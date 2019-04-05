Как создать ванную в стиле минимализм

Минималистичный интерьер только кажется простым и легким в оформлении. На самом деле нужно учесть множество нюансов для создания такого дизайна в ванной комнате. Хотите узнать каких? Даем самые полезные советы здесь и сейчас.
- 1. Придерживаемся нейтральной палитры
- 2. Используем черный
- 3. Подбираем простую облицовочную плитку
- 4. Дополнительные отделочные материалы: дерево и бетон
- 5. Не забываем про стекло
- 6. Содержим ванную в порядке и чистоте
- 7. Организуем достаточно места для хранения
- 8. Сохраняем много пустого пространства
- 9. Устанавливаем современную мебель и сантехнику
- 10. Никакого лишнего декора!
- 11. Света должно быть много
- 12. Светильники нужны необычные и стильные
Показываем двенадцать способов оформить красивую и удобную ванную в стиле минимализм.
1. Придерживаемся нейтральной палитры
Интерьер начинается с цвета. Для минимализма нехарактерна пестрота и резкие сочетания. Он требует уравновешенной нейтральной палитры из светлых тонов. ываем двенадцать способов оформить красивую и удобную ванную в стиле минимализм.
1. Придерживаемся нейтральной палитры
Интерьер начинается с цвета. Для минимализма нехарактерна пестрота и резкие сочетания. Он требует уравновешенной нейтральной палитры из светлых тонов.
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Если все-таки составлять какую-то комбинацию, следует брать родственные цвета, например белый и бежевый.
2. Используем черный
Минимализм лишен яркости, но никак не контраста. Черный цвет на фоне белого интерьера акцентирует внимание на определенных зонах и предметах. Смягчить палитру комнаты поможет серый — например в виде напольной плитки.
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Можно противопоставить друг другу черный пол и абсолютно белый потолок. Для плавности перехода используйте комбинации этих цветов на стенах комнаты.
3. Подбираем простую облицовочную плитку
Поменьше узоров и вообще каких-либо деталей. Сама плитка может быть любой формы, главное — ее однотонность и строгость. Лучше всего использовать белую — она визуально расширяет пространство, что важно для минимализма.
4. Дополнительные отделочные материалы: дерево и бетон
Светло-коричневая деревянная мебель добавит яркие, но при этом спокойные и не бросающиеся в глаза детали. Дерево по своей фактуре впишется в минимализм, не будет выглядеть лишним. Хотите больше освежить интерьер — сделайте деревянным еще и потолок.
Вместо настенной плитки можно использовать бетонные стены, они придадут ванной характерные черты лофта. В бетоне важен однотонный матовый облик и нейтральный светло-серый оттенок.
5. Не забываем про стекло
Прозрачное стекло с едва видимыми гранями — то, что нужно для минимализма. Оформите так душевую кабину, без дополнительных материалов: только стеклянные перегородки от пола до потолка. Рядом будет уместным большое зеркало.
6. Содержим ванную в порядке и чистоте
Минималистичный стиль не терпит случайных предметов в непредназначенных для них местах. В такой ванной должен быть полный порядок, иными словами — не должно быть почти ничего постороннего.
Зубная щетка, пара тюбиков у зеркала, несколько полотенец — не больше. Иначе стиль перестанет быть похожим сам на себя. Хорошее решение — размещать все необходимое не в одном месте, а по функциональным зонам: большие полотенца — в душевой; щетки и бритвы — возле раковины. Так они не будут акцентировать на себе внимание.
7. Организуем достаточно места для хранения
Где тогда хранить все необходимое? Поставьте в ванной побольше закрытых шкафов, но при этом сделайте их максимально незаметными: пусть сольются с общим интерьером. Подойдут светлые бесшовные тумбы из дерева. Можно использовать и навесные шкафчики — в этом случае лучше спрятать их, оформив под зеркала.
Если пространства для хранения требуется много, отличная идея — организовать целую деревянную стену с закрытыми отсеками и редкими полками. Главное — никаких ручек и прочих элементов, выдающих истинное назначение стенки.
8. Сохраняем много пустого пространства
Чем больше места остается между сантехникой, тем лучше. Минимализму нужно пустое пространство, чтобы светлая комната выглядела максимально просторно и чтобы редкие предметы интерьера отчетливее выделялись на фоне комнаты, заявляя о своей немногочисленности.
Если ванная маленького размера, выход есть: просто разместите всю мебель вдоль одной стены, чтобы противоположная оставалась пустой.
9. Устанавливаем современную мебель и сантехнику
Для минимализма подойдет навесная сантехника с ровными линиями или плавными изгибами, без ножек, будто парящая над землей. Остальную технику, например стиральную машину, можно спрятать в створчатой мебели, как на фото ниже.
Подчеркнет минимализм ванной и максимально аскетичная сантехника, со строгими геометрическими формами. Например прямоугольная, как на фото ниже.
Современная навесная мебель выполняет не только декоративную функцию — она отвечает и за практичность. Под настенной раковиной можно разместить удобную вешалку для полотенец. Для минимализма важна функциональность и полезность каждой детали.
10. Никакого лишнего декора!
Стиль не приемлет вычурных украшений, да и украшений вообще — красоту обеспечивают отделочные материалы, например светлая мраморная плитка. Так что небольшого цветка или абстрактной картины будет достаточно.
Лучше украшать интерьер полезными, функциональными предметами: стильным зеркалом с задней подсветкой или оригинальной вешалкой для халатов.
11. Света должно быть много
Светлый минималистичный интерьер ванной будет наиболее красиво выглядеть при обилии света. Лучший способ — организовать естественное освещение из больших окон. Хотя для ванной комнаты это и не самое традиционное решение.
Если нет такой возможности, подойдут и искусственные лампы. Свет очень важен, потому что в темной ванной будут незаметны ее строгие очертания и светлые тона. Иными словами — потеряются главные черты стиля.
12. Светильники нужны необычные и стильные
Лампы могут служить одним из декоративных украшений ванной в минимализме. На фото ниже показаны интересные и стильные светильники: подвесные, круглой формы, заключенные в тонкие золотистые ободы.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники