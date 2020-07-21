В ногу со временем: модные тренды в напольных покрытиях

Эксперт компании «Барон Паркет» Сергей Кравец рассуждает о главных трендах в дизайне напольных покрытий, перечисляет основные виды, а также плюсы и минусы разных материалов и рассказывает, как должен выглядеть классный современный пол.

- Сергей, почему так важно сделать хороший пол в доме?

Мы не так часто меняем напольное покрытие в своем доме. Во-первых, это сам по себе достаточно сложный процесс, а во-вторых, со временем это может быть проблематично, так как нужно двигать мебель, заново все разбирать. Кроме того, напольное покрытие это серьезная инвестиция при ремонте. Поэтому, лучше сразу сделать хороший и качественный пол и выбрать тот вариант, который будет радовать глаз и полностью соответствовать вашим ожиданиям с точки зрения эксплуатации.

- Что нам принес 2020 год? Какие материалы сегодня в тренде? Какое оно, современное напольное покрытие?

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Сегодня рынок напольных покрытий радует своим многообразием. Можно найти товары на любой вкус и кошелек. Вы можете выбрать дорогой пол или вполне бюджетный вариант. Все зависит от ваших предпочтений и требований к материалу. Кроме того, многие современные покрытия полностью отвечают высоким эксплуатационным критериям, что позволяет найти хороший товар в любой категории.

- Расскажите, пожалуйста, про ламинат. Он считается одним из самых популярных покрытий, чем он так привлекателен?

Да, это правда, ламинат один из самых востребованных видов напольного покрытия, который завоевал любовь покупателей своей невысокой ценой при достаточно высоком качестве.

- Кстати, сколько стоит хороший ламинат? И от чего зависят цены на это покрытие?

Наша компания занимается продажей ламината от 1000 рублей. Сейчас объясню почему. Дело в том, что более дешевые варианты не дают покупателям уверенности в данном продукте в плане экологичности и износостойкости. Весь толковый ламинат начинается от 1000 руб. Но за эти деньги вы получите качественный товар, который прослужит вам долгое время. Такой ламинат экологичен, его можно стелить в любом помещении. Вообще это напольное покрытие хорошо проявило себя в плане эксплуатации и при этом оно считается недорогим вариантом. Отдавая предпочтение ламинату, вы делаете минимальное вложение и получаете максимальный комфорт.

Фото ReRooms



Напольное покрытие в проекте ReRooms

- Сергей, расскажите, пожалуйста, про кварцвиниловые покрытия. В чем их особенность?

Кварцвинил – новинка среди напольных покрытий. Технические характеристики у этого материала еще выше, чем у ламината. Выше класс износоустойчивости, кварцвинил абсолютно не боится влаги. Это экологически чистый продукт. Данное покрытие можно укладывать на теплый пол, выделять вредных веществ оно не будет. Если выбирать из технических характеристик, то кварцвинил будет на первом месте по износоустойчивости. Выбирая такой пол, вы обеспечиваете надежность на долгие годы. Особенно кварцвиниловые покрытия подойдут тем, у кого много детей, крупные собаки, кошки. Для них такой пол просто идеален. Наша продукция проходит строгий контроль качества, поэтому товар полностью отвечает высоким стандартам. Цена на кварцвинил чуть выше, чем на ламинат.

- Что касается натуральных покрытий, чем они отличаются от искусственных?

Натуральное покрытие, это продукт с душой, если можно так выразиться. Такое покрытие более приятно в тактильном отношении. По нему приятно ходить босиком, на нем можно посидеть, полежать, оно радует глаз. Идеально подойдет для тех, кто хочет проявить себя в интерьерном дизайне и сделать свою квартиру уникальной и неповторимой. Например, можно подобрать продукт определенной селекции. Для тех, кто любит деревенский стиль, подойдут деревянные полы селекции рустик с определенным рисунком. Такое покрытие будет только у вас.

Еще, в отличие от ламината или кварцвинила, натуральные покрытия подлежат ремонту. Если вам нужно отреставрировать небольшой по площади участок, для этого не придется менять весь пол, извлекать плашки и искать подходящую замену. Натуральный пол легко реставрируется.

Фото ReRooms



Универсальное напольное покрытие в проекте ReRooms

- Что собой представляет инженерная доска и как выбрать качественную доску?

Инженерная доска – многослойный продукт. Это шпон натурального дерева, который приклеен к фанерному основанию, либо три шпона натурального дерева, склеенные между собой. В результате получается двух- или трехслойная инженерная доска. Этот материал обладает хорошей устойчивостью при изменении температур и влажности. Это очень важно, особенно когда начинается отопительный сезон. Если инженерная доска хорошо себя ведет при изменении температуры и влажности, то в этом случае можно говорить о высоком качестве производителя. Наши товары изготавливаются в соответствии с ГОСТами, поэтому любой мастер-профессионал сможет уложить это напольное покрытие.

Фото ReRooms



Напольное покрытие в проекте ReRooms

- Какие особенности укладки инженерной доски?

Инженерная доска достаточно проста в укладке и не требует дополнительных материалов. Ее можно приклеить прямо на стяжку. Если есть желание, то можно установить и на фанеру. Главное в укладке пола не экономить на комплектующих, на подложке, клее. Это очень важный аспект, который поможет сохранить средства в дальнейшем. Лучше сделать сразу качественный пол и наслаждаться им долгое время, чем сэкономить и потом переделывать. Например, на наш ламинат установлена гарантия 40 лет эксплуатации. При соблюдении всех технических норм, он действительно служит долгие годы. Профессионалы следят за качеством. При создании нашего ламината используются экологичные материалы. Конечно, в клеях все равно содержится какое-то количество формальдегидов, и от этого никуда не деться, но в нашей продукции их содержание минимальное. Даже при нагревании они безопасны для человека и для животных.

Фото ReRooms



Напольное покрытие с узором "елочка" в проекте ReRooms

- Расскажите, пожалуйста, про массивную доску?

Сейчас массивную доску мало кто продает, это в какой-то степени премиальный продукт. Кроме того, появилась инженерная доска, которая по техническим параметрам имеет ряд преимуществ: не так расходится, не так подвержена перепадам температур и влажности. Но, если все хорошо подготовить, то массивная доска может прослужить намного дольше инженерной. Срок эксплуатации у нее очень большой, а по ремонту пригодность самая высокая. С массивной доской у вас в доме всегда будет тепло и приятно. Массивная доска считается самым экологичным материалом. По цене, кстати, она не далеко ушла от инженерной.

- Из каких материалов напольное покрытие лучше?

Современные качественные покрытия есть в любой серии. Многое зависит от того, где вы хотите его использовать, будет ли это вариант для квартиры или для дачи. Но помните, всегда лучше взять премиальный ламинат, чем дешевую доску. Если продукт хороший, средней и чуть выше средней ценовой категории, то он будет качественный и экологичный.

Практичные люди чаще выбирают ламинат, кварцвинил и инженерную доску. Люди творческие, склонные к долгосрочным проектам, выбирают массивную доску.

- Какое напольное покрытие выбрать для кухни?

Такие варианты как кварцвинил и ламинат будут лучше лежать, они более легкие в уходе. Но, если правильно ухаживать, то можно укладывать и натуральные материалы. Сейчас мы используем хорошие защитные покрытия для доски: лак, масло. Полы с таким покрытием выдерживают и готовку, и обладают стойкостью к механическим повреждениям. Кроме того, натуральный пол всегда можно отреставрировать. Современные полы из натуральной древесины не боятся попадания влаги, если, конечно, ее немного, и заметно украшают дизайн кухни. Да и согласитесь, намного приятнее сидеть на кухне с теплым натуральным покрытием.

Фото ReRooms



Стильное покрытие "в елочку" в проекте ReRooms

- Ламинат на кухне хорошо будет лежать?

Да, как мы уже отмечали, ламинат идеально подходит для кухонного помещения. Можно сделать дополнительную защиту с помощью специального герметика.

- Почему скрипит пол и как избавиться от скрипа?

Пол может скрипеть по многим причинам. Иногда они легко устранимы, иногда это серьезная недоработка. Если паркетная доска и не приклеена к основанию, то это нормально, со временем скрип пройдет. Возможно, не хватило влаги, либо неровное основание. Если неровное основание, то его можно подровнять, если не хватает влажности, нужно ее добавить, и тогда покрытие перестанет скрипеть. Бывает расслоение в доске, сломался замок или совсем неровный пол. Решение проблемы нужно искать, ориентируясь на ее причины.

- Какие типы замков для ламината лучше использовать?

Есть несколько типов замков на ламинате. Лучше выбирать замковые системы, которые пользуются большим спросом, такие как Uniclic, Push Clic. Это популярные варианты, которые хорошо себя зарекомендовали и являются очень качественным продуктом.