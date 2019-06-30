Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

20 вариантов оформления ванной в сером цвете


7694
Получить образец дизайн-проекта

Хотите оформить ванную в серых оттенках? Мы расскажем, какие сочетания будут хорошо смотреться с этим цветом и как сделать дизайн интересным.

Серый — популярный в оформлении цвет, так как он смотрится стильно в любом помещении. На нем не видна грязь, незаметна пыль, он почти не выцветает.

Психологи отмечают, что серый оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Оттенки, в который присутствуют теплые акценты, например серый с жемчужным отблеском, успокаивают и вызывают чувство защищенности. Темные цвета в большом количестве, наоборот, могут угнетать человека, поэтому эксперты советуют использовать их умеренно. — популярный в оформлении цвет, так как он смотрится стильно в любом помещении. На нем не видна грязь, незаметна пыль, он почти не выцветает.

Психологи отмечают, что серый оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Оттенки, в который присутствуют теплые акценты, например серый с жемчужным отблеском, успокаивают и вызывают чувство защищенности. Темные цвета в большом количестве, наоборот, могут угнетать человека, поэтому эксперты советуют использовать их умеренно.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Серый цвет в оформлении ванной будет смотреться очень интересно, но важно соблюсти баланс: серый не может быть единственным, в интерьере должно быть еще несколько оттенков. Иначе ванная будет смотреться неинтересно и скучно. Давайте посмотрим, с какими цветами можно использовать серый.

Сочетания цветов с серым

Серый цвет — нейтральный, поэтому сочетается со многими оттенками. Серый и белый — классический дуэт в интерьере. Белый отлично комбинируется и со светлыми серыми оттенками, и с темными.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 2: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Для серой ванной характерно использование хромированных элементов декора: полотенцесушителя, сантехники, кнопок смыва для унитаза и прочих деталей.

Фото № 3: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Вкрапления золотых элементов тоже хорошо смотрятся в оформлении серых ванных комнат. Их применяют и для светлых ванных…

Фото № 4: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Обилие темного серого может перегрузить помещение, особенно если у вас маленькая ванная. Советуем использовать его в виде акцентных деталей или аксессуаров.

Хочется добавить темно-серого? Он хорошо будет смотреться в качестве оттенка для оформления пола...

Фото № 5: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

... или в качестве одного из оттенков в ванной. Например, подойдет для создания градиента с помощью контрастных цветов: ярко-белого и серого.

Фото № 6: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Несмотря на то что серый и коричневый — два темных оттенка, их сочетание часто применяют в оформлении ванных комнат. Например, выбирая коричневую мебель или деревянную отделку. Важно добавить помещению немного светлых акцентов и искусственное освещение, чтобы не получить мрачный интерьер.

Фото № 7: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Яркие цвета в серой ванной чаще всего используют в качестве декора или оформления акцентов. Популярное сочетание — серый и желтый. Посмотрите, как ярко смотрится ванная, в которую добавили всего лишь несколько желтых элементов.

Фото № 8: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Какой стиль подойдет для серого цвета

Серый цвет, бесспорно, можно использовать в любом интерьере, так как он универсальный. Но некоторым стилям он особенно подходит.

Скандинавский

В скандинавском стиле серый оттенок используют как базовый цвет и как основу орнамента для украшения. Может показаться, что монотонный серый скучен, но это не так. На помощь приходят разные фактуры отделки. Например, серая плитка с разными узорами. В скандинавском стиле ценятся натуральные элементы. Кроме камня, это может быть дерево. В этом примере дизайнеры использовали деревянную мебель.

Фото № 9: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Минимализм

В минималистичных ванных часто используют монохромный дизайн. И стремясь к простоте, выбирают нейтральные оттенки: белый и черный. Переходным оттенком между ними служит серый, поэтому он часто присутствует в ваннах такого стиля, чтобы сделать более плавным сочетание контрастных тонов.

Фото № 10: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Хай-тек

Блеск металла, тяжелая серая отделка, стекло и умная встроенная техника — признаки стиля хай-тек. Темно-серый в таком интерьере смотрится органично и правильно.

Фото № 11: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Классический

В классическом стиле дизайнеры используют светлые серые оттенки, создавая легкие переходы между ними и белым базовым цветом. В ванных в таком варианте оформления появляется много света и легкости.  

Фото № 12: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Прованс

В стиле прованс серый присутствует в необычном оттенке: в него часто подмешивают немного голубого — традиционного цвета для этого стиля. Получаемое сочетание используют в качестве базового оттенка, дополняя декоративными элементами в той же гамме.

Фото № 13: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Маленькая ванная

При отделке небольшой ванной можно использовать светлые серые оттенки. Они помогут зрительно увеличить маленькую комнату. Например, если сочетать белый со светло-серым, комната будет казаться просторнее.

Фото № 14: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Серые оттенки могут помочь и в том случае, если комната слишком длинная, узкая или обладает невысоким потолком. В этом случае можно использовать градиент.

Если у вас асимметричная ванная, одну из стен можно оформить в темно-сером цвете, чтобы создать акцент, а для остальных стен подобрать контрастные светлые оттенки. Этот прием сделает комнату более симметричной и добавит в интерьер интересную деталь.

Фото № 15: 20 вариантов оформления ванной в сером цветеФото ReRooms

Серый декор

Самый простой способ добавить серый оттенок — выбрать для комнаты декоративные элементы в этом цвете, например керамические емкости для жидких продуктов, мыльницы, стаканчики для зубных щеток, а также крючки для полотенец и прочую мелочь.

Для более существенных изменений выберите полотенца, шторку и коврик в одних и тех же оттенках. Ванная будет выглядеть стильно и интересно.

А вы бы оформили свою ванную с помощью серого цвета? Расскажите нам в комментариях.

#Ванная#идеи для дома#серый цвет#декор и аксессуары
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома#декор и аксессуары
Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформления
#Ванная#идеи для дома#Мебель
Как практично и модно оформить полки в ванной комнате
#Текстиль#идеи для дома#декор и аксессуары
10 идей для создания атмосферы отпуска в интерьере
#идеи для дома#хендмейд#декор и аксессуары
Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновения
#Кухня#идеи для дома#Мебель
Как вписать холодильник в интерьер кухни: 10 проверенных советов
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия