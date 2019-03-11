Сочетание цветов в интерьере с зеленым оттенком: 20 стильных идей

Как устроить у себя дома вечное зеленое лето, даже если за окном — холодная зима? Конечно, использовав в интерьере квартиры насыщенный зеленый цвет. Рассказываем обо всех тонкостях и особенностях дизайна в зеленых оттенках.
Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой.
С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.
Сочетания с зеленым цветом в интерьере спальни
Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.ltr">Любая комната в зеленых тонах станет яркой и свежей, этот цвет больше остальных походит на натуральный, природный. Но использования одного зеленого мало, иначе получится просто концентрированный, но однотонный и не очень интересный интерьер. Нужно органично соединить зеленый с другой палитрой.
С чем он комбинируется лучше всего? Показываем 20 стильных идей сочетания зеленого с другими цветами в интерьере.
Сочетания с зеленым цветом в интерьере спальни
Чтобы дизайн комнаты был цельным и выдержанным, лучше использовать близкие к зеленому оттенки — например желтый. Для спальни такой вариант будет особенно удачным: сочная зелено-желтая палитра взбодрит утром и не будет будоражить вечером. Для создания природного эффекта можно повесить картину или оформить рисунок на всю стену с соответствующим пейзажем.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Для спальни можно подобрать и менее пеструю комбинацию, чтобы в комнате сохранилась благоприятная для отдыха атмосфера. Хороший вариант — сочетание в интерьере цвета зеленого яблока с бежевыми тонами и деревянной мебелью. Свет лучше организовать так, чтобы он бил снизу и был мягким.
Деревянные элементы и зеленые оттенки здорово комбинируются с белым цветом. Он разбавляет яркие краски, поэтому лучше применять его в разных частях комнаты, в виде мебели или отделки, чтобы равномерно вписать белые детали в интерьер.
Можно отказаться от дерева и оформить спальню исключительно в сочетании зеленого с белым. Получится светлый и очень легкий интерьер, где приятно отдохнуть и провести время. При таком оформлении зеленые элементы лучше расположить в одном месте, как на фото ниже, чтобы они не растворялись на фоне белой комнаты.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
3D дизайне квартиры зеленого и черного цвета. При этом лучше взять светлый или салатовый оттенок: они будут оригинально выделяться на контрасте с черными стенами комнаты. Такой интерьер можно частично разбавить белым для эффекта легкости и спокойствия.Еще один интересный вариант — сочетание в
Сочетания зеленого цвета в интерьере кухни
Для кухни зеленый очень уместен: не раздражает и приятен взору. Классическое решение, как и в случае со спальней, — комбинировать светло-зеленый оттенок с белым. Возможно добавление серых элементов для более плавного совмещения цветов.
Бело-зеленая кухня будет гармонировать с натуральными деревянными поверхностями. Оформите в таком интерьере сочетание с мятно-зеленым цветом. Не лишней окажется и деревянная мебель: стулья и стол. Столешницы на темно-зеленом гарнитуре лучше оставить белыми.
Светлый салатовый интерьер можно дополнить яркими деталями для создания более экспрессивного и пестрого облика кухни. Подойдут красные выразительные пятна в виде мебели или светильников. Хотите избежать перенасыщения — поместите в интерьер предметы с тусклыми оттенками, на фото ниже это бледно-салатовые шторы.
Интересна комбинация зеленого с черным цветом. Можно использовать темный глянцевый гарнитур, а отделку стен выполнить в белом и зеленом. В углу, где больше зеленых оттенков, лучше поставить светлую деревянную мебель.
Зеленый в интерьере гостиной
Прекрасная идея для гостиной — комбинация разных оттенков зеленого с белым цветом. Комната визуально расширится и не будет выглядеть перегруженной мебелью, даже если ее тут много. Разные оттенки работают как зонирование: у темно-зеленой стены поставьте рабочий стол и телевизор, у бело-салатовой — диваны и мебель для хранения.
Если хочется более спокойной палитры, стоит использовать сочетание темного оливкового цвета со светлым бежевым оттенком. Такая комбинация создает очень уютную и спокойную атмосферу. Освежат такую гостиную белые шкафчики и ковер.
Для создания спокойной и ненавязчивой обстановки в гостиной есть и другой способ: использовать в интерьере сочетание серо-зеленых цветов. С одной стороны, атмосфера станет умиротворяющей, с другой — облик комнаты обретет стиль и оригинальность. Можно включить в такой интерьер белый цвет в виде штор и небольших предметов мебели.
Для более экспрессивного дизайна гостиной лучше выбирать пестрые, смелые комбинации. Это не спальня, где важно сохранить спокойную атмосферу, — здесь как раз уместны эксперименты. Оформите интерьер в сочетании зеленого и оранжевого цветов. Одна из стен может имитировать кирпичную кладку близкого к оранжевому оттенка.
На фоне зеленого интерьера вас шокирует красная мебель? Напрасно: гостиная в таком исполнении станет очень выразительной и запоминающейся. Просто не нужно использовать слишком много красного — для яркого акцента хватит и дивана с парой кресел.
Хочется максимально пестрого облика? Тогда отличной идеей окажется комбинация нескольких ярких цветов. Желтый, оранжевый, красный гармонично впишутся в дизайн с обилием зеленого даже все сразу. И чтобы в пестром интерьере была заметна вся палитра, распределите цвета: пусть красными будут шторы и коврик, а на диване чередуйте подушки в желтых и оранжевых чехлах.
Зеленый в интерьере детской
В детской комнате зеленый цвет может доминировать: он яркий, насыщенный, энергичный. Для ребенка такое оформление — то что надо. Для яркости и выразительности попробуйте сочетание зеленого и фиолетового цвета в интерьере. И не забудьте добавить белого для визуального расширения пространства.
Детская комната для маленькой девочки — возможность совместить в интерьере зеленый и розовый цвет. Получится нежная и спокойная обстановка, благоприятная для психики и развития ребенка. Сюда отлично впишется светлая бежевая мебель, как на фотографии ниже.
В комнате мальчика попробуйте сочетание зеленого и синего цвета. В интерьере маленького помещения чередуйте эти цвета, иначе один из них может захватить почти все пространство.
Зеленый в интерьере ванной комнаты
Зеленый цвет можно задействовать и для декора ванной комнаты. Отлично будет смотреться комбинация с желтым или бежевым оттенком, как на фото ниже. Обилие теплого освещения сделает бежевый более насыщенным, контраст с зеленым станет ярче и интереснее.
Более классический и строгий интерьер ванной получится, если соединить зеленый с черным и белым. Чтобы цвета не перемешивались, советуем использовать их в отдельных плоскостях: черным сделать пол, а бело-зелеными — стены. Уравновесить и смягчить контраст поможет мебель из темного дерева.
А для того, чтобы окончательно определиться с палитрой вашей комнаты - посмотрите таблицу сочетания зеленого цвета в интерьере. Цветовой круг наглядно покажет, с чем лучше всего скомбинировать зеленые оттенки. Обратите внимание на разновидности круга - подбирать цвета и их количество можно, используя геометрические фигуры: прямую, полусферу, квадрат, прямоугольник или треугольник.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники