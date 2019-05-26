Геометрические узоры: 10 стильных идей для вашей квартиры

Многие тренды в дизайне интерьера приходят и уходят, но некоторые задерживаются так надолго, что уже трудно представить индустрию без них. Использование геометрических узоров — один из таких. Причина их популярности в том, что геометрические формы универсальны. Они могут быть вписаны в любой интерьер, независимо от стиля. Круги, квадраты, зигзаги, прямоугольники, шестиугольники занимают одну из главных позиций в мире дизайна. ReRooms собрал десять стильных идей использования геометрических узоров.

Мы советуем использовать геометрические узоры в интерьере очень внимательно и осторожно, потому что, например, шахматный рисунок неоновых цветов привнесет в помещение излишнюю динамичность и яркость. Находиться в такой комнате будет очень некомфортно. С аккуратностью нужно сочетать несколько различных фигур в одном интерьере.

В каких стилях применяются геометрические фигуры

Дизайнеры очень любят этот элемент декора, так как он всегда добавляет необычности. Такой узор может кардинально изменить внешний вид и, как следствие, восприятие вашей комнаты.

Геометрические узоры можно использовать в этих стилях:

Сейчас мы расскажем вам, где и как лучше всего применять этот рисунок.

1. Геометрические узоры и мебель

В мебели можно увидеть практически все геометрические фигуры, которые только существуют. Квадраты, треугольники и круги становятся идеальной формой в создании необычных и неповторимых предметов меблировки. Нет сомнений, что такая мебель станет ярким акцентом в вашей квартире. Прямоугольники, квадраты и круги — идеальная форма для создания столов и удобных кроватей.

Не стоит забывать, что выразительность мебели зависит не только от ее формы, но и от расцветки и материалов. Неоспоримый плюс геометрической мебели — универсальность.

Фото: squarespace.com

1 /2 Фото: habitusliving.com

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2. Геометрические узоры и аксессуары

Геометрические узоры активно используются при создании не только мебели, но и аксессуаров. С помощью необычных зеркал, ваз, цветочных горшков, часов, рамок, подсвечников и другого домашнего декора можно преобразить интерьер, не прибегая к полноценному ремонту.

Круги, овалы, квадраты и шестиугольники активно используются для украшения текстиля, в том числе:

кухонных полотенец,

штор,

пледов и одеял,

подушек,

кресел,

ковров и ковровых дорожек.

Все это станет интересным дополнением к однотонной мебели, присутствующей, например, в таких стилях, как минимализм или скандинавский.

Фото: squarespace.com

1 /2 Фото: squarespace.com

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3. Геометрические узоры и освещение

Один из самых популярных элементов дизайна интерьера — светильник с абажуром в форме алмаза. Его можно повесить возле необычного зеркала, которое состоит из маленьких кусочков, преломляющих свет. Таким образом блики заполнят все помещение и создадут атмосферу волшебства.

Светильники и лампы геометрических форм отличают строгость и лаконичность, а также простота линий и форм.

Материалы, из которых выполняются геометрические плафоны, довольно разнообразны, к ним относятся:

металл,

пластик,

дерево,

стекло,

бумага.

Осветительным приборам дарят формы практически всех геометрических фигур (цилиндр, конус или пирамида). Это могут быть открытые «кристаллы», выполненные из металлических стержней, или закрытые конструкции. Такой элемент декора сможет пусть и не полностью преобразить интерьер помещения, но стать его яркой и неотъемлемой частью — точно.

Фото: shopify.com

1 /2 Фото: squarespace.com

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4. Геометрические узоры на полу, потолке и стенах

Геометрических узоров можно добиться с помощью:

обоев,

плитки,

деревянных элементов,

нарисованных элементов.

Лучше всего оформлять одну из стен с помощью геометрии, чтобы не перегрузить интерьер. Например, можно оформить стену за спинкой кровати в спальне или кухонный фартук. Другие же стены лучше оклеить однотонными обоями или окрасить в пастельный цвет.

Фото: squarespace.com

1 /2 Фото: squarespace.com

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5. Полосы

Полосы лучше всего помогают скрыть архитектурные недостатки помещения.

Горизонтальные

Такие полоски визуально сделают помещению просторнее и шире и «опустят» потолок. Запомните: узкие полосы дают более выраженный эффект, однако есть опасность, что от них будет сильно рябить в глазах. Поэтому, выбирая именно этот вариант, подходите очень внимательно к выбору ширины полоски.

Вертикальные

Такие линии способны визуально поднять потолок и сделать пространство выше. Перед тем как использовать этот рисунок, измерьте длину и высоту потолка. Если один из параметров будет больше, использовать полоску нельзя, потому что помещение будет похоже на колодец.

Полоски желательно делать одинаковыми по ширине, цвету или паттерну. Используя полоски разных цветов, подбирайте оттенки так, чтобы они сочетались между собой и не рябили. Как уже упоминалось выше, не стоит забывать, что тонкая и контрастная по цвету полоска вызывает зрительный дискомфорт. Поэтому если вы все-таки предпочитаете тонкую полоску, сделайте выбор в пользу спокойных тонов. Но если вы предпочитаете яркость и контрастность, лучше выбрать более широкую полоску. Так вы уменьшите нагрузку на глаза.

Если отказываться от яркого полосатого варианта вы не хотите, используйте рисунок зонально, например выделите часть у изголовья кровати или кухонный фартук.

Фото: cole-and-son.com

1 /2 Фото: squarespace.com

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6. Квадраты

Квадраты, в отличие от полос, не могут визуально расширять или сужать пространство. Однако и у этой геометрической фигуры есть свои достоинства.

Квадрат — символ стабильности и порядка, поэтому с его помощью интерьер станет более уравновешенным. Квадратными могут быть рамки, столы, осветительные приборы, ковры на полу и многое другое. Эти предметы не только придадут интерьеру завершенный вид, но и наполнят помещение атмосферой покоя.

Квадрат можно использовать не только в качестве декора, но и в отделке. Любите клетчатый рисунок? Отлично! С помощью клетчатой плитки можно выложить акцентную стену в комнате или оформить фартук на кухне. Чтобы такой рисунок смотрелся гармонично, добавьте элементы текстиля с таким же рисунком: занавески, скатерть или полотенца. В гостиной же лучше использовать подушки и покрывало.

Фото: 1.bp.blogspot.com

1 /2 Фото: phrustratedphan.com

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7. Зигзаг (шеврон)

Зигзаг — один из самых динамичных и ярких принтов из представленных. Одновременно в этом рисунке чувствуется игривость, большое количество энергии и непринужденность, гармоничность. Однако такого эффекта возможно добиться только в том случае, если правильно подобрать цветовую гамму и использовать его в меру. Шеврон, как правило, используют в качестве рисунка на текстиле (особенно классно он будет смотреться на ковре или постельном белье) и элементах декора. Зигзаг оживит любое пространство, где бы он ни появился, и для этого есть много вариаций его использования. Например, оформите кухонный фартук с помощью плитки с зигзагообразным рисунком.

Как мы уже упомянули, к цвету этого рисунка нужно подходить осторожно. Вы можете сделать насыщенное и яркое оформление, но только в том случае, если другие стены и декор будут приглушенных и пастельных оттенков. Только так у вас получится сбалансировать общий вид комнаты.

Фото: i2.wp.com

1 /2 Фото: blogdecora.com.br

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8. Круги и овалы

Они привнесут в ваш интерьер гармонию и мягкость, сбалансируют помещение, в котором находится много предметов с острыми углами. Эти фигуры можно использовать не только в качестве настенных рисунков, но и как аксессуары, в мебели и отделке текстиля.

Закругленные предметы меблировки — кровати, диваны, комоды или стулья — придадут помещению спокойствия. Тем более они подойдут к любому помещению любого стиля.

Выбирая тот или иной рисунок, главное — не перестараться. Не нужно использовать круг во всех деталях интерьера, иначе вы рискуете перенасытить помещение, в котором из-за этого будет некомфортно находиться.

Если вы выбрали круглый ковер, на него лучше поставить квадратный столик. Такой прием касается не только кругов, но и других геометрических фигур. С помощью одной фигуры вы уравновесите другую.

Если вам хочется чего-то позитивного и легкого, тогда принт «горошек» подойдет как нельзя лучше. Его можно использовать не только в детской комнате, но и в других помещениях, например в гостиной. Главное здесь — правильно подобрать цвет и размер.

Не обязательно использовать этот принт на всей стене. Можно выделить какую-нибудь одну зону и покрыть «горошком» только часть стены. Чтобы он казался более гармоничным, продолжите рисунок на потолке, закончив композицию интересным светильником, но уже другой геометрической формы.

Фото: homedit.com

1 /2 Фото: homedit.com

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9. Прямоугольники

Прямоугольники, как и квадраты, выглядят в интерьере одновременно элегантно и просто, не привлекая к себе много внимания. Они отлично сочетаются с круглыми и овальными формами, квадратами. Что касается цветового решения, многое зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от метража комнаты.

Яркие цвета используйте в помещениях с большой площадью — так вы избежите перегрузки интерьера. Но в любом случае стоит дополнить кричащие оттенки нейтральными тонами. Излишняя пестрота в маленьком помещении очень быстро утомит и может вызвать головную боль. Пастельные спокойные тона используйте в маленьких комнатах — визуально помещение станет просторнее.

Прямоугольные фигуры чаще всего встречаются в отделочных материалах напольного покрытия (ламинат, паркетная доска) и в предметах меблировки. Они создают базу интерьера по отношению к другим геометрическим фигурам.

В комнате с низким потолком используйте прямоугольные формы на полу: ковер или плитку. Благодаря такой хитрости визуально он приподнимется.

Если в вашей комнате низкий потолок, сделайте акценты на полу с помощью прямоугольного ковра или плитки — зрительно он приподнимется.

Фото: dwigallery.com

1 /2 Фото: trendland.com

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10. Шестиугольники (соты)

Использование этой геометрической фигуры создаст впечатление, будто вашу комнату разрисовал экспрессионист-кубист. Для того чтобы ваш интерьер смотрелся оригинально, выбирайте шестиугольные тумбы, пуфы, столы для гостиной. Чтобы украсить помещение, не обязательно выбирать только мебель такой геометрической формы. Вам опять же придут на помощь элементы декора. Например, отлично украсят и освежат помещение зеркала, которые напоминают кристаллы. Тем более такой прием поможет зрительно увеличить пространство.

Еще один способ украшения шестиугольниками — использовать их в отделке (настенная или напольная плитка). Сегодня производители предлагают много видов плитки, в том числе готовые наборы, где представлена однотонная плитка и плитка с рисунками. Такой отделочный материал можно использовать в любой комнате, например в ванной, чтобы подчеркнуть зону ванны или умывальника, или на кухне — для оформления рабочего фартука.