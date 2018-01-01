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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м²
Скандинавский стиль
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Двухкомнатная квартира в ЖК Технопарк в Проектируемом проезде представляет собой уютное семейное гнездышко, выполненное по всем правилам Скандинавского стиля.

Благодаря возведенным перегородкам общая площадь чуть более 51 кв.м. уместила в себе отдельный уголок для каждого жильца, а наши дизайнеры сделали пространство стильным и функциональным. Как известно, Скандинавский стиль очень популярен в нашей стране, потому что его легко адаптировать под любую квартиру. А еще потому что это лаконично, доступно и красиво!

При входе в квартиру взгляд сразу падает на пол, покрытый керамической плиткой с черно-белым рисунком. К слову, в него встроена система подогрева, что очень важно зимой, особенно когда в доме дети.

Светлая кухня, выполненная в белой и бледно-зеленой цветовой гамме, соединила в себе столовую зону с достаточно простой мебелью и вместительным гарнитуром, и уголок для отдыха, в котором установлен комфортный угловой диван и оригинальный столик. Зонирование пространства выполнено по цвету стен, а мебель и элементы декора (настенные часы, бежевый ковер, металлический плафон подвесного светильника) подчеркивают единство стиля. Жалюзи на окнах визуально расширяют помещение и позволяют естественному свету лучше проникать через окна.

Спальня хозяев квартиры - идеальный образец Скандинавского стиля. Ничего лишнего здесь вы не увидите: двуспальная кровать с мягким изголовьем, минимум зон для хранения вещей, ТВ панель на стене и декоративный столик в качестве яркого акцента. Вся комната выдержана в трех пастельных тонах: белом, голубом и бежевом, что создает атмосферу безмятежности и релаксации.

Ванная комната с совмещенным с ней санузлом тоже выполнена минималистично. Стены отделаны плиткой под мрамор со вставками "под дерево".

И, наконец, детская комната для двоих маленьких фанатов футбола создана с учетом всех интересов и потребностей подрастающих мальчишек. Комната визуально поделена на две абсолютно симметричные зоны, отличающиеся лишь цветом спального места в виде кровати-чердака и прилегающей к нему мебели. Здесь есть все необходимое для каждого из мальчиков: кровати, общая длинная столешница для занятий у окна, полки и шкафы для хранения одежды и учебников. В качестве оригинального, но функционального декора выступает огромный пуф в виде футбольного мяча и мотивирующие надписи "Play"

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московскийФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 51.9м2 Скандинавский стиль для жк московский
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