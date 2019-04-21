Варианты укладки паркетной доски: 10 стильных рисунков

Расскажем и покажем, как стильно уложить паркетную доску, чтобы создать невероятный дизайн в помещении.

На протяжении многих лет паркетная доска не утрачивает своей популярности в мире дизайна. С помощью этого отделочного материала можно придать помещению природного тепла, сделать жилье более уютным. Паркет превосходит многие другие материалы по сроку службы и удобству эксплуатации, а современное производство позволило ощутимо снизить цену на паркетные полы. Еще одно достоинство штучного паркета — разнообразие способов укладки, с помощью которых можно создать невероятный интерьер.

ReRooms расскажет о десяти самых интересных паркетных рисунках, которые вам обязательно приглянутся.

1. Палубный рисунок

Этот рисунок — самый распространенный и простой в исполнении. Не обязательно иметь специальные навыки, чтобы уложить его самостоятельно в своей квартире. Еще один плюс палубного рисунка — универсальность, так как он подходит для любых помещений, выполненных в разных направлениях. При такой укладке расход сырья будет минимальный, если же укладывать паркет в хаотичном порядке, не соблюдая определенный шаг, тогда экономия будет еще больше.

У этого рисунка есть множество вариаций: разбежка хаотичная, по диагонали, с разным смещением. Вариантов много, и вы обязательно найдете что-то для себя.



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Паркет Bauwerk

С помощью палубного рисунка можно визуально изменить пропорции комнаты: если использовать дощечки вдоль комнаты (от двери до окна), помещение зрительно вытянется, а если поперек — наоборот, сократится.

Чтобы такой рисунок смотрелся интереснее, используйте паркет разных цветов.

2. Диагональная палуба

Популярная разновидность классического палубного рисунка. Это все та же разбежка, только паркетные доски укладывают не параллельно стене, а из угла в угол. С помощью такого рисунка можно зонировать помещение или расставить акценты на деталях интерьера, также можно зрительно увеличить пространство квадратных комнат и узких коридоров. Однако помните: при такой раскладке расход материала значительно увеличивается.

3. «Елочка»

Это, наверное, один из самых знаменитых паркетных рисунков советских времен. Трудно было найти квартиру, в которой бы не красовался подобный узор. Со временем этот рисунок не потерял актуальности, и многие дизайнеры все еще используют его в своих интерьерах. Плашки укладывают под прямым углом друг к другу, в результате чего получается рисунок «елочка». Монтаж производят как вдоль стен, так и по диагонали.

У «елочки» тоже есть различные вариации: венгерская «елочка», французская, двойная. Например, двойную «елочку отличает то, что в одном направлении укладывают сразу две плашки. Чтобы сделать рисунок интереснее и богаче, сочетайте разные сорта дерева: так вы добьетесь интересного визуального эффекта и повысите контрастность комнаты.

4. Шашки

Такая раскладка немного сложнее, чем предыдущие, так как для того, чтобы получить квадрат, нужно использовать 5-6 дощечек. Готовые модули стыкуются между собой при помощи боковых и торцевых замков. Чтобы четко выделить квадраты, соседние модули нужно расположить под углом 90 градусов относительно друг друга.

Для разнообразия рисунка используйте разные породы древесины, разные оттенки или предварительно обработайте половину паркета морилкой. Очень эффектно будет смотреться рисунок, расположенный диагонально.

5. Плетенка

Этот способ укладки относится к художественным, поэтому самостоятельно произвести монтаж плетенки будет довольно трудно. Узор — это переплетение 3-4 плашек, где сердцевина заполняется контрастной породой дерева. Плетенку можно укладывать как прямо, так и диагонально.

Такой рисунком можно использовать в маленьких помещениях для визуального расширения пространства. Чтобы достигнуть такого эффекты, мы рекомендуем использовать два тона: светлый и темный. Так пол в квартире станет одним из главных декоративных элементов в интерьере.

Фото: tavolinifloors.com



6. Ромбы

Еще один интересный геометрический рисунок, который используется при укладке паркета. Его также называют «шереметьевская звезда»: узор использовали в архитектуре русских дворцов, где он выглядел роскошно и благородно.

Укладка ромбами сложна в исполнении: дощечки укладывают под углом 45 градусов, за счет чего получаются шестигранники, напоминающие соты. Подберите несколько пород дерева, отличающихся друг от друга на полтона, и вы получите объемный рисунок.

7. Сочетаем сразу несколько вариантов

Не ограничивайте себя только одним вариантом укладки паркета: используйте сразу несколько, например «елочку» и растяжку. Чем больше вы будете экспериментировать с рисунками, тем интереснее и необычнее будет получаться результат. Фантазируйте не только с рисунками, но и с цветами и породами древесины.

8. Оформляем в рамку

Даже обычную растяжку можно сделать более роскошной и оригинальной, оформив ее в рамку. Тем более такой способ довольно прост в исполнении и не вызовет проблем у новичков. Рамка выкладывается параллельно стенам или по диагонали, а углы, как правило, закрываются «елочкой». Чтобы усложнить узор, добавьте декоративные элементы в рамке.

Вариантов такой укладки масса, и ограничивается выбор только вашей фантазией.

9. Геометрическое безумие

Не обязательно использовать классические плашки правильной геометрической формы. Выбирайте дощечки неправильной треугольной и четырехугольной формы для создания необычного интерьера. Такой вариант особенно подойдет для тех, кто хочет создать скандинавский или экостиль с необычными декоративными элементами.

Фото: theidealist.com



10. Создаем картины

Чтобы реализовать такой способ, придется потрудиться: во-первых, найти паркет необычной формы, во-вторых, детально продумать композицию будущего пола. Самостоятельно вы вряд ли справитесь с такой задачей, поэтому лучше прибегнуть к помощи дизайнеров. Стоить такое удовольствие будет недешево, но результат того стоит.

Только посмотрите, как фантастически выглядит такой пол.