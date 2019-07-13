Минималистичная трешка с классной детской комнатой

На примере собственного дизайн-проекта покажем, что минимализм — одно из самых практичных и стильных направлений в дизайне.
Квартиры, выполненные в стиле минимализм, уже давно перестали быть скучными и блеклыми. Дизайнеры используют такие функциональные решения, которые становятся главными акцентными чертами интерьера: это может быть необычное освещение или дизайнерская мебель. Дизайнеры ReRooms создали уютное и визуально приятное пространство, в котором можно как отдыхать, так и заниматься рабочими делами.
В трехкомнатной квартире площадью 106 квадратных метров дизайнерам было где развернуться, чтобы создать стильный и практичный интерьер. Давайте заглянем в каждую комнату большой трешки и оценим ее одновременно строгое и уютное оформление.
Прихожая
В качестве основного цвета дизайнеры выбрали белоснежный — идеальный для стиля минимализм. Он создает воздушный интерьер, который радует взор. Чтобы помещение не выглядело безжизненным, для отделки пола был выбран паркет в цвете беленый дуб и плитка в виде сот с серыми, бежевыми и коричневыми оттенками. Все это разнообразие цветов дополняет друг друга и выглядит очень стильно.
Как и следует в минимализме, в прихожей и коридоре нет предметов мебели и декора, которые загромождали бы помещение. Вы не найдете здесь классический шкаф-купе или вешалку для одежды, так как одна из белоснежных дверей ведет нас в просторную гардеробную, где и спрятаны все вещи. В прихожей есть лишь один мягкий пуф и подвесной столик — еще одна типичная черта стиля минимализм. В этом направлении принято использовать практичную мебель, которая не занимает много места и при этом выполняет какую-либо полезную функцию. Из декора мы можем видеть черные подсвечники, золотистые вазы и живое растение. Зеркало от пола до потолка позволяет визуально сделать и без того большое помещение еще просторнее и светлее за счет светлой отделки.
Особое внимание уделено освещению. Дизайнеры создали специальную прямоугольную нишу, куда поместили светодиодные ленты и точечные светильники, которые наполняют комнату теплым светом. Над консолью повесили три маленьких светильника в форме капель серебристого цвета.
Кухня-гостиная
Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную, зоны которой отделены друг от друга при помощи перегородки. В кухне-столовой использованы различные материалы и элементы: глянцевые шкафы, деревянная рабочая поверхность, хромированная техника. Такое сочетание позволяет придать помещению стиля и оригинальности. Кухонный фасад был выбран без ручек, что полностью соответствует требованиям стиля минимализм. Одну из стен кухни отвели под хранение вина, использовав для этого специальные деревянные подставки.
Для обеденной зоны выбрали прямоугольный белый стол, который дополнили необычными мягкими стульями на деревянных ножках. Цвета обивки, зеленый и синий, дополняют белоснежную кухню.
Здесь есть и уже знакомые нам светильники: встроенные в нишу и в виде серебряных капель.ltr">Квартиры, выполненные в стиле минимализм, уже давно перестали быть скучными и блеклыми. Дизайнеры используют такие функциональные решения, которые становятся главными акцентными чертами интерьера: это может быть необычное освещение или дизайнерская мебель. Дизайнеры ReRooms создали уютное и визуально приятное пространство, в котором можно как отдыхать, так и заниматься рабочими делами.
В трехкомнатной квартире площадью 106 квадратных метров дизайнерам было где развернуться, чтобы создать стильный и практичный интерьер. Давайте заглянем в каждую комнату большой трешки и оценим ее одновременно строгое и уютное оформление.
Прихожая
В качестве основного цвета дизайнеры выбрали белоснежный — идеальный для стиля минимализм. Он создает воздушный интерьер, который радует взор. Чтобы помещение не выглядело безжизненным, для отделки пола был выбран паркет в цвете беленый дуб и плитка в виде сот с серыми, бежевыми и коричневыми оттенками. Все это разнообразие цветов дополняет друг друга и выглядит очень стильно.
Как и следует в минимализме, в прихожей и коридоре нет предметов мебели и декора, которые загромождали бы помещение. Вы не найдете здесь классический шкаф-купе или вешалку для одежды, так как одна из белоснежных дверей ведет нас в просторную гардеробную, где и спрятаны все вещи. В прихожей есть лишь один мягкий пуф и подвесной столик — еще одна типичная черта стиля минимализм. В этом направлении принято использовать практичную мебель, которая не занимает много места и при этом выполняет какую-либо полезную функцию. Из декора мы можем видеть черные подсвечники, золотистые вазы и живое растение. Зеркало от пола до потолка позволяет визуально сделать и без того большое помещение еще просторнее и светлее за счет светлой отделки.
Особое внимание уделено освещению. Дизайнеры создали специальную прямоугольную нишу, куда поместили светодиодные ленты и точечные светильники, которые наполняют комнату теплым светом. Над консолью повесили три маленьких светильника в форме капель серебристого цвета.
Кухня-гостиная
Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную, зоны которой отделены друг от друга при помощи перегородки. В кухне-столовой использованы различные материалы и элементы: глянцевые шкафы, деревянная рабочая поверхность, хромированная техника. Такое сочетание позволяет придать помещению стиля и оригинальности. Кухонный фасад был выбран без ручек, что полностью соответствует требованиям стиля минимализм. Одну из стен кухни отвели под хранение вина, использовав для этого специальные деревянные подставки.
Для обеденной зоны выбрали прямоугольный белый стол, который дополнили необычными мягкими стульями на деревянных ножках. Цвета обивки, зеленый и синий, дополняют белоснежную кухню.
Здесь есть и уже знакомые нам светильники: встроенные в нишу и в виде серебряных капель.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Перегородка, отделяющая кухню от гостиной, интересна по двум причинам:
- в гипсокартонную перегородку дизайнеры встроили фальшкамин со стеклянными стенками. Пусть и не настоящий, камин создает в помещениях домашний уют и тепло;
- интерактивные часы, размещенные со стороны гостиной, позволяют узнать время из любого уголка комнаты благодаря своему размеру.
Что касается интерьера гостиной, он красив и функционален. Из предметов мебели здесь можно увидеть угловой диван с большим количеством подушек, белоснежный столик и подвесную консоль под телевизором. Природные мотивы, которые находят свое отражение в светильниках и стеновых панелях, делают помещение не таким строгим.
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Спальня
В спальне природные мотивы продолжают свое развитие. Стена за кроватью оформлена при помощи фотообоев, на которых изображены зеленые растения. Эти оттенки находят свое отражение на постельном белье и покрывалах. Изголовье выполнено из мягкого материала и напоминает конструктор, который старательно собирали, чтобы получить целостную картинку. По бокам от кровати создали симметричную композицию, состоящую из белой тумбочки и подвесного светильника.
На противоположной стене расположился телевизор с подвесной тумбой, на которой можно увидеть декоративные элементы, и туалетный столик с прямоугольным зеркалом. За счет того, что зеркало отражает рисунок фотообоев, оно похоже на настоящую картину и выступает в качестве дополнительного декора.
Как и в прихожей, в спальне нет массивных шкафов-купе. Здесь есть гардеробная, в которую и поместили все необходимые для комфортной жизни вещи. В одной из стенок создали нишу для живых растений и геометрических аксессуаров.
Из освещения здесь представлены точечные светильники, светодиодная лента по всему периметру комнаты и центральная люстра.
Детская
Детская — самое необычное помещение в квартире. Здесь сосредоточено столько волшебных элементов, что у любого взрослого проснется его внутренний ребенок и захочет остаться жить в этой комнате. Стену возле кровати украсили фотообои, на которых изображена карта с декоративными элементами, и меловые обои. Последние — просто находка для малышей, так как они могут на них рисовать, что обычно родители запрещают им делать. А тут — полный простор действий.
Каркас кровати выполнен в форме домика, чью крышу украшает светильник с крупными лампочками. Ночью он напоминает звездное небо, поэтому малышу приятно засыпать. Светильник, выполненный в виде воздушного шара, дополняет композицию с обоями.
В комнате есть спортивная стенка и рабочий стол с оригинальными стеллажами, стилизованными под домики.
Санузел
Для санузла в качестве основного отделочного материала дизайнеры выбрали керамогранит, имитирующий деревянную поверхность. Так как помещение имеет небольшую площадь, было принято решение использовать подвесную мебель и унитаз с инсталляцией. Это позволило зрительно увеличить пространство. Такой эффект достигается также за счет бокового освещения и зеркала с подсветкой.
Ванная
Ванную комнату отделали с помощью тех же материалов, что и санузел. В качестве систем хранения здесь используют шкаф-пенал возле умывальника и тумбочку. За счет белого цвета они будто сливаются со стеной, потому и не выглядят массивными.
Ванну оформили стеклянной перегородкой, которую почти не видно. Вместо классических полочек дизайнеры создали четыре ниши, куда удобно складывать все необходимые косметические средства и даже полотенца.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники