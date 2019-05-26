НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идей


1091
Получить образец дизайн-проекта

Покажем и расскажем, как создать в интерьере настроение расцветающей природы с минимальными средствами и усилиями.

С чем у вас ассоциируется весна? С первой зеленью, солнцем, распускающимися цветами и пением птиц? С птицами мы вам не поможем, а вот советы по легкому и эффектному преображению интерьера дадим.

Но прежде чем мы перейдем к десятке популярных идей, напомним вам основные приемы, которые используют дизайнеры при оформлении и декорировании легких, воздушных и уютных интерьеров:

  • не заставляйте помещение массивной мебелью;
  • выбирайте шторы из визуально невесомых тканей;
  • не используйте сразу несколько доминирующих оттенков;
  • отдавайте предпочтение натуральному текстилю;
  • применяйте разные сценарии освещения.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

А теперь давайте посмотрим, на какие предметы, отделочные материалы и аксессуары нужно обратить внимание при создании в квартире весеннего жизнерадостного настроения.

1. Яркие подушки на диване

Купите новые подушки или смените чехлы на старых. Придется выбрать ткань разных цветов, потому что одинаковые подушки, конечно, добавят уюта, но о весне вам не напомнят. Хорошо, если оттенки чехлов будут перекликаться с цветом стен, как на фото ниже, и даже с напольным ковриком. Чувствуете запах первоцветов, сирени и тюльпанов?

Фото № 1: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: housebeautiful.com

На фоне блеклого оттенка однотонных обоев особенно ярко и живо выглядят насыщенные оттенки зелени и немного кармина с оранжем.

Фото № 2: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: decor8blog.com

2. Растительные узоры

Пудровые оттенки в спальне напоминают о весне в любое время года. Но нам нужно усилить этот эффект и освежить ощущения. Поэтому покупаем один рулон обоев с ярким цветочным принтом и наклеиваем его за изголовьем кровати. Времени на это понадобится совсем немного, а результат будет отличный.

Фото № 3: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: housebeautiful.com

В комнате с темными стенами тоже можно создать весеннее настроение с помощью яркой цветочной наклейки и кресла с обивкой нежно-розового оттенка. Наклейку выбирайте большую, на полстены. Рядом поставьте раскидистое живое растение в керамическом горшке.

Фото № 4: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: benishop.co

3. Геометрические контрасты

Как вам такое сочетание предметов мебели, выполненных в кремово-пудровых оттенках, и желто-серого геометрического орнамента на стенах? Комбинируйте мягкие текстуры и жесткие углы, округлые детали и резкие переходы. Правило одно: все используемые оттенки нужно заимствовать у природы. Ничего кислотного, ненатурального, агрессивного.

Фото № 5: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: emlakreyonu.com.tr

Можно поэкспериментировать лишь на одной стене, оформив ее одинаковыми фигурами в пастельной гамме. Если результатом останетесь довольны, следующей весной просто замените пару оттенков.

Фото № 6: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: amazon.es

4. Яркие шторы

Такой прием не нов: с помощью штор можно добиться самых разных эффектов. Для весеннего преображения комнаты выбирайте ткани насыщенных красок. Красные однотонные шторы в пол оживят спокойный интерьер и мгновенно поднимут вам настроение. Но лучше этим и ограничиться — другие насыщенные тона нарушат гармонию и визуальное равновесие.

Фото № 7: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: cellcode.us

Желтые шторы сразу напомнят о солнце и согреют даже в пасмурный день. Но они не такие насыщенные, как красные, поэтому не помешает добавить в интерьер несколько деталей такого же оттенка. С такой поддержкой комната заиграет весенним светом и наполнится уютным теплом.

Фото № 8: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: therooseveltreview.com

5. Медные элементы

Обилие медных предметов — это не только модно и красиво, но и очень по-весеннему. Конечно, сразу собрать такую коллекцию не удастся, но спешить и не нужно. Кухня с медными светильниками и аксессуарами будет выглядеть по-весеннему круглый год.

Фото № 9: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: cloudstudios.co.uk

Дополнять медную коллекцию можно бесконечно! Сковородки, турки, емкости для хранения круп и кофе, чайники и мисочки… Все это пригодится каждой хозяйке, сверкая на открытых полках и отражая яркие солнечные лучи.

Фото № 10: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: houseofdream.com.ua

6. Разноцветные двери

Интересная идея — окрасить двери в желтый цвет. Именно двери и именно в желтый! Безусловное весеннее настроение и простота исполнения замысла.

Фото № 11: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: edinstvennaya.ua

Более оригинальный и экономный вариант — нанести краску на часть двери, намекая этими геометрическими линиями на проникающие в квартиру солнечные лучи.

Фото № 12: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: edinstvennaya.ua

7. Плетеные корзины

Корзины из ивовых прутьев подходят для хранения многих мелочей. К весне прикупите парочку новых корзин и поставьте их на видное место. В сочетании с деревянной отделкой они подчеркнут натуральность декора в интерьере, что и требуется при создании весеннего настроения.

Фото № 13: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: onekindesign.com

Поставить плетеные изделия можно в любом помещении — и в каждой квартире их найдется чем наполнить. Зеленые растения будут очень уместны на фоне корзин и ящиков из грубого дерева — все соответствует природным краскам и материалам.

Фото № 14: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: onekindesign.com

8. Цветочные композиции

Ну какая весна без свежих цветов! Нет, букеты покупать не надо, лучше приобрести или сделать своими руками интересные цветочные композиции, которые будут долго украшать ваши комнаты.

Фото № 15: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: onekindesign.com

Оригинальные емкости с такими весенними цветочными инсталляциями можно переставлять с места на место, дополнять деревянным декором.

Фото № 16: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: onekindesign.com

9. Освещение

Хотите быстро преобразить интерьер — поменяйте освещение. Хотите быстро привнести в интерьер весеннее настроение — добавьте новый светильник. Включать его можно не только вечером, но и днем.

Фото № 17: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: dapurauto.com

А несколько новых светильников в окружении зеркал буквально зальют светом ваш интерьер. Свечи разных форм и размеров лишними тоже не будут.

Фото № 18: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: modern-glam.com

10. Сервировка стола

Создав весеннее настроение в своем доме, вы наверняка захотите позвать гостей и продемонстрировать им эти перемены. А значит, сервировка стола тоже должна соответствовать общему облику комнат и концепции декорирования интерьера. Весенними могут быть скатерти, салфетки, посуда, украшения на столе.

Фото № 19: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: modern-glam.com

Настоящие первоцветы станут мощным весенним аккордом, который довершит картину преображения всего дома или квартиры.

Фото № 20: Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идейФото: essentialhome.eu

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия