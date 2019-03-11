Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идей

Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.

С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.

Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.ltr">Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой.

С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.

Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой.

Фото: chrisjones.info



Для спальни можно подобрать и менее пеструю комбинацию, чтобы в комнате сохранилась благоприятная для отдыха атмосфера. Хороший вариант — сочетание в интерьере цвета зеленого яблока с бежевыми тонами и деревянной мебелью. Свет лучше организовать так, чтобы он бил снизу и был мягким.

Фото: hometrendy.pl



Деревянные элементы и зеленые оттенки здорово комбинируются с белым цветом. Он разбавляет яркие краски, поэтому лучше применять его в разных частях комнаты, в виде мебели или отделки, чтобы равномерно вписать белые детали в интерьер.

Фото: schlafzimmermobel.info



Можно отказаться от дерева и оформить спальню исключительно в сочетании зеленого с белым. Получится светлый и очень легкий интерьер, где приятно отдохнуть и провести время. При таком оформлении зеленые элементы лучше расположить в одном месте, как на фото ниже, чтобы они не растворялись на фоне белой комнаты.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: mysocalblog.com



Еще один интересный вариант — сочетание в 3D дизайне квартиры зеленого и черного цвета. При этом лучше взять светлый или салатовый оттенок: они будут оригинально выделяться на контрасте с черными стенами комнаты. Такой интерьер можно частично разбавить белым для эффекта легкости и спокойствия.

Фото: decosoon.com



Сочетания зеленого цвета в интерьере кухни

Для кухни зеленый очень уместен: не раздражает и приятен взору. Классическое решение, как и в случае со спальней, — комбинировать светло-зеленый оттенок с белым. Возможно добавление серых элементов для более плавного совмещения цветов.

Фото: best-stroy.ru



Бело-зеленая кухня будет гармонировать с натуральными деревянными поверхностями. Оформите в таком интерьере сочетание с мятно-зеленым цветом. Не лишней окажется и деревянная мебель: стулья и стол. Столешницы на темно-зеленом гарнитуре лучше оставить белыми.

Фото: interiors.jidipi.com



Светлый салатовый интерьер можно дополнить яркими деталями для создания более экспрессивного и пестрого облика кухни. Подойдут красные выразительные пятна в виде мебели или светильников. Хотите избежать перенасыщения — поместите в интерьер предметы с тусклыми оттенками, на фото ниже это бледно-салатовые шторы.

Фото: best-stroy.ru



Интересна комбинация зеленого с черным цветом. Можно использовать темный глянцевый гарнитур, а отделку стен выполнить в белом и зеленом. В углу, где больше зеленых оттенков, лучше поставить светлую деревянную мебель.

Фото: everythingkitchenonline.com



Зеленый в интерьере гостиной

Прекрасная идея для гостиной — комбинация разных оттенков зеленого с белым цветом. Комната визуально расширится и не будет выглядеть перегруженной мебелью, даже если ее тут много. Разные оттенки работают как зонирование: у темно-зеленой стены поставьте рабочий стол и телевизор, у бело-салатовой — диваны и мебель для хранения.

Фото: joswall.com



Если хочется более спокойной палитры, стоит использовать сочетание темного оливкового цвета со светлым бежевым оттенком. Такая комбинация создает очень уютную и спокойную атмосферу. Освежат такую гостиную белые шкафчики и ковер.

Фото: ricgallery.com



Для создания спокойной и ненавязчивой обстановки в гостиной есть и другой способ: использовать в интерьере сочетание серо-зеленых цветов. С одной стороны, атмосфера станет умиротворяющей, с другой — облик комнаты обретет стиль и оригинальность. Можно включить в такой интерьер белый цвет в виде штор и небольших предметов мебели.

Фото: rmz-me.com



Для более экспрессивного дизайна гостиной лучше выбирать пестрые, смелые комбинации. Это не спальня, где важно сохранить спокойную атмосферу, — здесь как раз уместны эксперименты. Оформите интерьер в сочетании зеленого и оранжевого цветов. Одна из стен может имитировать кирпичную кладку близкого к оранжевому оттенка.

Фото: i1.wp.com



На фоне зеленого интерьера вас шокирует красная мебель? Напрасно: гостиная в таком исполнении станет очень выразительной и запоминающейся. Просто не нужно использовать слишком много красного — для яркого акцента хватит и дивана с парой кресел.

Фото: bwayvoice.com



Хочется максимально пестрого облика? Тогда отличной идеей окажется комбинация нескольких ярких цветов. Желтый, оранжевый, красный гармонично впишутся в дизайн с обилием зеленого даже все сразу. И чтобы в пестром интерьере была заметна вся палитра, распределите цвета: пусть красными будут шторы и коврик, а на диване чередуйте подушки в желтых и оранжевых чехлах.

Фото: ajvallirana.net



Зеленый в интерьере детской

В детской комнате зеленый цвет может доминировать: он яркий, насыщенный, энергичный. Для ребенка такое оформление — то что надо. Для яркости и выразительности попробуйте сочетание зеленого и фиолетового цвета в интерьере. И не забудьте добавить белого для визуального расширения пространства.

Фото: ilbazardellarredamento.it



Детская комната для маленькой девочки — возможность совместить в интерьере зеленый и розовый цвет. Получится нежная и спокойная обстановка, благоприятная для психики и развития ребенка. Сюда отлично впишется светлая бежевая мебель, как на фотографии ниже.

Фото: crohomepage.com



В комнате мальчика попробуйте сочетание зеленого и синего цвета. В интерьере маленького помещения чередуйте эти цвета, иначе один из них может захватить почти все пространство.

Фото: barrainformativa.com



Зеленый в интерьере ванной комнаты

Зеленый цвет можно задействовать и для декора ванной комнаты. Отлично будет смотреться комбинация с желтым или бежевым оттенком, как на фото ниже. Обилие теплого освещения сделает бежевый более насыщенным, контраст с зеленым станет ярче и интереснее.

Фото: homemployment.info



Более классический и строгий интерьер ванной получится, если соединить зеленый с черным и белым. Чтобы цвета не перемешивались, советуем использовать их в отдельных плоскостях: черным сделать пол, а бело-зелеными — стены. Уравновесить и смягчить контраст поможет мебель из темного дерева.

Фото: naviciti.com



А для того, чтобы окончательно определиться с палитрой вашей комнаты - посмотрите таблицу сочетания зеленого цвета в интерьере. Цветовой круг наглядно покажет, с чем лучше всего скомбинировать зеленые оттенки. Обратите внимание на разновидности круга - подбирать цвета и их количество можно, используя геометрические фигуры: прямую, полусферу, квадрат, прямоугольник или треугольник.