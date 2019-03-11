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Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идей


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Как устроить у себя дома вечное зеленое лето, даже если за окном — холодная зима? Конечно, использовав в интерьере квартиры насыщенный зеленый цвет. Рассказываем обо всех тонкостях и особенностях дизайна в зеленых оттенках.

Содержание

Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой. 

С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.

Сочетания с зеленым цветом в интерьере спальни

Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.ltr">Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой. 

С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.

Сочетания с зеленым цветом в интерьере спальни

Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.

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Фото № 1: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: chrisjones.info

 Для спальни можно подобрать и менее пеструю комбинацию, чтобы в комнате сохранилась благоприятная для отдыха атмосфера. Хороший вариант — сочетание в интерьере цвета зеленого яблока с бежевыми тонами и деревянной мебелью. Свет лучше организовать так, чтобы он бил снизу и был мягким. 

Фото № 2: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: hometrendy.pl

 Деревянные элементы и зеленые оттенки здорово комбинируются с белым цветом. Он разбавляет яркие краски, поэтому лучше применять его в разных частях комнаты, в виде мебели или отделки, чтобы равномерно вписать белые детали в интерьер.

Фото № 3: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: schlafzimmermobel.info

 Можно отказаться от дерева и оформить спальню исключительно в сочетании зеленого с белым. Получится светлый и очень легкий интерьер, где приятно отдохнуть и провести время. При таком оформлении зеленые элементы лучше расположить в одном месте, как на фото ниже, чтобы они не растворялись на фоне белой комнаты.

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Фото № 4: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: mysocalblog.com

 Еще один интересный вариант — сочетание в 3D дизайне квартиры зеленого и черного цвета. При этом лучше взять светлый или салатовый оттенок: они будут оригинально выделяться на контрасте с черными стенами комнаты. Такой интерьер можно частично разбавить белым для эффекта легкости и спокойствия.

Фото № 5: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: decosoon.com
 

Сочетания зеленого цвета в интерьере кухни

Для кухни зеленый очень уместен: не раздражает и приятен взору. Классическое решение, как и в случае со спальней, — комбинировать светло-зеленый оттенок с белым. Возможно добавление серых элементов для более плавного совмещения цветов.

Фото № 6: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: best-stroy.ru

 Бело-зеленая кухня будет гармонировать с натуральными деревянными поверхностями. Оформите в таком интерьере сочетание с мятно-зеленым цветом. Не лишней окажется и деревянная мебель: стулья и стол. Столешницы на темно-зеленом гарнитуре лучше оставить белыми.

Фото № 7: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: interiors.jidipi.com

 Светлый салатовый интерьер можно дополнить яркими деталями для создания более экспрессивного и пестрого облика кухни. Подойдут красные выразительные пятна в виде мебели или светильников. Хотите избежать перенасыщения — поместите в интерьер предметы с тусклыми оттенками, на фото ниже это бледно-салатовые шторы.

Фото № 8: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: best-stroy.ru

 Интересна комбинация зеленого с черным цветом. Можно использовать темный глянцевый гарнитур, а отделку стен выполнить в белом и зеленом. В углу, где больше зеленых оттенков, лучше поставить светлую деревянную мебель.

Фото № 9: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: everythingkitchenonline.com
 

Зеленый в интерьере гостиной

Прекрасная идея для гостиной — комбинация разных оттенков зеленого с белым цветом. Комната визуально расширится и не будет выглядеть перегруженной мебелью, даже если ее тут много. Разные оттенки работают как зонирование: у темно-зеленой стены поставьте рабочий стол и телевизор, у бело-салатовой — диваны и мебель для хранения.

Фото № 10: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: joswall.com

 Если хочется более спокойной палитры, стоит использовать сочетание темного оливкового цвета со светлым бежевым оттенком. Такая комбинация создает очень уютную и спокойную атмосферу. Освежат такую гостиную белые шкафчики и ковер.

Фото № 11: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: ricgallery.com

 Для создания спокойной и ненавязчивой обстановки в гостиной есть и другой способ: использовать в интерьере сочетание серо-зеленых цветов. С одной стороны, атмосфера станет умиротворяющей, с другой — облик комнаты обретет стиль и оригинальность. Можно включить в такой интерьер белый цвет в виде штор и небольших предметов мебели.

Фото № 12: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: rmz-me.com

 Для более экспрессивного дизайна гостиной лучше выбирать пестрые, смелые комбинации. Это не спальня, где важно сохранить спокойную атмосферу, — здесь как раз уместны эксперименты. Оформите интерьер в сочетании зеленого и оранжевого цветов. Одна из стен может имитировать кирпичную кладку близкого к оранжевому оттенка.

Фото № 13: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: i1.wp.com

 На фоне зеленого интерьера вас шокирует красная мебель? Напрасно: гостиная в таком исполнении станет очень выразительной и запоминающейся. Просто не нужно использовать слишком много красного — для яркого акцента хватит и дивана с парой кресел.

Фото № 14: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: bwayvoice.com

 Хочется максимально пестрого облика? Тогда отличной идеей окажется комбинация нескольких ярких цветов. Желтый, оранжевый, красный гармонично впишутся в дизайн с обилием зеленого даже все сразу. И чтобы в пестром интерьере была заметна вся палитра, распределите цвета: пусть красными будут шторы и коврик, а на диване чередуйте подушки в желтых и оранжевых чехлах.

Фото № 15: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: ajvallirana.net
 

Зеленый в интерьере детской

В детской комнате зеленый цвет может доминировать: он яркий, насыщенный, энергичный. Для ребенка такое оформление — то что надо. Для яркости и выразительности попробуйте сочетание зеленого и фиолетового цвета в интерьере. И не забудьте добавить белого для визуального расширения пространства.

Фото № 16: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: ilbazardellarredamento.it

 Детская комната для маленькой девочки — возможность совместить в интерьере зеленый и розовый цвет. Получится нежная и спокойная обстановка, благоприятная для психики и развития ребенка. Сюда отлично впишется светлая бежевая мебель, как на фотографии ниже.

Фото № 17: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: crohomepage.com

 В комнате мальчика попробуйте сочетание зеленого и синего цвета. В интерьере маленького помещения чередуйте эти цвета, иначе один из них может захватить почти все пространство. 

Фото № 18: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: barrainformativa.com
 

Зеленый в интерьере ванной комнаты

Зеленый цвет можно задействовать и для декора ванной комнаты. Отлично будет смотреться комбинация с желтым или бежевым оттенком, как на фото ниже. Обилие теплого освещения сделает бежевый более насыщенным, контраст с зеленым станет ярче и интереснее.

Фото № 19: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: homemployment.info

Более классический и строгий интерьер ванной получится, если соединить зеленый с черным и белым. Чтобы цвета не перемешивались, советуем использовать их в отдельных плоскостях: черным сделать пол, а бело-зелеными — стены. Уравновесить и смягчить контраст поможет мебель из темного дерева.

Фото № 20: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: naviciti.com

А для того, чтобы окончательно определиться с палитрой вашей комнаты - посмотрите таблицу сочетания зеленого цвета в интерьере. Цветовой круг наглядно покажет, с чем лучше всего скомбинировать зеленые оттенки. Обратите внимание на разновидности круга - подбирать цвета и их количество можно, используя геометрические фигуры: прямую, полусферу, квадрат, прямоугольник или треугольник.

Фото № 21: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: stone-floor.ru

Фото № 22: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: stone-floor.ru

Фото № 23: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: stone-floor.ru

Фото № 24: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: stone-floor.ru

Фото № 25: Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идейФото: stone-floor.ru

#дизайн#цвет#Интерьер#зеленый
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

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03. 3D визуализация

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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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