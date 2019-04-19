Ванная в скандинавском стиле: удивительные примеры от ReRooms

Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Он полюбился не только дизайнерам и производителям отделочных материалов, но и заказчикам. Это была любовь с первого взгляда, и она не была случайной. Пастельные приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого. Создайте ванную своей мечты, которая будет не только эстетически красивой, но и функциональной.

ReRooms покажет вам 15 удивительных примеров ванных комнат в скандинавском стиле. Приготовьтесь, ведь скоро вы безоговорочно влюбитесь в каждую из них.

1. День и ночь

Мы привыкли к тому, что в скандинавском стиле не используются темные цвета, в особенности черный, так как это нарушает одно из главных правил этого направления — использования пастельных и нейтральных тонов. Но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать.



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Плитка Kerama Marazzi в черном цвете

С помощью темного цвета можно зонировать помещение, как это показано на фотографии ниже: белой геометрической плиткой и плиткой под дерево выделена зона душевой, а черной матовой — зона умывальника. Благодаря такому контрасту помещение выглядит так, будто его поделили на части, нарисовав с помощью линейки прямую линию.

Фото ReRooms



Черно-белая ванная в проекте ReRooms

2. Мрамор

Помещение, полностью отделанное мраморной плиткой, выглядит как ледяная пещера. Чтобы добиться такого же эффекта, смело используйте плитку на всех поверхностях ванной. Разбавить мраморное великолепие можно с помощью деревянной мебели, например подвесного шкафчика, совмещенного с умывальником.



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Керамогранит Flaviker и керамогранит Valentino

Так как скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов, не забудьте добавить пару интересных элементов: живых цветов или аксессуаров из дерева.

Потолок лучше всего сделать однотонным, под цвет плитки: белым или серым. Подойдет как обычная краска (она обязательно должна быть влагостойкой), так и натяжной потолок. Он может быть как матовым, так и глянцевым, все зависит от площади помещений. ltr">Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Он полюбился не только дизайнерам и производителям отделочных материалов, но и заказчикам. Это была любовь с первого взгляда, и она не была случайной. Пастельные приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого. Создайте ванную своей мечты, которая будет не только эстетически красивой, но и функциональной.

ReRooms покажет вам 15 удивительных примеров ванных комнат в скандинавском стиле. Приготовьтесь, ведь скоро вы безоговорочно влюбитесь в каждую из них.

1. День и ночь

Мы привыкли к тому, что в скандинавском стиле не используются темные цвета, в особенности черный, так как это нарушает одно из главных правил этого направления — использования пастельных и нейтральных тонов. Но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать.



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Плитка Kerama Marazzi в черном цвете

С помощью темного цвета можно зонировать помещение, как это показано на фотографии ниже: белой геометрической плиткой и плиткой под дерево выделена зона душевой, а черной матовой — зона умывальника. Благодаря такому контрасту помещение выглядит так, будто его поделили на части, нарисовав с помощью линейки прямую линию.

Фото ReRooms



Черно-белая ванная в проекте ReRooms

2. Мрамор

Помещение, полностью отделанное мраморной плиткой, выглядит как ледяная пещера. Чтобы добиться такого же эффекта, смело используйте плитку на всех поверхностях ванной. Разбавить мраморное великолепие можно с помощью деревянной мебели, например подвесного шкафчика, совмещенного с умывальником.



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Керамогранит Flaviker и керамогранит Valentino

Так как скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов, не забудьте добавить пару интересных элементов: живых цветов или аксессуаров из дерева.

Потолок лучше всего сделать однотонным, под цвет плитки: белым или серым. Подойдет как обычная краска (она обязательно должна быть влагостойкой), так и натяжной потолок. Он может быть как матовым, так и глянцевым, все зависит от площади помещений.