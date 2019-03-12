В каком стиле оформить ванную комнату: 20 классных идей

1. Дизайн ванной комнаты в стиле модерн

Модерн известен в первую очередь своей естественностью. Чтобы оформить в нем ванную комнату, используйте отделку пастельных цветов, а при выборе сантехники обращайте внимание на плавность линий: это может быть овальная ванная или круглая раковина. То же самое относится и к зеркалам.

Важное место в дизайне ванной комнаты занимают материалы. В модерне выигрышнее всего смотрятся светлые и натуральные: камень, дерево, гранит или мрамор.

Фото: interiorzine.com

1 /2 Фото: interiorzine.com

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2. Дизайн ванной комнаты в стиле минимализм

Как понятно из названия, стилю минимализм свойственны лаконичность и простота. Чтобы воссоздать его в собственной ванной, следуйте нескольким принципам: нейтральные цвета, отсутствие предметов декора и прочих излишеств, функциональная и эргономичная мебель и сантехника. Оживить интерьер помогут яркие цветовые акценты в отделке стен и пола, а также оригинальные зеркала и светильники.

Фото: matchness.com

1 /2 Фото: trend4homy.com

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3. Дизайн ванной комнаты в стиле лофт

Для ванной комнаты в стиле лофт в качестве отделки подойдет кирпичная кладка или грубая штукатурка, которую можно сочетать с белой или темной плиткой. Акцентами могут выступить деревянные панели и ламинат, защищенные от воздействия воды.

Сантехника же должна быть современной и как можно менее габаритной: подвесные унитазы, угловые ванные и душевые кабины, которые к тому же могут быть стильным элементом интерьера. Декоративную роль в дизайне лофт играют и трубы, однако убедитесь, что их вид не создает ощущения беспорядка и заброшенности.

Фото: cgtrader.com

1 /2 Фото: trend4homy.com

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4. Дизайн ванной комнаты в стиле хай-тек

Функциональность — главная составляющая дизайна в стиле хай-тек. Минимум мебели и максимум практичности, благодаря чему он подходит для оформления маленьких ванных комнат. Характерная особенность этого стиля — необычные материалы. Металл, стекло и даже пластик могут использоваться как для отделки, так и для сантехники, например для раковины или душевой кабины. Хай-теку также свойственна геометричность с четким соблюдением фигур и линий, например прямоугольные зеркала или раковины правильной круглой формы.

Фото: designmag.fr

1 /2 Фото: designmag.fr

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5. Дизайн ванной комнаты в экостиле

Экологичность — еще один тренд современности. Для того чтобы воссоздать в ванной комнате природный уголок, выбирайте отделку древесных и других растительных оттенков: коричневый, зеленый или землисто-серый. Используйте только натуральные материалы с рельефными текстурами — никакого стекла и тем более пластика. Вместо них выигрышно будет смотреться камень как напольное покрытие и как основной элемент сантехники.

Мебель для ванной комнаты в экостиле можно подобрать деревянную, однако убедитесь, что материал защищен от влаги. Лучшими украшениями такого интерьера станут растения, камни и предметы декора с природными мотивами, например коврик в виде травяного покрытия или мха.

Фото: homeworlddesign.com

1 /2 Фото: feedmydesign.com

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6. Дизайн ванной комнаты в скандинавском стилеизайн ванной комнаты в стиле модерн

Модерн известен в первую очередь своей естественностью. Чтобы оформить в нем ванную комнату, используйте отделку пастельных цветов, а при выборе сантехники обращайте внимание на плавность линий: это может быть овальная ванная или круглая раковина. То же самое относится и к зеркалам.

Важное место в дизайне ванной комнаты занимают материалы. В модерне выигрышнее всего смотрятся светлые и натуральные: камень, дерево, гранит или мрамор.

Фото: interiorzine.com

1 /2 Фото: interiorzine.com

2 /2

2. Дизайн ванной комнаты в стиле минимализм

Как понятно из названия, стилю минимализм свойственны лаконичность и простота. Чтобы воссоздать его в собственной ванной, следуйте нескольким принципам: нейтральные цвета, отсутствие предметов декора и прочих излишеств, функциональная и эргономичная мебель и сантехника. Оживить интерьер помогут яркие цветовые акценты в отделке стен и пола, а также оригинальные зеркала и светильники.

Фото: matchness.com

1 /2 Фото: trend4homy.com

2 /2

3. Дизайн ванной комнаты в стиле лофт

Для ванной комнаты в стиле лофт в качестве отделки подойдет кирпичная кладка или грубая штукатурка, которую можно сочетать с белой или темной плиткой. Акцентами могут выступить деревянные панели и ламинат, защищенные от воздействия воды.

Сантехника же должна быть современной и как можно менее габаритной: подвесные унитазы, угловые ванные и душевые кабины, которые к тому же могут быть стильным элементом интерьера. Декоративную роль в дизайне лофт играют и трубы, однако убедитесь, что их вид не создает ощущения беспорядка и заброшенности.

Фото: cgtrader.com

1 /2 Фото: trend4homy.com

2 /2

4. Дизайн ванной комнаты в стиле хай-тек

Функциональность — главная составляющая дизайна в стиле хай-тек. Минимум мебели и максимум практичности, благодаря чему он подходит для оформления маленьких ванных комнат. Характерная особенность этого стиля — необычные материалы. Металл, стекло и даже пластик могут использоваться как для отделки, так и для сантехники, например для раковины или душевой кабины. Хай-теку также свойственна геометричность с четким соблюдением фигур и линий, например прямоугольные зеркала или раковины правильной круглой формы.

Фото: designmag.fr

1 /2 Фото: designmag.fr

2 /2

5. Дизайн ванной комнаты в экостиле

Экологичность — еще один тренд современности. Для того чтобы воссоздать в ванной комнате природный уголок, выбирайте отделку древесных и других растительных оттенков: коричневый, зеленый или землисто-серый. Используйте только натуральные материалы с рельефными текстурами — никакого стекла и тем более пластика. Вместо них выигрышно будет смотреться камень как напольное покрытие и как основной элемент сантехники.

Мебель для ванной комнаты в экостиле можно подобрать деревянную, однако убедитесь, что материал защищен от влаги. Лучшими украшениями такого интерьера станут растения, камни и предметы декора с природными мотивами, например коврик в виде травяного покрытия или мха.

Фото: homeworlddesign.com

1 /2 Фото: feedmydesign.com

2 /2

6. Дизайн ванной комнаты в скандинавском стиле