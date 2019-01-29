25 стильных сочетаний с бежевым цветом в интерьере

Показываем на реальных примерах, как бежевый цвет привносит в любую комнату комнату уют и элегантность и придает интерьеру благородную изысканность.
Бежевый цвет — это интерьерная классика. Он активно использовался еще с XVIII века, например во Франции и Южной Америке, и не утратил актуальности до сих пор. В интерьере беж подходит всем: хозяева получают помещение, в котором царят спокойствие, уют, изящность, богатство и гармония, а гости видят, что у хозяев отличный вкус.
Что важно знать про бежевый цвет, когда дело доходит до ремонта? Он может быть основным, а может найти свое место в самых разных деталях, и потому он один из любимцев дизайнеров. Это не холодный и не теплый цвет, он прекрасно сочетается с другими оттенками, в том числе со своими цветами-партнерами: от орехового до кофейного и более темного. Выигрышно беж будет смотреться также с зелеными, лавандовыми, золотыми, оливковыми, синими, серыми оттенками...ый цвет — это интерьерная классика. Он активно использовался еще с XVIII века, например во Франции и Южной Америке, и не утратил актуальности до сих пор. В интерьере беж подходит всем: хозяева получают помещение, в котором царят спокойствие, уют, изящность, богатство и гармония, а гости видят, что у хозяев отличный вкус.
Что важно знать про бежевый цвет, когда дело доходит до ремонта? Он может быть основным, а может найти свое место в самых разных деталях, и потому он один из любимцев дизайнеров. Это не холодный и не теплый цвет, он прекрасно сочетается с другими оттенками, в том числе со своими цветами-партнерами: от орехового до кофейного и более темного. Выигрышно беж будет смотреться также с зелеными, лавандовыми, золотыми, оливковыми, синими, серыми оттенками...
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Единственный недостаток: с бежем можно скатиться в скуку и безликость, но избежать этого помогут яркие акценты. Вариантов тысячи, поэтому предлагаем отправиться за вдохновением к уже готовым примерам оформления разных комнат с использованием этого цвета.
Спальня
Первый вариант «внедрения» этого цвета в спальню — краска для стен или обои в сочетании с белым потолком. Вариантов много: однотонный фон, интересный узор, трафаретный рисунок на акцентной стене. Кстати, существует около тысячи оттенков бежевого, и игра на контрасте между ними смотрится всегда стильно и уместно, особенно в спальне.
И мужчина, и женщина будут комфортно чувствовать себя в спальне с бежевым в качестве доминирующего цвета интерьера.
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Но если классический вариант кажется банальным, напоминает скорее номер в отеле и просто не в вашем вкусе, можно поэкспериментировать с деталями. В том случае, когда он был выбран в качестве основы, оживить облик спальни и придать ему индивидуальности поможет яркий коврик (например голубой) или объемная панель на стене с принтом в виде животных или растений. Если вам хочется, чтобы цвет не лежал в основе, а лишь придавал интерьеру эффект многослойности, выбирайте бежевые торшер, шторы, рамы картин и зеркал или обивку на мебели — в таких деталях он проявляет себя очень удачно.
Беж органично смотрится в интерьерах разных стилей, от модерна и хай-тека до ренессанса, классики, рококо и авангарда, в котором принято сочетать на первый взгляд несочетаемые цвета.
Удачные примеры комбинации бежевого с другими цветами в спальне:
Гостиная
В гостиной для бежа действуют те же правила, что и для спальни: стильно и актуально выглядит классическое сочетание с белым и коричневым с акцентом на мебели.
В этой комнате можно позволить себе более смелые эксперименты с цветовой гаммой, взбодрив интерьер яркими зелеными, оранжевыми оттенками или респектабельным черным. Можно, наоборот, создать спокойную атмосферу при помощи коричневого, кофейного, серого, золотого цветов, где ничто не будет отвлекать от отдыха и общения с родными.
Поскольку гостиная — место, где традиционно присутствует мягкая мебель, дизайну нужно уделить особое внимание. Желательно соблюдать правило контраста: диваны, кресла и прочие элементы комфорта должны быть светлее, чем оттенок напольного покрытия, и при этом контрастировать на фоне бежевых стен. В таком случае стоит отдавать предпочтение обивке из натуральных материалов (лен, шерсть, шелк) и натуральному дереву. Кстати, в случае с бежевым интерьером от цвета мебели будет зависеть общая атмосфера: более темный шкаф привнесет нотку серьезности и солидности, а светлый, наоборот, позволит добиться более неформальной обстановки.
Кроме того, задать праздничное и непринужденное настроение в гостиной (и в любой другой комнате) помогут эксперименты со светом.
Стильные варианты интерьера с бежевым в гостиной:
Кухня
В кухонном интерьере органично смотрится цветовой микс из бежа, белого и коричневого с акцентом на мебели и гарнитуре. Индивидуальности же «бежевой классике» придают яркие акценты. Например, это могут быть красные, зеленые, бордовые, оранжевые шторы либо занавески (главное — не переборщить с огненными цветами). Отлично дополняет беж цвет «мокрого асфальта» и различные дизайнерские решения в пользу серебряных и серо-грифельных тонов.
Если в кухне стены бежевые, а само помещение не может похвастаться большими габаритами, можно ее визуально расширить при помощи белых тумб и пеналов, при этом подобрав для пола и фартука холодный коричневый оттенок. Если же вам нужно получить монохромную кухню в близких друг к другу оттенках бежевого, спасут узоры и отличные по текстуре материалы.
Семейную атмосферу на кухне создает тандем из бежевого и мягкого зеленого, оливкового оттенка. Причем такая пара не обязательно будет ассоциироваться с классическим или ретростилем: некоторые оттенки зеленого активно применяются в модерне, а такой элемент, как обои или шторы в клетку, привнесут в интерьер нотку кантри или английского стиля.
Если вы хотите получить свежую, теплую и яркую кухню, обратите внимание на сочетание бежевого с желтым и холодных синих, голубых, зеленых акцентов.
Интересные варианты оформления интерьера кухни с бежем:
Ванная и санузел
Некоторые считают, что бежевый в ванной — это архаизм и на ремонт в подобной цветовой гамме не стоит тратить время и средства. Но не нужно отказываться от такого варианта: беж отлично сочетается со всевозможными глянцевыми поверхностями, которых так много в ванной и санузле, а оттенки синего, бирюзового и коричневого позволяют создать приятный интерьер.
Современный внешний вид ванная в бежевом оттенке получает, если отказаться от гладких стен в пользу объема: это решается при помощи настенных 3D-панелей и декоративного кирпича. Кстати, объемные панели выигрышно смотрятся в ванной в качестве элемента декора акцентной стены. При подборе сантехники в бежевую ванную тоже лучше отказаться от стандартов в пользу необычных форм.
Если хотите достичь эффекта уюта и тепла, бежевый в ванной можно дополнить бордовым. Изысканности в интерьер ванной или санузла добавят серые, черные тона с элементами золота и металла. Светло-синий и разные оттенки голубого лучше использовать в качестве основного, а не дополнительного цвета: беж как акцент в этой паре создаст эффект легкости и свежести.
Выигрышные отделки ванных и уборных с разными оттенками бежевого:
Таким образом, выбирая бежевый в качестве одного из основных цветов интерьера, вы не бросаете себе вызов, а расширяете дизайнерские возможности. Этот цвет послужит оптимальной основой для ярких акцентов и выдержит любые эксперименты.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники