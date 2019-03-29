Ярусные кровати для детской: 10 ярких примеров

Как выбрать ярусную кровать для детской: 10 советов от ReRooms
Ярусная кровать — это не просто мечта любого ребенка, но и выгодное дизайнерское решение. Во-первых, она позволит сэкономить место, которого особенно не хватает, когда в семье несколько детей. Во-вторых — может служить функциональной зоной, предназначенной не только для сна или отдыха. И в-третьих — стильно оформленная ярусная кровать станет центральным элементом в декоре любого интерьера.
Ярусная кровать-чердак
Универсальный вариант для детской комнаты — ярусная кровать-чердак, подходящая за счет простого и неброского дизайна любому интерьеру. Она не отличается крупными габаритами и к тому же позволяет грамотно и экономно организовать пространство в детской — под ярусной кроватью можно разместить рабочее место, ящики с игрушками или кресла для отдыха. Недостаток у такого типа кроватей, пожалуй, только один: некоторые из них из-за неустойчивости каркаса приходится прикреплять к стенам.ая кровать — это не просто мечта любого ребенка, но и выгодное дизайнерское решение. Во-первых, она позволит сэкономить место, которого особенно не хватает, когда в семье несколько детей. Во-вторых — может служить функциональной зоной, предназначенной не только для сна или отдыха. И в-третьих — стильно оформленная ярусная кровать станет центральным элементом в декоре любого интерьера.
Ярусная кровать-чердак
Универсальный вариант для детской комнаты — ярусная кровать-чердак, подходящая за счет простого и неброского дизайна любому интерьеру. Она не отличается крупными габаритами и к тому же позволяет грамотно и экономно организовать пространство в детской — под ярусной кроватью можно разместить рабочее место, ящики с игрушками или кресла для отдыха. Недостаток у такого типа кроватей, пожалуй, только один: некоторые из них из-за неустойчивости каркаса приходится прикреплять к стенам.
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Свой вариант кровати-чердака предлагает
Двухъярусная кровать
В случаях, когда в одной комнате обитают двое детей, значительно сэкономить пространство поможет ярусная кровать с двумя спальными местами. Производители мебели предлагают множество вариантов, подходящих для разного дизайна, а потому беспокоиться о сохранности интерьера больше не приходится.
Так, для комнаты, оформленной в очаровательном деревенском стиле, подойдет традиционная двухъярусная кровать со спокойной кофейно-кремового цвета отделкой. Производитель
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В более современный скандинавский стиль, также отличающийся простотой и уютом, гармонично впишется двухъярусная кровать-домик, изготовленная из светлой сосны. Надежные деревянные лестница и бортики обеспечат безопасность конструкции, а дополнительный текстиль в виде крыши порадует детей и превратит кровать в зону для игр.
Ярусная кровать с выдвижными ящиками
Благодаря своему устройству ярусные кровати позволяют размещать на одной площади большее количество мебели. Нередко и они сами состоят не только из зоны для сна. Ярким примером такой эргономики служат кровати с собственной системой хранения, например с выдвижными ящиками для белья.
Стильный и современный вариант предлагает «
Ярусная кровать с приставной лестницей-полкой
Оригинально в детской комнате будет смотреться ярусная кровать с лестницей из полок, которая позволит освободить место от комодов и ящиков. К тому же интересный дизайн лестницы позволяет поэкспериментировать и с самим интерьером.
Так, в детскую для мальчиков, оформленную в пиратском настроении, подойдет двухъярусная кровать от
Ярусная кровать со шкафом
Еще один популярный вариант — ярусная кровать, комбинированная со шкафом для одежды. Преимущество такой пары мебели состоит в том, что они сочетаются между собой, а объемный гардероб помещается непосредственно под спальным местом. Как поступил, например, производитель мебели «
Высокий шкаф может размещаться и сбоку, при этом вписываясь в общую концепцию дизайна. Так, двухъярусная кровать «Данза» от «
Ярусная кровать с диваном
Часто ярусные кровати комбинируют с диваном, тем самым размещая зону сна вместе с зоной отдыха. Это решение особенно выгодно для маленькой гостиной, которая по совместительству служит еще и детской.
Производитель «
Ярусная кровать с дополнительным спальным местом
Дети и подростки нередко остаются переночевать у своих друзей. Для того чтобы место для гостя нашлось даже в маленькой комнате, некоторые производители оснащают двухэтажные кровати дополнительным спальным местом.
Примером может послужить трехъярусная кровать Golden kids 10.1 от бренда «
Ярусная кровать-тетрис
Оптимальным решением для детской комнаты станет ярусная кровать-тетрис — набор из самой кровати и других предметов мебели в едином оформлении, например шкафа, письменного стола и дивана.
Маленьким детям понравится разноцветный и функциональный комплекс из кровати-чердака, компактного рабочего места, приставной лестницы-полки, комода для игрушек и дополнительной выдвижной тумбы. Конструкция из клена надежна, а благодаря высокому плавному бортику еще и безопасна.
В комнату школьника впишется современная ярусная кровать-тетрис от Polini, которая занимает совсем немного места, но при этом представляет собой полноценное рабочее место с письменным столом, тумбой, вместительным шкафом и дополнительным стеллажом для книг или игрушек. Благодаря универсальной цветовой гамме набор подойдет в любую детскую, а различные варианты сборки позволят удобно организовать пространство.
Кровать-чердак
Ярусная кровать с игровой зоной
Под кроватью-чердаком можно разместить что угодно, чем производители мебели нередко пользуются и добавляют к спальному месту игровые зоны. Эти зоны могут включать даже спортивные комплексы из горок, лазалок и веревочных лестниц.
В компании «
Ярусная кровать-трансформер
В маленьких квартирах далеко не всегда найдется место, чтобы разместить еще одну кровать. В этом случае на помощь приходят новые ярусные кровати-трансформеры, которые при необходимости можно преобразовать в диван или стол.
Многофункциональный вариант для детской предлагает фабрика «
Более простую, но оттого и универсальную кровать-трансформер можно приобрести в компании «
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники