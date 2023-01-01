В интерьере этнический стиль традиционно основывается на национальном колорите, обычаях и традициях различных стран. Благодаря такому миксу, пространства, выполненные в данной стилистике, всегда уникальны и самобытны. Этника в дизайне интерьера — понятие смешанное, поскольку объединяет разные стилистические аспекты в одном пространстве. В интерьере этой квартиры черты, присущие южным странам, тесно переплелись с северными традициями, образовав в конечном счете гармоничный ансамбль.
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