другому называется шестигранной плиткой или «сотами» — из-за внешнего сходства с ячейками пчелиного улья. Такое строение делает гексагоны универсальным отделочным материалом. Плитка состоит из прямых линий и острых углов, поэтому отлично впишется в строгий геометрический интерьер. В то же время округлая форма способна сгладить прямолинейный дизайн комнаты, а помещению с плавными линиями, наоборот, добавить строгости и серьезности.

Мы расскажем про самые популярные способы использования шестигранной плитки, а также покажем самые модные и яркие интерьеры с плиткой-гексагоном. 

Где использовать шестигранную плитку

На полу

Самый популярный вариант — выложить гексагонами пол. Благодаря стильному внешнему виду такая плитка подойдет не только для ванной и кухни, где она традиционно используется, но и для гостиной или даже спальни. 

Лучше выбирать для напольного покрытия матовую плитку или без сильного глянцевого покрытия — оно очень скользкое. А ее поверхность должна быть ровной, так как рельефная плитка не слишком комфортна.

Фото № 1: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: fapceramiche.com

Для отделки стен

Второй способ включить плитку-гексагон в интерьер своего жилища — оформить ею стены. В ванной комнате будет уместна полная облицовка, а для гостиной или коридора стильное решение — совместить шестигранники с другой отделкой: краской, штукатуркой или обоями. Можно заказать дизайн проект таунхауса, чтобы рассмотреть различные варианты плитки в интерьере. 

Фото № 2: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: kidskunst.info

Для фартука на кухне

А еще «соты» можно сделать элементом кухонного гарнитура, оформив этой плиткой стену между столешницей и подвесными шкафами. Такая отделка поможет более четко зонировать кухонный участок в объединенной кухне-гостиной. Гексагон также может разнообразить и дизайн отдельной кухни — в качестве декоративного отделочного материала на фоне обоев или окрашенных стен. 

Фото № 3: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: archello.com

Модные идеи оформления

А теперь мы покажем самые яркие и оригинальные способы оформления плитки-гексагона в различных интерьерах, чтобы она превратилась из обычного отделочного материала в самостоятельное декоративное украшение.

Плитка разных цветов

Использовать шестигранники различных цветов — самый простой метод, который сделает комнату более контрастной и добавит в нее ярких акцентов. При этом совмещать можно не только оттенки, но и материалы: например чередовать обычные плитки и с рисунком дерева или камня. Плюс в том, что гексагоны можно чередовать в хаотичном порядке, без четкой последовательности — это дает творческий простор в оформлении.

Для создания пестрой комнаты не бойтесь играть с цветами и максимально расширяйте палитру. А если хочется получить более сдержанный интерьер, ограничьтесь тремя-четырьмя разными тонами. 

Фото № 4: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: marcomilone.com

Рельефные поверхности

Шестигранная плитка с неровной поверхностью обретает дополнительную декоративную черту: под светом ламп она покрывается красивыми неоднородными тенями. И вблизи выглядит гораздо эффектнее гладкой — так что лучше использовать ее в небольших помещениях, где эффект будет наиболее заметным. 

На пол рельефные гексагоны лучше не укладывать, чтобы не осложнить процесс хождения по комнате. А вот для декоративной отделки стен это отличный вариант, который поможет освежить интерьер квартиры и сделать стены более приятными тактильно.

Фото № 5: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: pavimarsa.es

Цементная плитка-гексагон

Это отдельный вид шестигранной плитки, который отличается приглушенными тонами и матовой поверхностью, — отличный вариант для строгого сдержанного интерьера, которому не нужны яркие оттенки и излишний глянцевый блеск. Цементное покрытие совсем не скользкое, поэтому такая плитка идеально подойдет для напольной укладки в любой комнате. 

Фото № 6: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: burkolatesszaniter.hu

Сочетание с другими покрытиями

Можно создать очень красивый эффект, если комбинировать гексагон с деревянными досками на полу. Нечеткая граница напольных покрытий украсит интерьер, а также создаст ярко выраженное зонирование в помещении. Для стен такой способ тоже подойдет — там гексагон можно «подружить» со штукатуркой или краской.

Фото № 7: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: decorexpro.com

С узорами печворк

Шестигранная плитка, украшенная будто бы вышитыми лоскутами в стиле печворк — отличный способ декорировать комнату, не используя других украшений. Узоры могут быть выполнены в одной гамме или же в разноцветной палитре, которая добавит комнате красок. 

Полезный совет: узорчатые плитки лучше чередовать с обычными, без рисунка. Во-первых, это дополнительно выделит декоративные гексагоны. А во-вторых, не допустит перенасыщения узорами — это особенно важно в небольшой ванной комнате или санузле. 

Фото № 8: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: theannesdaleparkgallery.org

С круглыми узорами

Узоры на гексагонах могут быть и минималистичными, но при этом не менее стильными. Очень эффектно смотрится шестигранная плитка, образующая круглые или овальные фигуры — как на фото ниже. Получается необычный визуальный эффект, где сочетаются прямые линии плитки и плавные изгибы рисунков на ней. 

Фото № 9: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: shop.gretawolf.ru

Плитка с рисунками

Плитка-гексагон может превратить комнату даже в современную картинную галерею. Для этого достаточно выполнить отделку стен шестигранниками с разными рисунками — в основном используются природные пейзажи или изображения цветов

Фото № 10: Плитка-гексагон: модные идеи и варианты применения в интерьереФото: sklep.terradeco.com.pl

Однако можно сделать «соты» с картинами известных художников или с городскими пейзажами — решайте, что подойдет вашему интерьеру. Главное — не чередовать в такой композиции больше четырех или пяти разных сюжетов, иначе она станет слишком пестрой и хаотичной.

#Интерьер#гексагон#шестигранная плитка
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