20 вариантов оформления ванной в сером цвете

Хотите оформить ванную в серых оттенках? Мы расскажем, какие сочетания будут хорошо смотреться с этим цветом и как сделать дизайн интересным.
Серый — популярный в оформлении цвет, так как он смотрится стильно в любом помещении. На нем не видна грязь, незаметна пыль, он почти не выцветает.
Психологи отмечают, что серый оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Оттенки, в который присутствуют теплые акценты, например серый с жемчужным отблеском, успокаивают и вызывают чувство защищенности. Темные цвета в большом количестве, наоборот, могут угнетать человека, поэтому эксперты советуют использовать их умеренно. — популярный в оформлении цвет, так как он смотрится стильно в любом помещении. На нем не видна грязь, незаметна пыль, он почти не выцветает.
Психологи отмечают, что серый оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Оттенки, в который присутствуют теплые акценты, например серый с жемчужным отблеском, успокаивают и вызывают чувство защищенности. Темные цвета в большом количестве, наоборот, могут угнетать человека, поэтому эксперты советуют использовать их умеренно.
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Серый цвет в оформлении ванной будет смотреться очень интересно, но важно соблюсти баланс: серый не может быть единственным, в интерьере должно быть еще несколько оттенков. Иначе ванная будет смотреться неинтересно и скучно. Давайте посмотрим, с какими цветами можно использовать серый.
Сочетания цветов с серым
Серый цвет — нейтральный, поэтому сочетается со многими оттенками. Серый и белый — классический дуэт в интерьере. Белый отлично комбинируется и со светлыми серыми оттенками, и с темными.
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Для серой ванной характерно использование хромированных элементов декора: полотенцесушителя, сантехники, кнопок смыва для унитаза и прочих деталей.
Вкрапления золотых элементов тоже хорошо смотрятся в оформлении серых ванных комнат. Их применяют и для светлых ванных…
Обилие темного серого может перегрузить помещение, особенно если у вас маленькая ванная. Советуем использовать его в виде акцентных деталей или аксессуаров.
Хочется добавить темно-серого? Он хорошо будет смотреться в качестве оттенка для оформления пола...
... или в качестве одного из оттенков в ванной. Например, подойдет для создания градиента с помощью контрастных цветов: ярко-белого и серого.
Несмотря на то что серый и коричневый — два темных оттенка, их сочетание часто применяют в оформлении ванных комнат. Например, выбирая коричневую мебель или деревянную отделку. Важно добавить помещению немного светлых акцентов и искусственное освещение, чтобы не получить мрачный интерьер.
Яркие цвета в серой ванной чаще всего используют в качестве декора или оформления акцентов. Популярное сочетание — серый и желтый. Посмотрите, как ярко смотрится ванная, в которую добавили всего лишь несколько желтых элементов.
Какой стиль подойдет для серого цвета
Серый цвет, бесспорно, можно использовать в любом интерьере, так как он универсальный. Но некоторым стилям он особенно подходит.
Скандинавский
В скандинавском стиле серый оттенок используют как базовый цвет и как основу орнамента для украшения. Может показаться, что монотонный серый скучен, но это не так. На помощь приходят разные фактуры отделки. Например, серая плитка с разными узорами. В скандинавском стиле ценятся натуральные элементы. Кроме камня, это может быть дерево. В этом примере дизайнеры использовали деревянную мебель.
Минимализм
В минималистичных ванных часто используют монохромный дизайн. И стремясь к простоте,
Хай-тек
Блеск металла, тяжелая серая отделка, стекло и умная встроенная техника — признаки стиля хай-тек. Темно-серый в таком интерьере смотрится органично и правильно.
Классический
В классическом стиле дизайнеры используют светлые серые оттенки, создавая легкие переходы между ними и белым базовым цветом. В ванных в таком варианте оформления появляется много света и легкости.
Прованс
В стиле прованс серый присутствует в необычном оттенке: в него часто подмешивают немного голубого — традиционного цвета для этого стиля. Получаемое сочетание используют в качестве базового оттенка, дополняя декоративными элементами в той же гамме.
Маленькая ванная
При отделке небольшой ванной можно использовать светлые серые оттенки. Они помогут зрительно увеличить маленькую комнату. Например, если сочетать белый со светло-серым, комната будет казаться просторнее.
Серые оттенки могут помочь и в том случае, если комната слишком длинная, узкая или обладает невысоким потолком. В этом случае можно использовать градиент.
Если у вас асимметричная ванная, одну из стен можно оформить в темно-сером цвете, чтобы создать акцент, а для остальных стен подобрать контрастные светлые оттенки. Этот прием сделает комнату более симметричной и добавит в интерьер интересную деталь.
Серый декор
Самый простой способ добавить серый оттенок — выбрать для комнаты декоративные элементы в этом цвете, например керамические емкости для жидких продуктов, мыльницы, стаканчики для зубных щеток, а также крючки для полотенец и прочую мелочь.
Для более существенных изменений выберите полотенца, шторку и коврик в одних и тех же оттенках. Ванная будет выглядеть стильно и интересно.
А вы бы оформили свою ванную с помощью серого цвета? Расскажите нам в комментариях.
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