Двухкомнатная квартира в ЖК Технопарк в Проектируемом проезде представляет собой уютное семейное гнездышко, выполненное по всем правилам Скандинавского стиля.

Благодаря возведенным перегородкам общая площадь чуть более 51 кв.м. уместила в себе отдельный уголок для каждого жильца, а наши дизайнеры сделали пространство стильным и функциональным. Как известно, Скандинавский стиль очень популярен в нашей стране, потому что его легко адаптировать под любую квартиру. А еще потому что это лаконично, доступно и красиво!

При входе в квартиру взгляд сразу падает на пол, покрытый керамической плиткой с черно-белым рисунком. К слову, в него встроена система подогрева, что очень важно зимой, особенно когда в доме дети.

Светлая кухня, выполненная в белой и бледно-зеленой цветовой гамме, соединила в себе столовую зону с достаточно простой мебелью и вместительным гарнитуром, и уголок для отдыха, в котором установлен комфортный угловой диван и оригинальный столик. Зонирование пространства выполнено по цвету стен, а мебель и элементы декора (настенные часы, бежевый ковер, металлический плафон подвесного светильника) подчеркивают единство стиля. Жалюзи на окнах визуально расширяют помещение и позволяют естественному свету лучше проникать через окна.

Спальня хозяев квартиры - идеальный образец Скандинавского стиля. Ничего лишнего здесь вы не увидите: двуспальная кровать с мягким изголовьем, минимум зон для хранения вещей, ТВ панель на стене и декоративный столик в качестве яркого акцента. Вся комната выдержана в трех пастельных тонах: белом, голубом и бежевом, что создает атмосферу безмятежности и релаксации.

Ванная комната с совмещенным с ней санузлом тоже выполнена минималистично. Стены отделаны плиткой под мрамор со вставками "под дерево".

И, наконец, детская комната для двоих маленьких фанатов футбола создана с учетом всех интересов и потребностей подрастающих мальчишек. Комната визуально поделена на две абсолютно симметричные зоны, отличающиеся лишь цветом спального места в виде кровати-чердака и прилегающей к нему мебели. Здесь есть все необходимое для каждого из мальчиков: кровати, общая длинная столешница для занятий у окна, полки и шкафы для хранения одежды и учебников. В качестве оригинального, но функционального декора выступает огромный пуф в виде футбольного мяча и мотивирующие надписи "Play"