Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
Получите дизайн-проект на почту
Отправить
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
Прихожая
Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
Наши цены
Схема работы
Примеры работ
Отзывы
О нас
Ремонт
+7 495 120-29-83
Личный кабинет
8 (495) 191-12-57
Наши цены
Схема работы
Примеры работ
Заказать ремонт
Блог
О нас
Поиск по базе выполненных работ:
Помещения
Спальня
Прихожая
Кухня
Зал
Совмещенный санузел
Детская
Кухня-гостиная
Ванная
Туалет
Кабинет
Студия
Стили
Модернизм
Скандинавский
Современная классика
Минимализм
Современный
Контемпорари
Лофт
Эклектика
Прованс
Фьюжн
Классика
Американская классика
Этнический
Шведский
Поп-арт
Хай-тек
Кантри
Эко-стиль
Арт-деко
Конструктивизм
Средиземноморский
Японский
Квартиры
Квартира-студия
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трёхкомнатная квартира
Четырёхкомнатная и более
Пятикомнатная квартира
Евро двухкомнатная квартира
Евро трехкомнатная квартира
Экстерьер
Дом/коттедж
Получить образец
дизайн-проекта
Главная
Однокомнатная квартира
Ванная
Этнический
Индивидуальные дизайн-проекты однокомнатных квартир, ванных в стиле этнический
Индивидуальные дизайн-проекты однокомнатных квартир, ванных в стиле этнический
Показать фильтр
Скрыть фильтр
Площадь
от
м²
до
м²
Найдено 3
Найти проекты
Заказать индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
Заказать
1-к квартиры
29 990 ₽
Заказать
2-к квартиры
39 990 ₽
Заказать
3-к квартиры
49 990 ₽
Заказать
Стиль Этнический, 29.78 м²
Подробнее
Стиль Этнический, 48.9 м²
Подробнее
Индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
Узнать все цены
Стиль Этнический, 49.9 м²
Подробнее
загрузить еще
Дизайн малогабаритной однокомнатной квартиры 30 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 25 кв. м.
Готовые решения как обустроить квартиру 32 метра
Дизайн однокомнатной квартиры 34 кв. м.
Дизайн квартиры 37 метров: планировка
Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 39 кв. м.
Дизайн квартиры 43 кв. м.
Дизайн мужской однушки
Идеи переделки 1 комнатной квартиры
Дизайн-проекты однокомнатных квартир 36 кв. м.
Дизайн-проекты однокомнатных квартир 42 кв. м.
Дизайн однушки с отдельной кухней
Интерьер однокомнатной квартиры с балконом
Дизайн однушки в новостройке
Дизайн однокомнатной квартиры 36 кв. м. для семьи с ребенком
Дизайн комнаты 17 кв. м. в однокомнатной квартире с ребенком
Дизайн комнаты 15 кв. м. в однокомнатной квартире с ребенком
Cовременный дизайн однокомнатной квартиры
Оформление однокомнатной квартиры с ребенком
Бюджетный дизайн интерьера однокомнатной квартиры
Дизайн квартиры в Американском стиле
Дизайн квартиры в современном стиле
Дизайн квартиры в стиле лофт
Дизайн квартиры 40 кв. м.
Дизайн квартиры в скандинавском стиле
Однокомнатная квартира в светлых тонах
Дизайн зала в однокомнатной квартире
Дизайн-проект интерьера однокомнатной квартиры 33 кв. м.
Дизайн гостиной 17 кв. м. в однокомнатной квартире
Дизайн ванны в однокомнатной квартире
Дизайн однокомнатной квартиры в белом цвете
Дизайн однокомнатной квартиры 50 кв. м. для семьи с ребенком
Дизайн кухни однокомнатной квартиры
Дизайн совмещенного санузла в однокомнатной квартире
Дизайн однокомнатной квартиры 54 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 60 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 47 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 28 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 29 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 38 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 48 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 42 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 44 кв. м.
Дизайн однокомнатной квартиры 45 кв. м.
Однушка в стиле модерн
Однокомнатная квартира в стиле прованс
Однокомнатная квартира в японском стиле
Спальня
Прихожая
Кухня
Зал
Совмещенный санузел
Детская
Кухня-гостиная
Ванная
Туалет
Кабинет
Дизайн-проект комнаты
Дизайн-проект лоджии
Дизайн квартиры
Дизайн-проект коттеджа
Дизайн-проект таунхауса
Дизайн-проект дома
Квартира-студия
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Четырехкомнатная и более
Пятикомнатная квартира
Евро двухкомнатная квартира
Евро трехкомнатная квартира
Экстерьер
Дом/коттедж
Поиск по ЖК
Поиск по сериям
Как мы работаем
Цены на Дизайн Проекты
Ремонт 7 тыс./кв.м
Бесплатная консультация дизайнера
Мебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальности
Публичная оферта
Условия возврата
Реквизиты юр. лица
Застройщикам
Дизайнерам
Магазинам
Архив документов
Блог ReRooms
Отзывы ReRooms
О нас
Использование материалов запрещено без письменного согласия
Вступайте в наши группы
в социальных сетях:
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все цены
Заказать дизайн-проект
Капитальный ремонт
по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
Более 500 отзывов
в соц.сетях