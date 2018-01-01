Минималистические принципы оформления квартиры и скандинавская палитра проявились в данном интерьере. Часть стен оформлены краской с грифельным эффектом, поэтому интерьер может декорироваться не только постерами или картинами, но и надписями и рисунками хозяев.
Дизайн-проект необходим так как:
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