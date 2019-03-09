Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьера


7075
Получить образец дизайн-проекта

Розовый — цвет не только для девичьих спален. Хотите попробовать совместить его с черным или металликом и использовать на кухне или даже в гостиной? Показываем эти и другие яркие идеи сочетания с розовым в интерьере.

Содержание

Главная особенность розового — в разнообразии оттенков. Он может быть очень ярким и насыщенным или же тусклым и едва заметным на фоне нейтральной палитры. Если вы сможете удачно подобрать оттенок розового к мебели и декору, получится оригинальный и необычный интерьер.

Показываем 20 примеров, как с помощью розового сделать интерьер ярче и выразительнее.

Идеи для гостиной

Классический вариант для комбинации с розовым — белый цвет. Вместе они создают легкий, непринужденный интерьер с нежным настроением. Если решите добавить акцент, используйте темную мебель: например серый диван в центре гостиной. Так розовый станет контрастнее и заметнее.

Фото № 1: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: fantasticfrank.se

Но если вам не хочется выделять розовый тон, можно применить максимально бледный оттенок в сочетании с белым, как на фото ниже. В гостиной с деревянной мебелью и полом бледно-розовый не станет центральным цветом палитры и не будет бросаться в глаза.

Фото № 2: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: static1.squarespace.com

Бледно-розовый будет хорошо гармонировать с различными оттенками зеленого. Разместите зеленые акценты равномерно по всей розовой комнате, чтобы сочетание было заметным на каждом ее участке. Нелишним будет добавить деревянную мебель и живые растения.

Фото № 3: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: hips.hearstapps.com

Прекрасно подружатся розовый и голубой цвета. Причем здесь можно применять оттенки ярче и насыщеннее, чтобы гостиная выглядела смело и экспрессивно. Кстати, добавить зеленый здесь тоже не помешает — это почти родственный голубому цвет, который сделает дизайн комнаты еще красочнее.

Фото № 4: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: design-homes.ru

Не менее ярко будет выглядеть комбинация розового с глубоким и насыщенным синим цветом. Он темнее голубого и выглядит гораздо контрастнее. Для того чтобы разбавить получившуюся пестроту и одновременно выделить сочетание розового и синего, можно включить в гостиную светлые бежевые оттенки, например в виде мебели и ковра. С одной стороны, они внесут в интерьер некоторое спокойствие, с другой — на их фоне яркие тона будут более заметны.

Фото № 5: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: homestratosphere.com

Со светлыми бежевыми и кремовыми оттенками розовый тоже прекрасно сочетается, даже если не подключать другую палитру. Стиль гостиной принимает сдержанный, классический облик — как в случае с белым цветом, только здесь дизайн получается теплее, а гостиная уютнее.

Фото № 6: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: i.pinimg.comЕсли хотите создать максимально экстравагантную гостиную, используйте золотой, причем много золотого — в виде декора и украшений. В комбинации с розовым золото сделает интерьер богатым, эксцентричным и очень броским. Для усиления этого эффекта поставьте необычную мебель — например реплику знаменитого дивана в форме губ, как на фото ниже.

Фото № 7: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: cdn.lookbk.me

Идеи для спальни

В спальне важно сохранить комфортную для отдыха атмосферу, поэтому там лучше использовать светлые и спокойные сочетания. И розовый цвет тоже пусть будет ненасыщенным, деликатным — такой оттенок будет хорошо смотреться в комбинации с белой мебелью и светлым деревом.

Фото № 8: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: i.pinimg.com

Для создания спокойного интерьера в спальне подойдут бежевый и розовый оттенка пудры — облик комнаты станет теплым и очень уютным. Если со временем интерьер покажется вам пресным и бесцветным, повесьте в изголовье кровати красочную картину.

Фото № 9: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: hgtvhome.sndimg.com

Хочется спальню поярче? Выберите розовый более насыщенного оттенка, а чтобы избежать перенасыщения, совместите его с нейтральным серым цветом в равных пропорциях. Для разнообразия можно добавить нотки белого и бежевого. Чтобы представить, какой получится комната в итоге экспериментов с цветом, лучше заказать 3D дизайн проект у специалистов.

Фото № 10: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: impressiveinteriordesign.com

Если речь идет о спальне для девочки, здесь будет уместно совместить розовый, голубой и светлую деревянную мебель. Такая обстановка окажется оптимальной для маленького ребенка: легкая, светлая, без возбуждающих нервную систему ярких акцентов.

Фото № 11: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: images-na.ssl-images-amazon.com

Конечно, очень яркие акценты редко используются в спальне, но если такое желание у вас все же возникло, присмотритесь к сочетанию розового и желтого. Это очень контрастная комбинация, которая поможет расставить акценты, выделив центральные зоны спальни. Разбавить ее можно белым цветом, а дополнить — декором или текстилем с цветами в той же палитре. 

Фото № 12: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: ksassets.timeincuk.net

В сдержанной и спокойной спальне розовый будет гармонично смотреться не с ярким зеленым, а с приглушенным изумрудным оттенком. Даже если розовые стены спальни сделать очень яркими и насыщенными, изумрудный все равно окажет успокаивающее воздействие на интерьер — он не будет чересчур пестрым. 

Фото № 13: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: homestratosphere.com

Кстати, если говорить о стилях интерьера, то розовый оригинально смотрится в просторных лофтах. Например, очень колоритно и даже неожиданно выглядит кровать с розовым постельным бельем на фоне голой кирпичной стены, как на фото ниже.

Фото № 14: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: img.playbuzz.com

Идеи для кухни

Оставим классическую белую расцветку — как насчет комбинации розового и черного цвета? Черный сделает кухню элегантной и утонченной, а розовый добавит яркие контрастные нотки. Главное — не берите слишком насыщенный розовый, иначе есть риск получить излишне пестрый интерьер.

Фото № 15: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

На розовой кухне будет неплохо смотреться гарнитур из темного дерева. Сочетание не такое контрастное, как в случае с черным цветом, ведь коричневый больше подходит к розовому по тону.

Фото № 16: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: cdn.home-designing.com

Все предыдущие варианты подойдут в основном для современного интерьера. В классической изящной кухне соедините светло-розовый и кремовые оттенки. Розовый добавит комнате оригинальности, но при этом стиль останется традиционным и выдержанным.

Фото № 17: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: sun9-7.userapi.com

Идеи для ванной

Хороший вариант для ванной — розовые стены, белая сантехника и мебель из темного дерева. Шкафы и тумбы заметно выделяются на фоне светлых стен, благодаря этому интерьер выглядит ярко и контрастно.

Фото № 18: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: tremontgrand.com

Если без белой отделки в ванной никак не обойтись, можно дополнить ее черным цветом. Такое сочетание контрастно само по себе, а в компании с насыщенным розовым покажет себя во всей яркости. У вас появится возможность расставить акценты, выделив функциональные зоны пестрой отделкой.

Фото № 19: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: thegioinoithat.com

В ванную с розовой мебелью можно добавить насыщенные оранжевые элементы. Но, как и в любом пестром дизайне, не забудьте оставить светлые участки, чтобы интерьер не превратился в сплошное яркое пятно. Так что оранжевые детали здесь лучше добавлять в виде небольшого декора: ковриков или шторки для душа. Сочетание оттенков все равно будет заметным, но при этом вы избежите перенасыщения.

Фото № 20: С чем сочетается розовый: 20 палитр от ReRooms для вашего интерьераФото: theoscarshorts.com

#Интерьер#розовый цвет
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#ванна#Интерьер#Квартира#зеленый цвет
Зеленый цвет в интерьере ванной: 18 лучших идей оформления
#камень#Интерьер#Ванная
Ванна из камня: все за и против
#дизайн#классика#Интерьер#Кухня
30 интерьеров классических кухонь, которые будут в моде всегда
#дизайн#душевые#Интерьер#Квартира#Ванная
Душевые кабинки: за и против
#дизайн#Интерьер#кухня-гостиная
Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правил
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия