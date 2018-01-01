Этнический стиль позволяет создать оригинальный, стильный и колоритный интерьер. Данное направление предполагает использование предметов быта и обстановки, присущих какой-либо определенной национальности. В интерьере преобладают невероятно красивые оттенки серого, синего и коричневого цветов. Обилие текстиля и яркие акценты делают помещение необычайно интересным и самобытным. В интерьере все достаточно функционально и эргономично.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.