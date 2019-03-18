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Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка


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Как выбрать тот самый оттенок и не утонуть в палитре предложений — рассказывает ReRooms.

Выбор цвета плитки для отделки ванной комнаты может стать проблемой. Ведь это не обои под окраску: надоело — перекрасил. Тут если ошибся, то лет 5—10 мойся в царстве фуксии или ядовитой зелени. Но есть универсальные цвета, подходящие для помещений любых размеров, не раздражающие, да еще и очень красивые.

1. Черный

Почему нет? Ванная комната в черном цвете с дизайном в стиле эклектика, лофт, стимпанк — это эффектно, элегантно и круто. Решение подходит как для просторных, так и для маленьких помещений. Черный дружит со всем спектром цветов — особенно с медным, золотым и белым. Роскошно смотрится плитка с лапатированной поверхностью.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: orchidlagoon.com
2/3
Фото: fashiondesignz.com
3/3

2. Красный цвета плитки для отделки ванной комнаты может стать проблемой. Ведь это не обои под окраску: надоело — перекрасил. Тут если ошибся, то лет 5—10 мойся в царстве фуксии или ядовитой зелени. Но есть универсальные цвета, подходящие для помещений любых размеров, не раздражающие, да еще и очень красивые.

1. Черный

Почему нет? Ванная комната в черном цвете с дизайном в стиле эклектика, лофт, стимпанк — это эффектно, элегантно и круто. Решение подходит как для просторных, так и для маленьких помещений. Черный дружит со всем спектром цветов — особенно с медным, золотым и белым. Роскошно смотрится плитка с лапатированной поверхностью.

Фото: cdn.decoist.com
1/3
Фото: orchidlagoon.com
2/3
Фото: fashiondesignz.com
3/3

2. Красный

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С этим цветом надо быть осторожнее, чтобы не дошло до безвкусного дизайна, отдающего пульсирующей болью в голове. Использование такого оттенка должно быть дозированным. Белый эффективно приглушает красный и подчеркивает его преимущества. Можно выбрать матовую плитку или мозаику, чтобы цвет оставался ярким и насыщенным, но не раздражал. Элегантно смотрится красная глянцевая сантехника на более приглушенном фоне. К примеру, ванна винного цвета.

Фото: hips.hearstapps.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: i.pinimg.com
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3. Серый

Дизайн в ванной комнате в сером цвете — изумительное решение. Оттенки серого отлично сочетаются с белым и металлическим, смотрятся дорого и оригинально, вписываются в распространенные стили: минимализм, хай-тек, модерн. Интерьер получается чистым и легким.

Фото: d4qwptktddc5f.cloudfront.net
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Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: images.victorianplumbing.co.uk
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4. Синий

Это традиционный цвет для ванных комнат — его можно увидеть даже в больнице. Но современные решения совершенно не скучные и не отдают холодом и хлоркой. Дизайн ванной комнаты в синем цвете потрясающе смотрится в средиземноморском стиле, а также минимализме и провансе. Смотрим фото! Кстати, можно добавить оригинальности в спокойный, уравновешенный интерьер с помощью синей плитки в форме чешуи.

Фото: cdn.decorpad.com
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Фото: magazind.ru
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Фото: walkersandford.co.uk
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Фото: blog.mozaico.com
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5. Зеленый

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Зеленый цвет, особенно его бледные оттенки, тоже ассоциируется с больничной палатой — в то время как это цвет лета, зеленых полей, густых лесов. С его помощью можно создать полный гармонии интерьер, где царит атмосфера релакса. Примеры дизайна ванной комнаты в зеленом цвете вас в этом убедят. Изумрудная плитка-кабанчик, к слову, отлично подходит для сдержанного интерьера в викторианском стиле.

Фото: originalstyle.com
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Фото: hips.hearstapps.com
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Фото: erikaward.com
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Фото: qssupplies.co.uk
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Фото: decorationideas.net
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6. Коричневый

В ванной комнате хочется отдохнуть после рабочего дня, поэтому палитра должна быть успокаивающей. Шоколадный позволяет создать уютную атмосферу, но при этом интерьер смотрится солидно. Дизайн ванной комнаты в коричневом цвете, особенно в сочетании с другими оттенками, может стать украшением квартиры и излюбленным местом для релакса.

Фото: piano-tuner.u
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Фото: rethinkredesign.org
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Фото: images.designtrends.com
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7. Бежевый

Классический нейтральный цвет. Сложно найти более подходящую гамму для этого помещения, чем беж. Ванная комната в бежевом всегда элегантна. Несколько ярких акцентов сделают интерьер более интересным. Вот отличный дизайн плитки для воплощения египетских мотивов.

Фото: paradyz.com
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Фото: pictures.lonny.com
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Фото: homeklondike.site
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8. Бирюзовый

Это цвет волн, свежий и приятный. Дизайн ванной комнаты в бирюзовом цвете может стать сбывшейся мечтой.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: freshome.com
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Фото: orchidlagoon.com
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9. Голубой

Ванная комната в голубом цвете — тоже классика. И современные средства дизайна позволяют сделать интерьер в этом цвете волшебным, напоминающим об океане, бризе, летнем отдыхе. Плитка печворк в голубой палитре очень хороша.

Фото: hgtvhome.sndimg.com
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Фото: venidair.com
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10. Розовый

Розовый может быть разным. Яркий, неоновый розовый лучше совмещать с белым, пастельными тонами или темными: коричневым, графитовым. А пудровый можно оставить как моноцвет. Ванная в розовом цвете, если правильно расставить акценты, станет вашей любимой комнатой в доме. Вот отличная комбинация плиток в этой гамме.

Фото: bathroomdia.com
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Фото: acqua-design.com
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Фото: hgtvhome.sndimg.com
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11. Фиолетовый

Purple haze… Такой цвет для ванной оценил бы и Джимми Хендрикс. Это решение для нестандартных личностей. Ванная комната в фиолетовом цвете смотрится магически, правда? Очень стильная плитка для пола.

Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: kajutofuhouseharvard.com
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12. Салатовый

Если вам нравятся яркие, позитивные оттенки, выбирайте для дизайна ванной комнаты салатовый цвет. У вас получится интерьер, поднимающий настроение в самый хмурый день. Посмотрите, какой чудесный цвет.

Фото: gogoigood.net
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Фото: hgtvhome.sndimg.com
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13. Сиреневый

Цвет сирени — в этом оттенке интерьер станет романтичным и свежим. Можно выбрать водостойкую краску для стен, а можно предпочесть мозаику. Ванная комната в сиреневом цвете — выбор мечтательных натур.

Фото: cil.ca
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Фото: whitehouse51.com
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14. Оранжевый

Дизайн ванной в оранжевом цвете идеально подходит молодым людям, ведущим активный образ жизни. Этот цвет символизирует энергию и радость. Создать оранжевое настроение можно с помощью мозаики Colori Viva.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: apcconcept.com
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15. Желтый

Как насчет дизайна ванной комнаты в желтом цвете? Это необычное и довольно редкое решение, а ведь интерьер получается таким ярким, теплым — солнечным! Если вас пугает сияние желтого, добавьте немного серого, бежевого, коричневого. В коллекции португальского производителя Cinca есть желтая плитка и плитка-компаньон других цветов.

Фото: theintercourse.org
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Фото: ezyshine.com
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Фото: images.designtrends.com
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16. Золотой

Дизайн ванной комнаты в золотом цвете? Первая мысль — о том, чтобы не вышло «дорого-богато». Но если подойти к выбору плитки со вкусом, у вас получится элегантный, изысканный, ультрамодный интерьер. 

Фото: visitavinces.com
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Фото: static.turbosquid.com
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Фото: urbanfragment.files.wordpress.com
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Фото: avatars.mds.yandex.net
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17. Медный

Это глубокий и благородный оттенок. С его помощью дизайн ванной комнаты в темном цвете может стать по-настоящему изысканным. Особенно роскошно смотрится ванна из меди. Это очень красиво, но дорого. Однако можно обойтись белой ванной, а смесители выбрать медного цвета.

Фото: static.independent.co.uk
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Фото: cdn.decoist.com
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18. Белый

Это цвет чистоты, гармонии. Любая комната с преобладанием белого выглядит свежо, современно и уютно — и ванная не исключение. Шикарно смотрится сочетание белого и золотого, белого и бирюзового, белого и красного. Если хочется чего-то более эффектного — вот вам рельефная плитка 3D.

Фото: freshome.com
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Фото: amara.com
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19. Металлический

В зависимости от дизайна ванная в металлическом, серебристом цвете может выглядеть изысканно или брутально. Вот очень красивая плитка, идеальная для стиля лофт.

Фото: porcelanosa.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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20. Вишневый

Дизайн ванной комнаты в цвете спелой вишни подходит смелым, энергичным, современным людям. Отличная вишневая подборка.

Фото: koupelny-zapletal.cz

21. Ванильный

Ванная комната в ванильной палитре смотрится элегантно и уютно. Оттенок настолько интересный, что не требует компаньонов. Красивая итальянская плитка обязана здесь быть.

Фото № 2: Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка

Фото: vanilla-beans.org

22. Сепия

Выбор творческих и целеустремленных людей, обладающих хорошим вкусом. Плитка под камень в этой гамме смотрится божественно.

Фото № 3: Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка

Фото: paradyz.com

23. Сапфировый

Роскошный оттенок! В сапфире есть своя магия, тайна. Ванная в этой гамме выглядит сказочной, волшебной. Недаром любимым украшением принцессы Дианы было кольцо с сапфиром. Как вам такой цвет?

Фото № 4: Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка

Фото: cdn.shopify.com

#дизайн#Интерьер#Ванная
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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