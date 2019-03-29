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40 идей декорирования интерьеров гостиной в светлых тонах


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Эти идеи для интерьера вам наверняка понравятся и пригодятся.

Содержание

1. Скандинавский

Мы любим скандинавский стиль за его простоту, уют и очарование деталей. Скандинавские интерьеры в принципе не могут быть темными и тяжеловесными, потому что предполагают обилие света. Здесь должно быть много натуральных материалов, живые растения, древесные текстуры и немного в меру ярких аксессуаров.

Фото: cdn3.blovcdn.com
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Фото: limaonagua.com.br
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2.  Ар-деко

Этот стиль сейчас находится на пике популярности. Ар-деко — торжественный, праздничный стиль, но все-таки не классика. Он известен строгими формами, яркими контрастами и даже нотками агрессии, но назвать его полностью современным нельзя. Так что ар-деко — отличный выбор для тех, кто хочет все и сразу и следит за трендами.

Фото: simplygrove.com
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3. Минимализм

Если вы терпеть не можете лишних вещей и дом для вас — это оазис тишины и порядка в шумном и неорганизованном мегаполисе, минимализм подойдет вам идеально. Некоторые считают этот стиль холодным и неуютным, но ведь всегда можно выбрать теплый текстиль, мягкие оттенки в отделке, поработать над освещением. В любом случае минимализм — это строгий стиль с четкими линиями и простой геометрией, но с ним в ваш дом может прийти покой и ощущение свободы.

Фото: residencestyle.com
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Фото: serdalgur.com
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4. Экостиль

В последние несколько лет весь мир все сильнее ощущает любовь к природе и свой долг перед ней. Теперь можно не отгораживаться от лесов и полей, а наоборот, дружить с ними, становиться их частью и учиться взаимодействовать. Так и появился экостиль, который предполагает много живой зелени, необработанное дерево и целые части деревьев в интерьере. Плетеные кресла, пеньки, сучья, пальмы и вьющаяся зелень вам в помощь.

Фото: pinterest.ru
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Фото: orathess.gr
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Фото: theinstapic.com
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5. Классика

Пожалуй, не так много сейчас людей, которые рискуют оформлять свои интерьеры в полноценном классическом стиле. Для этого нужно очень много пространства, большие окна, высокие потолки и действительно понимание классики и любовь к ней. И все-таки классики не стоит бояться, а если вы до сих пор скептически относились к вензелям, резьбе, огромным люстрам и витым ножкам стульев, просто взгляните на эти фото.

Фото: naturtreenspicerx.pw
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Фото: homedecoreo.com
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Фото: pinterest.com
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Фото: mit24h.com
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Фото: pinterest.at
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6. Лофт

Лофт многие считают типично мужским стилем, наверное, потому что здесь много темных оттенков, металлов, совсем нет цветочных орнаментов, мягкости и блестящих материалов. Здесь так много грубых поверхностей, крупных предметов, натуральной кожи, всего того, что демонстрирует нам вкусы брутальной половины человечества! И тем не менее лофт тоже может быть светлым, а не только черно-красным, как многие привыкли думать.

Фото: inst4gram.com
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Фото: m.bnjhzs.com
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Фото: pinterest.ru
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Фото: m.sjq315.com
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Фото: de.entertaimnt.com
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7. Прованс

А вот прованс принято считать женственным стилем, потому что ему присущи мягкие формы, цветы и бабочки, нежная весенняя палитра и мягкость во всем. Прованс точно не бывает темным, зато может быть ярким и жизнерадостным и прекрасно подойдет для загородного дома или для квартиры в городе, но среди парков и скверов. В таком интерьере хочется отдыхать, наслаждаться жизнью и не думать о работе и делах.

Фото: americanneopaganism.com
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Фото: ellequebec.com
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Фото: khooger.com
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Фото: ballarddesigns.com
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Фото: americanneopaganism.com
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8. Современная классика

Если истинная классика — это все-таки чересчур для вас и вы хотите найти что-то среднее между удобством и красотой, обратите внимание на осовремененную версию классики. Здесь все еще остался дух торжественности, многочисленные украшательства и декорации, но общий вид остался сдержанным — ничто не отвлекает и не утомляет, можно почувствовать себя расслабленным и умиротворенным.

Фото: instahu.com
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Фото: pinterest.ru
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Фото: fashionablehostess.com
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Фото: pinterest.com
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Фото: deskgram.net
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#Гостиная#Декор
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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