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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты трехкомнатных квартир в стиле модернизм площадью 54 кв.м.

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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Мещерский Лес": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.5 м²
Стиль Модернизм, 52.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.69 м²
Стиль Модернизм, 53.69 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера 54 м2 в стиле модернизм в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер в стиле модернизм площадью 54 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 10 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Жулебино Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 54.8 м²
Стиль Модернизм, 54.8 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Полярная 25": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.6 м²
Стиль Модернизм, 55.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "City Bay": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.23 м²
Стиль Модернизм, 55.23 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Метрополия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 52.74 м²
стиль Модернизм, 52.74 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.8 м²
стиль Модернизм, 55.8 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Дискавери Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.95 м²
стиль Модернизм, 55.95 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 55.5 м²
стиль Модернизм, 55.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Театральный парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 53.98 м²
стиль Модернизм, 53.98 м² Подробнее
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