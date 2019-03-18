Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка

Как выбрать тот самый оттенок и не утонуть в палитре предложений — рассказывает ReRooms.
Выбор цвета плитки для отделки ванной комнаты может стать проблемой. Ведь это не обои под окраску: надоело — перекрасил. Тут если ошибся, то лет 5—10 мойся в царстве фуксии или ядовитой зелени. Но есть универсальные цвета, подходящие для помещений любых размеров, не раздражающие, да еще и очень красивые.
1. Черный
Почему нет? Ванная комната в черном цвете с дизайном в стиле эклектика, лофт, стимпанк — это эффектно, элегантно и круто. Решение подходит как для просторных, так и для маленьких помещений. Черный дружит со всем спектром цветов — особенно с медным, золотым и белым. Роскошно смотрится плитка с лапатированной поверхностью.
2. Красный цвета плитки для отделки ванной комнаты может стать проблемой. Ведь это не обои под окраску: надоело — перекрасил. Тут если ошибся, то лет 5—10 мойся в царстве фуксии или ядовитой зелени. Но есть универсальные цвета, подходящие для помещений любых размеров, не раздражающие, да еще и очень красивые.
1. Черный
Почему нет? Ванная комната в черном цвете с дизайном в стиле эклектика, лофт, стимпанк — это эффектно, элегантно и круто. Решение подходит как для просторных, так и для маленьких помещений. Черный дружит со всем спектром цветов — особенно с медным, золотым и белым. Роскошно смотрится плитка с лапатированной поверхностью.
2. Красный
Наше портфолио более 10 000 проектов
С этим цветом надо быть осторожнее, чтобы не дошло до безвкусного дизайна, отдающего пульсирующей болью в голове. Использование такого оттенка должно быть дозированным. Белый эффективно приглушает красный и подчеркивает его преимущества. Можно выбрать матовую плитку или мозаику, чтобы цвет оставался ярким и насыщенным, но не раздражал. Элегантно смотрится красная глянцевая сантехника на более приглушенном фоне. К примеру, ванна винного цвета.
3. Серый
Дизайн в ванной комнате в сером цвете — изумительное решение. Оттенки серого отлично сочетаются с белым и металлическим, смотрятся дорого и оригинально, вписываются в распространенные стили: минимализм, хай-тек, модерн. Интерьер получается чистым и легким.
4. Синий
Это традиционный цвет для ванных комнат — его можно увидеть даже в больнице. Но современные решения совершенно не скучные и не отдают холодом и хлоркой. Дизайн ванной комнаты в синем цвете потрясающе смотрится в средиземноморском стиле, а также минимализме и провансе. Смотрим фото! Кстати, можно добавить оригинальности в спокойный, уравновешенный интерьер с помощью синей плитки в форме чешуи.
5. Зеленый
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Зеленый цвет, особенно его бледные оттенки, тоже ассоциируется с больничной палатой — в то время как это цвет лета, зеленых полей, густых лесов. С его помощью можно создать полный гармонии интерьер, где царит атмосфера релакса. Примеры дизайна ванной комнаты в зеленом цвете вас в этом убедят. Изумрудная плитка-кабанчик, к слову, отлично подходит для сдержанного интерьера в викторианском стиле.
6. Коричневый
В ванной комнате хочется отдохнуть после рабочего дня, поэтому палитра должна быть успокаивающей. Шоколадный позволяет создать уютную атмосферу, но при этом интерьер смотрится солидно. Дизайн ванной комнаты в коричневом цвете, особенно в сочетании с другими оттенками, может стать украшением квартиры и излюбленным местом для релакса.
7. Бежевый
Классический нейтральный цвет. Сложно найти более подходящую гамму для этого помещения, чем беж. Ванная комната в бежевом всегда элегантна. Несколько ярких акцентов сделают интерьер более интересным. Вот отличный дизайн плитки для воплощения египетских мотивов.
8. Бирюзовый
Это цвет волн, свежий и приятный. Дизайн ванной комнаты в бирюзовом цвете может стать сбывшейся мечтой.
9. Голубой
Ванная комната в голубом цвете — тоже классика. И современные средства дизайна позволяют сделать интерьер в этом цвете волшебным, напоминающим об океане, бризе, летнем отдыхе. Плитка печворк в голубой палитре очень хороша.
10. Розовый
Розовый может быть разным. Яркий, неоновый розовый лучше совмещать с белым, пастельными тонами или темными: коричневым, графитовым. А пудровый можно оставить как моноцвет. Ванная в розовом цвете, если правильно расставить акценты, станет вашей любимой комнатой в доме. Вот отличная комбинация плиток в этой гамме.
11. Фиолетовый
Purple haze… Такой цвет для ванной оценил бы и Джимми Хендрикс. Это решение для нестандартных личностей. Ванная комната в фиолетовом цвете смотрится магически, правда? Очень стильная плитка для пола.
12. Салатовый
Если вам нравятся яркие, позитивные оттенки, выбирайте для дизайна ванной комнаты салатовый цвет. У вас получится интерьер, поднимающий настроение в самый хмурый день. Посмотрите, какой чудесный цвет.
13. Сиреневый
Цвет сирени — в этом оттенке интерьер станет романтичным и свежим. Можно выбрать водостойкую краску для стен, а можно предпочесть мозаику. Ванная комната в сиреневом цвете — выбор мечтательных натур.
14. Оранжевый
Дизайн ванной в оранжевом цвете идеально подходит молодым людям, ведущим активный образ жизни. Этот цвет символизирует энергию и радость. Создать оранжевое настроение можно с помощью мозаики Colori Viva.
15. Желтый
Как насчет дизайна ванной комнаты в желтом цвете? Это необычное и довольно редкое решение, а ведь интерьер получается таким ярким, теплым — солнечным! Если вас пугает сияние желтого, добавьте немного серого, бежевого, коричневого. В коллекции португальского производителя Cinca есть желтая плитка и плитка-компаньон других цветов.
16. Золотой
Дизайн ванной комнаты в золотом цвете? Первая мысль — о том, чтобы не вышло «дорого-богато». Но если подойти к выбору плитки со вкусом, у вас получится элегантный, изысканный, ультрамодный интерьер.
Посмотрите, какие варианты предлагает компания «Санта-керамика».
17. Медный
Это глубокий и благородный оттенок. С его помощью дизайн ванной комнаты в темном цвете может стать по-настоящему изысканным. Особенно роскошно смотрится ванна из меди. Это очень красиво, но дорого. Однако можно обойтись белой ванной, а смесители выбрать медного цвета.
18. Белый
Это цвет чистоты, гармонии. Любая комната с преобладанием белого выглядит свежо, современно и уютно — и ванная не исключение. Шикарно смотрится сочетание белого и золотого, белого и бирюзового, белого и красного. Если хочется чего-то более эффектного — вот вам рельефная плитка 3D.
19. Металлический
В зависимости от дизайна ванная в металлическом, серебристом цвете может выглядеть изысканно или брутально. Вот очень красивая плитка, идеальная для стиля лофт.
20. Вишневый
Дизайн ванной комнаты в цвете спелой вишни подходит смелым, энергичным, современным людям. Отличная вишневая подборка.
Фото:
21. Ванильный
Ванная комната в ванильной палитре смотрится элегантно и уютно. Оттенок настолько интересный, что не требует компаньонов. Красивая итальянская плитка обязана здесь быть.
Фото:
22. Сепия
Выбор творческих и целеустремленных людей, обладающих хорошим вкусом. Плитка под камень в этой гамме смотрится божественно.
Фото:
23. Сапфировый
Роскошный оттенок! В сапфире есть своя магия, тайна. Ванная в этой гамме выглядит сказочной, волшебной. Недаром любимым украшением принцессы Дианы было кольцо с сапфиром. Как вам такой цвет?
Фото:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники