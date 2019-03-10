Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей

Скандинавский стиль и лофт — великолепные решения для оформления гостиных современных и активных людей. Но за последние годы дизайн с шведским ковриком или кирпичной стеной немного приелся. Есть интересная альтернатива — восточные направления в дизайне. Это арабский, азиатский, индийский и африканский мотивы, самобытность и яркость которых позволяют придать интерьеру оригинальный вид, атмосферу волшебной сказки и ни с чем не сравнимое восточное очарование. Предлагаем вам идеи, которые легко реализовать.

1. Яркие краски

Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину.

Фото: ciaccouncil.org

1 /2 Фото: samuiholiday.com

2 /2 1. Яркие краски инавский стиль и лофт — великолепные решения для оформления гостиных современных и активных людей. Но за последние годы дизайн с шведским ковриком или кирпичной стеной немного приелся. Есть интересная альтернатива — восточные направления в дизайне. Это арабский, азиатский, индийский и африканский мотивы, самобытность и яркость которых позволяют придать интерьеру оригинальный вид, атмосферу волшебной сказки и ни с чем не сравнимое восточное очарование. Предлагаем вам идеи, которые легко реализовать. Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину. Фото: ciaccouncil.org

1 /2 Фото: samuiholiday.com

2 /2

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