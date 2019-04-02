Ванна из камня: все за и против

Ванная — комната для отдыха и расслабления, а не только для принятия водных процедур. Именно поэтому большинство людей предпочитают ставить именно ванну, а не душевую кабину.

В ванне можно полежать, почитать книгу, посмотреть фильм. Ее делают из чугуна, керамики, стали, но самые роскошные и оригинальные варианты изготовлены из искусственного либо натурального камня. Такая ванна смотрится изысканно и богато. Расскажем об отличиях и сходствах ванн из искусственного и натурального камня, обо всех преимуществах и недостатках.

Стили дизайна интерьера для каменных ванн

Камень в интерьере используют для создания дизайна в классическом и неоклассическом стиле. Такие стили называют помпезными. И мрамор — отличное средство для создания роскошного интерьера. Можно использовать замковый стиль — это интересный вариант применения камня в интерьере. В стилях техно и хай-тек с помощью камня дизайну придают угловатые и немного грубые формы. В стиле кантри помимо дерева тоже используют камень. В стиле лофт камень вносит элементы брутальности в помещения. Модерн и экостиль пропагандируют обращение к натуральным материалам, а значит, камень идеально впишется и в такие пространства.

Фото: svetlananikitenko.by

1 /2 Фото: thefreepatriot.org

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Материал для изготовления ванн

Изготавливая ванны из натурального камня, мастера выбирают гранит, мрамор, оникс или песчаник. Они не содержат никаких примесей, при этом специалисты просто берут цельный кусок камня и при помощи механической обработки придают ему нужную форму. Затем изделие полируют и иногда покрывают лаком.

Основные материалы в составе искусственного камня — полимерный бетон и каменная крошка из гранита, малахита, мрамора, змеевика, оникса, яшмы. В составе есть связующие синтетические вещества: кварцевый песок, полиэфирные смолы разных цветов, катализатор.

Внешне ванны из натурального и искусственного камня ничем не отличаются.

Фото: sheetfedmachines.com

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Форма каменной ванны

Самые распространенные формы для ванн — прямоугольник, овал, круг и угол. Бывают асимметричные ванны.

Прямоугольная с округлыми краями ванна считается традиционной. Такая форма, как и асимметричная, подходит для маленьких комнат. Овальная и круглая ванны напоминают жемчужину и будут идеально смотреться в просторных комнатах. Такую можно поставить даже в центре комнаты, как в модных киноинтерьерах.

Угловая ванна компактная и удобная. Её можно оборудовать подсветкой, гидромассажем, а в углу повесить полки для косметики и других нужных вещей.

Прямоугольные ванны будут хорошо смотреться возле стены. Асимметричные ванны, как и прямоугольные, устанавливают возле стены.

Овальные ванны

Прямоугольная ванна

Круглые ванны

Фото: i57.tinypic.com

1 /5 Фото: vincentaa.com

2 /5 Фото: mit24h.com

3 /5 Фото: adorable-home.com

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Фактуры наружной поверхности каменных ванн

У каменных ванн бывают разные фактуры наружной поверхности. Колотая представляет собой сколы и неровности. Шлифованная фактура выглядит как шероховатая поверхность. Лощеная — матовая и гладкая, с видимым узором. Глянцевая блестит, на ней ярко выделяются оттенки камня.

Фото: homecrux.com

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Преимущества каменных ванн

Из-за высокой стоимости покупатели часто сомневаются, стоит ли брать ванну из камня. В первую очередь люди обращают внимание на ее внешние качества. В использовании такая ванна практична и многофункциональна.

Главное преимущество ванны из натурального камня — высокая прочность, она считается вечной.

Для получения каменной крошки, которая находится в составе ванн из искусственного камня, используют натуральные материалы. Поэтому такая ванна экологична.

Как натуральный, так и искусственный камень обладают низкой теплопроводностью, поэтому вода в ванне долго остается теплой.

Еще один плюс этих ванн в том, что поверхность не впитывает грязь, на ней не заводится плесень, бактерии и микробы.

Внешне ванны из камня привлекательны, смотрятся очень стильно. Изделия из камня поглощают звук, поэтому вода по такой ванне течет бесшумно.

Ванна Roca

Ванна Jacob Delafone

Фото: vivalusso.ru

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Недостатки каменных ванн

Из недостатков можно отметить то, что ванна из натурального камня тяжелая и дорогая.

Изготавливают такие ванны из камней, которые могут содержать радиоактивные вещества. Изделие из искусственного камня требует постоянной полировки.

Ванны из искусственного и из натурального камня легко поддаются окрашиванию, поэтому в них нельзя выливать красящую жидкость. Нельзя тереть их металлической щеткой, чтоб не повредить поверхность. Если появилась трещина, сразу реставрируйте ванну, иначе потом придется ремонтировать ее всю.

Фото: i.pinimg.com

1 /2 Фото: richstone.by

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Как ухаживать за ванной из камня

Жесткие щетки для чистки такой ванны применять нельзя. Из моющих средств не рекомендуется использовать щелочи и различные кислоты. Идеально подойдут вещества, содержащие хлор.

Камень быстро красится. Чтобы отмыть краску, используйте бытовой отбеливатель для белья. Раз в месяц рекомендуется полировать поверхность камня жидким воском.

Фото: tileideaz.com

1 /2 Фото: essentialguide.com

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Какую ванну выбрать: из искусственного или из натурального камня

Ванна из натурального камня внешне такая же, как и из искусственного, но в несколько раз дороже. Ванна из искусственного камня дешевле, однако имеет и меньший срок службы. Ванна из натурального камня тяжелее. Натуральный камень может быть радиоактивным. Для изготовления каменной крошки используют верхние слои камня, поэтому искусственные ванны безвредны. Ванны из искусственного камня легче поддаются обработке, поэтому могут быть разных форм и размеров.

Итак, ванны из натурального камня, как и из искусственного, имеют много преимуществ и недостатков. Однозначного ответа, какая ванна лучше, нет. Каждый должен сам сделать выбор, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.