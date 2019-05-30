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В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материала


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В этой статье мы расскажем, как нужно использовать зеркальную плитку и какие у нее особенности.

Плитка — довольно популярный материал для оформления поверхностей интерьера. Есть много ее вариаций, но мы рассмотрим зеркальный вариант. Такая плитка станет прекрасным украшением вашего дома.

Кухонный фартук

На кухне много поверхностей отделывают плиткой. Она очень практична: ее просто мыть, она влагонепроницаемая и ударостойкая. Часто плитка выполняет декоративную функцию. Например, фартук над плитой из зеркальной плитки необычно преобразит помещение, придаст света и немного расширит пространство визуально.

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Фото № 1: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: saligodesign.com

В рамке

Зеркальную плитку в интерьере гостиной можно использовать как декоративное украшение. Вымостите участок стены и заключите его в красивую винтажную раму. Если вы подобрали правильное место и освещение, такой элемент интерьера будет не только привлекать внимание, но и поможет распространению света.

Фото № 2: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: gorgiran.com

Стена в спальне над кроватью

В небольшой темной спальне прекрасным решением будет вымостить стену зеркальной плиткой. Сделать это можно, например, над изголовьем кровати. Чтобы стена выглядела более объемной и интересной, используйте зеркальную плитку с фацетом.

Фото № 3: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: dhgate.com

Имитация окна

Если с фантазией подойти к применению зеркальной плитки, из нее получится интересная деталь интерьера. Несколько квадратных плиток поместите в деревянную раму и повесьте эту композицию на стену. Создастся эффект окна, что визуально придаст помещению объема.

Фото № 4: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: ana-white.com

Зеркало

Несколько зеркальных плиток, установленных рядом на стене, превращаются в небольшое зеркало, которое хорошо будет смотреться как в ванной комнате, так и в любой другой.

Фото № 5: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: furniturelane.co.uk

Стена в кухне

Зеркальная стена на кухне подчеркнет яркость помещения и сделает его визуально больше, а заодно придаст интерьеру шика.

Фото № 6: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: alloydesign.com

Лестница

Преобразить и украсить лестницу в вашем доме можно при помощи маленьких зеркальных плиток. Вымостите фасад ступеней такой плиткой — и лестница в прямом смысле слова засияет. Такое решение не только сделает ее яркой и красивой, но и поспособствует распространению света.

Фото № 7: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: mosaicheaven.com

Камин

Большая зеркальная плитка может стать прекрасным украшением вашей гостиной. Ею можно выложить отдельные элементы интерьера, например камин. Такая деталь и украсит комнату, и озарит ее. Добавьте немного золотого напыления, чтобы композиция выглядела привлекательнее.

Фото № 8: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: saligodesign.com

Потолок

Чтобы комната казалось яркой и высокой, используйте зеркальные плитки для потолка. При таком решении важно будет продумать правильное освещение, чтобы оно не слепило вас. А в самом помещении количество отражающих поверхностей лучше уменьшить.

Фото № 9: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: empiritrage.com

В ванной

Ванная комната — небольшое помещение, и зеркальные плиты на стенах помогут его визуально увеличить. К тому же они сделают комнату гораздо светлее.

Фото № 10: В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материалаФото: whytile.com

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