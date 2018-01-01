Дизайн-проект этой квартиры выполнен в стиле фьюжн. Обилие разнообразных фактур в отделке и оформлении интерьера делает его максимально эффектным и самобытным. Волнистая стена с 3D эффектом в гостиной и одна из стен с флористическим принтом в спальне являются своеобразным акцентом, который придает помещениям особую выразительность. В качестве основного тона дизайнеры использовали серый. Это идеальный фоновый цвет, который можно легко сочетать с более контрастными вариантами, например, с синим или черным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.