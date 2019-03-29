40 идей декорирования интерьеров гостиной в светлых тонах

1. Скандинавский

Мы любим скандинавский стиль за его простоту, уют и очарование деталей. Скандинавские интерьеры в принципе не могут быть темными и тяжеловесными, потому что предполагают обилие света. Здесь должно быть много натуральных материалов, живые растения, древесные текстуры и немного в меру ярких аксессуаров.

Фото: cdn3.blovcdn.com

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2. Ар-деко

Этот стиль сейчас находится на пике популярности. Ар-деко — торжественный, праздничный стиль, но все-таки не классика. Он известен строгими формами, яркими контрастами и даже нотками агрессии, но назвать его полностью современным нельзя. Так что ар-деко — отличный выбор для тех, кто хочет все и сразу и следит за трендами.

Фото: simplygrove.com

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3. Минимализм

Если вы терпеть не можете лишних вещей и дом для вас — это оазис тишины и порядка в шумном и неорганизованном мегаполисе, минимализм подойдет вам идеально. Некоторые считают этот стиль холодным и неуютным, но ведь всегда можно выбрать теплый текстиль, мягкие оттенки в отделке, поработать над освещением. В любом случае минимализм — это строгий стиль с четкими линиями и простой геометрией, но с ним в ваш дом может прийти покой и ощущение свободы.

Фото: residencestyle.com

1 /4 Фото: serdalgur.com

2 /4 Фото: trend4homy.com

3 /4 Фото: iwemm7.com

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4. Экостиль

В последние несколько лет весь мир все сильнее ощущает любовь к природе и свой долг перед ней. Теперь можно не отгораживаться от лесов и полей, а наоборот, дружить с ними, становиться их частью и учиться взаимодействовать. Так и появился экостиль, который предполагает много живой зелени, необработанное дерево и целые части деревьев в интерьере. Плетеные кресла, пеньки, сучья, пальмы и вьющаяся зелень вам в помощь.

Фото: pinterest.ru

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2 /5 Фото: pinterest.com

3 /5 Фото: pinterest.com

4 /5 Фото: theinstapic.com

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5. Классика

Пожалуй, не так много сейчас людей, которые рискуют оформлять свои интерьеры в полноценном классическом стиле. Для этого нужно очень много пространства, большие окна, высокие потолки и действительно понимание классики и любовь к ней. И все-таки классики не стоит бояться, а если вы до сих пор скептически относились к вензелям, резьбе, огромным люстрам и витым ножкам стульев, просто взгляните на эти фото.

Фото: naturtreenspicerx.pw

1 /5 Фото: homedecoreo.com

2 /5 Фото: pinterest.com

3 /5 Фото: mit24h.com

4 /5 Фото: pinterest.at

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6. Лофт

Лофт многие считают типично мужским стилем, наверное, потому что здесь много темных оттенков, металлов, совсем нет цветочных орнаментов, мягкости и блестящих материалов. Здесь так много грубых поверхностей, крупных предметов, натуральной кожи, всего того, что демонстрирует нам вкусы брутальной половины человечества! И тем не менее лофт тоже может быть светлым, а не только черно-красным, как многие привыкли думать.

Фото: inst4gram.com

1 /5 Фото: m.bnjhzs.com

2 /5 Фото: pinterest.ru

3 /5 Фото: m.sjq315.com

4 /5 Фото: de.entertaimnt.com

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7. Прованс

А вот прованс принято считать женственным стилем, потому что ему присущи мягкие формы, цветы и бабочки, нежная весенняя палитра и мягкость во всем. Прованс точно не бывает темным, зато может быть ярким и жизнерадостным и прекрасно подойдет для загородного дома или для квартиры в городе, но среди парков и скверов. В таком интерьере хочется отдыхать, наслаждаться жизнью и не думать о работе и делах.

Фото: americanneopaganism.com

1 /5 Фото: ellequebec.com

2 /5 Фото: khooger.com

3 /5 Фото: ballarddesigns.com

4 /5 Фото: americanneopaganism.com

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8. Современная классика

Если истинная классика — это все-таки чересчур для вас и вы хотите найти что-то среднее между удобством и красотой, обратите внимание на осовремененную версию классики. Здесь все еще остался дух торжественности, многочисленные украшательства и декорации, но общий вид остался сдержанным — ничто не отвлекает и не утомляет, можно почувствовать себя расслабленным и умиротворенным.