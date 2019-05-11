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Изголовья кровати: 13 интересных решений


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Мы нашли много стильных вариантов оформления изголовья кровати — вы точно найдете то, что вам понравится.

Содержание

Кровать — самый важный предмет в спальне, поэтому ее дизайн определяет оформление всей комнаты. Если вам хочется чего-то необычного в спальне, сделайте акцент над кроватью. Существует множество разнообразных способов обустроить изголовье. Давайте разбираться, как это сделать интересно и стильно.

Первое, что нужно учесть при планировании дизайна кровати: есть ли у нее изголовье или конструкция его не предусматривает. Если его нет, можно смело выбирать один из вариантов, о которых мы написали ниже. Однако если изголовье есть, нужно выяснить, можно ли его демонтировать. Чаще всего это невозможно. К сожалению, в таком случае вы будете сильно ограничены в выборе дизайна.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Теперь давайте посмотрим, какие бывают варианты изголовий.

Текстиль

Текстиль над кроватью — классический вид изголовья. Помните, как раньше перед сном рассматривали узоры ковра на стене? Мода на ковры давно прошла, и появилось множество других интересных вариантов оформления изголовья.

Фото № 1: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: diylightingpros.com

Оформление текстилем удобно тем, что можно выбрать любой размер, цвет, текстуру и форму. Для любого стиля можно подобрать идеально подходящий материал. Нужна только фантазия и хороший вкус.

Фото № 2: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: homystyle.com

Кожа

Вместо матерчатой обивки изголовья вы можете выбрать экокожу. Этот вариант более износостойкий, чем обычный текстиль, поэтому прослужит намного дольше. Кожа — универсальный материал, который впишется почти в любой стиль. Особенно хорошо она смотрится в сочетании с грубыми материалами: деревом или камнем.

Фото № 3: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: the-citizenry.com

Деревянные доски

Изголовье из дерева — еще один классический вариант. В зависимости от обработки дерево можно вписать практически в любой интерьер. Гладкие доски хорошо будут смотреться в минималистичных стилях, например в скандинавском. Специально состаренный доски добавят интерьерам в стиле прованс, кантри или шебби-шик особую изюминку. А деревянные панели с декоративной резьбой подойдут богатым интерьерам в стиле барокко или рококо.

Фото № 4: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: etsy.com

Винтажные доски

Иногда изголовья кровати делают из необычных деревянных предметов, например из старых дверей или оконных рам. Такие модели можно назвать действительно винтажными. Они сразу же бросаются в глаза и служат главным акцентом в комнате.

Фото № 5: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: organizeyourstuffnow.com

Нарисованное изголовье

Рисунок вместо настоящего изголовья — это креативная и стильная идея. Для ее реализации не понадобится много времени и денег. Нужно всего лишь изготовить трафарет из большого листа бумаги, покрасить его с одной стороны и приложить к стене. Дайте отпечатанному рисунку высохнуть — изголовье готово!

Фото № 6: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: whatisblik.com

Иллюзия изголовья

Если у вас есть возможность перекрасить стену, можно поступить хитро: с помощью краски небольшой участок за кроватью оформить в отличный от основного цвет. Реализация несложная, а результат выходит очень достойный.

Фото № 7: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: canadiantire.ca

Виниловые наклейки

Если вы не хотите иметь дело с краской или боитесь испортить стену, аналогом рисунка могут послужить виниловые наклейки. Стоят они недорого, клеятся просто и отлично преображают интерьер. К тому же можно подойти к выбору наклейки с фантазией и найти, например, изображение какого-либо животного. Особенно здорово такая наклейка будет выглядеть в детской спальне.

Фото № 8: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: wallstickers4you.com

Картина на стене

На стену над кроватью можно повесить большую картину, которая заполнит пустое пространство. Это тоже довольно бюджетный способ, который можно воплотить в любом помещении. Распечатайте в фотомастерской постер на пенокартоне и повесьте над кроватью. Универсальность такого способа заключается в том, что вы можете выбрать любое изображение, которое подойдет вашему интерьеру. Если картина вам надоест, изменить интерьер тоже просто: закажите новый постер и наслаждайтесь преображением спальни.

Фото № 9: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: web.stagram.com

Навесное изголовье

В маленьких комнатах каждый сантиметр очень важен, и спальня не исключение. Если вам очень хочется сделать изголовье, обратите внимание на навесные варианты. Это может быть обычное, традиционное изголовье, которое просто крепится на стену, или минималистичная версия, выполняющая больше декоративную, чем практическую функцию.

Фото № 10: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: laredoute.pt

Зеркало

Зеркало над кроватью нечасто увидишь, так как не всем нравится любоваться собой рано утром. Однако такой вариант имеет право на существование. Если вы решитесь на зеркальное изголовье, гарантируем: оно вызовет неподдельный интерес у гостей.

Фото № 11: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: housely.com

Ширма

Ширма — элемент декора, который пришел к нам с Востока. Изначально ширма служила перегородкой в зоне для переодевания. Сейчас дизайнеры используют ее по-разному: и для зонирования помещений, и даже как изголовье для кровати. В качестве последнего ширма смотрится очень необычно.

Фото № 12: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: littlepieceofme.com

Стеллаж

Организация дополнительного места для хранения над кроватью — отличная идея. Это могут быть всего несколько полок или целый стеллаж, на котором будут храниться нужные мелочи.

Фото № 13: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: countryliving.com

Приставные изголовья

Этот вид изголовья обычно идет в комплекте с модульной системой мебели для спальни и состоит из специальных встраиваемых блоков. Такой вариант смотрится стильно, так как кровать, изголовье и мебель составляют ансамбль и все элементы идеально подходят друг другу. Часто система предполагает еще и дополнительные места для хранения — явное преимущество перед обычными декоративными изголовьями.

Фото № 14: Изголовья кровати: 13 интересных решений Фото: bedroom-decor.top

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