25 стильных сочетаний с бежевым цветом в интерьере

Что важно знать про бежевый цвет, когда дело доходит до ремонта? Он может быть основным, а может найти свое место в самых разных деталях, и потому он один из любимцев дизайнеров. Это не холодный и не теплый цвет, он прекрасно сочетается с другими оттенками, в том числе со своими цветами-партнерами: от орехового до кофейного и более темного. Выигрышно беж будет смотреться также с зелеными, лавандовыми, золотыми, оливковыми, синими, серыми оттенками...

Что важно знать про бежевый цвет, когда дело доходит до ремонта? Он может быть основным, а может найти свое место в самых разных деталях, и потому он один из любимцев дизайнеров. Это не холодный и не теплый цвет, он прекрасно сочетается с другими оттенками, в том числе со своими цветами-партнерами: от орехового до кофейного и более темного. Выигрышно беж будет смотреться также с зелеными, лавандовыми, золотыми, оливковыми, синими, серыми оттенками...ый цвет — это интерьерная классика. Он активно использовался еще с XVIII века, например во Франции и Южной Америке, и не утратил актуальности до сих пор. В интерьере беж подходит всем: хозяева получают помещение, в котором царят спокойствие, уют, изящность, богатство и гармония, а гости видят, что у хозяев отличный вкус.

Бежевый цвет — это интерьерная классика. Он активно использовался еще с XVIII века, например во Франции и Южной Америке, и не утратил актуальности до сих пор. В интерьере беж подходит всем: хозяева получают помещение, в котором царят спокойствие, уют, изящность, богатство и гармония, а гости видят, что у хозяев отличный вкус.

Единственный недостаток: с бежем можно скатиться в скуку и безликость, но избежать этого помогут яркие акценты. Вариантов тысячи, поэтому предлагаем отправиться за вдохновением к уже готовым примерам оформления разных комнат с использованием этого цвета.

Спальня

Первый вариант «внедрения» этого цвета в спальню — краска для стен или обои в сочетании с белым потолком. Вариантов много: однотонный фон, интересный узор, трафаретный рисунок на акцентной стене. Кстати, существует около тысячи оттенков бежевого, и игра на контрасте между ними смотрится всегда стильно и уместно, особенно в спальне.

И мужчина, и женщина будут комфортно чувствовать себя в спальне с бежевым в качестве доминирующего цвета интерьера.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Но если классический вариант кажется банальным, напоминает скорее номер в отеле и просто не в вашем вкусе, можно поэкспериментировать с деталями. В том случае, когда он был выбран в качестве основы, оживить облик спальни и придать ему индивидуальности поможет яркий коврик (например голубой) или объемная панель на стене с принтом в виде животных или растений. Если вам хочется, чтобы цвет не лежал в основе, а лишь придавал интерьеру эффект многослойности, выбирайте бежевые торшер, шторы, рамы картин и зеркал или обивку на мебели — в таких деталях он проявляет себя очень удачно.

Беж органично смотрится в интерьерах разных стилей, от модерна и хай-тека до ренессанса, классики, рококо и авангарда, в котором принято сочетать на первый взгляд несочетаемые цвета.

Удачные примеры комбинации бежевого с другими цветами в спальне:

© josephineose.com

1 /4 © acsib.org

2 /4 © bel-jackets.com

3 /4 © pinterest.com

4 /4

Гостиная

В гостиной для бежа действуют те же правила, что и для спальни: стильно и актуально выглядит классическое сочетание с белым и коричневым с акцентом на мебели.

В этой комнате можно позволить себе более смелые эксперименты с цветовой гаммой, взбодрив интерьер яркими зелеными, оранжевыми оттенками или респектабельным черным. Можно, наоборот, создать спокойную атмосферу при помощи коричневого, кофейного, серого, золотого цветов, где ничто не будет отвлекать от отдыха и общения с родными.

Поскольку гостиная — место, где традиционно присутствует мягкая мебель, дизайну нужно уделить особое внимание. Желательно соблюдать правило контраста: диваны, кресла и прочие элементы комфорта должны быть светлее, чем оттенок напольного покрытия, и при этом контрастировать на фоне бежевых стен. В таком случае стоит отдавать предпочтение обивке из натуральных материалов (лен, шерсть, шелк) и натуральному дереву. Кстати, в случае с бежевым интерьером от цвета мебели будет зависеть общая атмосфера: более темный шкаф привнесет нотку серьезности и солидности, а светлый, наоборот, позволит добиться более неформальной обстановки.

Кроме того, задать праздничное и непринужденное настроение в гостиной (и в любой другой комнате) помогут эксперименты со светом.

Стильные варианты интерьера с бежевым в гостиной:

© roomstogo.com

1 /6 © hms-tiling.com.sg

2 /6 © pinterest.com

3 /6 © mozheart.com

4 /6 © marsballoon.com

5 /6 © decoist.com

6 /6

Кухня

В кухонном интерьере органично смотрится цветовой микс из бежа, белого и коричневого с акцентом на мебели и гарнитуре. Индивидуальности же «бежевой классике» придают яркие акценты. Например, это могут быть красные, зеленые, бордовые, оранжевые шторы либо занавески (главное — не переборщить с огненными цветами). Отлично дополняет беж цвет «мокрого асфальта» и различные дизайнерские решения в пользу серебряных и серо-грифельных тонов.

Если в кухне стены бежевые, а само помещение не может похвастаться большими габаритами, можно ее визуально расширить при помощи белых тумб и пеналов, при этом подобрав для пола и фартука холодный коричневый оттенок. Если же вам нужно получить монохромную кухню в близких друг к другу оттенках бежевого, спасут узоры и отличные по текстуре материалы.

Семейную атмосферу на кухне создает тандем из бежевого и мягкого зеленого, оливкового оттенка. Причем такая пара не обязательно будет ассоциироваться с классическим или ретростилем: некоторые оттенки зеленого активно применяются в модерне, а такой элемент, как обои или шторы в клетку, привнесут в интерьер нотку кантри или английского стиля.

Если вы хотите получить свежую, теплую и яркую кухню, обратите внимание на сочетание бежевого с желтым и холодных синих, голубых, зеленых акцентов.

Интересные варианты оформления интерьера кухни с бежем:

© freshome.com

1 /6 © pinterest.com

2 /6 © havenclean.com

3 /6 © blacklabelapp.co

4 /6 © homestratosphere.com

5 /6 © thesymposiumgroup.com

6 /6

Ванная и санузел

Некоторые считают, что бежевый в ванной — это архаизм и на ремонт в подобной цветовой гамме не стоит тратить время и средства. Но не нужно отказываться от такого варианта: беж отлично сочетается со всевозможными глянцевыми поверхностями, которых так много в ванной и санузле, а оттенки синего, бирюзового и коричневого позволяют создать приятный интерьер.

Современный внешний вид ванная в бежевом оттенке получает, если отказаться от гладких стен в пользу объема: это решается при помощи настенных 3D-панелей и декоративного кирпича. Кстати, объемные панели выигрышно смотрятся в ванной в качестве элемента декора акцентной стены. При подборе сантехники в бежевую ванную тоже лучше отказаться от стандартов в пользу необычных форм.

Если хотите достичь эффекта уюта и тепла, бежевый в ванной можно дополнить бордовым. Изысканности в интерьер ванной или санузла добавят серые, черные тона с элементами золота и металла. Светло-синий и разные оттенки голубого лучше использовать в качестве основного, а не дополнительного цвета: беж как акцент в этой паре создаст эффект легкости и свежести.

Выигрышные отделки ванных и уборных с разными оттенками бежевого:



1 /8

vanilla-beans.org © vanilla-beans.org 2 /8

rerooms.ru © venidair.com 3 /8 © pinterest.com

4 /8 © right2edu.org

5 /8 © pinterest.com

6 /8 © theintercourse.org

7 /8 © visitavinces.com

8 /8

Таким образом, выбирая бежевый в качестве одного из основных цветов интерьера, вы не бросаете себе вызов, а расширяете дизайнерские возможности. Этот цвет послужит оптимальной основой для ярких акцентов и выдержит любые эксперименты.