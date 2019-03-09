С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьера

Розовый — цвет не только для девичьих спален. Хотите попробовать совместить его с черным или металликом и использовать на кухне или даже в гостиной? Показываем эти и другие яркие идеи сочетания с розовым в интерьере.
Главная особенность розового — в разнообразии оттенков. Он может быть очень ярким и насыщенным или же тусклым и едва заметным на фоне нейтральной палитры. Если вы сможете удачно подобрать оттенок розового к мебели и декору, получится оригинальный и необычный интерьер.
Показываем 20 примеров, как с помощью розового сделать интерьер ярче и выразительнее.
Идеи для гостиной
Классический вариант для комбинации с розовым — белый цвет. Вместе они создают легкий, непринужденный интерьер с нежным настроением. Если решите добавить акцент, используйте темную мебель: например серый диван в центре гостиной. Так розовый станет контрастнее и заметнее.
Но если вам не хочется выделять розовый тон, можно применить максимально бледный оттенок в сочетании с белым, как на фото ниже. В гостиной с деревянной мебелью и полом бледно-розовый не станет центральным цветом палитры и не будет бросаться в глаза.
Бледно-розовый будет хорошо гармонировать с различными оттенками зеленого. Разместите зеленые акценты равномерно по всей розовой комнате, чтобы сочетание было заметным на каждом ее участке. Нелишним будет добавить деревянную мебель и живые растения.
Прекрасно подружатся розовый и голубой цвета. Причем здесь можно применять оттенки ярче и насыщеннее, чтобы гостиная выглядела смело и экспрессивно. Кстати, добавить зеленый здесь тоже не помешает — это почти родственный голубому цвет, который сделает дизайн комнаты еще красочнее.
Не менее ярко будет выглядеть комбинация розового с глубоким и насыщенным синим цветом. Он темнее голубого и выглядит гораздо контрастнее. Для того чтобы разбавить получившуюся пестроту и одновременно выделить сочетание розового и синего, можно включить в гостиную светлые бежевые оттенки, например в виде мебели и ковра. С одной стороны, они внесут в интерьер некоторое спокойствие, с другой — на их фоне яркие тона будут более заметны.
Со светлыми бежевыми и кремовыми оттенками розовый тоже прекрасно сочетается, даже если не подключать другую палитру. Стиль гостиной принимает сдержанный, классический облик — как в случае с белым цветом, только здесь дизайн получается теплее, а гостиная уютнее.
Если хотите создать максимально экстравагантную гостиную, используйте золотой, причем много золотого — в виде декора и украшений. В комбинации с розовым золото сделает интерьер богатым, эксцентричным и очень броским. Для усиления этого эффекта поставьте необычную мебель — например реплику знаменитого дивана в форме губ, как на фото ниже.
Идеи для спальни
В спальне важно сохранить комфортную для отдыха атмосферу, поэтому там лучше использовать светлые и спокойные сочетания. И розовый цвет тоже пусть будет ненасыщенным, деликатным — такой оттенок будет хорошо смотреться в комбинации с белой мебелью и светлым деревом.
Для создания спокойного интерьера в спальне подойдут бежевый и розовый оттенка пудры — облик комнаты станет теплым и очень уютным. Если со временем интерьер покажется вам пресным и бесцветным, повесьте в изголовье кровати красочную картину.
Хочется спальню поярче? Выберите розовый более насыщенного оттенка, а чтобы избежать перенасыщения, совместите его с нейтральным серым цветом в равных пропорциях. Для разнообразия можно добавить нотки белого и бежевого. Чтобы представить, какой получится комната в итоге экспериментов с цветом, лучше заказать 3D дизайн проект у специалистов.
Если речь идет о спальне для девочки, здесь будет уместно совместить розовый, голубой и светлую деревянную мебель. Такая обстановка окажется оптимальной для маленького ребенка: легкая, светлая, без возбуждающих нервную систему ярких акцентов.
Конечно, очень яркие акценты редко используются в спальне, но если такое желание у вас все же возникло, присмотритесь к сочетанию розового и желтого. Это очень контрастная комбинация, которая поможет расставить акценты, выделив центральные зоны спальни. Разбавить ее можно белым цветом, а дополнить — декором или текстилем с цветами в той же палитре.
В сдержанной и спокойной спальне розовый будет гармонично смотреться не с ярким зеленым, а с приглушенным изумрудным оттенком. Даже если розовые стены спальни сделать очень яркими и насыщенными, изумрудный все равно окажет успокаивающее воздействие на интерьер — он не будет чересчур пестрым.
Кстати, если говорить о стилях интерьера, то розовый оригинально смотрится в просторных лофтах. Например, очень колоритно и даже неожиданно выглядит кровать с розовым постельным бельем на фоне голой кирпичной стены, как на фото ниже.
Идеи для кухни
Оставим классическую белую расцветку — как насчет комбинации розового и черного цвета? Черный сделает кухню элегантной и утонченной, а розовый добавит яркие контрастные нотки. Главное — не берите слишком насыщенный розовый, иначе есть риск получить излишне пестрый интерьер.
На розовой кухне будет неплохо смотреться гарнитур из темного дерева. Сочетание не такое контрастное, как в случае с черным цветом, ведь коричневый больше подходит к розовому по тону.
Все предыдущие варианты подойдут в основном для современного интерьера. В классической изящной кухне соедините светло-розовый и кремовые оттенки. Розовый добавит комнате оригинальности, но при этом стиль останется традиционным и выдержанным.
Идеи для ванной
Хороший вариант для ванной — розовые стены, белая сантехника и мебель из темного дерева. Шкафы и тумбы заметно выделяются на фоне светлых стен, благодаря этому интерьер выглядит ярко и контрастно.
Если без белой отделки в ванной никак не обойтись, можно дополнить ее черным цветом. Такое сочетание контрастно само по себе, а в компании с насыщенным розовым покажет себя во всей яркости. У вас появится возможность расставить акценты, выделив функциональные зоны пестрой отделкой.
В ванную с розовой мебелью можно добавить насыщенные оранжевые элементы. Но, как и в любом пестром дизайне, не забудьте оставить светлые участки, чтобы интерьер не превратился в сплошное яркое пятно. Так что оранжевые детали здесь лучше добавлять в виде небольшого декора: ковриков или шторки для душа. Сочетание оттенков все равно будет заметным, но при этом вы избежите перенасыщения.
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