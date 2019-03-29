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Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров


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Как выбрать ярусную кровать для детской: 10 советов от ReRooms

Ярусная кровать — это не просто мечта любого ребенка, но и выгодное дизайнерское решение. Во-первых, она позволит сэкономить место, которого особенно не хватает, когда в семье несколько детей. Во-вторых — может служить функциональной зоной, предназначенной не только для сна или отдыха. И в-третьих — стильно оформленная ярусная кровать станет центральным элементом в декоре любого интерьера.

Фото № 1: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеровФото: deavita.net 

Ярусная кровать-чердак

Универсальный вариант для детской комнаты — ярусная кровать-чердак, подходящая за счет простого и неброского дизайна любому интерьеру. Она не отличается крупными габаритами и к тому же позволяет грамотно и экономно организовать пространство в детской — под ярусной кроватью можно разместить рабочее место, ящики с игрушками или кресла для отдыха. Недостаток у такого типа кроватей, пожалуй, только один: некоторые из них из-за неустойчивости каркаса приходится прикреплять к стенам.ая кровать — это не просто мечта любого ребенка, но и выгодное дизайнерское решение. Во-первых, она позволит сэкономить место, которого особенно не хватает, когда в семье несколько детей. Во-вторых — может служить функциональной зоной, предназначенной не только для сна или отдыха. И в-третьих — стильно оформленная ярусная кровать станет центральным элементом в декоре любого интерьера.

Фото № 1: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеровФото: deavita.net 

Ярусная кровать-чердак

Универсальный вариант для детской комнаты — ярусная кровать-чердак, подходящая за счет простого и неброского дизайна любому интерьеру. Она не отличается крупными габаритами и к тому же позволяет грамотно и экономно организовать пространство в детской — под ярусной кроватью можно разместить рабочее место, ящики с игрушками или кресла для отдыха. Недостаток у такого типа кроватей, пожалуй, только один: некоторые из них из-за неустойчивости каркаса приходится прикреплять к стенам.

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Свой вариант кровати-чердака предлагает ИKEA, с белым каркасом из стали и компактной лестницей, которую можно расположить с любой стороны.

Фото № 2: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
СВЭРТА Каркас кровати-чердака, белый
10 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: 4betterhome.com 

Двухъярусная кровать

В случаях, когда в одной комнате обитают двое детей, значительно сэкономить пространство поможет ярусная кровать с двумя спальными местами. Производители мебели предлагают множество вариантов, подходящих для разного дизайна, а потому беспокоиться о сохранности интерьера больше не приходится.

Так, для комнаты, оформленной в очаровательном деревенском стиле, подойдет традиционная двухъярусная кровать со спокойной кофейно-кремового цвета отделкой. Производитель Hoff добавил высокий гладкий бортик, чтобы обезопасить спальное место, и удобную лестницу — оба элемента выполнены из металла в едином изящном стиле.

Фото № 3: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Кровать двухъярусная “Прованс”
30 499 руб.*
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*Цена может измениться

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В более современный скандинавский стиль, также отличающийся простотой и уютом, гармонично впишется двухъярусная кровать-домик, изготовленная из светлой сосны. Надежные деревянные лестница и бортики обеспечат безопасность конструкции, а дополнительный текстиль в виде крыши порадует детей и превратит кровать в зону для игр.

Фото: stolplit.ru 

Фото № 4: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Двухъярусная кровать-домик
8 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ярусная кровать с выдвижными ящиками

Благодаря своему устройству ярусные кровати позволяют размещать на одной площади большее количество мебели. Нередко и они сами состоят не только из зоны для сна. Ярким примером такой эргономики служат кровати с собственной системой хранения, например с выдвижными ящиками для белья.

Стильный и современный вариант предлагает «Столплит» — двухъярусную кровать темного цвета с интересным акцентом в виде бледно-желтого выдвижного ящика.

Фото: stolplit.ru/upload 

Фото № 5: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Дакота СБ-2272 Кровать 2-х ярусная
18 430 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: bradsknutson.com 

Ярусная кровать с приставной лестницей-полкой

Оригинально в детской комнате будет смотреться ярусная кровать с лестницей из полок, которая позволит освободить место от комодов и ящиков. К тому же интересный дизайн лестницы позволяет поэкспериментировать и с самим интерьером.

Так, в детскую для мальчиков, оформленную в пиратском настроении, подойдет двухъярусная кровать от Hoff, отделанная под потертое состаренное дерево и напоминающая палубу корабля.

Фото № 6: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеровФото: hoff.ru 

Фото № 7: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Кровать двухъярусная Пилигрим с приставной лестницей
32 799 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: pufikhomes.com 

Ярусная кровать со шкафом

Еще один популярный вариант — ярусная кровать, комбинированная со шкафом для одежды. Преимущество такой пары мебели состоит в том, что они сочетаются между собой, а объемный гардероб помещается непосредственно под спальным местом. Как поступил, например, производитель мебели «4 сезона», слегка выдвинув нижнюю кровать:

Фото № 8: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Детская двухъярусная кровать Дельта
16 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Высокий шкаф может размещаться и сбоку, при этом вписываясь в общую концепцию дизайна. Так, двухъярусная кровать «Данза» от «Дана» выглядит стильно и современно благодаря минималистичному дизайну системы хранения и скругленным бортику и лестнице.

Кровать Данза двухъярусная 90
31 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: cdn.shopify.com 

Ярусная кровать с диваном

Часто ярусные кровати комбинируют с диваном, тем самым размещая зону сна вместе с зоной отдыха. Это решение особенно выгодно для маленькой гостиной, которая по совместительству служит еще и детской.

Производитель «4 сезона» выпустил совмещенную с диваном ярусную кровать, подходящую как детям, так и подросткам благодаря размерам металлической конструкции и универсальному современному дизайну.

Ярусная кровать с дополнительным спальным местом

Дети и подростки нередко остаются переночевать у своих друзей. Для того чтобы место для гостя нашлось даже в маленькой комнате, некоторые производители оснащают двухэтажные кровати дополнительным спальным местом.

Примером может послужить трехъярусная кровать Golden kids 10.1 от бренда «4 сезона», которая благодаря разным цветовым вариантам может подойти в любую детскую. В комплекте помимо приставной лестницы-комода, нескольких полок в корпусе и надежного бортика идет дополнительная ниша для сна, которую также можно использовать в качестве ящика для белья.

Фото № 9: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Трехъярусная кровать Golden kids 10.1 белый
23 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: bradsknutson.com 

Ярусная кровать-тетрис

Оптимальным решением для детской комнаты станет ярусная кровать-тетрис — набор из самой кровати и других предметов мебели в едином оформлении, например шкафа, письменного стола и дивана.

Маленьким детям понравится разноцветный и функциональный комплекс из кровати-чердака, компактного рабочего места, приставной лестницы-полки, комода для игрушек и дополнительной выдвижной тумбы. Конструкция из клена надежна, а благодаря высокому плавному бортику еще и безопасна.

Фото № 10: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеровФото: stolplit.ru 

Фото № 11: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Детский комплекс Вжик с комодом
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В комнату школьника впишется современная ярусная кровать-тетрис от Polini, которая занимает совсем немного места, но при этом представляет собой полноценное рабочее место с письменным столом, тумбой, вместительным шкафом и дополнительным стеллажом для книг или игрушек. Благодаря универсальной цветовой гамме набор подойдет в любую детскую, а различные варианты сборки позволят удобно организовать пространство.

Кровать-чердак Polini Simple с письменным столом и шкафом, белый-серый — 33 720 рублей.

Кровать-чердак Polini Simple с письменным столом и шкафом, белый-серый
26 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: deavita.net 

Ярусная кровать с игровой зоной

Под кроватью-чердаком можно разместить что угодно, чем производители мебели нередко пользуются и добавляют к спальному месту игровые зоны. Эти зоны могут включать даже спортивные комплексы из горок, лазалок и веревочных лестниц.

В компании «МебельХолдинг» создали двухъярусную кровать с отгороженным местом для игр, которое благодаря милому украшению из текстиля выглядит как кукольный домик.

Фото № 12: Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров
Двухъярусная кровать Мальвина
18 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: jualmeubel.com 

Ярусная кровать-трансформер

В маленьких квартирах далеко не всегда найдется место, чтобы разместить еще одну кровать. В этом случае на помощь приходят новые ярусные кровати-трансформеры, которые при необходимости можно преобразовать в диван или стол.

Многофункциональный вариант для детской предлагает фабрика «Хэппи хоум» — ярусная кровать-трансформер оснащена тремя спальными местами, два из которых выкатные, полками и выдвигаемой поверхностью рабочего стола. К тому же благодаря разнообразию цветов корпуса этот набор впишется в самые разные интерьеры.

ТРЁХЪЯРУСНАЯ КРОВАТЬ СО СТОЛОМ HAPPY KIDS SMART 2
35 560 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Более простую, но оттого и универсальную кровать-трансформер можно приобрести в компании «МебельХолдинг» — нижний ярус собирается в стол и два удобных дивана, а затем так же легко складывается в спальное место.

Двухъярусная кровать трансформер Друзья
23 844 руб.*
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*Цена может измениться
#детская#кровать#Интерьер
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