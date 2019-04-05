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Как создать ванную в стиле минимализм


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Минималистичный интерьер только кажется простым и легким в оформлении. На самом деле нужно учесть множество нюансов для создания такого дизайна в ванной комнате. Хотите узнать каких? Даем самые полезные советы здесь и сейчас.

Содержание

Показываем двенадцать способов оформить красивую и удобную ванную в стиле минимализм.

1. Придерживаемся нейтральной палитры

Интерьер начинается с цвета. Для минимализма нехарактерна пестрота и резкие сочетания. Он требует уравновешенной нейтральной палитры из светлых тонов. ываем двенадцать способов оформить красивую и удобную ванную в стиле минимализм.

1. Придерживаемся нейтральной палитры

Интерьер начинается с цвета. Для минимализма нехарактерна пестрота и резкие сочетания. Он требует уравновешенной нейтральной палитры из светлых тонов. 

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Фото № 1: Как создать ванную в стиле минимализмФото: contaminar.pt

 Если все-таки составлять какую-то комбинацию, следует брать родственные цвета, например белый и бежевый.

Фото № 2: Как создать ванную в стиле минимализмФото: eve-images.com
 

2. Используем черный

Минимализм лишен яркости, но никак не контраста. Черный цвет на фоне белого интерьера акцентирует внимание на определенных зонах и предметах. Смягчить палитру комнаты поможет серый — например в виде напольной плитки.

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Фото № 3: Как создать ванную в стиле минимализмФото: ls-architects.com.au

 Можно противопоставить друг другу черный пол и абсолютно белый потолок. Для плавности перехода используйте комбинации этих цветов на стенах комнаты.

Фото № 4: Как создать ванную в стиле минимализмФото: renonation.sg
 

3. Подбираем простую облицовочную плитку

Поменьше узоров и вообще каких-либо деталей. Сама плитка может быть любой формы, главное — ее однотонность и строгость. Лучше всего использовать белую — она визуально расширяет пространство, что важно для минимализма.

Фото № 5: Как создать ванную в стиле минимализмФото: ls-architects.com.au
 

4. Дополнительные отделочные материалы: дерево и бетон

Светло-коричневая деревянная мебель добавит яркие, но при этом спокойные и не бросающиеся в глаза детали. Дерево по своей фактуре впишется в минимализм, не будет выглядеть лишним. Хотите больше освежить интерьер — сделайте деревянным еще и потолок.

Фото № 6: Как создать ванную в стиле минимализмФото: vizart-studio.com

 Вместо настенной плитки можно использовать бетонные стены, они придадут ванной характерные черты лофта. В бетоне важен однотонный матовый облик и нейтральный светло-серый оттенок.

Фото № 7: Как создать ванную в стиле минимализмФото: ricardobassetti.com
 

5. Не забываем про стекло

Прозрачное стекло с едва видимыми гранями — то, что нужно для минимализма. Оформите так душевую кабину, без дополнительных материалов: только стеклянные перегородки от пола до потолка. Рядом будет уместным большое зеркало.

Фото № 8: Как создать ванную в стиле минимализмФото: eve-images.com
 

6. Содержим ванную в порядке и чистоте

Минималистичный стиль не терпит случайных предметов в непредназначенных для них местах. В такой ванной должен быть полный порядок, иными словами — не должно быть почти ничего постороннего.

Фото № 9: Как создать ванную в стиле минимализмФото: home-designing.com

 Зубная щетка, пара тюбиков у зеркала, несколько полотенец — не больше. Иначе стиль перестанет быть похожим сам на себя. Хорошее решение — размещать все необходимое не в одном месте, а по функциональным зонам: большие полотенца — в душевой; щетки и бритвы — возле раковины. Так они не будут акцентировать на себе внимание.

Фото № 10: Как создать ванную в стиле минимализмФото: z-design.com.ua
 

7. Организуем достаточно места для хранения

Где тогда хранить все необходимое? Поставьте в ванной побольше закрытых шкафов, но при этом сделайте их максимально незаметными: пусть сольются с общим интерьером. Подойдут светлые бесшовные тумбы из дерева. Можно использовать и навесные шкафчики — в этом случае лучше спрятать их, оформив под зеркала.

Фото № 11: Как создать ванную в стиле минимализмФото: hoyne.com.au

 Если пространства для хранения требуется много, отличная идея — организовать целую деревянную стену с закрытыми отсеками и редкими полками. Главное — никаких ручек и прочих элементов, выдающих истинное назначение стенки.

Фото № 12: Как создать ванную в стиле минимализмФото: home-designing.com
 

8. Сохраняем много пустого пространства

Чем больше места остается между сантехникой, тем лучше. Минимализму нужно пустое пространство, чтобы светлая комната выглядела максимально просторно и чтобы редкие предметы интерьера отчетливее выделялись на фоне комнаты, заявляя о своей немногочисленности. 

Фото № 13: Как создать ванную в стиле минимализмФото: innenarchitektur-rathke.de

 Если ванная маленького размера, выход есть: просто разместите всю мебель вдоль одной стены, чтобы противоположная оставалась пустой. 

Фото № 14: Как создать ванную в стиле минимализмФото: canny.com.au
 

9. Устанавливаем современную мебель и сантехнику

Для минимализма подойдет навесная сантехника с ровными линиями или плавными изгибами, без ножек, будто парящая над землей. Остальную технику, например стиральную машину, можно спрятать в створчатой мебели, как на фото ниже.

Фото № 15: Как создать ванную в стиле минимализмФото: polygons.pro

 Подчеркнет минимализм ванной и максимально аскетичная сантехника, со строгими геометрическими формами. Например прямоугольная, как на фото ниже.

Фото № 16: Как создать ванную в стиле минимализмФото: igorsirotov.com

 Современная навесная мебель выполняет не только декоративную функцию — она отвечает и за практичность. Под настенной раковиной можно разместить удобную вешалку для полотенец. Для минимализма важна функциональность и полезность каждой детали.

Фото № 17: Как создать ванную в стиле минимализмФото: home-designing.com
 

10. Никакого лишнего декора!

Стиль не приемлет вычурных украшений, да и украшений вообще — красоту обеспечивают отделочные материалы, например светлая мраморная плитка. Так что небольшого цветка или абстрактной картины будет достаточно. 

Фото № 18: Как создать ванную в стиле минимализмФото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

 Лучше украшать интерьер полезными, функциональными предметами: стильным зеркалом с задней подсветкой или оригинальной вешалкой для халатов.

Фото № 19: Как создать ванную в стиле минимализмФото: opoczno.eu
 

11. Света должно быть много

Светлый минималистичный интерьер ванной будет наиболее красиво выглядеть при обилии света. Лучший способ — организовать естественное освещение из больших окон. Хотя для ванной комнаты это и не самое традиционное решение.

Фото № 20: Как создать ванную в стиле минимализмФото: hoski.pl

 Если нет такой возможности, подойдут и искусственные лампы. Свет очень важен, потому что в темной ванной будут незаметны ее строгие очертания и светлые тона. Иными словами — потеряются главные черты стиля.

Фото № 21: Как создать ванную в стиле минимализмФото: ifworlddesignguide.com
 

12. Светильники нужны необычные и стильные

Лампы могут служить одним из декоративных украшений ванной в минимализме. На фото ниже показаны интересные и стильные светильники: подвесные, круглой формы, заключенные в тонкие золотистые ободы. 

Фото № 22: Как создать ванную в стиле минимализмФото: architech.vn

Фото анонса: mediajoongdok.com


#дизайн#Стиль#минимализм#Интерьер#Ванная
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