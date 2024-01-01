Дизайн-проект коммерческого помещения 57.6 м² Стиль Арт-Деко для салона красоты

Изящный и в меру роскошный стиль ар-деко нашел свое воплощение в интерьере этого салона красоты. Изысканные формы, обилие дорогих текстур и декоративных элементов, нейтральная цветовая гамма, а также эксклюзивные материалы - все это создало в помещении неповторимую изысканную атмосферу.
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