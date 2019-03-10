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Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей


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Как создать экзотичный, но комфортный интерьер, рассказывает ReRooms.

Содержание

Скандинавский стиль и лофт — великолепные решения для оформления гостиных современных и активных людей. Но за последние годы дизайн с шведским ковриком или кирпичной стеной немного приелся. Есть интересная альтернатива — восточные направления в дизайне. Это арабский, азиатский, индийский и африканский мотивы, самобытность и яркость которых позволяют придать интерьеру оригинальный вид, атмосферу волшебной сказки и ни с чем не сравнимое восточное очарование. Предлагаем вам идеи, которые легко реализовать.

1. Яркие краски

Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину.

Фото: ciaccouncil.org
1/2
Фото: samuiholiday.com
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инавский стиль и лофт — великолепные решения для оформления гостиных современных и активных людей. Но за последние годы дизайн с шведским ковриком или кирпичной стеной немного приелся. Есть интересная альтернатива — восточные направления в дизайне. Это арабский, азиатский, индийский и африканский мотивы, самобытность и яркость которых позволяют придать интерьеру оригинальный вид, атмосферу волшебной сказки и ни с чем не сравнимое восточное очарование. Предлагаем вам идеи, которые легко реализовать.

1. Яркие краски

Гостиная в восточном настроении — это обязательно яркая, даже пестрая комната. Не нужно бояться цвета. Используйте красный, синий, зеленый. К примеру, вы можете подобрать декоративную краску насыщенного оттенка и покрыть ею 1-2 стены, чтобы выделить определенные элементы интерьера: камин, картину.

Фото: ciaccouncil.org
1/2
Фото: samuiholiday.com
2/2

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Очень красивый цвет с эффектом шелка:

Фото № 1: Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей
Emperor's Silk
2 390 руб.*
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*Цена может измениться

2. Тематические обои с орнаментом

В Китае, Индии, африканских странах используется все богатство узоров. Орнаменты отличаются динамикой и передают особенности восточной культуры, ее эмоциональность и глубину. Поэтому, чтобы создать изысканный ориентальный интерьер, можно выбрать шелковые или даже стандартные флизелиновые обои с восточными мотивами.

Фото: ksassets.timeincuk.net
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Фото: nttreasurehunt.files.wordpress.com
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Фото: dekussenwinkel.nl
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Интересный рисунок и восхитительная гамма:

Бельгийские обои Khroma, коллекция Roots, артикул RTS1002
11 656 руб.*
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*Цена может измениться

3. Напольная плитка с узорами

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Для восточного интерьера, особенно арабского, характерно использование плитки для пола с геометрическими или растительными рисунками. Можно выбрать глянцевый или матовый вариант.

Фото: i.ytimg.com
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Фото: media.architecturaldigest.com
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Плитка с дизайном персидского ковра:

Aparici KILIM
5 852 руб.*
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*Цена может измениться

Мавританский мотив:

Natucer PROVENZAL
8 594 руб.*
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*Цена может измениться

4. Удобная мягкая мебель с обилием подушек

Гостиная создается для отдыха, расслабления. Для того чтобы получить атмосферу релакса и комфорта, подходят объемные диваны, кресла, кушетки с декоративными подушками всех форм, размеров, с бахромой. Палитра та же: открытые цвета, яркие, насыщенные.

Фото: thehollandbureau.com
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Фото: media.architecturaldigest.com
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Фото: laurelberninteriors.com
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Фото: impressiveinteriordesign.com
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Восхитительное кресло:

Кресло низкое «Махараджа»
53 600 руб.*
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*Цена может измениться

5. Колоритный текстиль и ковры

Такие предметы добавят уюта и восточного шарма интерьеру гостиной. Пледы, накидки, шторы лучше выбрать из дорогих плотных тканей: шелка, атласа, бархата. Пестрые ковры с традиционным орнаментом — характерная черта такого направления дизайна.

Фото: nonagon.style
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Фото: nonagon.style
2/3
Фото: deavita.net
3/3

Очаровательный ковер ручной работы с марокканскими мотивами:

Иранский ковер шерстяной
127 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Еще интересный дизайн:

Ковер в восточном стиле Roskilde Red
7 373 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Резная мебель: тумбы, столики, сундуки

Для обстановки гостиной с восточными мотивами подойдет низкая деревянная мебель с резьбой или рисунками. 

Фото: piersonforcongress.com
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Фото: cordas.info
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Красивый стол с узорами и рисунком:

Стол с восточными мотивами, с двумя ящиками
57 143 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Ширмы и панели

Интерьер становится еще более колоритным благодаря ширмам и раздвижным межкомнатным панелям из натуральных материалов: бамбука, тика, рисовой бумаги.

Фото: irlydesign.com
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Фото: cherierosecollection.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: interiorgod.com
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Функциональные японские двери, которые можно использовать для зонирования:

Японские раздвижные двери
50 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Изящная резная ширма:

Резная ширма
42 240 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Жалюзи из бамбука или шелковые шторы с бахромой

Для азиатских направлений, а также японского и китайского, характерно лаконичное решение для окон — бамбуковые жалюзи, рулонные шторы, одноцветные или с тематическим рисунком: сакурой, журавлем и другими. Для арабского и мавританского направления подходят роскошные материи, ниспадающие до пола и образующие причудливую драпировку.

Фото: static.hillarys.co.uk
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Фото: cdn.home-designing.com
2/4
Фото: remthailand.asia
3/4
Фото: trespasalon.com
4/4

Интересный дизайн бамбуковых жалюзи:

Жалюзи «Сахара» из натурального бамбука
Купить

Изумительно красивые шторы: 

«Гибрис (синий)»
44 180 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Архитектурные элементы

Для того чтобы подчеркнуть оригинальность интерьера, можно добавить архитектурные элементы. Это могут быть арочные своды, оконные и дверные наличники, карнизы, ступени.

Фото: cdn.bestdesignideas.com
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Фото: theartofbespoke.com
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Ниша (лепнина), куда можно поместить вазу или другой декор:

Dekomaster ниша 91361
9 224 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Картины и панно

Интерьер в восточном направлении, в частности азиатском, дополняется картинами и панно, аппликациями — в техниках, характерных для японских и китайских художников.

Фото: cdn11.bigcommerce.com
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Фото: i5.walmartimages.com
2/3
Фото: solidrop.net
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Панно и картины обычно стоят дорого, но можно обойтись и модульной композицией:

Модульная картина 358 «Цветы в вазе»
2 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Массивные люстры с богатым узором

Люстра в гостиной — главная восточная красавица. Обычно это большой светильник, украшенный всевозможными элементами. Но освещение не должно быть интенсивным — для такого интерьера больше подходит таинственная атмосфера.

Фото: nonagon.style
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Фото: media.architecturaldigest.com
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Люстра из сказки:

Подвесная люстра LIGHTSTAR BARCATO 697082
54 981 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Еще один светильник в роскошном восточном дизайне:

Потолочная люстра ODEON LIGHT SALONA
27 540 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Животные в интерьере

Речь не о чучелах. Для восточного дизайна важно уважение к природе, поэтому в интерьере можно видеть изображения и скульптуры животных. Это замечательная идея для азиатского, индийского и африканского направлений. В арабском направлении изображения зверей и птиц запрещены по религиозным причинам.

Эффектные обои:

Английские обои Anna French, коллекция Palampore, артикул AT78747
9 869 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Магия золота

Присутствие золотой палитры в оформлении и аксессуарах — выразительный признак интерьера в восточном направлении. Благородный металл придает гостиной торжественность, солидность и некую магию.

Фото: cdn.shopify.com
1/2
Фото: pursuitoffunctionalhome.com
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К примеру, молдинг золотистого цвета, который подходит для декора потолков, дверных и оконных проемов:

Цветной молдинг Decomaster 156-933 (50 х 11 х 2 400)
488 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шикарные обои в золотой гамме:

hk80807 Обои KT Exclusive Lennox Hill
6 622 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Медная палитра

Отделочные материалы, мебель, предметы декора — неважно, куда вы внесете оттенки меди, у вас получится интерьер с особым восточным характером.

Фото: homebeautiful.com.au

 Восхитительная плитка:

Фото № 2: Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей
Sant Agostino OXIDART, CSA-OXPDK20, микс, печворк
7 278 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Аксессуары и декор

Интерьер гостиной в арабском, индийском и мавританском направлении отличается обилием предметов декора и аксессуаров. Это вазы из керамики, зеркала с позолоченными рамами, фигурки зверей и птиц. Но азиатские мотивы практически лишены таких украшений.  

Фото: bostoncondoloft.com
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Фото: ethnodoc.org
2/2

Волшебная ваза для арабского интерьера:

Восточная ваза
30 360 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Украшения для столика в гостиной в азиатском духе:

Чайник «Исинь чай»
1 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться

16. Деревянная отделка

Особое очарование восточному интерьеру придает затейливая деревянная отделка потолков, стен, проемов.

Фото: nvart.org
 

17. Плетеная мебель и аксессуары

Мебель и декор из ротанга, бамбука, камыша и других натуральных материалов подходит для воплощения африканского интерьера, помогает создать уютную, романтичную атмосферу.

Фото: blueprintafrica.com
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Фото: homebeautiful.com.au
2/2

Очаровательный комплект:

Комплект для отдыха TetChair Mandalino 05/21 (диван + 2 кресла + стол овальный)
16 788 руб.*
Купить
*Цена может измениться
#дизайн#Интерьер#восток
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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