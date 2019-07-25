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Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идей


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Максимально эффектный результат с минимальными усилиями и средствами — такова идеальная формула преображения ванной комнаты.

Впрочем, по такой формуле следует декорировать все помещения в доме или квартире, но далеко не всегда и не всем это удается. Наши дизайнеры знают все о приемах, которые можно использовать для преображения любого пространства. Мы расскажем, как можно обновить интерьер ванной комнаты, не затевая глобальных переделок.

1. Перекрашиваем старую ванну

Если ваша чугунная ванна потеряла презентабельный вид, ее необязательно выбрасывать и покупать новую, тем более если она удачно поддерживает своей формой геометрию пространства и линии других предметов в этой комнате. Реставрировать ванну изнутри можно с помощью специалистов за небольшие деньги. Но мы предлагаем на этом не останавливаться и преобразить ванну полностью, окрасив ее снаружи в любой цвет.ем, по такой формуле следует декорировать все помещения в доме или квартире, но далеко не всегда и не всем это удается. Наши дизайнеры знают все о приемах, которые можно использовать для преображения любого пространства. Мы расскажем, как можно обновить интерьер ванной комнаты, не затевая глобальных переделок.

1. Перекрашиваем старую ванну

Если ваша чугунная ванна потеряла презентабельный вид, ее необязательно выбрасывать и покупать новую, тем более если она удачно поддерживает своей формой геометрию пространства и линии других предметов в этой комнате. Реставрировать ванну изнутри можно с помощью специалистов за небольшие деньги. Но мы предлагаем на этом не останавливаться и преобразить ванну полностью, окрасив ее снаружи в любой цвет.

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Если вы хотите усилить полученный эффект, окрасьте в тот же цвет и раковину. Сделать это можно с помощью валика, а если форма раковины слишком причудливая, используйте небольшую кисточку.

Да, цвет может быть любой, но черная отделка сантехники сейчас в моде. Воспользуйтесь этим и не бойтесь экспериментов.

Фото № 1: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

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Фото № 2: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

Фото № 3: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

2. Обновляем старую плитку

Трафарет и эпоксидная краска решат проблему обновления старой однотонной плитки. Узор и цвет выбирайте на ваше усмотрение. Этот процесс не отнимает много времени и денег, а в результате вы получите красивый декоративный элемент интерьера. Цвет такой полосы может быть ярким, если плитка и обстановка в ванной комнате светлая и однотонная. На цветной плитке лучше делать белую декоративную полосу или в тон мебели.

Фото № 4: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

Фото № 5: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: freshome.com

3. Меняем цвет мебели

Да, перекрашиваем в нежный или яркий оттенок старую мебель в ванной комнате. Окрасить можно шкаф и полки или даже весь комплект мебели. Главное — выбрать подходящий цвет, чтобы комната не казалась тесной или мрачной. Идеальный вариант для любой ванной — пастельные оттенки. После того как окрашенные поверхности высохнут, прикрутите новую фурнитуру к дверцам гарнитура и ящикам.

Фото № 6: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

Фото № 7: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

4. Стелим новый коврик

Новый коврик может преобразить ванную комнату, если вы подберете интересную модель, а не стандартный набор, который продается в любом хозяйственном отделе. Этнический коврик с необычным узором или однотонный, но с оригинальной фактурой или плетением украсит интерьер и сделает его небанальным. Сейчас в моде некрупные коврики из натуральных материалов — и размещать их можно не только в ванной комнате. Так что если вы поймете, что коврик не прижился в этом помещении, вы сможете отнести его в спальню или в коридор, а для ванной выбрать другой вариант.

Фото № 8: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: goodhousekeeping.com

Фото № 9: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: home-designing.com

5. Декорируем дверь

Если у вас нет возможности или желания поменять дверь в ванной комнате, декорируйте ее цветной клейкой лентой или просто окрасьте с помощью трафарета. Причем исключительно с внутренней стороны, чтобы после того, как вы закончите все работы в ванной комнате, такая дверь не вступала в визуальный конфликт с отделкой других помещений. Единственное исключение можно сделать в том случае, если вы решите оформить всю квартиру с помощью цветных межкомнатных дверей.

Добавить интересные геометрические узоры на дверь несложно, если использовать малярную ленту и любую краску для внутренних работ. Можно оклеить всю дверь пленкой под дерево — и тогда она заодно украсит и коридор.

Фото № 10: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

Фото № 11: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: disenowebtandil.com

6. Украшаем зеркало

Поменяйте раму у зеркала в ванной комнате или украсьте старую. Ее можно окрасить, оклеить яркими декоративными элементами, выложить мозаикой. Новые светильники тоже сработают на преображение зеркала и всего пространства вокруг умывальной зоны.

Еще одно большое зеркало можно повесить над ванной — так вы закроете старую плитку и умножите за счет отражения пространство комнаты. Помните правила оформления зеркалами ванной комнаты: для небольшого пространства выбирайте широкое зеркало в узкой стильной раме, а для большого помещения — компактное зеркало с широкой и броской рамой. 

Фото № 12: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: handmadebase.com

Фото № 13: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: blesserhouse.com

Фото № 14: Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идейФото: freshome.com

7. Добавляем декор

Это самый увлекательный и творческий шаг в процессе преображения ванной комнаты. Поставьте здесь новую этажерку, необычный высокий и узкий шкафчик, разместите живые растения и аксессуары. Необычный способ расположения полотенец на легкой лесенке сразу изменит атмосферу и ваше настроение.

Прикрепите к стене крупные бусы с помощью кожаных петель и повесьте на них небольшие льняные полотенца. Придумайте необычный вариант замены рейлингов и крючков. Поставьте парочку живых цветов, которые нетребовательны к свету и любят влажную атмосферу. В крайнем случае добавьте качественную имитацию цветка. Поменяйте весь текстиль, желательно выбрав совершенно другие цвета и оттенки. Видите, как на глазах преображается ваша ванная? Ремонт в ней точно теперь можно не делать в течение ближайших десяти лет!


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home-designing.com
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handmadebase.com
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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