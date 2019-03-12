В каком стиле оформить ванную комнату: 20 классных идей

ReRooms поделится 20 идеями того, как обставить ванную в самых популярных стилях, при этом соблюдая целостность интерьера и не жертвуя комфортом.
1. Дизайн ванной комнаты в стиле модерн
Модерн известен в первую очередь своей естественностью. Чтобы оформить в нем ванную комнату, используйте отделку пастельных цветов, а при выборе сантехники обращайте внимание на плавность линий: это может быть овальная ванная или круглая раковина. То же самое относится и к зеркалам.
Важное место в дизайне ванной комнаты занимают материалы. В модерне выигрышнее всего смотрятся светлые и натуральные: камень, дерево, гранит или мрамор.
2. Дизайн ванной комнаты в стиле минимализм
Как понятно из названия, стилю минимализм свойственны лаконичность и простота. Чтобы воссоздать его в собственной ванной, следуйте нескольким принципам: нейтральные цвета, отсутствие предметов декора и прочих излишеств, функциональная и эргономичная мебель и сантехника. Оживить интерьер помогут яркие цветовые акценты в отделке стен и пола, а также оригинальные зеркала и светильники.
3. Дизайн ванной комнаты в стиле лофт
Для ванной комнаты в стиле лофт в качестве отделки подойдет кирпичная кладка или грубая штукатурка, которую можно сочетать с белой или темной плиткой. Акцентами могут выступить деревянные панели и ламинат, защищенные от воздействия воды.
Сантехника же должна быть современной и как можно менее габаритной: подвесные унитазы, угловые ванные и душевые кабины, которые к тому же могут быть стильным элементом интерьера. Декоративную роль в дизайне лофт играют и трубы, однако убедитесь, что их вид не создает ощущения беспорядка и заброшенности.
4. Дизайн ванной комнаты в стиле хай-тек
Функциональность — главная составляющая дизайна в стиле хай-тек. Минимум мебели и максимум практичности, благодаря чему он подходит для оформления маленьких ванных комнат. Характерная особенность этого стиля — необычные материалы. Металл, стекло и даже пластик могут использоваться как для отделки, так и для сантехники, например для раковины или душевой кабины. Хай-теку также свойственна геометричность с четким соблюдением фигур и линий, например прямоугольные зеркала или раковины правильной круглой формы.
5. Дизайн ванной комнаты в экостиле
Экологичность — еще один тренд современности. Для того чтобы воссоздать в ванной комнате природный уголок, выбирайте отделку древесных и других растительных оттенков: коричневый, зеленый или землисто-серый. Используйте только натуральные материалы с рельефными текстурами — никакого стекла и тем более пластика. Вместо них выигрышно будет смотреться камень как напольное покрытие и как основной элемент сантехники.
Мебель для ванной комнаты в экостиле можно подобрать деревянную, однако убедитесь, что материал защищен от влаги. Лучшими украшениями такого интерьера станут растения, камни и предметы декора с природными мотивами, например коврик в виде травяного покрытия или мха.
6. Дизайн ванной комнаты в скандинавском стилеизайн ванной комнаты в стиле модерн
Модерн известен в первую очередь своей естественностью. Чтобы оформить в нем ванную комнату, используйте отделку пастельных цветов, а при выборе сантехники обращайте внимание на плавность линий: это может быть овальная ванная или круглая раковина. То же самое относится и к зеркалам.
Важное место в дизайне ванной комнаты занимают материалы. В модерне выигрышнее всего смотрятся светлые и натуральные: камень, дерево, гранит или мрамор.
2. Дизайн ванной комнаты в стиле минимализм
Как понятно из названия, стилю минимализм свойственны лаконичность и простота. Чтобы воссоздать его в собственной ванной, следуйте нескольким принципам: нейтральные цвета, отсутствие предметов декора и прочих излишеств, функциональная и эргономичная мебель и сантехника. Оживить интерьер помогут яркие цветовые акценты в отделке стен и пола, а также оригинальные зеркала и светильники.
3. Дизайн ванной комнаты в стиле лофт
Для ванной комнаты в стиле лофт в качестве отделки подойдет кирпичная кладка или грубая штукатурка, которую можно сочетать с белой или темной плиткой. Акцентами могут выступить деревянные панели и ламинат, защищенные от воздействия воды.
Сантехника же должна быть современной и как можно менее габаритной: подвесные унитазы, угловые ванные и душевые кабины, которые к тому же могут быть стильным элементом интерьера. Декоративную роль в дизайне лофт играют и трубы, однако убедитесь, что их вид не создает ощущения беспорядка и заброшенности.
4. Дизайн ванной комнаты в стиле хай-тек
Функциональность — главная составляющая дизайна в стиле хай-тек. Минимум мебели и максимум практичности, благодаря чему он подходит для оформления маленьких ванных комнат. Характерная особенность этого стиля — необычные материалы. Металл, стекло и даже пластик могут использоваться как для отделки, так и для сантехники, например для раковины или душевой кабины. Хай-теку также свойственна геометричность с четким соблюдением фигур и линий, например прямоугольные зеркала или раковины правильной круглой формы.
5. Дизайн ванной комнаты в экостиле
Экологичность — еще один тренд современности. Для того чтобы воссоздать в ванной комнате природный уголок, выбирайте отделку древесных и других растительных оттенков: коричневый, зеленый или землисто-серый. Используйте только натуральные материалы с рельефными текстурами — никакого стекла и тем более пластика. Вместо них выигрышно будет смотреться камень как напольное покрытие и как основной элемент сантехники.
Мебель для ванной комнаты в экостиле можно подобрать деревянную, однако убедитесь, что материал защищен от влаги. Лучшими украшениями такого интерьера станут растения, камни и предметы декора с природными мотивами, например коврик в виде травяного покрытия или мха.
6. Дизайн ванной комнаты в скандинавском стиле
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Скандинавский стиль отличается уютом и большим количеством света. Оформляя в этом дизайне ванную комнату, используйте плитку белого, бежевого или светло-серого цвета для стен и керамический паркет для пола. Подумайте также о функциональности мебели и незаметном, но хорошем освещении, например о локальных светильниках. А вот от люстр лучше отказаться — вся прелесть скандинавского стиля заключается в его простоте. Особую атмосферу в ванной комнате помогут создать предметы декора: полотенца, флаконы и баночки, комнатные растения и плетеные корзинки.
7. Дизайн ванной комнаты в классическом стиле
Даже ванная комната может выглядеть богато и изысканно. Неброская отделка из камня, гранита или даже обоев, элегантная деревянная или мраморная мебель, зеркала в изящных рамах — все это составляет традиционный классический стиль. Важная роль в нем отводится сантехнике, которая должна соответствовать оформлению всей комнаты. Удачным вариантом станут просторная ванная на резных ножках и раковина с кранами, отделанными под золото или серебро.
8. Дизайн ванной комнаты в античном настроении
Для ванной комнаты, оформленной в античном настроении, также характерна атмосфера роскоши. Поэтому в качестве отделочных материалов в ней используются самые благородные: камень, мрамор и их имитации белых, бежевых и кремовых оттенков.
В качестве украшений для античной ванной могут выступать статуэтки, амфоры или ткани с драпировками, например в зоне у зеркала. Если позволяет свободное пространство, попробуйте разнообразить интерьер еще и декоративными колоннами.
9. Дизайн ванной комнаты в английском стиле
В основе английского интерьера — аристократизм и приверженность традициям. В ванной комнате они проявляются в деревянной мебели, белых потолках и изящной сантехнике, выдержанной в духе викторианства. Оригинальным решением станет комбинированная отделка стен, выполненная из керамической плитки и деревянных панелей или обоев. Подчеркнуть атмосферу английского особняка или коттеджа помогут также винтажные предметы декора, например бронзовые статуэтки, подсвечники и картины в рамах.
10. Дизайн ванной комнаты в американском стиле
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Ванные комнаты, выполненные в американском стиле, отличаются просторной обстановкой и малым количеством мебели. Душевые кабины в них используются редко, а сами комнаты обычно совмещают с туалетами. Для того чтобы воссоздать американский интерьер в собственной ванной, используйте отделку пастельных тонов — это добавит помещению света и воздуха. Эту же функцию выполняют белые пол и потолок. Что касается сантехники — предпочтение стоит отдавать традиционным и практичным унитазам и большим ванным овальной формы.
11. Дизайн ванной комнаты в японском настроении
Чтобы оформить ванную комнату в японском настроении и воссоздать в ней гармонию и атмосферу Востока, для отделки стен используйте плитку нейтральных цветов или стилизованные под бамбук и дерево панели, которые можно украсить соответствующими японскому дизайну предметами декора: иероглифами, веерами или льняными полотнами. Старайтесь не загромождать пространство предметами мебели и чересчур габаритной сантехникой — для этого стиля также важны минимализм и функциональность.
12. Дизайн ванной комнаты в стиле барокко
Стиль барокко известен своими помпезностью и роскошью, которые проявляются в отделке из камня, в изящной резной мебели и в сантехнике, украшенной серебром и позолотой. В такой ванной комнате все должно кричать о благородстве и достатке, от мраморного пола до зеркал в огромных рамах и светильниках, напоминающих канделябры и хрустальные люстры. Оригинальным решением для стиля барокко станут ниши, бордюры и элементы лепнины, которые придадут комнате сходство с убранством замка.
13. Дизайн ванной комнаты в стиле ретро
Ретро — это не только красно-белая клетка и картины в духе пин-ап. Этот стиль предполагает присутствие в интерьере элементов из прошлых эпох, в том числе и те, которые сегодня мы бы сочли старомодными. Это и чугунные ванны, и керамическая раковина, и зеркала в деревянной раме. При этом стиль ретро не ограничен определенным набором цветов, так что неяркую плитку в ванной комнате могут разбавлять другие яркие оттенки, например салатовый или лимонно-желтый.
14. Дизайн ванной комнаты в стиле шебби-шик
Шебби-шик сочетает изысканность и легкость, которые достигаются с помощью пастельных оттенков, растительных узоров в отделке и винтажных предметов декора. В таком стиле выигрышнее всего смотрится белая фаянсовая сантехника, лишенная современных элементов в виде стекла и акрила. Прочая мебель, например шкафы или тумбы из дерева, должны быть изящными, но состаренными. При этом потертости не испортят дизайн ванной комнаты, но лишь придадут ей большее очарование.
15. Дизайн ванной комнаты в стиле ар-деко
Ар-деко — стиль, которому свойственны симметрия, контрастность и правильные геометрические формы. Бело-черное сочетание плитки или мрамора позволит зрительно увеличить ванную и зонировать ее, а мебель и сантехника могут быть как старомодными, так и более современными. Украшения в ванной стиля ар-деко также не должны выбиваться из общей монохромной гаммы — это могут быть черно-белые фотографии или картины, хрустальные светильники, зеркала в черных или белых рамах.
16. Дизайн ванной комнаты в морском настроении
В оформление ванной комнаты традиционно хочется добавить водных элементов. И морское настроение для этого отлично подойдет. Оно отличается свежей палитрой цветов, от песочно-желтого до всевозможных оттенков бирюзового, и тематическими украшениями, которые придадут ванной комнате уюта: ракушки, кораллы, картины с изображением маяков и яхт. Интерьер ванной комнаты в морском дизайне действительно может быть разнообразным, начиная от ассоциаций с океанскими глубинами и заканчивая атмосферой каюты корабля.
17. Дизайн ванной комнаты в средиземноморском стиле
Атмосферу морского побережья в ванной комнате может создать и средиземноморский стиль. Мягкие цвета в нем разбавляются яркими акцентами, например оранжевой мозаикой или насыщенно синей отделкой с орнаментом. Средиземноморскому стилю свойственны этнические узоры, которые могут украшать как плитку, так и текстиль. В качестве элементов декора гармонично впишутся в этот дизайн и живые растения.
18. Дизайн ванной комнаты в стиле прованс
Романтичный и воздушный прованс приносит в интерьер дух французской провинции. Его характерными и неизменными атрибутами остаются пастельные тона (сиреневый, кремовый, бледно-голубой), цветочные мотивы в обоях и традиционная мебель в простом деревенском стиле.
Свой дизайн ванной в прованском стиле предлагает ReRooms. Комбинированная отделка стен визуально прибавляет комнате высоты, а нежный розовый цвет в сочетании с белой сантехникой делает атмосферу светлой и уютной.
Отделка:
Мебель:
19. Дизайн ванной комнаты в греческом настроении
Современный греческий дизайн многое перенял у античного, а потому оформленная в так ванная комната будет выглядеть так же изысканно. Светлая отделка стен может чередоваться с фресками, мраморные полы — с бордюрами с узорными фресками. Элегантным украшением станет и лепнина, плавно переходящая в белоснежный потолок. Белый цвет должен фигурировать и в сантехнике классических форм.
20. Дизайн ванной комнаты в стиле кантри
Кантри — милый и легкий в своей простоте деревенский стиль, фирменным элементом которого стало дерево. В ванной комнате его можно использовать как для отделки стен и пола, так и в качестве основного материала для мебели. Оригинальным же решением будет сделать декоративные потолочные балки, напоминающие устройство сельского домика. Этому способствует и сантехника винтажного дизайна, например раковина и ванна на резных ножках.
Фото анонса:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники