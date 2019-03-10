Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей

Как создать экзотичный, но комфортный интерьер, рассказывает ReRooms.
- 1. Яркие краски
- 2. Тематические обои с орнаментом
- 3. Напольная плитка с узорами
- 4. Удобная мягкая мебель с обилием подушек
- 5. Колоритный текстиль и ковры
- 7. Ширмы и панели
- 8. Жалюзи из бамбука или шелковые шторы с бахромой
- 9. Архитектурные элементы
- 10. Картины и панно
- 11. Массивные люстры с богатым узором
- 12. Животные в интерьере
- 13. Магия золота
- 14. Медная палитра
- 15. Аксессуары и декор
- 16. Деревянная отделка
- 17. Плетеная мебель и аксессуары
Скандинавский стиль и лофт — великолепные решения для оформления гостиных современных и активных людей. Но за последние годы дизайн с шведским ковриком или кирпичной стеной немного приелся. Есть интересная альтернатива — восточные направления в дизайне. Это арабский, азиатский, индийский и африканский мотивы, самобытность и яркость которых позволяют придать интерьеру оригинальный вид, атмосферу волшебной сказки и ни с чем не сравнимое восточное очарование. Предлагаем вам идеи, которые легко реализовать.
1. Яркие краски
Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину.
1. Яркие краски
Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Очень красивый цвет с эффектом шелка:
2. Тематические обои с орнаментом
В Китае, Индии, африканских странах используется все богатство узоров. Орнаменты отличаются динамикой и передают особенности восточной культуры, ее эмоциональность и глубину. Поэтому, чтобы создать изысканный ориентальный интерьер, можно выбрать шелковые или даже стандартные флизелиновые обои с восточными мотивами.
Интересный рисунок и восхитительная гамма:
3. Напольная плитка с узорами
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Для восточного интерьера, особенно арабского, характерно использование плитки для пола с геометрическими или растительными рисунками. Можно выбрать глянцевый или матовый вариант.
Плитка с дизайном персидского ковра:
Мавританский мотив:
4. Удобная мягкая мебель с обилием подушек
Гостиная создается для отдыха, расслабления. Для того чтобы получить атмосферу релакса и комфорта, подходят объемные диваны, кресла, кушетки с декоративными подушками всех форм, размеров, с бахромой. Палитра та же: открытые цвета, яркие, насыщенные.
Восхитительное кресло:
5. Колоритный текстиль и ковры
Такие предметы добавят уюта и восточного шарма интерьеру гостиной. Пледы, накидки, шторы лучше выбрать из дорогих плотных тканей: шелка, атласа, бархата. Пестрые ковры с традиционным орнаментом — характерная черта такого направления дизайна.
Очаровательный ковер ручной работы с марокканскими мотивами:
Еще интересный дизайн:
6. Резная мебель: тумбы, столики, сундуки
Для обстановки гостиной с восточными мотивами подойдет низкая деревянная мебель с резьбой или рисунками.
Красивый стол с узорами и рисунком:
7. Ширмы и панели
Интерьер становится еще более колоритным благодаря ширмам и раздвижным межкомнатным панелям из натуральных материалов: бамбука, тика, рисовой бумаги.
Функциональные японские двери, которые можно использовать для зонирования:
Изящная резная ширма:
8. Жалюзи из бамбука или шелковые шторы с бахромой
Для азиатских направлений, а также японского и китайского, характерно лаконичное решение для окон — бамбуковые жалюзи, рулонные шторы, одноцветные или с тематическим рисунком: сакурой, журавлем и другими. Для арабского и мавританского направления подходят роскошные материи, ниспадающие до пола и образующие причудливую драпировку.
Интересный дизайн бамбуковых жалюзи:
Изумительно красивые шторы:
9. Архитектурные элементы
Для того чтобы подчеркнуть оригинальность интерьера, можно добавить архитектурные элементы. Это могут быть арочные своды, оконные и дверные наличники, карнизы, ступени.
Ниша (лепнина), куда можно поместить вазу или другой декор:
10. Картины и панно
Интерьер в восточном направлении, в частности азиатском, дополняется картинами и панно, аппликациями — в техниках, характерных для японских и китайских художников.
Панно и картины обычно стоят дорого, но можно обойтись и модульной композицией:
11. Массивные люстры с богатым узором
Люстра в гостиной — главная восточная красавица. Обычно это большой светильник, украшенный всевозможными элементами. Но освещение не должно быть интенсивным — для такого интерьера больше подходит таинственная атмосфера.
Люстра из сказки:
Еще один светильник в роскошном восточном дизайне:
12. Животные в интерьере
Речь не о чучелах. Для восточного дизайна важно уважение к природе, поэтому в интерьере можно видеть изображения и скульптуры животных. Это замечательная идея для азиатского, индийского и африканского направлений. В арабском направлении изображения зверей и птиц запрещены по религиозным причинам.
Эффектные обои:
13. Магия золота
Присутствие золотой палитры в оформлении и аксессуарах — выразительный признак интерьера в восточном направлении. Благородный металл придает гостиной торжественность, солидность и некую магию.
К примеру, молдинг золотистого цвета, который подходит для декора потолков, дверных и оконных проемов:
Шикарные обои в золотой гамме:
14. Медная палитра
Отделочные материалы, мебель, предметы декора — неважно, куда вы внесете оттенки меди, у вас получится интерьер с особым восточным характером.
Восхитительная плитка:
15. Аксессуары и декор
Интерьер гостиной в арабском, индийском и мавританском направлении отличается обилием предметов декора и аксессуаров. Это вазы из керамики, зеркала с позолоченными рамами, фигурки зверей и птиц. Но азиатские мотивы практически лишены таких украшений.
Волшебная ваза для арабского интерьера:
Украшения для столика в гостиной в азиатском духе:
16. Деревянная отделка
Особое очарование восточному интерьеру придает затейливая деревянная отделка потолков, стен, проемов.
17. Плетеная мебель и аксессуары
Мебель и декор из ротанга, бамбука, камыша и других натуральных материалов подходит для воплощения африканского интерьера, помогает создать уютную, романтичную атмосферу.
Очаровательный комплект:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники