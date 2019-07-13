Минималистичная трешка с классной детской комнатой

Квартиры, выполненные в стиле минимализм, уже давно перестали быть скучными и блеклыми. Дизайнеры используют такие функциональные решения, которые становятся главными акцентными чертами интерьера: это может быть необычное освещение или дизайнерская мебель. Дизайнеры ReRooms создали уютное и визуально приятное пространство, в котором можно как отдыхать, так и заниматься рабочими делами.

В трехкомнатной квартире площадью 106 квадратных метров дизайнерам было где развернуться, чтобы создать стильный и практичный интерьер. Давайте заглянем в каждую комнату большой трешки и оценим ее одновременно строгое и уютное оформление.

Прихожая

В качестве основного цвета дизайнеры выбрали белоснежный — идеальный для стиля минимализм. Он создает воздушный интерьер, который радует взор. Чтобы помещение не выглядело безжизненным, для отделки пола был выбран паркет в цвете беленый дуб и плитка в виде сот с серыми, бежевыми и коричневыми оттенками. Все это разнообразие цветов дополняет друг друга и выглядит очень стильно.

Фото: rerooms.ru

Как и следует в минимализме, в прихожей и коридоре нет предметов мебели и декора, которые загромождали бы помещение. Вы не найдете здесь классический шкаф-купе или вешалку для одежды, так как одна из белоснежных дверей ведет нас в просторную гардеробную, где и спрятаны все вещи. В прихожей есть лишь один мягкий пуф и подвесной столик — еще одна типичная черта стиля минимализм. В этом направлении принято использовать практичную мебель, которая не занимает много места и при этом выполняет какую-либо полезную функцию. Из декора мы можем видеть черные подсвечники, золотистые вазы и живое растение. Зеркало от пола до потолка позволяет визуально сделать и без того большое помещение еще просторнее и светлее за счет светлой отделки.

Особое внимание уделено освещению. Дизайнеры создали специальную прямоугольную нишу, куда поместили светодиодные ленты и точечные светильники, которые наполняют комнату теплым светом. Над консолью повесили три маленьких светильника в форме капель серебристого цвета.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную, зоны которой отделены друг от друга при помощи перегородки. В кухне-столовой использованы различные материалы и элементы: глянцевые шкафы, деревянная рабочая поверхность, хромированная техника. Такое сочетание позволяет придать помещению стиля и оригинальности. Кухонный фасад был выбран без ручек, что полностью соответствует требованиям стиля минимализм. Одну из стен кухни отвели под хранение вина, использовав для этого специальные деревянные подставки.

Фото: rerooms.ru

Для обеденной зоны выбрали прямоугольный белый стол, который дополнили необычными мягкими стульями на деревянных ножках. Цвета обивки, зеленый и синий, дополняют белоснежную кухню.

Здесь есть и уже знакомые нам светильники: встроенные в нишу и в виде серебряных капель.ltr">Квартиры, выполненные в стиле минимализм, уже давно перестали быть скучными и блеклыми. Дизайнеры используют такие функциональные решения, которые становятся главными акцентными чертами интерьера: это может быть необычное освещение или дизайнерская мебель. Дизайнеры ReRooms создали уютное и визуально приятное пространство, в котором можно как отдыхать, так и заниматься рабочими делами.

В трехкомнатной квартире площадью 106 квадратных метров дизайнерам было где развернуться, чтобы создать стильный и практичный интерьер. Давайте заглянем в каждую комнату большой трешки и оценим ее одновременно строгое и уютное оформление.

Прихожая

В качестве основного цвета дизайнеры выбрали белоснежный — идеальный для стиля минимализм. Он создает воздушный интерьер, который радует взор. Чтобы помещение не выглядело безжизненным, для отделки пола был выбран паркет в цвете беленый дуб и плитка в виде сот с серыми, бежевыми и коричневыми оттенками. Все это разнообразие цветов дополняет друг друга и выглядит очень стильно.

Фото: rerooms.ru

Как и следует в минимализме, в прихожей и коридоре нет предметов мебели и декора, которые загромождали бы помещение. Вы не найдете здесь классический шкаф-купе или вешалку для одежды, так как одна из белоснежных дверей ведет нас в просторную гардеробную, где и спрятаны все вещи. В прихожей есть лишь один мягкий пуф и подвесной столик — еще одна типичная черта стиля минимализм. В этом направлении принято использовать практичную мебель, которая не занимает много места и при этом выполняет какую-либо полезную функцию. Из декора мы можем видеть черные подсвечники, золотистые вазы и живое растение. Зеркало от пола до потолка позволяет визуально сделать и без того большое помещение еще просторнее и светлее за счет светлой отделки.

Особое внимание уделено освещению. Дизайнеры создали специальную прямоугольную нишу, куда поместили светодиодные ленты и точечные светильники, которые наполняют комнату теплым светом. Над консолью повесили три маленьких светильника в форме капель серебристого цвета.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную, зоны которой отделены друг от друга при помощи перегородки. В кухне-столовой использованы различные материалы и элементы: глянцевые шкафы, деревянная рабочая поверхность, хромированная техника. Такое сочетание позволяет придать помещению стиля и оригинальности. Кухонный фасад был выбран без ручек, что полностью соответствует требованиям стиля минимализм. Одну из стен кухни отвели под хранение вина, использовав для этого специальные деревянные подставки.

Фото: rerooms.ru

Для обеденной зоны выбрали прямоугольный белый стол, который дополнили необычными мягкими стульями на деревянных ножках. Цвета обивки, зеленый и синий, дополняют белоснежную кухню.

Здесь есть и уже знакомые нам светильники: встроенные в нишу и в виде серебряных капель.