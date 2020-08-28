Ванная будущего от AM.PM

- Сергей, расскажите, пожалуйста, об истории бренда AM.PM?

AM.PM является достаточно молодым, но очень динамично развивающимся брендом. Его история началась с выставки ISH в городе Франкфурте в 2010 году. Эта выставка считается самой инновационной в мире. Раз в два года под одним куполом собирается огромное количество производителей, которые демонстрируют все самое яркое и современное из того, что они успели разработать. Именно на этой выставке AM.PM показал свои самые первые коллекции. Уже тогда бренд ставил перед собой цели, которые в корне отличались от тех целей, которые традиционно ставят перед собой производители сантехники.

Фото ReRooms



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Смеситель AM.PM в дизайн-проекте ванной от ReRooms

- В чем именно заключалось это отличие?

Если раньше было принято, что один бренд специализируется на одной товарной категории, например, смесителях, керамике, мебели для ванной или аксессуарах, то AM.PM решили полностью изменить такой подход. Прежде чем разработать платформу бренда, было проведено исследование на тему того, как люди оценивают сантехнику, и насколько для них важна ванная комната. Оказалось, что многие недооценивают это пространство, воспринимая его исключительно как бытовое.

Тогда AM.PM поставил перед собой цель, изменить отношение людей к ванной и сделать ее самым важным местом в доме. Для начала нужно было поменять отношение к сантехнике. Чтобы достичь этой цели, бренд объединил все 5 товарных категорий в единый дизайн, в единую коллекцию. В итоге в рамках бренда теперь можно взять не просто одну товарную категорию, а создать готовое дизайнерское решение, которое будет выражать вашу индивидуальность и подчеркивать стиль интерьера.

С 2010 года фирма выпустила порядка 10 коллекций и задала новый тренд – моделирование пространства.

Фото ReRooms



Аксессуары AM.PM для ванной комнаты в проекте ReRooms

- Чем интересна знаменитая коллекция Sensation?

Коллекцию Sensation по праву можно назвать настоящим шедевром, потому что здесь впервые в таком объеме (все 5 товарных категорий) был выполнен стиль динамик-органик, нечто природное, доведенное человеком до совершенства. Это не просто пять разных продуктов, но и пять разных материалов и соответственно, пять разных технологий изготовления. Мы работаем с латунью, стеклом, керамикой, используем дюропласт и МДФ для изготовления мебели. В этой коллекции эмоциональный дизайн сочетается с высокими технологиями.

- Продукция AM.PM очень эргономична, не так ли?

Да, производитель важное место уделяет эргономике. Философия бренда заключается в том, чтобы объединять лучшие технологии в отрасли и смотреть за ее пределами. Стиль hi-tech это то, что нами изучено досконально и так плотно вошло в нашу жизнь, что многие не представляют ее без холодильника, телевизора или микроволновой печи. И у всего этого есть своя эргономика, которую производитель AM.PM впервые воплощает в рамках ванной комнаты.

Также хотелось бы отметить, что обычно в название бренда вкладывается чье-то имя или фамилия. У AM.PM другая история. Am.Pm (ам пм) - это время до полудня и после полудня. Утро начинается не с чашки кофе, а с того момента, когда мы должны проснуться, взбодриться и правильно начать свой день. И в этом нам помогает сантехника. От того, насколько нам удобно взаимодействовать со смесителем, насколько быстро будет смешиваться разная по температуре вода, как она будет себя вести в раковине, зависит наш настрой.

- Расскажите, пожалуйста, про самую первую коллекцию бренда?

Коллекция Admire - это первая коллекция бренда AM.PM. 10 лет назад мы уже начали использовать современные фишки, например, зеркало с электронным открыванием, сочетание искусственного камня и натурального мрамора, ЗD фасады мебели (за счет чего сами ящики на мебели не просматриваются). Поддерживая современные тренды, были выпущены продукты в сантехнической отрасли с применением 3D текстуры.

- В чем особенность смесителей AM.PM?

Коллекции бренда разнообразны, но в них есть определенные единые сюжеты, например смеситель и душевая программа. Т.е. товарная категория смесителей есть в каждой коллекции, и она является самой звездной. Дело в том, что АM.РM называют дизайнерским брендом в массовом сегменте. Дизайнерская сантехника – это та, которая получила признание экспертов международного уровня и была удостоена награды за дизайн. В копилке АM.РM уже более 70 наград.

Раз в два года к разработке той или иной категории привлекаются именитые дизайнеры, которые помогают создавать сантехнику. Сделать так, чтобы сантехника была удобна и для взрослых, и для детей, и для пожилых людей, это важная миссия, потому что ванная комната уникальна. Она одновременно интимна и публична, а главное, едина для всех членов семьи. За счет интеграции современных фишек, hi-tech технологий и инженерных решений AM.PM создает продукцию, которая будет удобна для каждого.

Фото ReRooms



Смеситель AM.PM в проекте ванной комнаты от ReRooms

Помимо смесителей у бренда представлена линейка душевых систем, где есть верхний душ, ручной душ, переключение режимов (массажные лейки), термостаты, поддерживающие заданную температуру, которые не только привнесут комфорт, но и создадут безопасные условия эксплуатации сантехники.

В товарной категории смесителей также есть такие продукты, как системы скрытого монтажа. Изначально было сложно понять, как их устанавливать, использовать. Но с появлением MultiDock все изменилось. MultiDock – это единый базовый модуль для всех систем скрытого монтажа, основа, которая помогает воплотить мечту о современной ванной комнате.

- Сергей, а что по поводу безободковых унитазов, они сейчас популярны?

Безободковые унитазы – очень популярный на сегодняшний день продукт. Первые модели АM.РM появились в 2015 году. Безободковый унитаз Inspire V 2.0, новинка 2019 года, продукт премиум класса. У него идеально ровные стенки, цельное литье без деталей из пластмассы. В данной модели использовано четвертое поколение омывания. Изначально модели AM.PM были с обычным закрытым ободком, потом было душевое омывание, затем уменьшенный ободок и в итоге пришли к безободковому варианту. Это удобно и функционально. Плюс требует меньше воды, что помогает сохранять природные ресурсы. А это сегодня как никогда актуально.

Фото ReRooms



Подвесной унитаз AM.PM в проекте ванной комнаты от ReRooms

- Сантехника и мебель из коллекции Spirit V 2.0 выглядит очень стильно, в чем ее фишка?

Коллекция Spirit V2.0 выполнена в стиле hi-tech. Для мебели характерно отсутствие ручек, ультратонкая чаша, механизм push to open, органайзер в ящиках. Боковины и фасады частично объединены, поэтому получается много места. Наличие органайзеров в обоих ящиках позволяет разместить там все самое необходимое. Пенал представлен в 2-ух вариантах – с боковыми полочками или зеркальными фасадами, на ваш выбор. Зеркало – двойная зеркальная поверхность как снаружи, так и внутри. Есть специальное отверстие под провод для бритвы или фена.

Для тех, кто любит классику, в коллекции представлены 2 смесителя - с джойстиковым управлением и со стандартным решением, но улучшенной эргономикой. Специальные ребра позволяют фиксировать ладонь на ручке смесителя, и вы можете плавно и четко регулировать температуру и напор воды.

Унитаз компакт из коллекции Spirit V 2.0 оборудован самыми современными фишками, которые есть на рынке. Безободковое омывание, плавное опускание сидения с функцией быстрого съема крышки в один клик, что значительно облегчает уборку. Увеличенная высота позволяет с комфортом пользоваться продуктом высоким или пожилым людям.

- Какие еще интересные коллекции есть у AM.PM?

Интересна коллекция Like. Здесь представлено сочетание современного скругленного прямоугольника и классического решения в плане выступа чаши. Это самая титулованная коллекция в сегменте масс-маркет. Обладатель множества дизайнерских наград. За лаконичностью форм скрывается выверенность линий. При создании этого продукта дизайнеры придерживались принципа золотого сечения. А именно, объединение лекал и скруглений, чтобы был единый радиус у разных элементов – внутренний дизайн чаши, внешний, выступы и даже фрезерованная ручка выполнены в одном стиле.

Фото ReRooms



Душевая система Like и смеситель X-Joy от AM.PM в проекте ванной комнаты от ReRooms

В ванне из коллекции Like ультратонкий бортик и анатомический угол наклона спинки. При размере 170 Х 70 эта модель обладает удобством, как большинство ванн 170 х 75. Широкое основание дна также позволяет с комфортом принимать душ. Что немаловажно - гарантия на акриловые ванны составляет 15 лет.

- Какие особенности в минималистичной коллекции Gem?

Коллекция Gem – это итальянский минимализм в современном дизайне в сегменте масс-маркет. Все современное, как правило, дорогое. У АM.РM на это своя точка зрения. Сделать что-то классное и при этом дорогое – легко, а вот сделать что-то классное за приемлемые деньги – это уже сложнее. Однако у дизайнеров компании это получилось. Gem – одна из самых доступных коллекций. Для этой модели характерна ультратонкая раковина, у которой внутри много полезного пространства и есть вместительная полочка для хранения аксессуаров. Внутри выдвижных ящиков находится удобный органайзер.

АM.РM постоянно в поисках идей, как сделать ванную комнату важным местом в доме. Как при сохранении доступной цены расширить функционал сантехники и сделать ее более привлекательной, комфортной и безопасной.

Яркий тому пример мебель Gem S. Напольный вариант мебели с ящиками, фарфоровой чашей и нижним ящиком, оборудованным ступенькой. Такой вариант подойдет тем, у кого есть маленькие дети. Когда ребенок вырастет, актуальность ящика сохранится, вместо ступеньки останется место для хранения.

Фото ReRooms



Акриловая ванна AM.PM в дизайн-проекте ReRooms

- А чем интересна модель ванны X-Joy?

Ванна X-Joy наглядно демонстрирует, какими умными могут быть формы. Это компромисс для людей, которые любят принимать ванну и душ. В этой модели две зоны – зона принятия душа с максимально зауженным бортиком, что дает больше пространства внутри, и зона с максимально широким бортом и анатомическим углом наклона спинки.

- Расскажите, пожалуйста, про диджитал сантехнику и сантехнические гаджеты?

Начнем с умного смесителя. Он оборудован функцией памяти, подсветкой, термостатом. Включается при помощи контроллера TouchReel. Современная технология позволяет нажатием включить смеситель, а поворотом отрегулировать температуру воды. Есть возможность визуального контроля температуры, когда подсветка меняет свой оттенок в зависимости от температуры воды. Все настройки, например, любимую температуру и мощность потока воды можно сохранить.

Интересна модель зеркала с пятью кнопками регулировки. Можно задавать яркость, оттенок, можно создавать свое особое настроение в ванной комнате.

Подвесной унитаз с электронной крышкой биде. Полностью дюропластовое сидение с функцией подогрева. Все настройки можно задавать с помощью пульта управления. Он позволяет программировать длину форсунки, температуру воды, интенсивность напора. Все эти данные можно сохранить. После того как мы их задали, достаточно повернуть контроллер и пользоваться любимыми настройками.

Фото ReRooms



В проекте ванной комнаты от ReRooms использован смеситель Spirit V 2.0 от AM.PM

- А где находится производство товаров AM.PM?

Производство в традиционном понимании – это какой-то завод, который находится в конкретном месте, и там все производят. Но от такого формата все постепенно уходят. В понимании бренда AM.PM производство – это три процесса. Первый – создание дизайна продукта. В этом нам помогают специалисты из таких стран, как Италия, Австрия, Германия, а также собственная международная команда. Второй процесс – разработка инженерной составляющей. На этом этапе используются европейские технологии и комплектующие. Далее все элементы привозятся на сборочные фабрики, которые представлены в Европе, Азии и России и именно на них собираются изделия с европейскими составляющими и европейским качеством.