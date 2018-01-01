Оформление интерьера в этническом стиле сейчас актуально, как никогда. Ему отдают предпочтение не только путешественники, и ценители культур других стран, но и простые обыватели, которые любят его за теплоту и уют. Это направление позволяет оформить свое жилище оригинально и стильно и колоритно.
Каждое помещение в этой квартире имеет свой характер. Теплая цветовая гамма, обилие растительного декора и национальных принтов привносит в интерьер колорит разных стран. Здесь черты, присущие жаркому югу тесно переплетаются с северными традициями, образуя в конечном счете гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
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