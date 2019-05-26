Весеннее настроение в интерьере: 10 простых и эффективных идей

Но прежде чем мы перейдем к десятке популярных идей, напомним вам основные приемы, которые используют дизайнеры при оформлении и декорировании легких, воздушных и уютных интерьеров:

С чем у вас ассоциируется весна? С первой зеленью, солнцем, распускающимися цветами и пением птиц? С птицами мы вам не поможем, а вот советы по легкому и эффектному преображению интерьера дадим.

А теперь давайте посмотрим, на какие предметы, отделочные материалы и аксессуары нужно обратить внимание при создании в квартире весеннего жизнерадостного настроения.

1. Яркие подушки на диване

Купите новые подушки или смените чехлы на старых. Придется выбрать ткань разных цветов, потому что одинаковые подушки, конечно, добавят уюта, но о весне вам не напомнят. Хорошо, если оттенки чехлов будут перекликаться с цветом стен, как на фото ниже, и даже с напольным ковриком. Чувствуете запах первоцветов, сирени и тюльпанов?

Фото: housebeautiful.com

На фоне блеклого оттенка однотонных обоев особенно ярко и живо выглядят насыщенные оттенки зелени и немного кармина с оранжем.

Фото: decor8blog.com

2. Растительные узоры

Пудровые оттенки в спальне напоминают о весне в любое время года. Но нам нужно усилить этот эффект и освежить ощущения. Поэтому покупаем один рулон обоев с ярким цветочным принтом и наклеиваем его за изголовьем кровати. Времени на это понадобится совсем немного, а результат будет отличный.

Фото: housebeautiful.com

В комнате с темными стенами тоже можно создать весеннее настроение с помощью яркой цветочной наклейки и кресла с обивкой нежно-розового оттенка. Наклейку выбирайте большую, на полстены. Рядом поставьте раскидистое живое растение в керамическом горшке.

Фото: benishop.co

3. Геометрические контрасты

Как вам такое сочетание предметов мебели, выполненных в кремово-пудровых оттенках, и желто-серого геометрического орнамента на стенах? Комбинируйте мягкие текстуры и жесткие углы, округлые детали и резкие переходы. Правило одно: все используемые оттенки нужно заимствовать у природы. Ничего кислотного, ненатурального, агрессивного.

Фото: emlakreyonu.com.tr

Можно поэкспериментировать лишь на одной стене, оформив ее одинаковыми фигурами в пастельной гамме. Если результатом останетесь довольны, следующей весной просто замените пару оттенков.

Фото: amazon.es

4. Яркие шторы

Такой прием не нов: с помощью штор можно добиться самых разных эффектов. Для весеннего преображения комнаты выбирайте ткани насыщенных красок. Красные однотонные шторы в пол оживят спокойный интерьер и мгновенно поднимут вам настроение. Но лучше этим и ограничиться — другие насыщенные тона нарушат гармонию и визуальное равновесие.

Фото: cellcode.us

Желтые шторы сразу напомнят о солнце и согреют даже в пасмурный день. Но они не такие насыщенные, как красные, поэтому не помешает добавить в интерьер несколько деталей такого же оттенка. С такой поддержкой комната заиграет весенним светом и наполнится уютным теплом.

Фото: therooseveltreview.com

5. Медные элементы

Обилие медных предметов — это не только модно и красиво, но и очень по-весеннему. Конечно, сразу собрать такую коллекцию не удастся, но спешить и не нужно. Кухня с медными светильниками и аксессуарами будет выглядеть по-весеннему круглый год.

Фото: cloudstudios.co.uk

Дополнять медную коллекцию можно бесконечно! Сковородки, турки, емкости для хранения круп и кофе, чайники и мисочки… Все это пригодится каждой хозяйке, сверкая на открытых полках и отражая яркие солнечные лучи.

Фото: houseofdream.com.ua

6. Разноцветные двери

Интересная идея — окрасить двери в желтый цвет. Именно двери и именно в желтый! Безусловное весеннее настроение и простота исполнения замысла.

Фото: edinstvennaya.ua

Более оригинальный и экономный вариант — нанести краску на часть двери, намекая этими геометрическими линиями на проникающие в квартиру солнечные лучи.

Фото: edinstvennaya.ua

7. Плетеные корзины

Корзины из ивовых прутьев подходят для хранения многих мелочей. К весне прикупите парочку новых корзин и поставьте их на видное место. В сочетании с деревянной отделкой они подчеркнут натуральность декора в интерьере, что и требуется при создании весеннего настроения.

Фото: onekindesign.com

Поставить плетеные изделия можно в любом помещении — и в каждой квартире их найдется чем наполнить. Зеленые растения будут очень уместны на фоне корзин и ящиков из грубого дерева — все соответствует природным краскам и материалам.

Фото: onekindesign.com

8. Цветочные композиции

Ну какая весна без свежих цветов! Нет, букеты покупать не надо, лучше приобрести или сделать своими руками интересные цветочные композиции, которые будут долго украшать ваши комнаты.

Фото: onekindesign.com

Оригинальные емкости с такими весенними цветочными инсталляциями можно переставлять с места на место, дополнять деревянным декором.

Фото: onekindesign.com

9. Освещение

Хотите быстро преобразить интерьер — поменяйте освещение. Хотите быстро привнести в интерьер весеннее настроение — добавьте новый светильник. Включать его можно не только вечером, но и днем.

Фото: dapurauto.com

А несколько новых светильников в окружении зеркал буквально зальют светом ваш интерьер. Свечи разных форм и размеров лишними тоже не будут.

Фото: modern-glam.com

10. Сервировка стола

Создав весеннее настроение в своем доме, вы наверняка захотите позвать гостей и продемонстрировать им эти перемены. А значит, сервировка стола тоже должна соответствовать общему облику комнат и концепции декорирования интерьера. Весенними могут быть скатерти, салфетки, посуда, украшения на столе.

Фото: modern-glam.com



Настоящие первоцветы станут мощным весенним аккордом, который довершит картину преображения всего дома или квартиры.

Фото: essentialhome.eu