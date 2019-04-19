Ванная в скандинавском стиле: удивительные примеры от ReRooms

Расскажем и покажем, как создать ванную, достойную самой богини-природы!
Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Он полюбился не только дизайнерам и производителям отделочных материалов, но и заказчикам. Это была любовь с первого взгляда, и она не была случайной. Пастельные приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого. Создайте ванную своей мечты, которая будет не только эстетически красивой, но и функциональной.
ReRooms покажет вам 15 удивительных примеров ванных комнат в скандинавском стиле. Приготовьтесь, ведь скоро вы безоговорочно влюбитесь в каждую из них.
1. День и ночь
Мы привыкли к тому, что в скандинавском стиле не используются темные цвета, в особенности черный, так как это нарушает одно из главных правил этого направления — использования пастельных и нейтральных тонов. Но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать.
Плитка
С помощью темного цвета можно зонировать помещение, как это показано на фотографии ниже: белой геометрической плиткой и плиткой под дерево выделена зона душевой, а черной матовой — зона умывальника. Благодаря такому контрасту помещение выглядит так, будто его поделили на части, нарисовав с помощью линейки прямую линию.
2. Мрамор
Помещение, полностью отделанное мраморной плиткой, выглядит как ледяная пещера. Чтобы добиться такого же эффекта, смело используйте плитку на всех поверхностях ванной. Разбавить мраморное великолепие можно с помощью деревянной мебели, например подвесного шкафчика, совмещенного с умывальником.
Керамогранит
Так как скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов, не забудьте добавить пару интересных элементов: живых цветов или аксессуаров из дерева.
Потолок лучше всего сделать однотонным, под цвет плитки: белым или серым. Подойдет как обычная краска (она обязательно должна быть влагостойкой), так и натяжной потолок. Он может быть как матовым, так и глянцевым, все зависит от площади помещений. ltr">Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Он полюбился не только дизайнерам и производителям отделочных материалов, но и заказчикам. Это была любовь с первого взгляда, и она не была случайной. Пастельные приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого. Создайте ванную своей мечты, которая будет не только эстетически красивой, но и функциональной.
ReRooms покажет вам 15 удивительных примеров ванных комнат в скандинавском стиле. Приготовьтесь, ведь скоро вы безоговорочно влюбитесь в каждую из них.
1. День и ночь
Мы привыкли к тому, что в скандинавском стиле не используются темные цвета, в особенности черный, так как это нарушает одно из главных правил этого направления — использования пастельных и нейтральных тонов. Но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать.
Плитка
С помощью темного цвета можно зонировать помещение, как это показано на фотографии ниже: белой геометрической плиткой и плиткой под дерево выделена зона душевой, а черной матовой — зона умывальника. Благодаря такому контрасту помещение выглядит так, будто его поделили на части, нарисовав с помощью линейки прямую линию.
2. Мрамор
Помещение, полностью отделанное мраморной плиткой, выглядит как ледяная пещера. Чтобы добиться такого же эффекта, смело используйте плитку на всех поверхностях ванной. Разбавить мраморное великолепие можно с помощью деревянной мебели, например подвесного шкафчика, совмещенного с умывальником.
Керамогранит
Так как скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов, не забудьте добавить пару интересных элементов: живых цветов или аксессуаров из дерева.
Потолок лучше всего сделать однотонным, под цвет плитки: белым или серым. Подойдет как обычная краска (она обязательно должна быть влагостойкой), так и натяжной потолок. Он может быть как матовым, так и глянцевым, все зависит от площади помещений.
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3. Необработанное дерево
Что может быть лучше древесины, оставленной в ее первоначальном виде? Если у вашей ванной комнаты большая площадь и высокие потолки, можно воспользоваться приемом, который представлен на фотографии ниже: деревянными балками. Этот элемент декора не только привнесет в помещение атмосферу природы, но и станет практичным предметом. Как использовать такие балки, спросите вы? Мы ответим, что существует большое количество способов их использования, например на них можно закрепить шторку. Выбирайте дизайнерские модели с природными рисунками — лесов или диких джунглей. Балку можно задекорировать живыми цветами: либо повесить на нее маленькие горшки, либо обмотать растениями. Получится очень свежо!
Так как необработанное дерево сейчас на пике моды, мебель и элементы декора из древесины можно купить в дизайнерских магазинах, где будут представлены десятки моделей. Если же вы не хотите тратиться, спешим вас обрадовать: такие вещи можно сделать самостоятельно. Только не забудьте использовать влагозащитное покрытие, которое сохранит изделие на долгие годы.
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4. Яркий текстиль
Так как скандинавский стиль не предусматривает использование ярких оттенков в отделке поверхностей, компенсировать нехватку цвета поможет текстиль. Выбирайте красочные полотенца с растительными или геометрическими рисунками, которые отлично оттенят помещение и станут ярким акцентом ванной комнаты.
Чтобы дополнить композицию, можно приобрести шторку для ванны в таком же цвете или с таким же рисунком или же отделать плиткой одну из зон комнаты.
5. Делаем яркий пол
Не любите белые больничные поверхности, но очень хотите сделать ванную в скандинавском стиле? У нас есть решение! Только давайте опять отойдем от основных правил стиля и немного поэкспериментируем. »А ты такой холодный, как айсберг в океане»... Чтобы ваша комната не была такой же холодной, одну из ее поверхностей можно и нужно отделать яркими материалами. В нашем случае это геометрический пол. Лучше всего выбирать природные цвета, которые будут гармонично сочетаться с мебелью.
6. Черный цвет
Только посмотрите, как благородно выглядит помещение, в котором используется черный цвет и натуральное дерево. Прошли времена, когда дизайнеры избегали черного. Сейчас он находится в трендах 2019 года.
7. Синий цвет
Сочетание белого и синего цветов считается классикой для ванной комнаты. И совсем не зря. Эти цвета не перегружают обстановку, отлично сочетаются между собой и не требуют введения третьего цвета для уравновешивания композиции. Однако чтобы из обычной ванной сделать скандинавскую, нужны дополнительные декоративные элементы, например фотографии в рамках или зеркало на ремешке.
8. Живая природа
Добиться природной атмосферы можно не только с помощью цветовой гаммы и отделки, но и с помощью интересного декора.
Живые растения в необычных горшках, плетеные корзинки, предметы мебели из древесины создадут уют, вам будет приятно расслабиться здесь после тяжелого дня.
9. Акцентная стена
Говоря о ванной в скандинавском стиле, многие сразу же представляют себе комнату, полностью отделанную деревом. Нет, это совсем не так. Чтобы получить красивую и функциональную ванную, вовсе не нужно везде использовать этот материал. Создайте акцентную стену, используя плитку с узором.
10. Все и сразу
Если вы так и не смогли решить, на чем остановить свой выбор, не беда. Используйте все и сразу! Главное — помните: использовать понравившиеся материалы и цвета нужно в меру.
На фотографии видно, какого восхитительного результата можно добиться, используя одновременно темно-зеленую краску, светлое дерево и серую плитку с геометрическим рисунком. Все цвета идеально сочетаются между собой и уравновешивают общую композицию.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники