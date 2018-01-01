Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта заключалась в том, чтобы сделать его максимально функциональным, комфортным и эстетически привлекательным. В плане цвета весь интерьер выдержан в красивых оттенках шоколадного, бежевого и серого цветов. Использование текстур под дерево придало пространству особую теплоту и уют. Важное место в проекте отведено свету. В каждом помещении в дополнение к основному источнику света использованы дополнительные светильники.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.