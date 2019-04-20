Декоративные подушки на кровати: 12 оригинальных идей

ReRooms показывает отличные идеи по декорированию кровати подушками — воспользовавшись ими, вы сможете менять облик своей спальни хоть каждый день, под любое настроение.

Нет сомнений в том, что подушки играют немалую роль в декоре спальни — они добавляют цвет, характер и текстуру, делая комнату стильной и привлекательной. Даже просто разбросанные подушки на застеленной кровати создадут эффект наполненности пространства и добавят тепла и уюта. А если их красиво разложить, можно получить достойное королевских дворцов ложе!

Один из самых популярных и незатейливых способов декорирования кровати — расстановка подушек на ребро, от большей к меньшей. Такой вариант декоративного сценария наиболее уместен для классических спален — он подчеркнет формы в интерьере. Если захотите снизить градус формальности, для переднего плана выберите подушки необычной формы.

2. Принты на виду

Если в вашем наборе декоративных подушек есть яркие варианты с интересными аппликациями и необычными принтами, не прячьте их за скучными экземплярами. Ставьте оригинальные изделия перед всей подушечной композиции — с ней в вашей спальне воцарится непринужденная атмосфера, в которой по-новому заиграет весь интерьер.

3. Игра с цветом

Простое и однотонное постельное белье и покрывала отлично сочетаются с узорчатыми и яркими декоративными подушками — с их помощью на кровати можно создать настоящее произведение искусства, которое станет главным украшением спальни. Ваша комната отдыха оформлена в нейтральной гамме и выглядит скучновато? Оживите ее цветными подушками. Стильно, небанально и очень привлекательно.

4. Объединяем интерьер

Всего несколько декоративных подушек, дублирующих принты главного акцента спальни, могут стать эффектным завершающим штрихом декора интерьера. Выберите модели, которые будут повторять рисунок обоев, штор или изголовья кровати, — обстановка станет цельной. Легко, просто, быстро и голову над дополнительным декором ломать не надо!

5. Демонстрируем формы

В спальне уже достаточно ярких всплесков, но в интерьере не хватает текстуры? Подберите для декора кровати набор подушек необычных форм. Сочетайте квадратные, круглые и прямоугольные модели, длинные валики и изделия в виде полумесяца или сердца — они сделают спальню необычной и индивидуальной.

6. Декоративный хаос

Неправильного способа раскладки подушек на кровати не существует. Даже в хаотично разбросанном виде они отлично работают на интерьер спальни. Вы сегодня в игривом настроении? Продумайте композицию своего сочинения и наслаждайтесь результатом! Будет это горка из подушек или инсталляция с эффектом домино — любой эксперимент окажется гарантированно удачным.

7. Украшаем изголовье кровати

У вашей кровати не самое удачное изголовье, которое не совсем вписывается в интерьер? Замаскируйте его декоративными подушками. Чтобы эту идею удачно воплотить в жизнь, подбирайте модели, сочетающиеся по цвету и фактуре с общим интерьером комнаты. Неплохо, если в раскладке будет несколько чередующихся одинаковых подушечных дуэтов.

8. По периметру

Кто сказал, что подушки на кровати могут лежать только ровно и симметрично? Их можно разложить и с большим размахом, например по периметру спального места. Поставьте часть подушек на ребро у изголовья, бросьте пару небольших экземпляров в центре кровати, а остальными задекорируйте изножье. В спальне появится располагающая к релаксу атмосфера, в которой будет приятно вздремнуть днем или почитать книжку вечером, не расстилая кровати.

9. Стильное трио

Для полуторной или односпальной кровати удачным декором станет расстановка с тремя подушками. Они не будут смотреться слишком громоздко на небольшом спальном месте и подчеркнут его индивидуальность. Вы можете использовать три совершенно разные по текстуре подушки одного цвета или подобрать набор из двух одинаковых и одной красочной. Поставьте их в аккуратный ряд у изголовья кровати — такое трио выглядит не скучно.

Фото: homestratosphere.com

10. Идеальная пара

Поклонникам минимализма в спальне отлично подойдет вариант парной раскладки подушек — никаких причудливых форм и расцветок, все строго, просто и лаконично. Для сдержанного декора кровати достаточно будет двух одинаковых подушечных наборов: один из них можно положить горизонтально, а второй поставить вертикально. С такой симметричной раскладкой спальня будет казаться свежей и чистой, в комнате появится интересная многослойность.

11. Шахматный порядок

Еще один прием кроватного декора, который создаст в спальне эффект воздушности: расстановка подушек в шахматном порядке. Для этого достаточно шести подушек в одной цветовой гамме, расставленных следующим образом: у изголовья — три самые светлые, посередине – две потемнее, в центре на переднем плане — одна подушка самого насыщенного оттенка. Такая композиция кардинально изменит облик вашей спальни и окутает ее волшебной атмосферой.

Фото: ugg.com

12. Разноуровневый объем

Не хотите заморачиваться с оригинальной выкладкой подушек на кровати? Сложите их горкой одну на другую — даже состоящая из двух уровней подушечная пирамидка смотрится очень уютно в спальне. Лечь на такую горку из подушек — огромное удовольствие!