Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идей

Если ваша чугунная ванна потеряла презентабельный вид, ее необязательно выбрасывать и покупать новую, тем более если она удачно поддерживает своей формой геометрию пространства и линии других предметов в этой комнате. Реставрировать ванну изнутри можно с помощью специалистов за небольшие деньги. Но мы предлагаем на этом не останавливаться и преобразить ванну полностью, окрасив ее снаружи в любой цвет.

Если ваша чугунная ванна потеряла презентабельный вид, ее необязательно выбрасывать и покупать новую, тем более если она удачно поддерживает своей формой геометрию пространства и линии других предметов в этой комнате. Реставрировать ванну изнутри можно с помощью специалистов за небольшие деньги. Но мы предлагаем на этом не останавливаться и преобразить ванну полностью, окрасив ее снаружи в любой цвет.ем, по такой формуле следует декорировать все помещения в доме или квартире, но далеко не всегда и не всем это удается. Наши дизайнеры знают все о приемах, которые можно использовать для преображения любого пространства. Мы расскажем, как можно обновить интерьер ванной комнаты , не затевая глобальных переделок.

Впрочем, по такой формуле следует декорировать все помещения в доме или квартире, но далеко не всегда и не всем это удается. Наши дизайнеры знают все о приемах, которые можно использовать для преображения любого пространства. Мы расскажем, как можно обновить интерьер ванной комнаты , не затевая глобальных переделок.

Если вы хотите усилить полученный эффект, окрасьте в тот же цвет и раковину. Сделать это можно с помощью валика, а если форма раковины слишком причудливая, используйте небольшую кисточку.

Да, цвет может быть любой, но черная отделка сантехники сейчас в моде. Воспользуйтесь этим и не бойтесь экспериментов.

Фото: handmadebase.com

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Фото: handmadebase.com

Фото: handmadebase.com

2. Обновляем старую плитку

Трафарет и эпоксидная краска решат проблему обновления старой однотонной плитки. Узор и цвет выбирайте на ваше усмотрение. Этот процесс не отнимает много времени и денег, а в результате вы получите красивый декоративный элемент интерьера. Цвет такой полосы может быть ярким, если плитка и обстановка в ванной комнате светлая и однотонная. На цветной плитке лучше делать белую декоративную полосу или в тон мебели.

Фото: handmadebase.com

Фото: freshome.com

3. Меняем цвет мебели

Да, перекрашиваем в нежный или яркий оттенок старую мебель в ванной комнате. Окрасить можно шкаф и полки или даже весь комплект мебели. Главное — выбрать подходящий цвет, чтобы комната не казалась тесной или мрачной. Идеальный вариант для любой ванной — пастельные оттенки. После того как окрашенные поверхности высохнут, прикрутите новую фурнитуру к дверцам гарнитура и ящикам.

Фото: handmadebase.com

Фото: handmadebase.com

4. Стелим новый коврик

Новый коврик может преобразить ванную комнату, если вы подберете интересную модель, а не стандартный набор, который продается в любом хозяйственном отделе. Этнический коврик с необычным узором или однотонный, но с оригинальной фактурой или плетением украсит интерьер и сделает его небанальным. Сейчас в моде некрупные коврики из натуральных материалов — и размещать их можно не только в ванной комнате. Так что если вы поймете, что коврик не прижился в этом помещении, вы сможете отнести его в спальню или в коридор, а для ванной выбрать другой вариант.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: home-designing.com

5. Декорируем дверь

Если у вас нет возможности или желания поменять дверь в ванной комнате, декорируйте ее цветной клейкой лентой или просто окрасьте с помощью трафарета. Причем исключительно с внутренней стороны, чтобы после того, как вы закончите все работы в ванной комнате, такая дверь не вступала в визуальный конфликт с отделкой других помещений. Единственное исключение можно сделать в том случае, если вы решите оформить всю квартиру с помощью цветных межкомнатных дверей.

Добавить интересные геометрические узоры на дверь несложно, если использовать малярную ленту и любую краску для внутренних работ. Можно оклеить всю дверь пленкой под дерево — и тогда она заодно украсит и коридор.

Фото: handmadebase.com

Фото: disenowebtandil.com

6. Украшаем зеркало

Поменяйте раму у зеркала в ванной комнате или украсьте старую. Ее можно окрасить, оклеить яркими декоративными элементами, выложить мозаикой. Новые светильники тоже сработают на преображение зеркала и всего пространства вокруг умывальной зоны.

Еще одно большое зеркало можно повесить над ванной — так вы закроете старую плитку и умножите за счет отражения пространство комнаты. Помните правила оформления зеркалами ванной комнаты: для небольшого пространства выбирайте широкое зеркало в узкой стильной раме, а для большого помещения — компактное зеркало с широкой и броской рамой.

Фото: handmadebase.com

Фото: blesserhouse.com

Фото: freshome.com

7. Добавляем декор

Это самый увлекательный и творческий шаг в процессе преображения ванной комнаты. Поставьте здесь новую этажерку, необычный высокий и узкий шкафчик, разместите живые растения и аксессуары. Необычный способ расположения полотенец на легкой лесенке сразу изменит атмосферу и ваше настроение.

Прикрепите к стене крупные бусы с помощью кожаных петель и повесьте на них небольшие льняные полотенца. Придумайте необычный вариант замены рейлингов и крючков. Поставьте парочку живых цветов, которые нетребовательны к свету и любят влажную атмосферу. В крайнем случае добавьте качественную имитацию цветка. Поменяйте весь текстиль, желательно выбрав совершенно другие цвета и оттенки. Видите, как на глазах преображается ваша ванная? Ремонт в ней точно теперь можно не делать в течение ближайших десяти лет!