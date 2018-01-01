Оформление квартир в этническом стиле в последнее время очень актуально. Особенно эту стилистику любят ценители путешествий, которые хотят привнести в свой дом черты, присущие различным культурам. Это направление позволяет оформить интерьер оригинально, стильно и колоритно. Каждое помещение в этой квартире имеет свой характер. Черты, присущие южным странам здесь тесно переплелись с северными традициями, образовав в конечном счете гармоничный ансамбль.
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