Авторский
дизайн-проект
24 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Получите полный образец
дизайн-проекта в Telegram
Get example tgПерейти в Telegram
Запустите бота для того, чтобы получить образец дизайн-проекта.
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
ДизайнРемонтТоварыКухни
+7 495 120-29-83
Дизайн
Наши ценыПортфолиоОтзывыРеализованные проекты
Ремонт
Примеры ремонтаТочный расчетСкидки на материалы
Товары
Магазин мебели и декораТовары в интерьерах
Помещения
Дизайн-проект квартирыДизайн-проект домаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект экстерьераДизайн-проект коммерческого помещение
Квартиры
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная квартира
ЗастройщикамО насПартнерства

Дизайн-проекты однокомнатных квартир в стиле контемпорари площадью 34 кв.м.

Filter
Фильтр
Скрыть фильтр
Площадь
отм²
дом²
Заказать индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
39 990 ₽
Заказать
1-к квартиры
59 990 ₽
Заказать
2-к квартиры
69 990 ₽
Заказать
3-к квартиры
79 990 ₽
Заказать
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Highway": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 34.52 м²
Стиль Контемпорари, 34.52 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Мир Митино": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.83 м²
Стиль Контемпорари, 35.83 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера однокомнатной квартиры 34 м2 в стиле контемпорари в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер однокомнатной квартиры в стиле контемпорари площадью 34 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 5 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.62 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.62 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.62 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.62 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.62 м²
Стиль Контемпорари, 32.62 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 32.9 м²
Стиль Контемпорари, 32.9 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 35.1 м²
стиль Контемпорари , 35.1 м² Подробнее
загрузить еще
Дизайн однокомнатной квартиры в стиле неоклассикаДизайн малогабаритной однокомнатной квартиры 30 кв. м.Дизайн квартиры 37 метров: планировкаДизайн однокомнатной квартиры 34 кв. м.Готовые решения как обустроить квартиру 32 метраДизайн однокомнатной квартиры 25 кв. м.Дизайн мужской однушкиИдеи переделки 1 комнатной квартирыДизайн однушки с отдельной кухнейИнтерьер однокомнатной квартиры с балкономДизайн квартиры 43 кв. м.Дизайн-проекты однокомнатных квартир 42 кв. м.Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 39 кв. м.Дизайн-проекты однокомнатных квартир 36 кв. м.Дизайн однушки в новостройкеCовременный дизайн однокомнатной квартирыОформление однокомнатной квартиры с ребенкомБюджетный дизайн интерьера однокомнатной квартирыДизайн комнаты 15 кв. м. в однокомнатной квартире с ребенкомДизайн комнаты 17 кв. м. в однокомнатной квартире с ребенкомДизайн однокомнатной квартиры 36 кв. м. для семьи с ребенкомОднокомнатная квартира в стиле провансОднушка в стиле модернДизайн однокомнатной квартиры в Американском стилеДизайн квартиры 40 кв. м.Дизайн зала в однокомнатной квартиреДизайн ванны в однокомнатной квартиреДизайн гостиной 17 кв. м. в однокомнатной квартиреДизайн-проект интерьера однокомнатной квартиры 33 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры в белом цветеДизайн однокомнатной квартиры в стиле минимализмДизайн кухни однокомнатной квартирыДизайн однокомнатной квартиры 50 кв. м. для семьи с ребенкомДизайн совмещенного санузла в однокомнатной квартиреОднокомнатная квартира в японском стилеДизайн однокомнатной квартиры 42 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 28 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 45 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 44 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 48 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 38 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 29 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 47 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 60 кв. м.Дизайн однокомнатной квартиры 54 кв. м.Однокомнатная квартира в светлых тонахДизайн квартиры в стиле лофтДизайн квартиры в скандинавском стилеДизайн квартиры в современном стилеОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в скандинавском стилеОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в стиле современная классикаОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в стиле модернизмОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в современном стилеОднокомнатная квартира в стиле контемпорариОднокомнатная квартира в стиле эклектикаОднокомнатная квартира в стиле хай-текОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в стиле минимализмОднокомнатная квартира площадью 33 кв.м в стиле лофтОднокомнатная квартира в стиле фьюжнОднокомнатная квартира площадью 50 кв.м в стиле модернизмОднокомнатная квартира площадью 50 кв.м в стиле современная классикаОднокомнатная квартира площадью 50 кв.м в современном стилеОднокомнатная квартира площадью 50 кв.м в стиле контемпорариОднокомнатная квартира площадью 50 кв.м в стиле лофт