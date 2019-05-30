В чем особенность зеркальной плитки как декоративного материала

На кухне много поверхностей отделывают плиткой. Она очень практична: ее просто мыть, она влагонепроницаемая и ударостойкая. Часто плитка выполняет декоративную функцию. Например, фартук над плитой из зеркальной плитки необычно преобразит помещение, придаст света и немного расширит пространство визуально.

Плитка — довольно популярный материал для оформления поверхностей интерьера. Есть много ее вариаций, но мы рассмотрим зеркальный вариант. Такая плитка станет прекрасным украшением вашего дома.

Фото: saligodesign.com

В рамке

Зеркальную плитку в интерьере гостиной можно использовать как декоративное украшение. Вымостите участок стены и заключите его в красивую винтажную раму. Если вы подобрали правильное место и освещение, такой элемент интерьера будет не только привлекать внимание, но и поможет распространению света.

Фото: gorgiran.com

Стена в спальне над кроватью

В небольшой темной спальне прекрасным решением будет вымостить стену зеркальной плиткой. Сделать это можно, например, над изголовьем кровати. Чтобы стена выглядела более объемной и интересной, используйте зеркальную плитку с фацетом.

Фото: dhgate.com

Имитация окна

Если с фантазией подойти к применению зеркальной плитки, из нее получится интересная деталь интерьера. Несколько квадратных плиток поместите в деревянную раму и повесьте эту композицию на стену. Создастся эффект окна, что визуально придаст помещению объема.

Фото: ana-white.com

Зеркало

Несколько зеркальных плиток, установленных рядом на стене, превращаются в небольшое зеркало, которое хорошо будет смотреться как в ванной комнате, так и в любой другой.

Фото: furniturelane.co.uk

Стена в кухне

Зеркальная стена на кухне подчеркнет яркость помещения и сделает его визуально больше, а заодно придаст интерьеру шика.

Фото: alloydesign.com

Лестница

Преобразить и украсить лестницу в вашем доме можно при помощи маленьких зеркальных плиток. Вымостите фасад ступеней такой плиткой — и лестница в прямом смысле слова засияет. Такое решение не только сделает ее яркой и красивой, но и поспособствует распространению света.

Фото: mosaicheaven.com

Камин

Большая зеркальная плитка может стать прекрасным украшением вашей гостиной. Ею можно выложить отдельные элементы интерьера, например камин. Такая деталь и украсит комнату, и озарит ее. Добавьте немного золотого напыления, чтобы композиция выглядела привлекательнее.

Фото: saligodesign.com

Потолок

Чтобы комната казалось яркой и высокой, используйте зеркальные плитки для потолка. При таком решении важно будет продумать правильное освещение, чтобы оно не слепило вас. А в самом помещении количество отражающих поверхностей лучше уменьшить.

Фото: empiritrage.com

В ванной

Ванная комната — небольшое помещение, и зеркальные плиты на стенах помогут его визуально увеличить. К тому же они сделают комнату гораздо светлее.

Фото: whytile.com