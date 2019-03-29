40 идей декорирования интерьеров гостиной в светлых тонах

Эти идеи для интерьера вам наверняка понравятся и пригодятся.
1. Скандинавский
Мы любим скандинавский стиль за его простоту, уют и очарование деталей. Скандинавские интерьеры в принципе не могут быть темными и тяжеловесными, потому что предполагают обилие света. Здесь должно быть много натуральных материалов, живые растения, древесные текстуры и немного в меру ярких аксессуаров.
2. Ар-деко
Этот стиль сейчас находится на пике популярности. Ар-деко — торжественный, праздничный стиль, но все-таки не классика. Он известен строгими формами, яркими контрастами и даже нотками агрессии, но назвать его полностью современным нельзя. Так что ар-деко — отличный выбор для тех, кто хочет все и сразу и следит за трендами.
3. Минимализм
Если вы терпеть не можете лишних вещей и дом для вас — это оазис тишины и порядка в шумном и неорганизованном мегаполисе, минимализм подойдет вам идеально. Некоторые считают этот стиль холодным и неуютным, но ведь всегда можно выбрать теплый текстиль, мягкие оттенки в отделке, поработать над освещением. В любом случае минимализм — это строгий стиль с четкими линиями и простой геометрией, но с ним в ваш дом может прийти покой и ощущение свободы.
4. Экостиль
В последние несколько лет весь мир все сильнее ощущает любовь к природе и свой долг перед ней. Теперь можно не отгораживаться от лесов и полей, а наоборот, дружить с ними, становиться их частью и учиться взаимодействовать. Так и появился экостиль, который предполагает много живой зелени, необработанное дерево и целые части деревьев в интерьере. Плетеные кресла, пеньки, сучья, пальмы и вьющаяся зелень вам в помощь.
5. Классика
Пожалуй, не так много сейчас людей, которые рискуют оформлять свои интерьеры в полноценном классическом стиле. Для этого нужно очень много пространства, большие окна, высокие потолки и действительно понимание классики и любовь к ней. И все-таки классики не стоит бояться, а если вы до сих пор скептически относились к вензелям, резьбе, огромным люстрам и витым ножкам стульев, просто взгляните на эти фото.
6. Лофт
Лофт многие считают типично мужским стилем, наверное, потому что здесь много темных оттенков, металлов, совсем нет цветочных орнаментов, мягкости и блестящих материалов. Здесь так много грубых поверхностей, крупных предметов, натуральной кожи, всего того, что демонстрирует нам вкусы брутальной половины человечества! И тем не менее лофт тоже может быть светлым, а не только черно-красным, как многие привыкли думать.
7. Прованс
А вот прованс принято считать женственным стилем, потому что ему присущи мягкие формы, цветы и бабочки, нежная весенняя палитра и мягкость во всем. Прованс точно не бывает темным, зато может быть ярким и жизнерадостным и прекрасно подойдет для загородного дома или для квартиры в городе, но среди парков и скверов. В таком интерьере хочется отдыхать, наслаждаться жизнью и не думать о работе и делах.
8. Современная классика
Если истинная классика — это все-таки чересчур для вас и вы хотите найти что-то среднее между удобством и красотой, обратите внимание на осовремененную версию классики. Здесь все еще остался дух торжественности, многочисленные украшательства и декорации, но общий вид остался сдержанным — ничто не отвлекает и не утомляет, можно почувствовать себя расслабленным и умиротворенным.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники