Дизайн трехкомнатной квартиры в центре Москвы в классическом стиле

Прихожая стала довольно просторной и светлой. Этого добились благодаря окрашиванию стен в светлый тон и хорошему освещению . Кстати, в коридоре, как и в большинстве жилых зон, по периметру потолка протянули светодиодную подсветку , спрятанную за карниз. Она придает помещению легкости и некоторой возвышенности. Пол дизайнеры решили выложить керамогранитной плиткой под мрамор — она помогает помещению оставаться светлым и выглядит очень впечатляюще. Специалисты сделали здесь теплый пол. Мебели в прихожей немного. Справа от входа располагается обувница, открытые крючки на стене, сверху заняла свое место небольшая полка, куда удобно сложить головные уборы и шарфы. Напротив на стене повесили большое зеркало из плиток в приятном изящном обрамлении, под ним поставили симпатичный маленький пуфик. Рядом устроился простой белый комод.

Заказчики проекта решили превратить две однокомнатные квартиры в одну большую, с двумя спальнями и гостиной, совмещенной с кухней. Для этого был произведен демонтаж некоторых стен и радиаторов. Новые стены сделали из гипсоблоков, которые впоследствии были отштукатурены под обои. Для оформления интерьера выбрали классический стиль. Получилось лаконично и элегантно.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Из коридора мы попадаем в зону кухни. Она, как и прихожая, выполнена в светлых тонах. Гарнитур сделан под дерево орехового цвета. Он занимает не много пространства, но при этом не теряет функциональности благодаря большому количеству встроенной техники. Здесь есть в том числе холодильник, духовка и посудомоечная машина. Рабочая зона хорошо освещена встроенными светильниками, яркости добавляет фартук, выложенный белой плиткой. Чтобы подчеркнуть классический стиль и присущую ему помпезность, дизайнеры выделили гарнитур выступами из гипсокартона, похожими на пилястры.

Для лучшей организации пространства обеденный стол сделали круглым. Он исполнен в белом цвете. Красивые изогнутые ножки, сделанные из массива бука, придают столу элегантный вид. Для его освещения выбрана подвесная люстра со стеклянным плафоном и элегантными хрустальными подвесками.

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Фото: rerooms.ru

Под гостиную зону отдали большую часть помещения. Основное место здесь занимает широкий бежевый диван с каретной стяжкой ромбовидной формы на спинке, украшенный декоративными подушками разных цветов. Кстати, о цветах: в гостиной преобладают разные оттенки бежевого и синего. При этом синий добавлен как второстепенный — в нем выполнены шторы, кресло и стулья за обеденным столом. Вся мягкая мебель имеет текстильное покрытие, что отлично вписывается в этот классический интерьер.

Напротив дивана расположились подвесная тумбочка и телевизор. Тумбу дизайнеры решили украсить декоративными вазами и картинами. Пустое место, образовавшееся между диваном и телевизором, занял белый шерстяной ковер с длинным ворсом.

Классический интерьер предполагает лепнину, поэтому дизайнеры не стали отходить от особенностей стиля и выделили молдингами телевизор и композицию из картины и светильников над диваном. В комнате поставили цветок и торшер рядом с креслом.

Фото: rerooms.ru

Спальня хозяйки

Из гостиной мы попадаем в спальню хозяйки. Она выполнена в нежных пастельных тонах. Прямо напротив входа располагается кровать с тумбочкой. В классическом стиле уместно смотрятся дорогие материалы, так что кровать украшена шелковым покрывалом и подушками. В другом углу, возле окна, дизайнеры решили установить небольшой белый будуарный столик с табуретом, и благодаря небольшому размеру и закругленным формам он смотрится довольно скромно, но элегантно. Окно, кстати, в помещении занимает почти всю стену, так что комната не обделена светом. Защищает помещение от прямых солнечных лучей легкий белый полупрозрачный тюль.

В спальне установили большой платяной шкаф. Глянцевые белые поверхности фасада не дают ему выглядеть громоздко, а винтажные ручки добавляют изящества. На полу дизайнеры положили небольшой красивый ковер.

Фото: rerooms.ru

Спальня хозяина

Спальню хозяина дизайнеры объединили со спальной комнатой хозяйки большой стеклянной перегородкой, которая раздвигается, добавляя света. Матовое стекло придает помещению мягкости. В комнате преобладают спокойные кремовые цвета. Для создания контраста, как и в гостиной, выбран синий цвет. Пол здесь выполнен из светлого ламината, как и во всех жилых комнатах. Стены украшены светлыми вставками, обрамленными молдингами. Над кроватью и письменным столом повесили светильники для комфортной работы или чтения.

В свободном углу комнаты поместили угловую тумбочку с телевизором. Вместо шкафа в комнате имеется гардеробная площадью почти два метра, это позволило не загромождать помещение. По соседству с гардеробной расположился небольшой санузел.

Фото: rerooms.ru

Санузел для спальни

Для спальни хозяина сделали отдельный туалет — всего 1,5 метра, но этого вполне хватило, чтобы расположить там унитаз и небольшую раковину на ножке. Над раковиной находится зеркало с деревянным обрамлением. Рядом расположился полотенцесушитель. Пол и одна стена помещения отделаны коричневой керамогранитной плиткой. Остальные стены оформлены светлой керамической плиткой. Пространство над унитазом дизайнеры решили украсить небольшой картиной.

Ванная комната

Ванная комната получилась небольшой, но практичной. Там разместились раковина с тумбой, душевая кабина, унитаз, биде и стиральная машина. Нижняя часть стен и душевая покрыты небольшой белой плиткой. Пол, в свою очередь, — квадратной. Помещение получилось довольно светлым, этому поспособствовали точечные светильники. Зона раковины украшена аксессуарами золотого цвета и узорами на стекле тумбы.



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